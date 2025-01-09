Герои, злодей и чудо-поиск кораблекрушения

СЕЛЬЧУК КОЛАЙ не стал бы асом в поиске затонувших кораблей без настойчивости и некоторой доли удачи, и он извлекает пользу из того и другого в своих поисках парохода XIX века, потопленного другим судном его же компании.

Я задумал написать книгу о кораблекрушениях в турецких водах Эгейского моря, поэтому пытался собрать информацию из разных источников о прошлых потерях кораблей — за исключением тех крушений, которые я уже обнаружил и задокументировал.

Моей основной сферой интересов являются обломки кораблей эпохи пара, поэтому я работал в архивах, уделяя особое внимание потерянным пароходам.

Через несколько недель я просматривал старые местные газеты, издававшиеся в Стамбуле и Измире (Смирне), когда наткнулся на интересный отчет. Он касался столкновения недалеко от Измира, в котором один из кораблей-участников затонул с большими человеческими жертвами в конце 1868 года.

Это было время, когда корабли переходили от парусов к пару, сохраняя паруса, но используя паровые двигатели, приводящие в движение гребные колеса или винты в качестве основного источника движения.

Дальнейшие исследования зарубежных архивов газет, опубликованных примерно в то же время, позволили выявить еще больше подробностей об аварии и затоплении, основанных на рассказах выживших.

Смертельная встреча

Обреченный пароход Калиуб

1,125-тонный Калиуб был построен компанией Pile Spence & Co из Хартлпула в 1864 году. Хотя это железное судно и не было одним из самых больших, оно было одним из лучших судов компании Azizieh Company из Египта, страны, в то время находившейся под властью Османской империи.

Корабль курсировал между Александрией и Стамбулом. Он покинул бывший порт под командованием Джезаирли Мохаммада с командой из 80 человек и 85 пассажиров днем ​​15 декабря 1868 года.

Благодаря благоприятной погоде судно быстро обогнуло побережье Сирии и вскоре после полуночи 17 декабря — на несколько часов раньше обычного времени — достигло пролива Чесме (Чесменского) между островом Хиос и материковой Турцией.

Ночь была очень ясной, с легким бризом и без волнения на море. Около 1 часа ночи Калиуб расчистил проход и огибал мыс Карабурун, когда далеко впереди по левому борту показался красный левый огонь другого парохода.

Калиубнавигационные огни в это время ярко горели, а ее красный огонь левого борта также должен был быть замечен приближающимся судном. Поскольку последний все еще находился на некотором расстоянии, Калиуб нажал на.

Через некоторое время два корабля быстро сблизились, и незнакомец, в котором к этому времени уже опознали еще один пароход компании «Азизи», Шарки – внезапно повернул налево и врезался кормой в Калиуб прежде чем она успела избежать столкновения.

Крики выжившего

Шарки ударил Калиуб немного впереди миделя с левого борта, пробив угольный бункер и попав в передний котел. Ее бушприт также опрокинул переднюю трубу. КалиубФок-мачта судна была так потрясена столкновением, что через некоторое время она перевернулась.

На борту были пассажиры Калиубна носовой палубе, и несколько человек, должно быть, были убиты на месте, в то время как крики выживших были слышны высоко над шумом вырывающегося пара и противоречивыми криками офицеров и экипажей двух кораблей.

Было очевидно, что Калиуб тонула, поэтому ее капитан умолял Шаркикомандир не отступать – однако он дал задний ход своим двигателям и пошёл дальше, оставив Калиуб к ее судьбе.

Капитан Мохаммад и большинство его офицеров вели себя превосходно, но команда, по-видимому, разделила всеобщую панику, и было потеряно много времени на спуск шлюпок на воду.

Пять из шести шлюпок, перевозимых судном, удалось спустить на воду, но и в этом случае попытка попасть в них снова привела к гибели нескольких человек.

В этот момент поврежденная фок-мачта рухнула, ударив и разбив вдребезги лодку, в которой находилась смешанная группа членов экипажа и пассажиров, включая британского инженера.

Пока они боролись в воде — почти 45 минут после столкновения — пароход накренился и пошел ко дну, засасывая вместе с собой обломки лодки и большую часть тех, кто в ней находился. Другая лодка, которая была всего в нескольких метрах, сумела выловить пятерых из них — не считая того британского инженера.

Из оставшихся людей, которые затонули вместе с кораблём, как полагают, никто не спасся. Капитан Мохаммад и второй офицер были среди более чем 50 погибших.

Четыре лодки с выжившими при помощи местных турецких жителей высадились на берег около деревни Карабурун рано утром и были доставлены в Урлу (Вурлу), а затем в Измир.

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Трусость командира

Героизм Калиубкапитан контрастировал с трусостью командира Шарки который, останься он на тонущем корабле, мог бы спасти каждую душу на борту.

Вместо этого он направился на юг в Чешме в течение нескольких часов после аварии и побежал на берег, заявив, что налетел на скалы. После некоторого ремонта судно сняли с мели и направили в Александрию.

