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Baltictech обнаружила еще одно затонувшее судно «Ганнибал» на глубине 90 метров

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«Наконец-то нашел!» (Baltictech)
«Наконец-то нашел!» (Baltictech)

Польские водолазы обнаружили останки судна Балтенланд, немецкий грузовой пароход, торпедированный советской подводной лодкой в 1944 году во время операции «Ганнибал», одной из крупнейших морских эвакуационных операций Второй мировой войны.

Спустя 80 лет после мощного взрыва, потопившего судно, от его конструкции мало что осталось, но останки судна уже давно были в списке мест, которые хотела бы найти команда водолазов.

В ходе операции «Ганнибал» в начале 1945 года немецкие войска и гражданское население были эвакуированы с прибрежных районов Балтийского моря, которые были отрезаны наступающей Красной Армией.

Команда водолазов Baltictech, уже обнаружившая в Балтийском море ряд затонувших кораблей, связанных с «Ганнибалом», обнаружила этот на глубине 91 м к северу от города Устка, за пределами территориальных вод Польши. Он лежал примерно в 9 км от места затопления, указанного в современных отчётах.

Крушение «Операции Ганнибал»: «Бесконечное количество сетей» лежит на обломках «Балтенланда» (Baltictech)
«Бесконечное количество сети» лежит на месте крушения «Балтенланда» (Baltictech)
Крушение в момент ясности (Baltictech)
Крушение в момент ясности (Baltictech)

Команда под руководством охотника за затонувшими кораблями Томаша Стахуры начала поиски в 2020 году, обнаружив Карлсруэ в том году, Франкфурт в 2021 и 2023 годах Гериц Фритцен.

Осталось только Orion и Балтенланд, большая мишень длиной 103 м, созданная в Великобритании и построенная в Сандерленде в 1904 году. 

Хотя все еще называется Валдона, она была захвачена немецкими войсками в Роттердаме в 1940 году, переименована Балтенланд и был отправлен на линию Киля и Гдыни в Польше, где базируется компания Baltictech, доставляя грузы на восточный фронт Германии и возвращая беженцев из Пруссии.

Судно до 1940 года, когда оно называлось Valdona (Baltictech)
Судно до 1940 года, когда оно называлось Valdona (Baltictech)

Она перевозила большую партию грузов на восток вместе с двумя другими торговыми судами и тремя эскортными судами, когда 25 декабря конвой был замечен советской подводной лодкой. К 56.

Незадолго до двух часов ночи в День подарков, К 56 выпустили две торпеды, которые потопили Балтенланд, хотя по немецким сообщениям, судам сопровождения удалось спасти весь экипаж корабля.

Дайв-бот (Baltictech)
Дайв-бот (Baltictech)

«Эти две торпеды и мощный взрыв боеприпасов привели к серьёзным разрушениям обломков», — заявили представители Baltictech после осмотра места крушения. На дне они обнаружили лишь «скопление мусора, испорченное бесконечным количеством сетей».

Видимость во время погружения редко превышала полметра, но команде удалось идентифицировать военную технику, включая боеприпасы и газовые баллоны.. а также запасные части, обувь, шины и винты.

Обсуждаем погружение: Томаш Стахура слева (Baltictech)
Обсуждаем погружение: Томаш Стахура слева (Baltictech)

«Жаль, что обломки находятся так далеко и глубоко, потому что они, вероятно, скрывают еще больше секретов», — заявил Стахура, фотограф, снимающий затонувшие объекты, а также основатель и генеральный директор компании по производству водолазных костюмов. Санти Дайвинг

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