Дайвинг к затонувшим кораблям в Бермудском треугольнике

Некоторые считают, что то, что они называют столицей затонувших объектов Атлантики, возникло в результате присутствия НЛО и/или затерянного города Атлантиды, но МАЙКЛ САЛЬВАРЕЦЦА и КРИСТОФЕР П. УИВЕР знают лучше. Более важный вопрос для них: в чём секрет всех этих твёрдых кораллов?

Капитан Янис Валикос смотрел на чернильную тьму Атлантического океана и ничего не видел. Стояла 16 января 1940 года, тихая, но холодная зимняя ночь. Однако, несмотря на относительное затишье открытого океана, ветры войны свирепствовали уже больше года, и сейчас не время было ослаблять бдительность корабля.

Валикосу уже много раз доводилось проходить мимо Бермудских островов, и это было его последнее плавание перед выходом на пенсию. В этом плавании он был капитаном Пелинайон, 117-метровый грузовой пароход, груженный железной и марганцевой рудой. Он покинул Западную Африку несколькими днями ранее и направлялся в безопасный порт Балтимор.

Команда Пелинайон затонувший возле этих подводных рифов

Команда Пелинайон был построен в 1907 году в Порт-Глазго и первоначально назывался Хилл ГленПосле того, как её владельцем стала греческая судоходная компания, её переименовали в Пелинайон в 1939 году. Возможно, сегодня ее настигнет неудача, обычно связанная с переименованием корабля.

Пелинайон По пути в Америку остановка на Бермудских островах не была запланирована, но из-за нехватки топлива капитан Валикос решил сделать остановку.

Бермудские острова, в свою очередь, были затемнены в вечерние часы, чтобы помешать немцам шпионить за островом. Даже знаменитый маяк Сент-Дэвидс, охранявший северо-восточную часть острова с 1879 года, в эту ночь был потушен. Действительно, всё было черно.

Маяк Святого Давида был темным в ночь крушения «Пелинейона».

Капитан, думая, что находится в 12 милях от Бермудских островов, приказал судну продолжать путь в темноте. Он ошибся. На самом деле Бермудские острова находились всего в нескольких метрах.

Отвратительный звук металла, разрываемого зубами скалистого кораллового рифа, разнесся по кораблю. Содрогаясь, когда его разрывали, Пелинайон вскоре был утерян.

Все члены экипажа были спасены, так как судно затонуло в пределах видимости земли, но некогда верный своему долгу Пелинайон стала еще одной молчаливой жертвой разрушительных последствий Второй мировой войны.

Команда Пелинайон лежит сломанный на дне

Мы нырнули в Пелинайон Ярким летним утром, совсем рядом с маяком Святого Давида, который всё ещё нёс вахту и мигал в бесконечном ритме. При температуре воды около 27°C и видимости 25 м, мы сразу же увидели разорванные обломки грузового судна.

Мы спустились, всегда воодушевленные перспективой исследования затонувшего корабля и одновременно помня о трагической истории жертв войны.

Ребра Пелинайон

Команда Пелинайон Место крушения представляет собой груду обломков металла, разбросанных по обширному участку морского дна. Восемь десятилетий ураганов, зимних штормов и других стихийных бедствий уничтожили большую часть узнаваемой части корабля.

Среди затонувших объектов стоит отметить сохранившуюся А-образную раму, ведущую к длинному гребному валу. Пройдя по этому валу вглубь воды, дайверы смогут добраться до самого винта.

Находясь на глубине около 18 м, винт рассказывает историю той роковой ночи, и можно представить, с каким усилием он продолжал вращаться и двигать судно вперед после столкновения с рифом.

Команда Пелинайонпропеллер

Бермудский треугольник

Команда Пелинайон, подлинное кораблекрушение с печальной историей, является лишь одним из по меньшей мере 300 задокументированных кораблекрушений в водах, омывающих Бермудские острова.

Самый ранний обнаруженный и идентифицированный затонувший корабль с установленной датой – это Сан - Педро с 1594 года. Однако исторические записи и рассказы о крушениях кораблей на рифе Бермудских островов датируются 1543 годом. Некоторые дайверы окрестили Бермуды «столицей затонувших кораблей Атлантики».

Расположенный в северной части «Бермудского треугольника», несмотря на фантастические заявления о НЛО, инопланетянах или затерянной Атлантиде, причину обилия кораблекрушений в этих водах можно легко объяснить: риф.