Я нашел эту историю достаточно интересной, чтобы завершить ее, найдя обломки Калиуб, более 150 лет спустя после ее затопления.

Это будет сложный поиск, поскольку не было указано никаких временных рамок. Согласно записям газеты Калиуб в 1 час ночи вышли из Чешменского пролива и огибали мыс Карабурун, который на самом деле представляет собой огромный полуостров длиной 20 миль, обращенный на север и протянувшийся параллельно Хиосу, между которым находится море, разделенное на турецкие и греческие воды.

Моя единственная надежда заключалась в том, что я смогу обнаружить обломки в турецких водах, если они вообще там были, а это означало сканирование площади около 130 кв. км!

На снимке гидролокатора видны повреждения от столкновения по левому борту между дымовыми трубами (Селчук Колай)

Более детальный вид на точку столкновения (Селчук Колай)

Ущерб от столкновения (Сельчук Колай)

Мостовая зона между воронками (кадры с ROV, смонтированные Сельчуком Колаем)

Прошло около шести месяцев, прежде чем я увидел форму затонувшего судна на экране моего гидролокатора бокового обзора. Оно лежало на глубине около 80 м. Размеры, казалось, соответствовали спецификациям, которые я почерпнул из архивов, но не было никаких фотографий или планов судна.

Одного лишь изображения сонара было бы недостаточно для подтверждения идентичности обломков, поэтому мне и моей команде нужно было бы провести несколько погружений. Однако сначала нам нужно было получить изображение корабля, чтобы сравнить его с тем, что мы увидим на месте крушения.

Чудо

Прошло еще несколько месяцев, пока я пытался найти изображение или план Калиуб. И тут произошло чудо. Я был в гостях у своего друга-аукциониста в Стамбуле, когда вдруг заметил на стене четыре литографии в рамках с изображением пароходов, принадлежащих компании Azizieh. Одна из них была Калиуб – элегантный пароход с бушпритом, тремя мачтами и двумя трубами!

Сельчук Колай в форме (Ахмет Таши)

Я совершил первое погружение с моим приятелем Кайей Ярар на открытом цикле, используя гелий тримикс 18/45 в качестве донной смеси. Видимость была потрясающей — мы уже могли видеть обломки, находясь на глубине 50 м!

Линь приземлился прямо возле бушприта, и мы начали наш маршрут вдоль левого борта к корме, оставаясь примерно в 3 метрах над местом крушения корабля.

Лук (Селчук Колай)

Я был поражен его состоянием. Я ожидал увидеть почти полностью развалившийся обломок, но он стоял вертикально, указывая на северо-восток, а его нос был в таком хорошем состоянии, что казалось, будто корабль затонул всего несколько лет назад!

Моей целью было увидеть повреждения от столкновения и трубы как другие веские доказательства идентичности корабля. И да, приближаясь к средней части судна, мы могли ясно видеть огромные повреждения от столкновения и упавшую переднюю трубу, все еще прислоненную к мостику.

Кая Ярар над носовой палубой (Сельчук Колай)

Палуба в средней части судна в месте столкновения с упавшей носовой трубой (кадры с ROV, отредактированные Сельчуком Колаем)

Иллюминатор в обеденной зоне по правому борту в средней части судна (Али Хакан Эгилмез)

Тарелки и бутылки в столовой (Али Хакан Эгилмез)

Над котельной (Али Хакан Эгилмез)

Али Этем Кескин осматривает кормовой грузовой отсек (Али Хакан Эгильмез)

Тарелки и кувшины в трюме (Али Хакан Эгилмез)

Как будто время застыло. Я мог представить себе моменты после столкновения и удивлялся, как судно умудрилось оставаться на плаву в течение трех четвертей часа после этой ужасной аварии, получив такие серьезные повреждения.

Проплыв еще дальше через люк машинного отделения и люки кормового трюма, мы добрались до остатков рулевого механизма прямо на корме и завершили осмотр затонувшего судна. Я увидел все, что хотел увидеть за это единственное погружение…

Остатки рулевого механизма на кормовой палубе (кадры с ROV, смонтированные Сельчуком Колаем)

Погружения с ребризером

Дальнейшие погружения были выполнены членами моей команды Али Этемом Кескином и Али Хаканом Эгилмезом для съемок и измерений, чтобы завершить проверку идентичности затонувшего судна. Они использовали замкнутые ребризеры rEvo с гелиевым тримиксом 18/45 в качестве разбавителя и EAN 50/50 в качестве декомпрессионных смесей.

Еще один потерянный и давно забытый корабль был обнаружен и задокументирован в турецких водах – корабль с короткой жизнью, который пришел к трагическому концу. Корабль, который когда-то пришел из Хартлпула и оказался в глубинах Эгейского моря.

Сельчук Колай (Ахмет Таши)

Сельчук Колай — автор Эхо из глубин: обломки Дарданелльской кампании. Другие его статьи на Divernet включают: HMS Хайт: Глубокое погружение в трагическое крушение Галлиполи, Как я нашел 125-летний нефтяной танкер, который все еще протекал, Нантез дня, Потерянные корабли битвы при Инуссе