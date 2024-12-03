Получение триггерного счастья в Вакатоби

Узнайте, почему спинороги на рифах Вакатоби заслуживают внимания.

Хотя дайверы часто упускают их из виду, спинороги заслуживают более пристального внимания. Вы часто видите их над участками песка или коралловых обломков, где они вытаскивают или выкапывают добычу, такую ​​как крабы и черви, выметая мусор своими плавников или выбрасывают струи воды изо рта, чтобы переместить песок и мусор. Иногда они даже используют зубы, чтобы хватать и передвигать куски кораллов, чтобы обнаружить любой вкусный кусочек, который скрывается внизу. Такое поведение заставило морских биологов поверить, что триггеры более разумны, чем среднестатистическая рыба.

Узнайте больше интересных фактов о спинорогах на Wakatobi Flow > https://blog.wakatobi.com/trigger-happy/

Clown Trigger в Вакатоби

Курорт Wakatobi Dive Resort, где находятся лучшие коралловые рифы Индонезии.

Вакатоби Дайв Резорт расположен на юго-востоке Сулавеси, Индонезия, в самом сердце кораллового треугольника. Этот идиллический райский остров, известный своими великолепными и тщательно охраняемыми коралловыми рифами – от знаменитого Домашнего рифа и еще 42 близлежащих названных мест для дайвинга – находится в 750 км к востоку от Бали. До него легко добраться через частный гостевой рейс курорта.

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