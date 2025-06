Возвращаемся в строй: поиск Ju-88 в Эгейском море

Two Greek divers unveil a hidden piece of history, a long-lost virgin Junkers Ju-88 plane wreck – ROSS J ROBERTSON tells the story based on research by NIKOLAOS SIDIROPOULIS who, with DR KIMON PAPADIMITRIOU, provides the images

«Когда я спускался в глубины Эгейского моря, передо мной возник безошибочный контур Junkers Ju-88, зависшего подо мной. Его фюзеляж и размах крыльев грациозно лежали, раскинувшись по песчаному дну, укрытые колышущимися зарослями морской травы. Меня охватило сюрреалистическое волнение — мы с Кимоном были первыми, кто за 80 лет увидел эти обломки вблизи!»

Николаос Сидиропулос описывает замечательное открытие седьмого такого самолета, найденного в греческих водах. На этот раз он находился у острова Псара на глубине всего 25 метров.

Во время Второй мировой войны немецкий Junkers Ju-88 был успешным двухмоторным боевым самолетом в нескольких ролях. Благодаря усилиям Манолиса Роксанаса история этого самолета, включая рассказ пилота, найденный в книге Питера Тагона, была уже известна – но само крушение долгое время ускользало от обнаружения.

Junkers Ju-88, как он выглядит сегодня

Потерянная овца

Тревога лейтенанта Герта Винтерфельда, должно быть, была ощутима, когда он пилотировал свой Ju-88 A4 L1+CK в неспокойном ночном небе 13 декабря 1943 года. Миссия — бомбардировка гавани Бари в Италии с малой высоты — быстро превратилась в хаос.

С ухудшением погоды и усилением зенитного огня экипажу удалось сбросить бомбы, хотя подтвердить попадания оказалось невозможным. Два немецких самолета были сбиты в хаосе до того, как оставшиеся группы I и III 1-й эскадрильи оперативной подготовки Крыло 1 смог уйти.

Атака рассеяла рейдеров, когда они направлялись домой. В то время как многие самолеты приземлились в Албании, Винтерфельд и его команда выполнили приказ и направились обратно на свою базу в Элевсине, недалеко от Афин.

Однако их продвижению помешали тяжелые облака и плохая видимость. Радист унтер-офицер Эрвин Кильхорн вскоре сообщил, что они потеряли всю радиосвязь и теперь им остается полагаться только на компас и надежду обнаружить знакомые ориентиры.

Они неосознанно залетели слишком далеко на восток, пересекли Эгейское море, не видя земли. Когда топливо истощилось и пришло осознание неизбежности, на горизонте чудесным образом появился небольшой остров. Не имея других вариантов, Винтерфельд решил посадить самолет.

Три Юнкерса Ю-88 над Критом в 1943 году (Бундесархив)

Отдельный Ju-88 (Бундесархив)

Они пролетели над островом, запуская красные сигнальные ракеты, чтобы подать сигнал о помощи, прежде чем Винтерфельд начал приближаться. При прерывистом лунном свете он боролся за то, чтобы удержать Ju-88 на уровне. На высоте 80 м он приказал Кильхорну отпустить фонарь, но он резко оторвался, врезавшись в хвостовую часть...плавник и сбросив самолет в море.

Чудом экипаж остался относительно невредим, но волны обрушились на них, когда они пытались эвакуироваться из самолета. Спасательный плот не раскрылся, оставив их дрейфовать в темных водах.

Винтерфельд поплыл к скалистому выступу, цепляясь за надежду. «Моя жизнь-куртка не надулись, что в конечном итоге было благословением», — вспоминает он. После того, как он выбрался на берег, местный житель провел его к мэру острова, где он нашел своего артиллериста Альфреда Райдта в безопасности, но узнал, что двое других членов экипажа пропали без вести.

«Четверо членов экипажа выжили в катастрофе», — вспоминает островитянин Манолис Агапусис, отец которого был свидетелем событий. «Двое поплыли на восток, хотя находились недалеко от берега и должны были видеть гору Маври Рачи даже ночью. К сожалению, они утонули», — мрачно сказал он. «Двое других добрались до острова».

Летчики понятия не имели, где они находятся, но, по словам Манолиса, они заметили церковный фонарь и пошли по его свету. Его отец, свободно владевший несколькими языками, помог им получить помощь от местного немецкого гарнизона.

После того, как тела их товарищей были найдены, Винтерфельд и Райдт присутствовали на их похоронах на соседнем острове Хиос, прежде чем вернуться в свою часть.

Разведывательное погружение

Николаос и Кимон из Группы подводных исследований (UST), группы добровольцев-исследователей и энтузиастов, базирующихся в Греции, в начале этого года побывали на острове Псара для съемок телевизионного документального фильма под названием Талатта – Секреты Эгейского моря когда до них дошли слухи о крушении местного самолета.

