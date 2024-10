Устика: дайвинг-жемчужина Сицилии

ПЕНЕЛОПА ГРАНИКОМ знала Сицилию, но никогда не занималась там подводным плаванием. Поездка на небольшой остров у северного побережья дала ей возможность узнать, почему он так высоко ценится.

Остров Устика, возможно, не очень известен дайверам из Великобритании, но недавнее погружение в его водах было похоже на открытие неизведанной жемчужины — морского пейзажа из мерцающего голубого топаза в сочетании с впечатляющим рельефом, пещерами, протоками и изобилием рыбы — результат вулканического наследия Устики и ее статуса первого итальянского охраняемого морского заповедника с 1986 года.

Прибытие в порт (Пенелопа Граником)

Как любитель Сицилии, я часто замечал этот остров по пути в Палермо и был в восторге, когда читал о его биоразнообразии и возможностях для дайвинга, которые он предоставляет. Сицилия предлагает сложные затонувшие корабли, пещеры и подводные руины, а Устика с ее очарованием, легкостью и теплым гостеприимством показалась мне идеальным местом для начала изучения подводного мира.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-сумка.

На живописном месте высадки меня встретили Клэр, одна из владелиц Orca Diving Ustica, дайвинг-центра PADI категории 5*, и Сальво, владелец отеля Sogni Nel Blu, где мне предстояло остановиться.

Пологие лестничные пролеты в городе… (Пенелопа Грэником)

…ведущая к дайвинг-центру (Пенелопа Граником)

После быстрой регистрации, это была короткая прогулка вниз по одной из многих красивых ступенек в дайвинг-центр для введения и подготовки оборудования. Совладелец Давиде рассказал мне о морской охраняемой зоне острова (MPA), которая охватывает около 15 км береговой линии и разделена на три зоны.

Относительно небольшая зона A площадью 60 гектаров является запретной зоной, в то время как зоны B и C, каждая площадью около 8,000 гектаров, представляют собой общую и частичную заповедную зону соответственно.

Описать этот уникальный крошечный городок как очаровательный — это преуменьшение. Большинство ресторанов находятся в нескольких минутах от отеля, а для исследования всего острова были проложены тропы.

Сгруппированы для погружения

На следующее утро, проснувшись с потрясающим видом на порт и выпив вкусный кофе и круассан в кафе Salvo's, я встретился с гидами и другими дайверами в Orca. Все были сгруппированы для погружений в 8 и 11 утра со своими гидами, языки общения были английский, французский, немецкий и итальянский.

Подготовка к погружению (Пенелопа Грэником)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and регс to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Мы оказались в воде температурой 29°C и с кристальной видимостью, и первое погружение в Пунта-Галера не разочаровало нас.

Устика образовалась миллион лет назад в результате непрерывных подводных извержений и непрерывной серии процессов (включая последнее крупное извержение 130,000 XNUMX лет назад, а также затопление в результате полярного таяния), которые сформировали его рельеф.

Однородная базальтовая порода, образованная быстро остывающей лавой, является характерной особенностью этого места, и мы проплыли туда и обратно вдоль пояса скал, чтобы насладиться видом барракуды, желтохвоста, мурены и замечательного Аплисииды морской заяц — гигантский морской слизняк, который грациозно летает в воде и получил свое название из-за своих милых ринофор, похожих на ушки кролика.

Барракуда (Фанни Флуара-Лойер)

Также интересны брачные привычки морских зайцев – будучи гермафродитами, они спариваются в одну длинную линию или группу. Давиде упомянул старое средиземноморское суеверие рыбаков, что случайное прикосновение к морскому зайцу приводит к облысению. Латинское название Аплизия депиланс разнообразие означает депиляторный морской заяц.

После быстрой смены аквариума и поверхностного отдыха с большим количеством воды, холодного чая и закусок мы направились на север острова к месту Secca della Colombara, что можно перевести с сицилийского как «голубиное мелководье», где волны разбиваются о отмель Голубиной скалы.

Под маяком в Пунта Кавацци (Фанни Флуара-Лойер)

Спустившись на вершину и спустившись по наклонной стене на глубину 30 м, мы попали к обломкам Ustica, впечатляющему виду коммерческого судна, затонувшего в 2005 году после столкновения с отмелью. Лежа на боку, он стал фоном для нескольких огромных рыб, среди которых были как темный групер, так и бутылочный групер. Давиде также заметил там зонтичного слизняка и скорпену.

