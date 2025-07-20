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Фактическое удостоверение личности дайверов: затонувшее пиратское судно стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов

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Брэндон Клиффорд и члены исследовательской группы готовятся к погружению (CHSP)
Брэндон Клиффорд и члены исследовательской группы готовятся к погружению (CHSP)

Археологи-дайверы полагают, что им наконец удалось установить личность затонувшего в Индийском океане корабля. Судя по всему, он стал жертвой одного из самых крупных пиратских разграблений всех времен.  

8 апреля 1721 года португальский вооруженный галеон Nossa Senhora do Cabo, Начавший свою историю как голландский военный корабль, был захвачен у острова Реюньон. Сильный шторм оставил его на мели, сделав уязвимым для атак. Корабль потерял мачты и около двух третей из 72 пушек. 

Голландское судостроение около 1700 года (CHSP)
Голландское судостроение около 1700 года (CHSP)

Последнее, с кем экипаж хотел бы столкнуться в тот момент, были печально известный французский пират Оливье «Канюк» Левассёр и его английский коллега Джон Тейлор. 

Корабль следовал вокруг Африки из португальского порта Гоа в Индии домой в Лиссабон, перевозя золотые и серебряные слитки и монеты, драгоценные камни, китайский фарфор, текстиль и предметы религиозного искусства, общая стоимость которых по сегодняшним ценам составляет более 100 миллионов фунтов стерлингов. 

Пиратская добыча: золотые монеты, отчеканенные на рубеже XVII/XVIII веков, найденные на месте крушения корабля Носса-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)
Забытые пиратами: золотые монеты, отчеканенные на рубеже XVII/XVIII веков, найденные на месте крушения корабля Носса-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)

На борту также находилось 200 рабов-мозамбикцев (60 из которых погибли при захвате корабля), уходящий португальский вице-король, который позже был освобожден в обмен на выкуп, и архиепископ Гоа, судьба которого неизвестна. 

Пираты проплыли более 600 км на юг до Мадагаскара с Носса-Сеньора-ду-Кабу на буксире, чтобы разделить добычу на уединенном пиратском острове Сент-Мари, теперь известном как Нуси-Бораха, у восточного побережья Мадагаскара.

Левассёр переоборудовал там корабль, переименовав его Победоносный, но позже он и Тейлор расстались из-за спора, и «Баззард» сжег и утопил корабль недалеко от острова.

Трудности дайвинга

Базирующийся в Массачусетсе Центр сохранения исторических кораблекрушений (CHSP) занимается исследованием этого и других мест крушения у берегов Нуси-Борахи с 1999 года, хотя их раскопки осложняются толстыми слоями песка и ила, которые к настоящему времени практически полностью покрыли место крушения. 

Аномалии, выявленные в этом районе с помощью гидролокатора бокового обзора (ГБО)
Аномалии, выявленные в этом районе с помощью гидролокатора бокового обзора (ГБО)
Первое изображение профилографа нижней части дна Носа-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)
Первое изображение профилографа нижней части дна Носа-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)

«После многих лет дайвинга в этих местах, самой большой проблемой изначально была удаленность района», — рассказал соучредитель и директор CHSP Брэндон Клиффорд. Диверне«Нам пришлось везти все: от компрессоров и проводов до баллонов и другого оборудования.

«Интересно, что часть нашего старого оборудования, которое мы оставили, на самом деле помогла основать местный дайвинг-центр.

«Факторы окружающей среды также могут осложнять работу. Как и во многих портах, видимость после дождя быстро ухудшается. Дно илистое, поэтому важно поддерживать чистоту воды во время работы. 

Мрачные условия для дайвинга в Сент-Мари (CHSP)
Мрачные условия для дайвинга в Сент-Мари (CHSP)

«Между материковой частью Мадагаскара и Сент-Мари курсирует довольно много грузовых судов. Современные корабли до сих пор швартуются в том же самом месте, где когда-то пираты кренировали свои суда».

Клиффорд и Марк Агостини, соавторы нового отчета о кораблекрушении, теперь считают, что объем собранных ими морских археологических доказательств, включая структурный анализ и около 3,300 найденных артефактов и фрагментов, в сочетании с первичными источниками сведений о пиратской деятельности, дают неопровержимые доказательства того, что корабль был Носса-Сеньора-ду-Кабу.

Фрагменты керамики, найденные на месте раскопок (CHSP)
Фрагменты керамики, найденные на месте раскопок (CHSP)
На месте крушения были найдены фарфоровые чашки и фрагменты посуды (CHSP)
Фарфоровые чашки и фрагменты посуды были найдены на месте крушения (CHSP)

Соответствует описанию

Отличительные особенности португальских ост-индских судов, такие как двойные футтоки (изогнутые балки, образующие нижнюю часть шпангоута судна), поперечные балки и деревянные соединения, соответствуют описанию судна, как и размеры затонувшего судна 30 х 10 м. 

Судно было построено с использованием комбинации твердых пород дерева, таких как тик и дуб, скрепленных гвоздями из медного сплава с круглыми шляпками и квадратными стержнями, что полностью соответствовало португальским океанским судам того периода.

Большая часть сокровищ была растрачена, обогатив пиратов, однако дайверы нашли ряд католических священных предметов из древесины и слоновой кости, а также керамику, монеты и мелкие предметы, которые в то время не имели никакой ценности.

Табличка из слоновой кости с надписью «INRI» (Иисус из Назарета, Царь Иудейский) (CHSP)
Табличка из слоновой кости с надписью «INRI» (Иисус из Назарета, Царь Иудейский) (CHSP)
Статуэтка Мадонны (ЧСП)
Статуэтка Мадонны (ЧСП)

Водолазам пока не удалось обнаружить точные надписи на корпусе, гравировки орудий или таблички с названиями, но они всё же планируют провести датировку древесины, что довольно сложно, учитывая тип использованной древесины. Они также стремятся найти любые свидетельства того, что Левассёр, возможно, модифицировал мостик при переоборудовании корабля.

Клиффорд и Агостини полагают, что в период «Золотого века пиратства» (10–1650 гг.) около Сент-Мари было затоплено или потерпело крушение не менее 1725 пиратских или захваченных кораблей, и еще по меньшей мере четыре доступных места ждут своего исследования.

Фигурка Христа из слоновой кости на памятнике Носса-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)
Фигурка Христа из слоновой кости на памятнике Носа-Сеньора-ду-Кабу (CHSP)

Они также говорят, что если их идентификация Носса-Сеньора-ду-Кабу считает, что «последствия существенны». 

«Это уникальный археологически подтвержденный пиратский корабль с сокровищами, захваченный в эпоху Золотого века пиратства, и редкий случай, когда религиозный груз из Португальской империи, который был физически задокументирован в Индийском океане, помог в такой идентификации», — утверждают дайверы-археологи в своем исследовании, с которым можно ознакомиться на сайте Центра сохранения исторических кораблекрушений. .

Также в Дивернете: РАЗГАДАНО: ТАЙНА УГЛЯ, ПОТЕРЯННОГО КОРАБЛЕМ ЧЕРНОЙ БОРОДЫ, На месте кораблекрушения у мыса Кейп-Код найдены пиратские кости, ЧЕРНАЯ БОРОДА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОСАДКИ КОРАБЛЯ НА МЕЛЬ, ЧТО ЛЮБИЛИ ЧИТАТЬ ПИРАТЫ

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду.

👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта!

#УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #Дайвинг #УходЗаСнаряжением #КакЧистить #ВодныеВидыСпорта

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Уход за гидрокостюмом: чистка, ополаскивание и сушка как профессионал

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