Морские котики? Таких не бывает!

ПЬЕР КОНСТАНТ достаёт людей, которые упорно верят, что морские котики, в каком-то смысле, являются тюленями. Пожалуйста, пусть он расставит всё на свои места с помощью своих фотографий

Давным-давно, в прошлом веке, я был гидом-натуралистом на Галапагосских островах. Обучение гида в Галапагосском национальном парке, под надзором исследовательской станции Чарльза Дарвина, длилось больше месяца и было серьезным делом.

После академического курса, включавшего занятия под руководством авторитетных ученых и часы самостоятельной работы в научной библиотеке, был назначен четырехчасовой итоговый экзамен для проверки полученных знаний.

Прохождение экзамена означало получение востребованной лицензии гида-натуралиста, которая позволяла нам официально работать на круизных и парусных судах в парке, который с 1978 года является объектом Всемирного наследия.

В зависимости от того, в какую часть архипелага вы отправились, какие острова и места посетили, всегда было приятно увидеть колонии эндемичных галапагосских морских львов (Залофус воллебеки) лениво греются на солнце на белых, зеленых, красных или черных песчаных пляжах.

Галапагосские морские львы (Zalophus wollebaeki) на пляже, острова Эспаньола

Галапагосские морские львы крупным планом, острова Исабела

В некоторых местах, к западу от острова Сантьяго или Изабела, подверженных воздействию холодного течения Кромвеля, вы также можете встретить другой вид: галапагосского морского льва (Арктоцефал галапагоенсис). Его предок Арктоцефалус южный мигрировали из Антарктиды вдоль побережья Чили и Перу по известному течению Гумбольдта.

Галапагосский морской лев (Arctocephalus galapagoensis), острова Сантьяго

Детеныш галапагосского морского льва, острова Сантьяго

Каждый раз, когда я слышал, как люди называют этих млекопитающих «тюленями» или даже «морскими котиками», я чувствовал себя в лучшем случае взволнованным, а в худшем — раздраженным. Я взял себе за правило систематически объяснять посетителям различия между тюленем и морским львом.

Некоторые упрямые туристы, убежденные, что они все знают лучше, отказались от покупки или решили, что это, должно быть, тюлени, потому что «их всегда так называли».

Семейство ластоногих

Тюлени и морские львы — это ластоногие, разнообразная группа полуводных морских млекопитающих, ранее известных как безухие (или настоящие) тюлени и морские котики.

Настоящие печати принадлежат Кошачьих семейство, тогда как морские львы принадлежат к Otariidae семейство, которое состоит из двух отдельных подсемейств: Арктоцефалины, с его двумя родами и Отарины, у которого их пять. Моржи Арктики принадлежат к другому семейству, Моржовые.

Морж (Odobenus rosmarus), Шпицберген

Морские львы обитают в основном в Южном полушарии, за исключением калифорнийского морского льва (Залофус калифорнийский), предок галапагосского морского льва и морского льва Стеллера (Эуметопия юбатус) Арктики.

С другой стороны, тюлени в основном обитают в Северном полушарии, за исключением южного морского слона (Мирунга Леонина), тюлень-крабоед (Лободон карцинофаг), тюлень Уэдделла (Лептонихотес Ведделлии) и морской леопард (Hydrurga лептония), известный в Антарктиде и свирепый хищник пингвинов.

Два новозеландских морских льва (Phocarctos hookeri), полуостров Отаго

Основные различия между тюленями и морскими львами? У тюленей круглые глаза и заостренный нос, уши не видны, а передвигаются они на животе.

У морских львов миндалевидные глаза, квадратная морда, внешние (трубчатые) уши и они могут двигаться вперед на своих передних ластах. Эти ласты также помогают им стоять прямо от живота вверх, как будто используя пару костылей.

Поэтому то, что люди обычно называют морским котиком, ошибочно, потому что на самом деле это «морские львы». У них так называемый густой двойной мех, но также все характеристики морского льва, хотя они меньше и имеют заметно более острый нос.

Мех морских львов

Команда Otariidae морские львы Арктоцефалины Подсемейство включает два рода: Арктоцефал, или южный морской лев (всего восемь видов) и Каллоринус, северный морской лев. Единственный вид последнего, Каллоринус урсинус, встречается в Северном Ледовитом океане.

Все восемь Арктоцефал виды возникли в Антарктике, где условия жизни были менее экстремальными и полярными, чем сейчас.

Это послужило толчком к видообразованию, когда различные группы первоначальных южноамериканских морских львов (Арктоцефалус южный) мигрировали на север в поисках лучшей среды обитания.

Они использовали морские течения, текущие на север: течение Гумбольдта для Хуана Фернандеса (Арктоцефалус филиппи) и галапагосские морские львы, или бенгуэльские для капских морских львов (Arctocephalus pusillus).

Капские морские львы (Arctocephalus pusillus), колония Кейп-Кросс в Намибии

Морские львы на пляже в Намибии.

Австралийский (Arctocephalus pusillus doriferus) и новозеландские морские львы (Арктоцефал форстери) следовали схожими маршрутами, чтобы достичь конечных пунктов назначения, указанных в их именах.

Новозеландская колония морских львов, Кайкоура, Южные острова

Так что в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то говорит о морских котиках, обязательно расскажите им о правильном наименовании, потому что старое устарело и вводит в заблуждение. Вы сделаете мой день!

Пьер Констан написал три справочника по Галапагосским островам: Галапагосские острова – путеводитель по естественной истории (2010, 9-е издание, Airphoto International, Гонконг) Морская жизнь Галапагосских островов – путеводитель для дайверов по рыбам, китам, дельфинам и морским беспозвоночным (2007, 3-е издание, Calao Life, Париж) Архипелаг Галапагосские острова (1994, 3-е издание, Париж) на французском языке. Посетите его сайт или сделайте заказ по электронной почте calaolife@yahoo.com или .

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