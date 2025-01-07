Получение общей картины в Вакатоби

Запечатлеть истинный масштаб рифов Вакатоби с помощью широкоугольных изображений

Невозможно отрицать привлекательность фотографирования неуловимых морских обитателей, которые прячутся в глубинах рифа. Однако слишком часто фотографы, приезжающие в Вакатоби, рискуют настолько увлечься документированием мелких деталей, что в итоге упускают из виду общую картину. Именно панорамные рифовые сцены демонстрируют истинный масштаб и качество места назначения, и лучший способ создать их — добавить в микс изображений широкоугольные и сверхширокоугольные панорамные приемы съемки.

Пара дайверов курсирует вдоль обрыва в Вакатоби. Чтобы сделать снимок, я остался над ними на глубине 3.6 м/12 футов. Настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/125 с, объектив Tokina 10–17 мм с фокусным расстоянием 10 мм, диафрагма F/5.6, двойной объектив Sea & Sea YS-250 с половинной и четверть увеличением.

Совершив несколько поездок в Индонезию Курорт для дайвинга в ВакатобиtЯ могу засвидетельствовать, что фотограф может провести здесь недели, заполняя карту памяти за картой впечатляющими портретами морской жизни и макроснимками, ни разу не исчерпав уникальный сюжетный материал. Но это только половина истории. Чтобы запечатлеть всю красоту этого места, вам нужно сосредоточиться на общей картине.

Идеальная обстановка

Курорт Вакатоби окружен одними из самых нетронутых коралловых рифов в мире, и это не случайно. Знаменитая программа курорта по сохранению морской среды финансирует создание частного морского заповедника, защищающего около 20 километров рифов. Доказательством их активных усилий по сохранению является жизнеспособность рифов.

Такие кадры, как этот дайвер, проплывающий над огромным кораллом на поверхности стола (на высоте 9.1 м/30 футов), говорят о том, как прекрасно находиться среди зрителей. Для захвата изображения были включены следующие настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/160 с, объектив Tokina 10–17 мм «рыбий глаз», установленный на 12 мм, диафрагма F/7.1. Чтобы освещение выглядело естественным, использовались вспышки Sea и Sea YS-250. установите на половинную мощность.

Помимо того, что подводный ландшафт Вакатоби остается почти в первозданном состоянии, он имеет впечатляющую топографию. Здесь есть крутые склоны рифов и вертикальные стены, возвышающиеся на несколько футов над поверхностью, подводные хребты и подводные горы, которые поднимаются из глубин с вершинами, возвышающимися на залитых солнцем отмелях. Добавьте сюда превосходную прозрачность воды и обилие окружающего света, и вы получите идеальные условия для широкоугольной съемки, позволяющей продемонстрировать эти виды в ярких деталях.

Освещение розы

На дайв-сайте Вакатоби Roma здесь находится гигантское коралловое образование, прозванное «розой» за свою очевидную форму, если смотреть сверху. Я решил, что лучшим вариантом будет выбрать объектив «рыбий глаз» и снимать, используя только окружающий свет, поскольку его достаточно. Использование стробоскопов позволило бы лишь осветить небольшое количество частиц в толще воды между кораллом и мной.

Гигантское спиральное коралловое образование, прозванное «розой», на дайв-сайте Рома в Вакатоби находится на глубине 18.3 м/60 футов. Для получения экспозиции настройки камеры были установлены следующие: ISO 200, выдержка 1/125 сек. Объектив Tokina 10–17 мм «рыбий глаз», установлен на 10 мм, диафрагма F/5.6, рассчитывается только на доступный свет, без вспышек.

Поскольку на рифе нет прямых линий, бочкообразные искажения, создаваемые оптикой «рыбий глаз», редко становятся проблемой. На самом деле верно обратное: искажение может придать объекту немного больше драматизма. Чтобы передать ощущение масштаба, я заставил свою модель зависнуть на три фута над кораллом.

Добавьте фон

Почти все, кого я знаю, используют двойную стробоскопическую установку. Хотя это необходимо для равномерного освещения объекта на переднем плане, при широкоугольной съемке многие забывают подумать о заднем плане. Когда дело доходит до тропиков, нет ничего лучше, чем сбалансировать окружающий свет с собственным освещением, чтобы придать ему манящее красивое голубое очарование.

