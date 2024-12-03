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Получение триггерного счастья в Вакатоби

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Получаем триггера с удовольствием в Вакатоби | Clown Triggerfish в Вакатоби
Рыба-клоун-спинорог (Rhinecanthus aculentus) в травяных зарослях в Вакатоби

Узнайте, почему спинороги на рифах Вакатоби заслуживают внимания.

Хотя дайверы часто упускают их из виду, спинороги заслуживают более пристального внимания. Вы часто видите их над участками песка или коралловых обломков, где они вытаскивают или выкапывают добычу, такую ​​как крабы и черви, выметая мусор своими плавников или выбрасывают струи воды изо рта, чтобы переместить песок и мусор. Иногда они даже используют зубы, чтобы хватать и передвигать куски кораллов, чтобы обнаружить любой вкусный кусочек, который скрывается внизу. Такое поведение заставило морских биологов поверить, что триггеры более разумны, чем среднестатистическая рыба. 

Узнайте больше интересных фактов о спинорогах на Wakatobi Flow > https://blog.wakatobi.com/trigger-happy/

Clown Trigger в Вакатоби
Clown Trigger в Вакатоби

Курорт Wakatobi Dive Resort, где находятся лучшие коралловые рифы Индонезии. 

Вакатоби Дайв Резорт расположен на юго-востоке Сулавеси, Индонезия, в самом сердце кораллового треугольника. Этот идиллический райский остров, известный своими великолепными и тщательно охраняемыми коралловыми рифами – от знаменитого Домашнего рифа и еще 42 близлежащих названных мест для дайвинга – находится в 750 км к востоку от Бали. До него легко добраться через частный гостевой рейс курорта

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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