Информация от Манолиса, наряду с ценной информацией от местного рыбака Спироса Лулудиаса, оказалась решающей. Спирос вспомнил, как в 1970-х годах он прекратил свои рыболовные экспедиции в определенном районе после того, как его снасти запутались. Это помогло Николаосу и Кимону определить координаты, которые совпадали с отмеченным загрязненным грунтом на морских картах.

Вооружившись этими знаниями, они подготовились к разведывательному погружению, надеясь задокументировать место крушения и создать подробную фотограмметрическую 3D-модель.

«Самолет сохранился на удивление хорошо, хотя хвостовая часть смещена», — вспоминает Николаос. «Теперь он лежит перевернутым и смотрит в неправильном направлении на фюзеляже, несомненно, затянутый туда рыболовными сетями.

«Фрагменты этих сетей прилипли к почти неповрежденным горизонтальным стабилизаторам, что является явным доказательством непреднамеренного вмешательства в обломки судна.

Хвостовая часть

«Кимон и я кружили вокруг поврежденной хвостовой части, каждый из которых впитывал жуткую сцену. Я заглянул в открытый люк и увидел убранное хвостовое колесо и его механизм. Дальше мое любопытство возбудили остатки точки крепления руля направления, а также отверстия для сбрасывания топлива, встроенные в усиленный полоз.

«Вид на фюзеляж из точки разрыва, если смотреть вперед, показал структурные ребра, теперь скрытые под ярким гобеленом морской растительности. Внутри сферические кислородные баллоны — все еще, вероятно, под давлением — оставались надежно закрепленными на месте, редкое зрелище для Ju-88, который обычно имел цилиндрические баллоны.

«Также бросался в глаза открытый люк, ведущий в задний бомбовый отсек, боевая нагрузка которого уже давно была сброшена над Италией».

Внутри фюзеляжа

Оба двигателя Jumo 211 остаются на месте, хотя деревянные пропеллеры давно развалились. «У одного двигателя отсутствовал капот, и были видны датчики давления и температуры масла, которые когда-то были жизненно важны для экипажа, но теперь стали непрозрачными.

«Я не мог не представить себе, как пилот поглядывает через плечо на эти самые циферблаты из кабины, полагаясь на них, чтобы остаться в живых.

Левый двигатель самолета Junkers Ju-88

Вид сбоку на двигатель, потерявший капот.

Двигатель левого борта

«Когда мы приблизились, я заметил, что левая стойка шасси развалилась под крыло, его шина странно цела, как будто все еще держит воздух.

«Кабина, фонарь которой давно исчез, обнажила место пилота с его характерной длинной шеей, предназначенной для защиты от пуль. Позиции остальных трех членов экипажа все еще различимы, хотя большая часть кабины развалилась, оставив только фрагменты приборов и датчиков.

Кабина

Вид кабины пилотов сбоку

«Я представил себе, как экипаж, запертый в этом замкнутом пространстве, охваченный отчаянием, пролетает над Эгейским морем, потерянный и у которого заканчивается топливо».

Момент благоговения

Паря над обломками, Николаос и Кимон разделили тихий момент благоговения. «Теперь покрытый тонким слоем зеленых водорослей и являющийся домом для яркой морской жизни, этот самолет когда-то гордо парил в небе, его экипаж был втянут в битву с союзниками — но у них тоже были свои друзья, семьи, мечты и стремления.

«Хотя их судьбы были известны, их история оставалась неполной — до сих пор. После десятилетий затерянности в истории их самолеты лежали перед нами, и, наконец, можно было рассказать всю историю, ожидая только нашего возвращения на поверхность».

В конце концов, каждая заблудшая овца заслуживает того, чтобы ее нашли.

Команда Группа подводных исследований выражает благодарность Манолису Агапусису за то, что он поделился историей своего отца, Манолису Роксанасу за предоставление информации о самолете и экипаже, Спиросу Лулудиасу за указание местоположения и Томасу Панайотопулосу, капитану вспомогательного судна. Арктический. Показания пилота были найдены в книге La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Том 2 Питер Тагон. НИКОЛАОС СИДИРОПУЛОС — страстный дайвер и соучредитель UST. Он начал заниматься дайвингом в 2002 году, получил различные сертификаты, включая TecRec 50, проводит архивные исследования затонувших кораблей, пишет статьи, читает лекции и снимает документальные фильмы для популяризации истории и значимости морского наследия. РОСС Дж. РОБЕРТСОН, дайвер Advanced Open Water и Nitrox, автор и преподаватель, проявляющий живой интерес к затонувшим кораблям Эгейского моря и истории Греции во время Второй мировой войны. Объединение этих элементов в многочисленных журнала и газетных статей, он также является куратором сайта Вторая мировая войнаИстории

