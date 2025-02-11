Как заработать миллиарды, защищая места для подводного плавания

По данным нового рецензируемого исследования, проведенного National Geographic Нетронутые моряОднако возрождение этих районов раскроет потенциал дайвинга как ценного экономического двигателя, говорится в отчете.

Защита мест, популярных среди любителей дайвинга, принесет массу выгод туристам, местным сообществам и морской фауне, но, что самое главное, принесет дополнительные 2 миллиарда долларов США дохода, в основном за счет платы за пользование, которую дайверы выплачивают непосредственно местным сообществам.

Морской эколог исследует риф на островах Лайн, Кирибати (Джон Бетц / National Geographic)

По данным исследования, проведенного экспертами по океанологии из Австралии, Мексики, США и Канады, на прибрежные сообщества южного мира приходится около 62% мест любительского погружения, и они готовы извлечь максимальную выгоду из такого шага.

Они собрали базу данных дайвинг-центров, мест для погружения и цен из тысяч мест по всему миру, чтобы оценить количество погружений в год, степень, в которой защита увеличит биомассу и биоразнообразие в районе, а также готовность дайверов платить сборы за доступ к погружениям в морской охраняемой зоне (MPA).

Дайвер Pristine Seas на полуострове Оса в Коста-Рике (Энрик Сала / National Geographic)

Они обнаружили, что, хотя 67% всех мест для погружений располагались на территории морских охраняемых территорий, только 15% находились на территориях с высокой степенью или полной защитой.

Затем они определили, что обеспечение строгой и полностью защищенной морской охраняемой территории в существующих местах любительского дайвинга увеличит спрос на дайвинг и количество погружений на 32% (10.5 млн дополнительных погружений в год) и увеличит доход дайвинг-индустрии на 616 млн долларов США в год.

Потребительский излишек — то, что кто-то готов заплатить за подводное плавание по сравнению с его фактической стоимостью — был оценен в $2.7 млрд в год. Дайверы охотно заплатили бы больше за этот опыт, говорится в отчете, что повысило бы прибыльность сектора.

Страны настроены на получение выгоды

«Если вы защищаете морскую зону, то появится больше любителей дайвинга, и они будут платить больше за привилегию увидеть сенсационную подводную жизнь», — говорит ведущий автор Рениэль Кабрал, старший преподаватель Университета Джеймса Кука в Австралии. «Сообщества и предприятия выбрасывают деньги на ветер, игнорируя преимущества морских заповедников».

Отбор проб на удаленных рифах в самом северном районе биосферного заповедника Сифлауэр у берегов Колумбии (Manu San Félix / National Geographic)

«В одной только Мексике индустрия дайвинга приносит ежегодный доход, сопоставимый со всем рыболовным сектором страны, что делает сохранение морской среды не просто экологической необходимостью, но и экономическим императивом», — считает соавтор исследования Октавио Абурто-Оропеса, профессор Института океанографии Скриппса.

«От ярких рифов Косумеля до полностью охраняемого морского заповедника Кабо Пульмо — эта отрасль ежегодно принимает до 1.7 миллиона дайверов.

«Усиление природоохранных мероприятий и содействие развитию мелкомасштабного экотуризма, осуществляемого силами местных сообществ, не только повысит уровень дайвинга, но и обеспечит долгосрочную устойчивость морского туризма во всем мире».

Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)

Было установлено, что наибольшее количество погружений с аквалангом совершается в Египте, Таиланде и США — почти по 3 миллиона в год в каждом месте, в то время как Индонезия, Египет и Австралия принимают больше всего погружений в полностью или высокозащищенных морских охраняемых зонах.

Больше всего погружений в незащищенных водах происходит на Филиппинах, в США и Индонезии, и именно эти страны получили бы наибольшую выгоду от создания заповедников в популярных для дайвинга местах.

Популярные места занимают менее 1% всего океана, но их защита привлечет больше и больше морских обитателей, что, в свою очередь, сделает их гораздо более привлекательными для дайверов.

Побочный эффект

Дайвинг с акулами на Багамах (PADI)

Исследования показывают, что полностью защищенные МОР могут помочь восстановить популяции рыб в среднем на 500%, со временем обеспечить вылов более крупной рыбы и помочь восполнить рыболовные угодья в этом районе за счет переноса морской флоры и фауны.

В недавнем докладе исследовании, показывает, что улов рыбы на единицу усилия увеличивается в среднем на 12–18% вблизи границ крупных полностью охраняемых морских охраняемых территорий.

Дайверы National Geographic Pristine Seas измеряют самую большую в мире колонию кораллов на Соломоновых островах (Manu San Félix / National Geographic)

По словам Pristine Seas, затраты на создание и поддержание МОР могут быть быстро компенсированы за счет дополнительных доходов от туризма.

В исследовании подсчитано, что эксплуатация дополнительных МОР (включая обеспечение соблюдения), которые в общей сложности составляют 1% мирового океана, обойдется в 1.2 млрд долларов, но плата за доступ к ним для аквалангистов могла бы принести более чем достаточный доход для покрытия этих расходов.

Напротив, в 2020 году страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие крупные рыболовные страны потратили более 10 миллиардов долларов государственных средств на поддержку своего рыболовства.

Энрик Сала в озере медуз на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)

«Итог: защита океана приносит пользу морской флоре и фауне, прибрежным сообществам и бизнесу», — говорит основатель Pristine Seas Энрик Сала.

«Защита мест для дайвинга от рыболовства и других видов разрушительной деятельности может создать новые источники дохода и принести пользу большему количеству людей. Становится все более очевидным, что усилия по защите 30% океана к 2030 году даже более полезны, чем мы думали».

Дайверы на рифе Красного моря (PADI)

Pristine Seas является частью Национального географического общества, занимающегося наукой и кинопроизводством, но независима от издательства National Geographic и его медиа-отделения. Ее новое исследование, Морские охраняемые территории для дайвинг-туризма появляется в Научные доклады.

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