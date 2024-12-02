Фридайвер: глубже в мир Молчанова

Фильмы о фридайвинге, документальные или вымышленные, оказались на удивление популярными у зрителей в последние годы. Netflix добился некоторых вознаграждающих цифр просмотров — не говоря уже об иске.

У них, как правило, неизобретательные имена – Самый глубокий вдох, один вдох, без ограничений, задержи дыхание – так что легко запутаться в памяти. Но люди, похоже, очарованы целеустремленными попытками спортсменов-водников расширить пределы человеческого тела, осознавая при этом, что в конце каждой нисходящей линии таится потенциальная трагедия.

Последнее дополнение вот-вот выйдет на одной из наименее популярных цифровых платформ, Paramount+, но его с нетерпением ждали, поскольку оно посвящено бесспорному королю этого вида спорта, российскому прыгуну в воду Алексею Молчанову.

Постер (Paramount Pictures)

В то время как фильмы о фридайвинге обычно вращаются вокруг попытки побить мировой рекорд (и я не думаю, что типичному зрителю было бы важно, будет ли это плавание в ластах с переменным весом, свободное погружение или какая-либо другая дисциплина), изюминка этого фильма в том, что Молчанов намерен побить все мировые рекорды по глубине в течение года.

Фридайверы и любители этого вида спорта прекрасно знают, преуспел ли он в своем деле или нет, но большинство зрителей этого не знают, так что это хорошая, аккуратная постановка.

Молчанов после погружения (Paramount Pictures)

Они, возможно, даже не знают, что Молчанов жив и здоров, но трагический элемент в любом случае заложен, и нет никаких наград за предположение, что это связано с отношениями Алексея с его феноменальной матерью. Наталья Молчанова правила женским фридайвингом до своей смерти в 2015 году, что для нее должно было стать забавным погружением на 40 метров.

Фридайвинг имеет тенденцию колебаться между практическим и духовным, и постановочная сцена заставила меня опасаться, что эта постановка может быть направлена ​​на исследование тайн глубин, отраженных в человеческой психике и т. д.

Ничто не может быть дальше от истины – это веселый документальный фильм, основанный на фактах, призванный дать представление о жизни элитного спортсмена. Молчанов сталкивается не только с физическими и психологическими проблемами, которые сопутствуют спорту, но и с такими практическими проблемами, как запрет на выступления на мировой арене в качестве россиянина из-за незаконного вторжения страны в Украину.

Человек в золотом костюме (Paramount Pictures)

Фридайвер действительно удается сделать свою звезду более доступной. Мы встречаем его в прошлом году, в возрасте 36 лет, с головой в баке, пока за ним наблюдает физиолог. Она осторожна и хочет, чтобы он отдохнул, в то время как он полон решимости сделать больше и знает, что может использовать обаяние и решимость, чтобы победить. Это день перед попыткой установить рекорд в Бонайре.

Мы знакомимся с его женой Еленой: «Я всегда в ужасе», — говорит она о его работе. Мы узнаем, что он был вундеркиндом в плавании с четырех лет. Мать Наталья, которая в свое время побила 41 мировой рекорд, была его тренером с самого начала, и их связь была настолько крепкой, насколько это вообще возможно.

Наталья Молчанова (Paramount Pictures)

Она и его отец давно расстались – именно эта травма подтолкнула ее к фридайвингу. Отец Олег присутствует здесь, чтобы высказать свое мнение.

Алексей, выражающий желание увековечить наследие своей матери, отмечает свои триумфы тортом и мороженым, путешествуя по миру и снова и снова демонстрируя свои сверхчеловеческие способности.

Отец и сын (Paramount Pictures)

На соревнованиях Уильяма Трубриджа Vertical Blue на Багамах Молчанов намерен побить давний рекорд организаторов по плаванию без ласт на 102 метра.

Российских участников не приветствовали в предыдущем году, что, как предполагается, лично устраивало Трубриджа, но теперь Молчанову разрешают участвовать под нейтральным флагом – я бы хотел узнать больше о том, что это значит. Предполагается, что он хочет отомстить.

Драматический момент, связанный с этим далее в фильме, показывает, что даже на пике его возможностей пожары, которые подтолкнули его к установлению рекордов, могут уступить место другим приоритетам в жизни.

Как говорит режиссер и сценарист Майкл Джон Уоррен: «Баланс между разумом, телом и земными стихиями — суть фридайвинга. Никто не понимает эту связь лучше, чем опытный фридайвер. Но иногда они забывают".

Это очень качественный документальный фильм, содержащий подводные кадры, которые прекрасно сняты, но не позволяют им преобладать над человеческим наблюдением. С большим количеством увлекательных исторических кадров он делает Молчанова более резким, в то же время каким-то образом оставляя впечатление человека, изолированного своими исключительными навыками.

Король глубин (Paramount Pictures)

Я уверен, что он не рассказывает всю историю, и это не тот фильм, который потрясет ваш мир до глубины души, но если у вас есть доступ Paramount + вы найдете его в высшей степени смотрибельным. Он выйдет 7 декабря.

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