Я твердо верю в съемку вручную, в том числе и со вспышками. В Вакатоби моя стробоскопическая мощность редко устанавливалась выше 3/4 мощности, чаще настройки варьировались от четверти до половины мощности.

На глубине 12.2 м/40 футов. Чтобы запечатлеть эту красочную коллекцию губок и мягких кораллов, я выбираю следующие настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/160 с, объектив Tokina 10–17 мм, установленный на 12 мм, диафрагма F/6.3, двойной набор Sea и Sea YS-250. чуть выше половины мощности.

Прежде чем приступить к съемке, моя стратегия всегда начинается с определения того, где находится солнце, наблюдения за тем, где естественный свет переходит от яркого к темному, и снятия показаний счетчика окружающего света через объектив в каждой точке. Это позволяет мне установить базовую линию для значений диафрагмы. Затем я могу приступить к работе, чтобы лучше передать голубизну воды на заднем плане.

Например, на участке под названием «Наслаждение Лоренцо» я нашел очень большой красивый веер Красного моря, спускающийся по стене на высоте 110 футов. На этой глубине окружающее освещение все еще было довольно хорошим, что позволяло мне оставаться на ISO 200 с показаниями экспонометра в диапазоне от f4.5 до f5.6. Поднимите ISO до 400, и оно будет практически f/8, и будьте там. Как только я установил правильные значения диафрагмы, чтобы запечатлеть идеальную синеву воды, я снова сосредоточил свое внимание на рифе.

На глубине 33.5 м/110 футов настройки камеры включали: ISO 200, выдержка 1/80 с, объектив Tokina 10–17 мм, установленный на 10 мм, диафрагма F/7.1, двойная вспышка Sea & Sea YS-250, установленная вручную с правой вспышкой между половинная и четверть мощности, левый стробоскоп на половинной мощности.

На этой глубине веер выглядел скорее темно-бордовым, чем красным, что я и хотел подчеркнуть, а также добавить в сцену ныряльщика, чтобы придать некоторый масштаб его размера. Чтобы сохранить окружающий свет, я немного снизил выдержку до 1/80 секунды до значения диафрагмы f7.1 (плюс минус полстопа), чтобы сохранить достаточную глубину резкости как для вентилятора, так и для дайвера.

Еще один пример съемки на глубине — это изображение (слева) дайвера за очень большим мягким кораллом на высоте 36.6 м/120 футов. вниз по стене. Настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/80 с, объектив Tokina 10–17 мм, установленный на 10 мм, диафрагма F/7.1, двойная мощность Sea & Sea YS-250, установленная вручную между половинной и полной мощностью. На снимке рядом (дайвер, проходящий мимо большой бочкообразной губки на глубине 16.8 м/55 футов) мне удалось добиться аналогичных результатов с тем же ISO 200, но увеличив выдержку до 1/125 с, при этом уменьшив диафрагму на стоп до F/6.3, выходную мощность моего Sea & Sea YS-250 до половины мощности.

Весь этот процесс может показаться слишком методичным, но помните, что, в отличие от рыбы, риф никуда не денется. У вас будет достаточно времени, чтобы просмотреть результаты и внести небольшие изменения, необходимые для настройки освещения и композиции. Поскольку ЖК-экраны не всегда передают всю картину, я всегда сверяю воспроизводимое изображение с гистограммой камеры.

Добавление темы

Включение темы морской жизни добавляет масштаба и выразительности широкоугольным изображениям. Главное – найти тему, которая будет одновременно интересной и доступной. Я обнаружил, что каракатицы Broadclub на рифах Вакатоби могут быть очень терпимы к дайверам. При условии, что вы будете двигаться медленно и осознанно; они могут позволить вам подойти достаточно близко для фотографий.

Мы нашли эту кооперативную каракатицу Broadclub во время погружения на глубину 12.2 м/40 футов. Настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/125 с, объектив Tokina 10–17 мм, установленный на 13 мм, диафрагма F/8.0, двойная мощность Sea & Sea YS-250, вручную установленная между половинной и полной мощностью.

Включение человеческого объекта в широкоугольный снимок не только добавляет интереса (поскольку люди находят других людей интересными), но и дает больше возможностей для рассказа истории. Вместо того, чтобы просто плавать по кадру, позвольте вашей модели участвовать в каком-либо элементе сцены.