Захватывающий Астроиды Оранжевые кораллы выделялись на фоне синего неба, и все это место оказалось настоящим раем для любителей наблюдать за видами.

После такого чудесного утра и двух довольно глубоких погружений пришло время вздремнуть, затем выпить кофе и полакомиться сицилийскими сладостями на площади, а позже я присоединился ко всем остальным дайверам и гидам на аперитив на закате.

Красные горгонарии

Новый день принес раннее погружение в Пунта-дель-Арпа на юге острова. Это было прекрасное место, предлагающее шанс поймать глубину и увидеть горгонарий на глубине около 34 м.

Красные горгонарии, покрывающие валуны, и проплывы каменистых кораллов мадрепор были восхитительны. Orca берет сюда студентов AOWD и Deep Speciality ради защищенной глубины и великолепных пейзажей.

Cratena peregrina голожаберная (Fanny Floirat-Lohyer)

Следующим был Sutta a Za Lisa, игровая площадка с туннелями и узкими проходами, один из которых на глубине 27 м. Удобство имеет решающее значение, потому что не успеешь выйти из одного, как тут же появляется другой, в который можно войти.

Наш гид Алекс провел нас через несколько проплывов, прежде чем подняться к каньону. Весь участок богат биоразнообразием, с пещерой, содержащей мадрепоры и Петрося губка, которая темнеет под воздействием солнца. Там можно было найти лобстеров-тапочек и мурен, а также мы увидели еще одного огромного групера.

Скалистый подводный рельеф (Фанни Флуара-Лойер)

Последний день

Последний день был не менее особенным, и сбросив килограмм для улучшения плавучести, я совершил божественное раннее погружение в Гротта делла Пастицца, название которого происходит от скалы на поверхности, напоминающей по форме пирожное.

Это погружение изначально проходило через три из четырех неглубоких пещер, всплытие в одной, в которую сочился пятнистый свет. Украшенная статуей покровителя острова, Сан Бартоликкио, тишина камеры держала нас в молчаливом благоговении.

Затем мы спустились вниз по стене, богатой жизнью, и увидели еще одного крупного бурого групера на глубине около 25 м. Это место также используется для ночных погружений, чтобы увидеть угрей и ракообразных, а также морских зайцев, каракатиц, осьминогов и голых рыб.

Фелимида кроно голожаберная (Фанни Флуара-Лойер)

Последним, но не менее важным событием стала захватывающая поездка на надувной лодке к самому известному месту Устики — Скольо-дель-Медико, или Скале Доктора.

Чтобы охватить все это, потребовалось бы несколько погружений. Мы спустились в пещеру, известную как Grotta della Balena, потому что одно из отверстий напоминает рот кита, и, оказавшись внутри, вошли в меньшую пещеру, чтобы увидеть четырех груперов, выстроившихся в ряд, словно приемная комиссия.

Линия темного окуня (Fanny Floirat-Lohyer)

Это еще один рай для морских обитателей, включая крабов, скорпеновых и голожаберных моллюсков, которых можно найти много, если у вас есть время.

Проплыв по туннелю примерно на глубину 30 м, мы поднялись в синеву, где на вершине скалы можно было увидеть волшебное рыбное шоу, в котором можно было увидеть барракуд, желтохвостов, полосатых окуней и морских зайцев.

Пенелопа с командой Orca Diving Ustica

Эти шесть погружений, которые обязаны своим великолепием защите, предоставляемой заповедником и вулканическим наследием Устики, навсегда останутся со мной. После прощания я вернулся в Палермо, с той радостью после погружения, которую не нужно объяснять другим дайверам.

ФАКТ ФАЙЛ Цены на Орка Дайвинг Устика start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Мастер погружения and equipment rental are available. Команда Согни Нел Блю Отель предлагает номера на срок от 2 до 30 ночей. Стоимость двухдневного проживания составляет от 160 евро за номер (при двухместном размещении), включая трансфер до порта и обратно. Рейсы в Палермо доступны из большинства аэропортов Лондона, перелет занимает менее трех часов и стоит от 56 фунтов стерлингов в оба конца (Ryanair). Линии свободы Стоимость поездки на судне на подводных крыльях из порта Палермо в Устику составляет 24–37 евро за переправу.

Также в Дивернете: ИТАЛЬЯНСКАЯ АТЛАНТИДА – ПОГРУЖЕНИЕ В ДРЕВНЮЮ ИСТОРИЮ, НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧИЛЕНТО, БОЛЬШИЕ РЕЗЕРВЫ, ГИГАНТЫ НЕМЕРТВЫХ МЕД

,