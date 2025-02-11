Как заработать миллиарды, защищая места для подводного плавания  

По данным нового рецензируемого исследования, проведенного National Geographic Нетронутые моряОднако возрождение этих районов раскроет потенциал дайвинга как ценного экономического двигателя, говорится в отчете.
Защита мест, популярных среди любителей дайвинга, принесет массу выгод туристам, местным сообществам и морской фауне, но, что самое главное, принесет дополнительные 2 миллиарда долларов США дохода, в основном за счет платы за пользование, которую дайверы выплачивают непосредственно местным сообществам.
По данным исследования, проведенного экспертами по океанологии из Австралии, Мексики, США и Канады, на прибрежные сообщества южного мира приходится около 62% мест любительского погружения, и они готовы извлечь максимальную выгоду из такого шага.
Они собрали базу данных дайвинг-центров, мест для погружения и цен из тысяч мест по всему миру, чтобы оценить количество погружений в год, степень, в которой защита увеличит биомассу и биоразнообразие в районе, а также готовность дайверов платить сборы за доступ к погружениям в морской охраняемой зоне (MPA).
Они обнаружили, что, хотя 67% всех мест для погружений располагались на территории морских охраняемых территорий, только 15% находились на территориях с высокой степенью или полной защитой.
Затем они определили, что обеспечение строгой и полностью защищенной морской охраняемой территории в существующих местах любительского дайвинга увеличит спрос на дайвинг и количество погружений на 32% (10.5 млн дополнительных погружений в год) и увеличит доход дайвинг-индустрии на 616 млн долларов США в год.
Потребительский излишек — то, что кто-то готов заплатить за подводное плавание по сравнению с его фактической стоимостью — был оценен в $2.7 млрд в год. Дайверы охотно заплатили бы больше за этот опыт, говорится в отчете, что повысило бы прибыльность сектора.
Страны настроены на получение выгоды
«Если вы защищаете морскую зону, то появится больше любителей дайвинга, и они будут платить больше за привилегию увидеть сенсационную подводную жизнь», — говорит ведущий автор Рениэль Кабрал, старший преподаватель Университета Джеймса Кука в Австралии. «Сообщества и предприятия выбрасывают деньги на ветер, игнорируя преимущества морских заповедников».
«В одной только Мексике индустрия дайвинга приносит ежегодный доход, сопоставимый со всем рыболовным сектором страны, что делает сохранение морской среды не просто экологической необходимостью, но и экономическим императивом», — считает соавтор исследования Октавио Абурто-Оропеса, профессор Института океанографии Скриппса.
«От ярких рифов Косумеля до полностью охраняемого морского заповедника Кабо Пульмо — эта отрасль ежегодно принимает до 1.7 миллиона дайверов.
«Усиление природоохранных мероприятий и содействие развитию мелкомасштабного экотуризма, осуществляемого силами местных сообществ, не только повысит уровень дайвинга, но и обеспечит долгосрочную устойчивость морского туризма во всем мире».
Было установлено, что наибольшее количество погружений с аквалангом совершается в Египте, Таиланде и США — почти по 3 миллиона в год в каждом месте, в то время как Индонезия, Египет и Австралия принимают больше всего погружений в полностью или высокозащищенных морских охраняемых зонах.
Больше всего погружений в незащищенных водах происходит на Филиппинах, в США и Индонезии, и именно эти страны получили бы наибольшую выгоду от создания заповедников в популярных для дайвинга местах.
Популярные места занимают менее 1% всего океана, но их защита привлечет больше и больше морских обитателей, что, в свою очередь, сделает их гораздо более привлекательными для дайверов.
Побочный эффект
Исследования показывают, что полностью защищенные МОР могут помочь восстановить популяции рыб в среднем на 500%, со временем обеспечить вылов более крупной рыбы и помочь восполнить рыболовные угодья в этом районе за счет переноса морской флоры и фауны.
В недавнем докладе исследовании, показывает, что улов рыбы на единицу усилия увеличивается в среднем на 12–18% вблизи границ крупных полностью охраняемых морских охраняемых территорий.
По словам Pristine Seas, затраты на создание и поддержание МОР могут быть быстро компенсированы за счет дополнительных доходов от туризма.
В исследовании подсчитано, что эксплуатация дополнительных МОР (включая обеспечение соблюдения), которые в общей сложности составляют 1% мирового океана, обойдется в 1.2 млрд долларов, но плата за доступ к ним для аквалангистов могла бы принести более чем достаточный доход для покрытия этих расходов.
Напротив, в 2020 году страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие крупные рыболовные страны потратили более 10 миллиардов долларов государственных средств на поддержку своего рыболовства.
«Итог: защита океана приносит пользу морской флоре и фауне, прибрежным сообществам и бизнесу», — говорит основатель Pristine Seas Энрик Сала.
«Защита мест для дайвинга от рыболовства и других видов разрушительной деятельности может создать новые источники дохода и принести пользу большему количеству людей. Становится все более очевидным, что усилия по защите 30% океана к 2030 году даже более полезны, чем мы думали».
Pristine Seas является частью Национального географического общества, занимающегося наукой и кинопроизводством, но независима от издательства National Geographic и его медиа-отделения. Ее новое исследование, Морские охраняемые территории для дайвинг-туризма появляется в Научные доклады.
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