Если вы сотрудничаете с другим фотографом, проще всего сфотографировать, как он фотографирует. И если они также снимают с широкоугольной установкой, они, вероятно, делают то же самое, что и вы. При использовании линз «рыбий глаз» на людях искажение поля зрения линзы в диапазоне 10–11 мм иногда может оказаться слишком чрезмерным. Я считаю, что это особенно актуально, когда в кадре также присутствуют морские животные. В такие моменты я часто немного отступаю, отдавая предпочтение диапазону зума 13–17 мм.

Чтобы еще больше повысить ставку, при условии, что ваш объект по-прежнему готов сотрудничать, вы можете сменить позицию и попросить другого дайвера медленно переместиться в то место, которое вы только что покинули, чтобы создать портрет взаимодействия с морским пехотинцем. Если вы будете двигаться медленно и осознанно, чтобы избежать тревоги у объекта съемки, у вас будет больше времени и возможностей для фотографирования, а не в спешке. Небольшое проявление дисциплины окупается.

Глубина 7.62 м/25 футов. Настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/125 сек., объектив Tokina 10-17 мм с фокусным расстоянием 17 мм, диафрагма F/8. Принимая во внимание, что поверхность рыбы на переднем плане будет иметь высокую отражающую способность, мощность стробоскопа была снижена примерно до четверти мощности как на Sea, так и на Sea YS-250.

Косяк рыб придаст жизни вашим широким ракурсам, но они также могут оказаться непостоянными объектами, что потребует от вас задолго до того, как кадр произойдет. Здесь я снова предлагаю применить ту же стратегию, которую я использую при съемке обычных морских пейзажей; снимайте показания счетчиков, как только окажетесь на глубине. Это позволит вам установить базовую линию значений диафрагмы на основе окружающего уровня окружающего освещения, а затем быть готовым, когда косяк большеглазых тревалли, рыб-попугаев, барракуд или нетопырей выйдет на сцену и войдет в зону действия.

Сосредоточьтесь на морской жизни

Сняв потрясающие панорамы рифов, вы сможете обратить свое внимание на морскую жизнь. Во время погружения в Риме я наткнулся на пару больших осьминогов, что выглядело как назревающий территориальный спор, поскольку оба заняли прямую позу в двух футах друг от друга.

Два дневных осьминога вместе. Для этого дневного осьминога на глубине 9 м/30 футов, настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/125 с, объектив Tokina 10-17 мм установлен на 17 мм, диафрагма F/8.0, две вспышки Sea & Sea YS-250, вручную установленная четверть мощности.

Там была чистая вода и достаточное количество окружающего света, чтобы продемонстрировать как яркость осьминога на переднем плане, так и вид за ним. Требовалось лишь небольшое количество стробоскопического освещения, поскольку рабочее расстояние между объективом и объектом съемки составляло менее фута.

Домашний риф Вакатоби — отличное место не только для панорамных пейзажей, но и для большого разнообразия крупных и мелких морских обитателей. На глубине 24.3 м/80 футов. У меня была одна из местных зеленых черепах, спускавшихся по стене. Для съемки настройки камеры: ISO 200, выдержка 1/125 с, Nikonos R-UW 13 мм, диафрагма F/6.7, два фикс-объектива Retra, установленные вручную на половинной мощности.

Помимо обслуживания дайверов-любителей, использующих найтрокс, Вакатоби хорошо оборудован для обслуживания дайверов, использующих ребризеры, включая группы до 20 человек; что-то заслуживающее внимания при таком неисчерпаемом богатстве объектов для съемки.

В дополнение к обслуживанию дайверов-любителей, использующих найтрокс, Wakatobi Dive Resort хорошо оборудован для обслуживания дайверов, использующих ребризеры, включая группы до 20 человек. Это то, что стоит рассмотреть, учитывая такое неисчерпаемое богатство объектов для фотографирования.

В целом, благодаря такому великолепному сочетанию красивых рифов, обрывов и уникальных объектов морской жизни, а также гибким услугам и возможностям для дайвинга, Вакатоби — это рай для фотографов, где можно делать все, от оттачивания своих навыков до добавления новых и захватывающих. изображения — будь то широкоугольные, макросъемки или и то, и другое — в вашей фототеке.

Чтобы узнать больше о Вакатоби, посетите Веб-сайт Вакатоби или дайв-курорта Вакатоби сайт блога, Вакатоби Поток.