Рифы, окаймляющие Бермудские острова, часто резко поднимаются с относительно большой глубины до уровня, близкого к поверхности, всего в нескольких сантиметрах. Эти рифы простираются далеко в Атлантику и стали причиной безвременной гибели многих кораблей.

Дайвер исследует скалистые рифы Бермудских островов

К другим факторам относится слияние океанских течений, в частности мощного Гольфстрима, который не только сбивает с толку капитанов кораблей, но и создаёт непредсказуемые погодные условия. Ураганы, создающие мощные ветры и волны, часто подталкивают водные и воздушные потоки в непосредственной близости от острова.

Чтобы потопить корабль на Бермудских островах, не обязательно иметь НЛО!

Рита Зоветта

Мы продолжили наше небольшое исследование затонувших кораблей на Бермудских островах, исследуя останки Рита Зоветта. Он был построен в 1919 году на шотландской верфи в Глазго и представлял собой грузовой пароход, первоначально известный как Война Гасконцев. Позже переоборудованное для перевозки сухих грузов, оно было переименовано в Рита Зоветта ее новыми владельцами в Италии.

Рита Зоветта сломала спину о скалы

В 1924 году, когда она плыла из порта Поти в Грузии на Черном море в Балтимор, штат Мэриленд, Рита Зоветта села на мель во время сильных зимних волн на северо-восточной стороне Бермудских островов, недалеко от маяка Сент-Дэвидс.

К счастью, никто не погиб, и большая часть груза марганцевой руды была выгружена до того, как судно окончательно затонуло 13 февраля. После Второй мировой войны обломки были в значительной степени переработаны на металлолом.

Команда Рита Зоветта находится на глубине 6-20 м около Пелинайон Обломки. Корабль сильно поврежден, вокруг него обширное поле обломков, но корма и гребной вал сохранились. Среди обломков можно найти двигатель, лебёдки, цепи и котлы.

Длинный гребной вал «Риты Зоветты»

Целая А-образная рама Риты Зоветты

Исследуя затонувшее судно, мы наткнулись на несколько инвазивных крылаток, а также на многочисленных рыб-попугаев и сержант-майоров, смело защищавших свои кладки яиц.

Инвазивные крылатки обосновались на Бермудских островах

Большеглазого кардинала можно встретить на скалистых рифах.

В самых тёмных уголках обломков мы обнаружили несколько рыб-белок и большеглазого кардинала. Обломки стали домом для этих видов, а твёрдые поверхности также служат надёжным субстратом для роста кораллов.

Здесь, как и на всех исследованных нами затонувших кораблях, доминирующим видом, по-видимому, является мозговой коралл, хотя и другие кораллы тоже процветают.

Тонтон

Еще одна история крушения, которую еще предстоит раскрыть, – это история TauntonПостроенное в Копенгагене в 1902 году, судно перевозило уголь из Норфолка, штат Вирджиния, в Сент-Джордж, Бермудские острова. 24 ноября 1920 года при приближении к острову оно попало в туман.

Несмотря на все усилия капитана, судно столкнулось с северным рифом и затонуло. Никто не пострадал.

Поскольку судно лежит на мелководье, средняя глубина которого составляет всего 6 метров, мы исследовали его во время второго погружения за день. Носовая часть судна сохранилась практически целой, и нам также понравилось плавать над паровыми машинами и котлами, которые прочно стояли на дне океана.

«Тонтон» накренился на бок на рифе

Носовая часть Тонтона

Корабельный колокол был спасен морским археологом Тедди Такером и позже использован в качестве реквизита в популярном фильме. Глубокое. Сейчас он выставлен в музее маяка Гиббс-Хилл.

Ныряя к затонувшему кораблю, мы обнаружили участки потемневшего песка и куски угля, которые всё ещё лежат на месте спустя более века после затопления! Эти остатки груза доносят историю корабля до нового поколения исследователей – аквалангистов, которые посещают затонувшие корабли у Бермудских островов.

Тонтон находится на мелководье.

Кристобаль Колон

Возможно, самым популярным затонувшим судном среди дайверов на Бермудских островах является затонувшее судно Кристобаль Колон, 150-метровый роскошный лайнер, который врезался в рифовую систему Норт-Рок в 1936 году. Капитан принял вышку связи в Норт-Рок за маяк Гиббс-Хилл и в суматохе врезался в риф.

