Сицилийский дайвер нашел неглубокий руль и глубокое орудие

Аквалангист, исследующий морское дно у итальянского острова Сицилия, обнаружил два многовековых артефакта, связанных с историческим морским сражением начала XVIII века.

Его открытия — руль и морская пушка — считаются реликвиями длившейся целый день битвы при Капо-Пассеро, которая произошла 11 августа 1718 года, когда столкнулись британский и испанский флоты.

Сицилия находилась под контролем Испании, и в то время две страны не находились в состоянии войны, однако более крупный британский флот под командованием адмирала сэра Джорджа Бинга потопил большое количество испанских военных кораблей во время сражения.

2.5-метровая железная пушка (Сицилийское морское управление)

Водолаз Фабио Портелла, сделавший эти открытия, долгое время сотрудничал с морскими археологами и имеет звание почетного инспектора подводных культурных ценностей провинции Сиракузы.

По данным Сицилийского управления по надзору за морем (СопМаре). Руль лежал на мелководье и, возможно, был обнаружен недавними изменениями морского дна. Он был длиной почти 5 м и представлял собой листовой металл, прибитый гвоздями к брусьям.

Руль весом около 800 кг мог быть снят с большого корабля. Поскольку SopMare посчитала его уязвимым для вмешательства, повреждения или удаления, она запросила команду, которая должна была вернуть предмет, который сейчас находится на попечении реставраторов.

Портелла нашел 2.5-метровый железный ствол пушки на значительно большей глубине — 49 метров, где он и находится по сей день. На данный момент его осторожно датируют лишь периодом между 1500-ми и 1700-ми годами.

Битва при Капо Пассеро

Предыдущие открытия, сделанные немного южнее вдоль побережья Аволы в Галлине и Чичирате, также связаны с битвой при Капо Пассеро. Согласно военным записям, несколько испанских галеонов оторвались от основных действий и приблизились к побережью Аволы, пытаясь уклониться от быстрых британских кораблей.

По оценкам, около 25 испанских судов были потеряны как там, так и на основном месте сражения.

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