Клятва дайвера: как дела, миллион долларов спустя?

«Это действительно история подводного плавания десятилетия», — с гордостью говорит Крис Голдблатт, основатель и генеральный директор проекта Fish Reef. «Куда бы я ни пошел, люди спрашивают: «Почему я об этом не слышал?» Что ж, я стараюсь изо всех сил!

«Рифы немного удалены, их немного трудно найти, но если все больше и больше дайверов начнут видеть это своими глазами, я думаю, что это изменится».

Крис дома в Санта-Барбаре перед фоном Zoom с гигантскими водорослями и рыбой-гарибальди. Он только что вернулся из поездки в Сан-Клементе на Нормандских островах в Калифорнии, чтобы оценить популяцию моллюсков: «Я наблюдал за ней последние 40 лет, и она там довольно хорошо восстановилась», — говорит он.

Проект «Рыбный риф» начинает походить на развлечение! (FRP)

Название проекта «Рыбный риф» может навести на мысль об очередном небольшом проекте по сохранению среды обитания морских животных.

Затем вы узнаете о масштабе его амбиций, включая необходимость обратить вспять катастрофическую потерю некогда роскошных лесов водорослей в восточной части Тихого океана, а также о том, что Крис уже вложил, по его подсчетам, миллион долларов собственных денег в то, чтобы вывести проект на нынешний впечатляющий уровень.

Все это происходит вокруг бетонного магнита для морских обитателей в форме черепахи, который называется «Морская пещера», и обещания, сделанного в крайнем случае.

«В 2003 году я попал в ужасную аварию на лодке, — объясняет Крис. — Пятеро друзей и я попали в косточку под бензовозом и затонули посреди Ла-Манша.

«Когда я там, истекая кровью, бреду по воде в 20 милях от берега посреди ночи в одних трусах, — ну, когда оказываешься в такой ситуации, приходится заключать много сделок со своим создателем.

«Моя идея была в том, что если я смогу выжить, то проведу остаток жизни, давая океану больше жизни, чем я из него вынул, — а я извлек из него немало. Я много рыбачил в своей жизни и не стыжусь этого, и как подводная охота, и как пионер движения за устойчивое морепродукты в 90-х, будучи торговцем морепродуктами».

Летний лагерь подводного плавания

Этот браконьер, ставший егерем, вырос в Малибу: «В те времена это была скромная община, и если вы хотели что-то вкусное съесть, вам приходилось идти и ловить это».

К восьми годам он уже занимался фридайвингом, а когда ему было 13, мать отправила его в летний лагерь подводного плавания на острове Каталина, что было бы вполне приемлемо для человека его возраста.

Примерно в то же время он купил свою первую лодку «и начал нырять как сумасшедший в единственном доступном мне месте, а именно в заливе Санта-Моника — сплошной ил и песок, перемежаемые несколькими камнями и несколькими искусственными сооружениями.

«Мне действительно запомнилось, что произойдет, если вы сможете улучшить эту ограниченную среду обитания — превратите пустыню в оазис».

Морская пещера (FRP)

И именно этим сейчас занимается проект Криса «Рыбный риф». Он способен преобразовать пустоши морского дна в процветающие биогенные морские экосистемы, способные поддерживать водоросли, кораллы, морских млекопитающих, рыбу, ракообразных и морских птиц, снижая рыболовную нагрузку на существующие естественные рифы и создавая привлекательные места для дайверов.

Эти рифы не просто привлекают морскую жизнь, они расти Крис говорит, что это приводит к тому, что вода выливается в окружающие районы, и это происходит так же, как нам обещают, когда морская территория становится охраняемой, когда ее соблюдение на самом деле обеспечивается.

Анатомия морской пещеры

«Я чувствовал необходимость создать организацию, которая делала бы не просто искусственные рифы, а что-то, что мы могли бы назвать биогенным рифом, выполняющим функцию естественного рифа, но при зарастании выглядящим естественно для человеческого глаза», — говорит Крис. Никаких сломанных лодок или старых покрышек для него.

Приступая к проекту в 2010 году, он изначально обратился к знакомой конструкции «рифового шара», но, помимо предпочтения нового подхода «по соображениям интеллектуальной собственности», стало очевидно, что рифовые шары гораздо лучше подходят для размножения кораллов, чем водорослей.

