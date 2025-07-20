Фактическое удостоверение личности дайверов: затонувшее пиратское судно стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов

Археологи-дайверы полагают, что им наконец удалось установить личность затонувшего в Индийском океане корабля. Судя по всему, он стал жертвой одного из самых крупных пиратских разграблений всех времен.

8 апреля 1721 года португальский вооруженный галеон Nossa Senhora do Cabo, Начавший свою историю как голландский военный корабль, был захвачен у острова Реюньон. Сильный шторм оставил его на мели, сделав уязвимым для атак. Корабль потерял мачты и около двух третей из 72 пушек.

Голландское судостроение около 1700 года (CHSP)

Последнее, с кем экипаж хотел бы столкнуться в тот момент, были печально известный французский пират Оливье «Канюк» Левассёр и его английский коллега Джон Тейлор.

Корабль следовал вокруг Африки из португальского порта Гоа в Индии домой в Лиссабон, перевозя золотые и серебряные слитки и монеты, драгоценные камни, китайский фарфор, текстиль и предметы религиозного искусства, общая стоимость которых по сегодняшним ценам составляет более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Забытые пиратами: золотые монеты, отчеканенные на рубеже XVII/XVIII веков, найденные на месте крушения корабля Носса-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)

На борту также находилось 200 рабов-мозамбикцев (60 из которых погибли при захвате корабля), уходящий португальский вице-король, который позже был освобожден в обмен на выкуп, и архиепископ Гоа, судьба которого неизвестна.

Пираты проплыли более 600 км на юг до Мадагаскара с Носса-Сеньора-ду-Кабу на буксире, чтобы разделить добычу на уединенном пиратском острове Сент-Мари, теперь известном как Нуси-Бораха, у восточного побережья Мадагаскара.

Левассёр переоборудовал там корабль, переименовав его Победоносный, но позже он и Тейлор расстались из-за спора, и «Баззард» сжег и утопил корабль недалеко от острова.

Трудности дайвинга

Базирующийся в Массачусетсе Центр сохранения исторических кораблекрушений (CHSP) занимается исследованием этого и других мест крушения у берегов Нуси-Борахи с 1999 года, хотя их раскопки осложняются толстыми слоями песка и ила, которые к настоящему времени практически полностью покрыли место крушения.

Аномалии, выявленные в этом районе с помощью гидролокатора бокового обзора (ГБО)

Первое изображение профилографа нижней части дна Носа-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)

«После многих лет дайвинга в этих местах, самой большой проблемой изначально была удаленность района», — рассказал соучредитель и директор CHSP Брэндон Клиффорд. Диверне«Нам пришлось везти все: от компрессоров и проводов до баллонов и другого оборудования.

«Интересно, что часть нашего старого оборудования, которое мы оставили, на самом деле помогла основать местный дайвинг-центр.

«Факторы окружающей среды также могут осложнять работу. Как и во многих портах, видимость после дождя быстро ухудшается. Дно илистое, поэтому важно поддерживать чистоту воды во время работы.

Мрачные условия для дайвинга в Сент-Мари (CHSP)

«Между материковой частью Мадагаскара и Сент-Мари курсирует довольно много грузовых судов. Современные корабли до сих пор швартуются в том же самом месте, где когда-то пираты кренировали свои суда».

Клиффорд и Марк Агостини, соавторы нового отчета о кораблекрушении, теперь считают, что объем собранных ими морских археологических доказательств, включая структурный анализ и около 3,300 найденных артефактов и фрагментов, в сочетании с первичными источниками сведений о пиратской деятельности, дают неопровержимые доказательства того, что корабль был Носса-Сеньора-ду-Кабу.

Фрагменты керамики, найденные на месте раскопок (CHSP)

Фарфоровые чашки и фрагменты посуды были найдены на месте крушения (CHSP)

Соответствует описанию

Отличительные особенности португальских ост-индских судов, такие как двойные футтоки (изогнутые балки, образующие нижнюю часть шпангоута судна), поперечные балки и деревянные соединения, соответствуют описанию судна, как и размеры затонувшего судна 30 х 10 м.

Судно было построено с использованием комбинации твердых пород дерева, таких как тик и дуб, скрепленных гвоздями из медного сплава с круглыми шляпками и квадратными стержнями, что полностью соответствовало португальским океанским судам того периода.

Большая часть сокровищ была растрачена, обогатив пиратов, однако дайверы нашли ряд католических священных предметов из древесины и слоновой кости, а также керамику, монеты и мелкие предметы, которые в то время не имели никакой ценности.

Табличка из слоновой кости с надписью «INRI» (Иисус из Назарета, Царь Иудейский) (CHSP)

Статуэтка Мадонны (ЧСП)

Водолазам пока не удалось обнаружить точные надписи на корпусе, гравировки орудий или таблички с названиями, но они всё же планируют провести датировку древесины, что довольно сложно, учитывая тип использованной древесины. Они также стремятся найти любые свидетельства того, что Левассёр, возможно, модифицировал мостик при переоборудовании корабля.

Клиффорд и Агостини полагают, что в период «Золотого века пиратства» (10–1650 гг.) около Сент-Мари было затоплено или потерпело крушение не менее 1725 пиратских или захваченных кораблей, и еще по меньшей мере четыре доступных места ждут своего исследования.

Фигурка Христа из слоновой кости на памятнике Носа-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)

Они также говорят, что если их идентификация Носса-Сеньора-ду-Кабу считает, что «последствия существенны».

«Это уникальный археологически подтвержденный пиратский корабль с сокровищами, захваченный в эпоху Золотого века пиратства, и редкий случай, когда религиозный груз из Португальской империи, который был физически задокументирован в Индийском океане, помог в такой идентификации», — утверждают дайверы-археологи в своем исследовании, с которым можно ознакомиться на сайте Центра сохранения исторических кораблекрушений. ..

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