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Как заработать миллиарды, защищая места для подводного плавания  

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Дайверы на рифе на Фиджи (PADI)
Дайверы на рифе на Фиджи (PADI)

По данным нового рецензируемого исследования, проведенного National Geographic Нетронутые моряОднако возрождение этих районов раскроет потенциал дайвинга как ценного экономического двигателя, говорится в отчете.

Защита мест, популярных среди любителей дайвинга, принесет массу выгод туристам, местным сообществам и морской фауне, но, что самое главное, принесет дополнительные 2 миллиарда долларов США дохода, в основном за счет платы за пользование, которую дайверы выплачивают непосредственно местным сообществам. 

Морской эколог-дайвер исследует риф на островах Лайн, Кирибати (Джон Бетц / National Geographic)
Морской эколог исследует риф на островах Лайн, Кирибати (Джон Бетц / National Geographic)

По данным исследования, проведенного экспертами по океанологии из Австралии, Мексики, США и Канады, на прибрежные сообщества южного мира приходится около 62% мест любительского погружения, и они готовы извлечь максимальную выгоду из такого шага. 

Они собрали базу данных дайвинг-центров, мест для погружения и цен из тысяч мест по всему миру, чтобы оценить количество погружений в год, степень, в которой защита увеличит биомассу и биоразнообразие в районе, а также готовность дайверов платить сборы за доступ к погружениям в морской охраняемой зоне (MPA). 

Дайвер Pristine Seas проводит наблюдения на полуострове Оса, Коста-Рика (Энрик Сала / National Geographic)
Дайвер Pristine Seas на полуострове Оса в Коста-Рике (Энрик Сала / National Geographic)

Они обнаружили, что, хотя 67% всех мест для погружений располагались на территории морских охраняемых территорий, только 15% находились на территориях с высокой степенью или полной защитой.

Затем они определили, что обеспечение строгой и полностью защищенной морской охраняемой территории в существующих местах любительского дайвинга увеличит спрос на дайвинг и количество погружений на 32% (10.5 млн дополнительных погружений в год) и увеличит доход дайвинг-индустрии на 616 млн долларов США в год. 

Потребительский излишек — то, что кто-то готов заплатить за подводное плавание по сравнению с его фактической стоимостью — был оценен в $2.7 млрд в год. Дайверы охотно заплатили бы больше за этот опыт, говорится в отчете, что повысило бы прибыльность сектора.

Страны настроены на получение выгоды

«Если вы защищаете морскую зону, то появится больше любителей дайвинга, и они будут платить больше за привилегию увидеть сенсационную подводную жизнь», — говорит ведущий автор Рениэль Кабрал, старший преподаватель Университета Джеймса Кука в Австралии. «Сообщества и предприятия выбрасывают деньги на ветер, игнорируя преимущества морских заповедников».

Отбор проб на удаленных рифах в самом северном районе биосферного заповедника Сифлауэр у берегов Колумбии (Manu San Félix / National Geographic)
Отбор проб на удаленных рифах в самом северном районе биосферного заповедника Сифлауэр у берегов Колумбии (Manu San Félix / National Geographic)

«В одной только Мексике индустрия дайвинга приносит ежегодный доход, сопоставимый со всем рыболовным сектором страны, что делает сохранение морской среды не просто экологической необходимостью, но и экономическим императивом», — считает соавтор исследования Октавио Абурто-Оропеса, профессор Института океанографии Скриппса. 

«От ярких рифов Косумеля до полностью охраняемого морского заповедника Кабо Пульмо — эта отрасль ежегодно принимает до 1.7 миллиона дайверов.

«Усиление природоохранных мероприятий и содействие развитию мелкомасштабного экотуризма, осуществляемого силами местных сообществ, не только повысит уровень дайвинга, но и обеспечит долгосрочную устойчивость морского туризма во всем мире».

Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)
Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)

Было установлено, что наибольшее количество погружений с аквалангом совершается в Египте, Таиланде и США — почти по 3 миллиона в год в каждом месте, в то время как Индонезия, Египет и Австралия принимают больше всего погружений в полностью или высокозащищенных морских охраняемых зонах. 

Больше всего погружений в незащищенных водах происходит на Филиппинах, в США и Индонезии, и именно эти страны получили бы наибольшую выгоду от создания заповедников в популярных для дайвинга местах.

Популярные места занимают менее 1% всего океана, но их защита привлечет больше и больше морских обитателей, что, в свою очередь, сделает их гораздо более привлекательными для дайверов.

Побочный эффект

Дайвинг с акулами на Багамах (PADI)
Дайвинг с акулами на Багамах (PADI)

Исследования показывают, что полностью защищенные МОР могут помочь восстановить популяции рыб в среднем на 500%, со временем обеспечить вылов более крупной рыбы и помочь восполнить рыболовные угодья в этом районе за счет переноса морской флоры и фауны.

В недавнем докладе исследовании, показывает, что улов рыбы на единицу усилия увеличивается в среднем на 12–18% вблизи границ крупных полностью охраняемых морских охраняемых территорий.

Дайверы National Geographic Pristine Seas измеряют самую большую в мире колонию кораллов на Соломоновых островах (Manu San Félix / National Geographic)
Дайверы National Geographic Pristine Seas измеряют самую большую в мире колонию кораллов на Соломоновых островах (Manu San Félix / National Geographic)

По словам Pristine Seas, затраты на создание и поддержание МОР могут быть быстро компенсированы за счет дополнительных доходов от туризма.

В исследовании подсчитано, что эксплуатация дополнительных МОР (включая обеспечение соблюдения), которые в общей сложности составляют 1% мирового океана, обойдется в 1.2 млрд долларов, но плата за доступ к ним для аквалангистов могла бы принести более чем достаточный доход для покрытия этих расходов.

Напротив, в 2020 году страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие крупные рыболовные страны потратили более 10 миллиардов долларов государственных средств на поддержку своего рыболовства.

Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)
Энрик Сала в озере медуз на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)

«Итог: защита океана приносит пользу морской флоре и фауне, прибрежным сообществам и бизнесу», — говорит основатель Pristine Seas Энрик Сала. 

«Защита мест для дайвинга от рыболовства и других видов разрушительной деятельности может создать новые источники дохода и принести пользу большему количеству людей. Становится все более очевидным, что усилия по защите 30% океана к 2030 году даже более полезны, чем мы думали».   

Дайверы на рифе Красного моря (PADI)
Дайверы на рифе Красного моря (PADI)

Pristine Seas является частью Национального географического общества, занимающегося наукой и кинопроизводством, но независима от издательства National Geographic и его медиа-отделения. Ее новое исследование, Морские охраняемые территории для дайвинг-туризма появляется в Научные доклады

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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