Решением стало создание Sea Caves. Они сделаны из морского бетона с использованием цементной смеси, которая соответствует значению pH бетона, соответствующему значению pH морской воды, и не выделяет газ. Считается, что морская жизнь, колонизирующая блоки, поглощает больше углерода, чем выделяется в процессе производства бетона.

Смешивание морской пещеры (FRP)

Рассеивание окуней из недавно затопленных морских пещер (FRP)

Весом 1,280 кг и площадью поверхности 8 кв. м, блоки имеют форму, которая препятствует погружению в песок, и не смещаются даже в условиях ураганной силы, говорит Крис. Их плоские поверхности привлекают крупные водоросли, чтобы закрепиться, в то время как полости привлекают размножающихся рыб и других существ, чтобы они переместились внутрь.

Расположение каждого блока для получения максимальной выгоды стало своего рода искусством, но морские пещеры обычно устанавливаются на глубине 6–20 м, где море чистое и незагрязненное.

Новая морская пещера обустроена (FRP)

Их конструкция обеспечивает эффект апвеллинга, отводя более прохладную, богатую питательными веществами воду со дна моря в толщу воды. Их можно настраивать в соответствии с конкретными целевыми видами, которые предпочитают определенные глубины и среды, и они имеют заявленный срок службы 500 лет.

Говорят, что Sea Caves производят более плотный полог из водорослей, способный выдерживать штормовые нагоны. Что важно, их также можно производить массово без ухудшения качества, говорит Крис. В то время как на изготовление систем конкурентов уходило от двух часов до двух недель, «мы изобрели систему, которую можно сделать за одну минуту!»

«Когда вы выращиваете ламинарию, вам нужно сделать ее такого размера и масштаба, при которых ламинария сможет защитить себя», — говорит он. «Так что это должен быть большой лес ламинарии, и если вы хотите экспортировать морскую жизнь, а не быть привлекательным рифом, все это означает масштаб. Вам нужна высокоэффективная установка, которую вы можете искоренить».

Водоросль взлетает (FRP)

Калифорния: большой вызов

У Криса было образование в области рыболовства и бизнеса, и он управлял тремя успешными предприятиями, включая торговлю морепродуктами и компанию по производству органических пищевых добавок, когда он решил заняться проблемой исчезновения водорослей в Калифорнии. Но он вряд ли мог выбрать более сложную задачу, чем создание своей некоммерческой организации в родном штате.

«Ни в Калифорнии, ни в Нижней Калифорнии нет спонсируемой государством программы по рифированию, как в остальной части страны и остальной части Мексики», — объясняет он. «Наличие самой длинной береговой линии в союзе, а также учитывая количественные и известные выгоды, это довольно любопытно, но для этого есть политические причины. На самом деле деньги на это есть, но они не идут на рифирование».

Вскоре он узнал, что ему нужно будет пройти не менее чем через 11 государственных и федеральных агентств, чтобы получить необходимые разрешения, и этот процесс, как оказалось, займет у него 10 лет. Он сравнивает эту задачу с выдвижением кандидатуры на пост губернатора, борясь за поддержку всех, от академических кругов до политических партий, экологических групп и рыболовных интересов.

«Во Флориде есть только разрешение на искусственный риф, но в Калифорнии вам по сути придется пройти тот же процесс, как если бы вы были Exxon, устанавливающим нефтяную вышку. Спасения нет, потому что вы восстанавливаете лес водорослей!»

Первые морские пещеры появились на восточном побережье Южной Каролины и были куплены Департаментом природных ресурсов как единичный экземпляр. «Теперь там повсюду водятся гигантские люцианы и груперы, омары и желтохвосты», — говорит Крис.

Колючий омар въезжает (FRP)

Прошло шесть лет, прежде чем был создан его первый крупный риф, и это было в далекой Папуа-Новой Гвинее (PNG). Первая установка в восточной части Тихого океана была в Мексике, охватывая 26 гектаров морского дна у Сан-Квинтина, где существующие 730 единиц вскоре будут увеличены до 1,000. Еще три места в Нижней Калифорнии находятся в поле зрения Криса.

