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Морские котики? Таких не бывает!

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Новозеландский морской лев (Arctocephalus forsteri), Кайкоура, Южные острова
Не называйте меня тюленем: новозеландский морской лев (Arctocephalus forsteri), Кайкоура, Южные острова

ПЬЕР КОНСТАНТ достаёт людей, которые упорно верят, что морские котики, в каком-то смысле, являются тюленями. Пожалуйста, пусть он расставит всё на свои места с помощью своих фотографий

Давным-давно, в прошлом веке, я был гидом-натуралистом на Галапагосских островах. Обучение гида в Галапагосском национальном парке, под надзором исследовательской станции Чарльза Дарвина, длилось больше месяца и было серьезным делом. 

После академического курса, включавшего занятия под руководством авторитетных ученых и часы самостоятельной работы в научной библиотеке, был назначен четырехчасовой итоговый экзамен для проверки полученных знаний.

Прохождение экзамена означало получение востребованной лицензии гида-натуралиста, которая позволяла нам официально работать на круизных и парусных судах в парке, который с 1978 года является объектом Всемирного наследия.

В зависимости от того, в какую часть архипелага вы отправились, какие острова и места посетили, всегда было приятно увидеть колонии эндемичных галапагосских морских львов (Залофус воллебеки) лениво греются на солнце на белых, зеленых, красных или черных песчаных пляжах. 

Галапагосские морские львы (Zalophus wollebaeki) на пляже, острова Эспаньола
Галапагосские морские львы (Zalophus wollebaeki) на пляже, острова Эспаньола
Галапагосский морской лев, острова Исабела
Галапагосские морские львы крупным планом, острова Исабела

В некоторых местах, к западу от острова Сантьяго или Изабела, подверженных воздействию холодного течения Кромвеля, вы также можете встретить другой вид: галапагосского морского льва (Арктоцефал галапагоенсис). Его предок Арктоцефалус южный мигрировали из Антарктиды вдоль побережья Чили и Перу по известному течению Гумбольдта.

Галапагосский морской лев (Arctocephalus galapagoensis), острова Сантьяго
Галапагосский морской лев (Arctocephalus galapagoensis), острова Сантьяго
Детеныш галапагосского морского льва, острова Сантьяго
Детеныш галапагосского морского льва, острова Сантьяго

Каждый раз, когда я слышал, как люди называют этих млекопитающих «тюленями» или даже «морскими котиками», я чувствовал себя в лучшем случае взволнованным, а в худшем — раздраженным. Я взял себе за правило систематически объяснять посетителям различия между тюленем и морским львом. 

Некоторые упрямые туристы, убежденные, что они все знают лучше, отказались от покупки или решили, что это, должно быть, тюлени, потому что «их всегда так называли».

Семейство ластоногих

Тюлени и морские львы — это ластоногие, разнообразная группа полуводных морских млекопитающих, ранее известных как безухие (или настоящие) тюлени и морские котики.

Настоящие печати принадлежат Кошачьих семейство, тогда как морские львы принадлежат к Otariidae семейство, которое состоит из двух отдельных подсемейств: Арктоцефалины, с его двумя родами и Отарины, у которого их пять. Моржи Арктики принадлежат к другому семейству, Моржовые.

Морж (Odobenus rosmarus), Шпицберген
Морж (Odobenus rosmarus), Шпицберген

Морские львы обитают в основном в Южном полушарии, за исключением калифорнийского морского льва (Залофус калифорнийский), предок галапагосского морского льва и морского льва Стеллера (Эуметопия юбатус) Арктики. 

С другой стороны, тюлени в основном обитают в Северном полушарии, за исключением южного морского слона (Мирунга Леонина), тюлень-крабоед (Лободон карцинофаг), тюлень Уэдделла (Лептонихотес Ведделлии) и морской леопард (Hydrurga лептония), известный в Антарктиде и свирепый хищник пингвинов.

Два морских льва Хукера, полуостров Отаго
Два новозеландских морских льва (Phocarctos hookeri), полуостров Отаго

Основные различия между тюленями и морскими львами? У тюленей круглые глаза и заостренный нос, уши не видны, а передвигаются они на животе.

У морских львов миндалевидные глаза, квадратная морда, внешние (трубчатые) уши и они могут двигаться вперед на своих передних ластах. Эти ласты также помогают им стоять прямо от живота вверх, как будто используя пару костылей. 

Поэтому то, что люди обычно называют морским котиком, ошибочно, потому что на самом деле это «морские львы». У них так называемый густой двойной мех, но также все характеристики морского льва, хотя они меньше и имеют заметно более острый нос.

Мех морских львов

Команда Otariidae морские львы Арктоцефалины Подсемейство включает два рода: Арктоцефал, или южный морской лев (всего восемь видов) и Каллоринус, северный морской лев. Единственный вид последнего, Каллоринус урсинус, встречается в Северном Ледовитом океане. 

Все восемь Арктоцефал виды возникли в Антарктике, где условия жизни были менее экстремальными и полярными, чем сейчас. 

Это послужило толчком к видообразованию, когда различные группы первоначальных южноамериканских морских львов (Арктоцефалус южный) мигрировали на север в поисках лучшей среды обитания.

Они использовали морские течения, текущие на север: течение Гумбольдта для Хуана Фернандеса (Арктоцефалус филиппи) и галапагосские морские львы, или бенгуэльские для капских морских львов (Arctocephalus pusillus).

Капские морские львы (Arctocephalus pusillus), колония Кейп-Кросс в Намибии
Капские морские львы (Arctocephalus pusillus), колония Кейп-Кросс в Намибии
Капские морские львы (Arctocephalus pusillus), колония Кейп-Кросс в Намибии
Морские львы на пляже в Намибии.

Австралийский (Arctocephalus pusillus doriferus) и новозеландские морские львы (Арктоцефал форстери) следовали схожими маршрутами, чтобы достичь конечных пунктов назначения, указанных в их именах.

Новозеландская колония морских львов, Кайкоура, Южные острова
Новозеландская колония морских львов, Кайкоура, Южные острова

Так что в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то говорит о морских котиках, обязательно расскажите им о правильном наименовании, потому что старое устарело и вводит в заблуждение. Вы сделаете мой день!

Пьер Констан написал три справочника по Галапагосским островам: 

Галапагосские острова – путеводитель по естественной истории (2010, 9-е издание, Airphoto International, Гонконг)

Морская жизнь Галапагосских островов – путеводитель для дайверов по рыбам, китам, дельфинам и морским беспозвоночным (2007, 3-е издание, Calao Life, Париж)

Архипелаг Галапагосские острова (1994, 3-е издание, Париж) на французском языке. Посетите его сайт или сделайте заказ по электронной почте calaolife@yahoo.com или .

Также Пьер Констант на Divernet: ПОГРУЖЕНИЕ В ДАЛЬНИЙ ЗАПАД КУБЫ, НОРОНЬЯ: АТЛАНТИЧЕСКОЕ МЕСТО ДЛЯ ДАЙВИНГА,  ДАЙВИНГ ЛИФОУ, ИСКОПАЕМЫЙ АТОЛЛФЛОРЕС, ВОРОТА НА КОМОДОАДСКИЕ КОЛОКОЛА И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕЩЕРАХ ЮКАТАНАВАНУАТУ ПОСЛЕ КУЛИДЖА и ДАЙВИНГ-ТУР: МУСАНДАМ-МАСКАТ

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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