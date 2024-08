Дельфинарий Мальты: зоопарк или цирк? 

Лазейка в мальтийском законодательстве о защите животных, существующем уже 10 лет, объясняет, почему единственный дельфинарий в популярном средиземноморском месте для подводного плавания до сих пор имеет право взимать с посетителей плату за просмотр выступлений дельфинов в неволе.

Сам факт того, что морской парк Mediterraneo зарегистрирован как зоопарк, позволил ему продолжать свою деятельность несмотря на продолжающиеся протесты со стороны борцов за защиту животных – и, возможно, объясняет, почему власти молчат, когда эти активисты обращаются за комментариями. и Диверне.

Афалины в Mediterraneo, торговом наименовании Marineland Ltd на северо-восточном побережье Мальты, уже более 20 лет живут там, выступая и взаимодействуя с публикой.

Выступление дельфинов в Мальтийском морском парке (Marine Connection)

Два года назад сотрудничающие организации Marine Connection сообщили о гибели трех самок дельфинов в парке. Освобождение животных на Мальте и Дельфин Проект.

Компания Mediterraneo обвинила в гибели дельфинов подрядчика по подводному плаванию, который оставил в бассейне дельфинов наполненный свинцом грузовой мешок, в результате чего через месяц они смерть от отравления, как сообщается на Диверне.

Пять дельфинов-самцов парка выжили после трехмесячного лечения. Старшего, Сола, поймали у берегов Кубы в 2000 году, а остальные родились в парке – двое сыновей Сола Рохан (5 лет) и Лука (4 года), а также Нину (14 лет) и Ча (13 лет).

«Переехал в Испанию»

Активисты тогда заявили, что дельфинарий не проинформировал общественность о смертях и не дал объяснений по поводу свинцовых гирь до тех пор, пока год спустя персонал не сообщил вопрошающему посетителю, что самок перевезли в Испанию. утверждение признано неверным.

Этим летом, обеспокоенная тем, что оставшиеся пять дельфинов-самцов могут страдать от жизни в водоемах, состояние которых, как утверждается, «серьезно ухудшилось» после того, как они были заросли водорослями, британская организация Marine Connection связалась с комиссаром Мальты по защите животных Элисон Беззина.

Морское соединение была основана Лиз Сандеман и Марго Доддс более 30 лет назад после их успеха в кампании за закрытие последних оставшихся в Великобритании дельфинариев. Они призвали Беззину в срочном порядке инициировать проведение регулярных независимых проверок воды в бассейнах Департаментом ветеринарного регулирования (VRD) Мальты.

Условия жизни в бассейнах дельфинов ухудшились(над и под), говорят участники кампании (Marine Connection)

«Мы также считаем, что, поскольку Mediterraneo в настоящее время работает на основании лицензии зоопарка, ее следует пересмотреть и, при сложившихся обстоятельствах, отозвать», — сказал Доддс Беззине.

«Этих дельфинов используют в шоу и сессиях общественного взаимодействия; этот факт сам по себе противоречит цели зоопарка, они не используются для каких-либо природоохранных целей, и поэтому действительность лицензии остается под вопросом».

Определение цирка

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the обучение thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Это законодательство определяет цирк как «любую выставку, проводимую экспонентами с целью получения прибыли и просматриваемую публикой для развлечения, которая предлагает развлечение и демонстрацию, и где животных заставляют выполнять трюки или маневры, которые не отражают их естественное поведение или не предлагать какую-либо образовательную ценность».

Однако в исключении (31E) говорится, что эти условия «не применяются к зоопаркам, имеющим лицензию в соответствии с настоящим Законом, на том основании, что освобождение не ставит под угрозу цели положений настоящего Закона».

В июне Беззина рассказала Marine Connection, что она поддерживала связь с VRD, чтобы уточнить детали инспекций Mediterraneo, но организация заявляет, что, несмотря на постоянные просьбы предоставить обратную связь, комиссар с тех пор не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Диверне также связалась с Беззиной для разъяснения ситуации, но она ответила только, что лицензирование и регулирование таких организаций, как Mediterraneo, находится в ведении VRD, передав запрос ветеринарному офицеру управления доктору Дункану Кеткути Ганадо. Он не ответил на запросы.

«Анализ, если он нужен»

Морской парк Медитеранео, однако, был более откровенным. «Наши резервуары ежедневно анализируются по физическим и химическим параметрам», — рассказал менеджер Пьетро Пеккьони. Диверне.

«Раз в месяц проводится микробиологический анализ из внешней (третьей) лаборатории. Все параметры соответствуют стандартам и рекомендациям. Правительство связывается с нами для проведения дальнейших проверок и анализа, если это необходимо».

На вопрос о соблюдении закона о защите животных Печчиони ответил: «Я приглашаю вас внимательно прочитать тот же закон. Наше учреждение является аккредитованным зоопарком».

Ранее в парке заявляли, что для очистки бассейнов и контроля роста водорослей используется команда дайверов, и, хотя рост водорослей может показаться неприглядным, считается, что он не причиняет вреда дельфинам.

Дельфины в бассейне морского парка Медитерранео (Marine Connection)

«Очевидно, были проведены испытания воды, но это парк регулирует сам себя, поскольку это делает тамошний персонал», — говорит Сандеман. «Почему они не опубликуют результаты этих тестов или не позволят провести независимую проверку объекта и дельфинов?»

«Наша миссия — отстаивать сохранение морской жизни и передавать обществу ценные знания о критической важности сохранения наших океанов и великолепных существ, населяющих их», — заявляет морской парк Mediterraneo.

В свою очередь, Marine Connection заявляет на своем сайте: «Тот факт, что морской парк Mediterraneo продолжает работать, говорит о том, что власти закрывают глаза на эти проблемы защиты животных, с которыми мы не можем мириться».

