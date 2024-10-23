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Азорские острова объявляют о создании крупнейшей в Европе сети морских охраняемых территорий

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Португальский кораблик (Physalia physalis) или синяя муха — морское гидроидное, обитающее в Атлантике, имеющее многочисленные микроскопические ядовитые книдоциты, которые наносят болезненный укус, достаточно сильный, чтобы убить рыбу и даже, в некоторых случаях, человека. Это не медуза, а сифонофор, состоящий из множества более мелких единиц, называемых зооидами, но функционирующий как единое целое (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Португальский кораблик (Physalia physalis) или синяя муха — морское гидроидное, обитающее в Атлантике, имеющее многочисленные микроскопические ядовитые книдоциты, которые наносят болезненный укус, достаточно сильный, чтобы убить рыбу и даже, в некоторых случаях, человека. Это не медуза, а сифонофор, состоящий из множества более мелких единиц, называемых зооидами, но функционирующий как единое целое (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

А National Geographic Pristine Seas, принявший участие в научных исследованиях по установлению наиболее важных территорий, подлежащих защите, делится своими взглядами – вместе с восемью морскими видами, которые характеризуют эту срединно-атлантическую достопримечательность для дайверов. Фотография Ману Сан Феликса

Самая большая сеть морских охраняемых территорий (MPA) в Европе создается в середине Атлантики вокруг Азорских островов, решение было принято в преддверии текущей Конференции ООН по биоразнообразию. Саммит COP16 направлен на оценку прогресса в достижении глобальной цели «30×30» по защите 30% планеты к 2030 году.  

Азорские острова, девять островов, образующих регион Португалии, одобрили закон о создании RAMPA, Сети морских охраняемых территорий Азорских островов, на площади 287,000 XNUMX кв. км.

Пятнадцать процентов его вод имеют статус полностью охраняемых, а 15% — особо охраняемых, при этом рыболовство и другие виды добывающей деятельности либо ограничены, либо запрещены.

Азорские острова — одно из немногих мест на Земле, где чилийские дьявольские скаты (Mobula tarapacana) собираются большими группами. Острова являются самой северной границей распространения скатов-мобулид в Атлантике и во всем мире. Их неуловимое поведение ограничивает понимание и сохранение мобулид (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Азорские острова — одно из немногих мест на Земле, где чилийские дьявольские скаты (Mobula tarapacana) собираются большими группами. Острова представляют собой самую северную границу распространения скатов-мобулид в Атлантике и в мире (Manu San Félix / National Geographic Нетронутые моря)

Среди морских животных, которые, как утверждается, будут защищены, будут глубоководные кораллы, киты, дельфины, акулы, манты, различные виды рыб и экосистемы гидротермальных источников.

«Это достижение для Азорских островов, поскольку регион подает пример на национальном, европейском и международном уровнях в деле защиты и управления жизненно важной частью нашей планеты: морем», — сказал президент Азорских островов Жозе Мануэль Болейру об этом шаге.

Чернохвостый гребневик (Serranus atricauda) обитает на каменистом дне, от мелководья в приливной зоне до глубины около 150 м, и является важным промысловым видом, объемы выгрузки которого в португальских портах увеличиваются (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Чернохвостый гребневик (Serranus atricauda) обитает на каменистом дне, от мелководья в приливной зоне до глубины около 150 м, и является важным промысловым видом, объемы выгрузки которого в португальских портах увеличиваются (Manu San Félix / National Geographic Нетронутые моря)

«Мы надеемся, что наше решение вдохновит другие регионы, которые должны действовать, чтобы обеспечить будущее здоровье планеты».

Цель защитить 30% суши и океана к 2030 году была поставлена ​​делегатами последнего международного саммита в 2022 году, однако два года спустя только 8% океана пользуются какой-либо степенью защиты, а менее 3% находятся под полной или высокой степенью защиты.  

Sabella spallanzanii, также известная как средиземноморская или европейская веерная червь, перьевая щетка и карандашный червь, водится в мелководных водах северо-восточной части Атлантического океана и Средиземного моря (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Sabella spallanzanii, также известная как средиземноморская или европейская веерная гусеница, перьевая гусеница или карандашный червь, произрастает в мелководных водах северо-восточной части Атлантического океана и Средиземного моря (Manu San Félix / National Geographic Нетронутые моря)

Модель защиты океана

«В то время как переговорщики собираются в Кали, Колумбия, чтобы оценить состояние защиты природы, случай Азорских островов может стать образцом защиты океана, которому может следовать весь мир», — заявил основатель National Geographic Pristine Seas Энрик Сала.