В тот момент на борту находились только 160 членов экипажа, поскольку судно недавно завершило рейс из Мексики в Испанию с 344 пассажирами на борту и теперь направлялось обратно в Мексику.

Некогда роскошный океанский лайнер ещё много месяцев оставался на плаву, практически не поднимаясь с поверхности. Получив необратимые повреждения, он стал объектом нападения мародёров, которые разграбили судно.

Остатки скамьи от Кристобаля Колона

По сей день артефакты из Кристобаль Колон Их можно найти в домах и заведениях по всему острову. Кража вещей с корабля была незаконной, и несколько бермудцев были арестованы и преданы суду. Согласно одному из рассказов, один из обвиняемых в своей защите в суде сказал: «Зачем мне красть испанское радио, если я не говорю по-испански?»

Котел от Кристобаля Колона

Команда Кристобаль Колон Использовался британскими и американскими войсками для учебных стрельб во время Второй мировой войны и в конечном итоге затонул. Со временем, а также в результате учебных стрельб, обломки судна сильно разрушились и разбросаны по морскому дну площадью 2 кв. м. Он лежит на глубине от 9,300 до 5 м.

Исследуя этот затонувший корабль, мы смогли увидеть его двигатели, паровые турбины и два гребных вала. Это идеальное место для дайверов любого уровня подготовки, которые смогут не только увидеть рыб-попугаев, барракуд, люцианов и рыб-ласточек, но и проплыть среди важной части морской истории Бермудских островов.

Серый люциан прячется под уступами

Кости Кристобаля Колона

Другие кораблекрушения

В этих водах можно исследовать сотни затонувших кораблей, и еще больше тех, которые еще предстоит открыть.

Некоторые из наиболее часто посещаемых дайверами мест включают Л'Эрмини, британский военный корабль с 1824 года; Мария-Селестия, корабль Конфедерации, прорывавший блокаду, затонувший в 1864 году; и Ниоба КоринфскаяЭто плавучее казино было переоборудовано из нефтяного судна и затоплено как искусственный риф в 2017 году после того, как правительство конфисковало заброшенное судно с его неоднозначной историей.

Исследуя затонувшие корабли и рифы Бермудских островов, мы задались вопросом. Учитывая, что зимы там прохладные (в январе и феврале температура воздуха опускается в среднем до 16°C, а воды — до 14–17°C, из-за чего многие дайверы зимой используют сухие и более плотные 7-миллиметровые гидрокостюмы), как же выживают твёрдые кораллы?

Мы знаем, что кораллы существуют в узком диапазоне температур, и хотя многим из них трудно выжить в водах, нагревающихся из-за повышения температуры, нас интересует нижняя граница их температурной переносимости.

На Бермудских островах мы обнаружили, что рифы из твёрдых кораллов довольно здоровы. В отличие от многих других мест поблизости, карибский и во Флориде эти кораллы процветают.

Мозговые кораллы процветают в водах Бермудских островов

BIOS коралловый зонд

В ходе бесед с дайв-операторами и местными жителями Бермудских островов мы узнали, что Институт океанических наук Бермудских островов (BIOS) проводит исследования генетики кораллов острова, пытаясь понять их природную устойчивость и, возможно, найти способы заселения рифов по всему миру видами, которые лучше переносят резкие перепады температур. Мы с нетерпением ждём открытий, которые может сделать BIOS.

Бермудские острова — очаровательный остров с богатейшей морской сокровищницей затонувших кораблей, ожидающих дайверов. И хотя легенды о Бермудском треугольнике могут быть забавными и интригующими, именно природные особенности этого острова внесли свой вклад в это наследие.

Знаменитые розовые пляжи Бермудских островов

Тем не менее, вопросы, загадки и неразгаданные трагедии остаются. Мы немного углубились в этот аспект легендарных вод Бермудских островов, пройдя сертификацию PADI Bermuda Triangle Diver.

Сначала мы ожидали, что это будет какой-то трюк, но когда мы прошли курс, предлагаемый Дайвинг на Бермудских островах мы узнали истинную причину кораблекрушений на Бермудских островах, познакомились с некоторыми тайнами, которые до сих пор не разгаданы, и стали гораздо лучше понимать рифы, затонувшие корабли и археологию острова.

Мы лишь поверхностно коснулись этого вопроса.

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