«Что примечательно в новой сети охраняемых территорий, так это не только ее огромные размеры, но и тот факт, что так много местных групп работали вместе, чтобы ее реализовать.

«Правительственные чиновники, ученые, представители промышленности и местные жители объединились, чтобы разработать систему защиты, которая подойдет всем.

Короткопёрые акулы мако (Isurus oxyrinchus) были замечены на 23% пелагических станций отбора проб, но классифицированы МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Короткопёрые акулы мако (Isurus oxyrinchus) были замечены на 23% пелагических станций отбора проб на Азорских островах, но классифицируются МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения (Manu San Félix / National Geographic Нетронутые моря)

«Поскольку новые исследования показывают, что к концу 190,000 года для достижения цели 300×2030 нам понадобится около 30 30 небольших МОР в прибрежных районах и XNUMX крупных МОР в отдаленных морских районах, отрадно видеть, что Азорские острова двигают мир в правильном направлении.

«Теперь пришло время другим регионам мира последовать их примеру», — сказал Сала. «Однако важно, чтобы мы защищали не просто какие-то 30%, а правильные 30%, чтобы достичь наибольшей выгоды в плане биоразнообразия, климата и продовольственного снабжения, которую могут предложить МОР». 

Синий морской дракон (Glaucus atlanticus) — пелагический голожаберный моллюск, который плавает, используя поверхностное натяжение воды, чтобы оставаться вверх дном. Он охотится на другие более крупные пелагические организмы — даже на португальский кораблик (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Голубой морской дракон (Glaucus atlanticus) — пелагический голожаберный моллюск, который плавает, используя поверхностное натяжение воды, чтобы оставаться вверх дном. Он охотится на другие более крупные пелагические организмы — даже на португальского кораблика (Manu San Félix / National Geographic Нетронутые моря)

Приоритетная область

В 2018 году в сотрудничестве с региональным правительством, местными учеными, Институтом Уэйтта, фондом Oceano Azul и другими партнерами организация Pristine Seas приняла участие в научных экспедициях на Азорских островах, чтобы помочь определить приоритетные зоны для защиты.

Команда международных и местных ученых и кинематографистов проводит исследования по заказу правительств, стремящихся выполнить свои обязательства по защите океана. 

Используя высокотехнологичные инструменты, такие как подводные камеры, для оценки прибрежных, открытых морских и глубоководных районов, экспедиции получили новую информацию об их биоразнообразии, а также о влиянии деятельности человека.

Во время охоты кашалоты (Physeter macrocephalus) ныряют на 40-50 минут, с интервалами между ними от 10 до 20 минут. Они уступают только клюворылу Кювье как самое глубоководное животное на планете, дышащее воздухом, зарегистрированное на глубине 2,250 м (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)
Во время охоты кашалоты (Physeter macrocephalus) ныряют на 40-50 минут, с интервалом между погружениями на поверхность 10-20 минут. Они уступают только клюворылу Кювье как самое глубоководное животное на планете, дышащее воздухом, и были зарегистрированы на глубине 2,250 м (Manu San Félix / National Geographic Нетронутые моря)

«Мы стали свидетелями того, что морские экосистемы Азорских островов являются одними из самых разнообразных и динамичных в Северной Атлантике», — сказал главный научный сотрудник Pristine Seas Алан Фридлендер, который, как и Сала, принимал участие в научном исследовании этого района. 

«Уникальное географическое положение архипелага в сочетании со сложным подводным рельефом включает подводные горы, гидротермальные источники и глубоководные места обитания, которые поддерживают уникальные и разнообразные биологические сообщества, имеющие высокую природоохранную ценность.

Стая спинорогов (Balistes carolinensis) на острове Флорес (Manu San Félix / National Geographic Pristine Sea)
Стая спинорогов (Balistes carolinensis) на острове Флорес (Ману Сан Феликс / National Geographic Нетронутые моря)

«Здоровье и устойчивость морской среды Азорских островов имеют решающее значение не только для местных сообществ, но и для глобального морского биоразнообразия, стабильности климата и здоровья океана. Защита этой экосистемы имеет важное значение для сохранения ее экологических, экономических и культурных ценностей».

С 2008 National Geographic Нетронутые моря По словам представителей организации, она провела более 45 экспедиций по всему миру и помогла создать 29 морских заповедников, охватывающих более 6.8 млн кв. км океана.

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00: 00 Введение
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09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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