Калифорния была долгосрочной кампанией. Пилотный проект в Голета у Санта-Барбары, где исторический гигантский лес водорослей был смыт Эль-Ниньо 1983 года, включал 16 морских пещер и успешно продемонстрировал различным лицензирующим агентствам, насколько они могут быть эффективны.

«Результаты просто поразительные», — говорит Крис. «На поверхности есть водоросли, маленькие каменные окуни, гребешки, лобстеры и все, что только можно пожелать».

Создание рифа Sea Cave площадью два гектара обычно стоит $10 млн, и проект Fish Reef все еще ищет финансирование для завершения трех участков, которые составляют основу его калифорнийской биогенной рифовой системы: в Голета, на участке у Малибу и еще одном у Сан-Диего. Крис также положил глаз на Point Conception в Санта-Барбаре.

Проверка рыбного рифа (FRP)

Деньги и рыбалка

Около половины финансирования проекта Fish Reef поступило из сбережений Криса Голдблатта («а я не очень богатый человек»), а остальная часть — из пожертвований.

«Хотя мы находимся в одной из самых богатых частей мира, у нас до сих пор не было донора на миллион долларов», — с сожалением говорит он. «Мне пришлось избрать монашеский подход, вести очень аскетичный образ жизни в течение 15 лет и отказаться от всех удобств, к которым я привык как бизнесмен».

Он отдает дань уважения создателю «Губки Боба Квадратные Штаны» Стивену Хилленбургу, выпускнику Калифорнийского университета имени Гумбольдта, который предоставил стартовый капитал.

«Стив был нашим первым донором в 2010 году и отправил нам чек на 10,000 XNUMX долларов. В то время он умирал, у него был рак, и это было одно из последних дел, которые он сделал в этом мире. Это заставило нас двигаться дальше».

Подсказка в названии Рыба Reef Project, но в основе его лежит фундаментальное убеждение Криса в необходимости работать вместе с рыболовным сообществом, а не против него — позиция, которая не всегда устраивает защитников окружающей среды.

«Мелкомасштабные рыбаки — ваши лучшие союзники», — настаивает он. «Например, в Мексике мы работали с кооперативами, которые известны своей высокой устойчивостью в своих практиках. Укрепление их способности прокормить себя дает нам доступ ко всему полуострову Баха.

«То же самое происходит в Африке и Папуа-Новой Гвинее, где мы создали свои самые первые рифы». Организация Fish Reef Project подписала соглашение со старейшинами племен в Папуа — Новой Гвинее, по которому она создаст риф в обмен на добровольное прекращение ловли рыбы с использованием динамита.

«Шесть лет спустя на рифе не было ловли рыбы с помощью динамита, потому что мы передали им право собственности на этот риф». В Мексике была заключена похожая сделка по поводу разрушительного лова жаберными сетями.

Развертывание морских пещер (FRP)

«Теперь у нас есть группы, лоббирующие, чтобы мы приехали и создали риф, и мы можем собрать больше денег на это от людей в Сенегале, Кении или Папуа — Новой Гвинее, чем от людей здесь, в Санта-Барбаре и Малибу.

«Это довольно иронично, но эти сообщества понимают выгоды для рыболовства, а также для экотуризма и дайвинга. Так что теперь все на борту, у нас есть карт-бланш действовать так, как не действуют другие организации».

Твердое ядро

Как дайвер, Крис наслаждается тем, что каждая морская пещера в конечном итоге становится «своим собственным рифом», со своим собственным отличительным набором персонажей, умножая возможности для подводного плавания. Сколько времени он сам проводит, посещая эти места?

«Я действительно увлекался фридайвингом 25 лет, и теперь я вернулся к подводному плаванию не только из-за научной составляющей того, что мы делаем, но и из-за подводного мира.фотография компонент. Но когда мы строим рифы, я там как бригадир говорю: «Переместите это немного влево!»

Водолаз за работой с использованием шлангокабеля (FRP)

Крис полагается на ярых добровольцев, которые поддерживали его все эти годы – пять директоров совета, включая ярого сторонника с самого начала, его секретаря Лонни Нельсона. Некоторые более поздние проблемные случаи с людьми, которые, как он чувствовал, хотели захватить проект с высокими ставками, заставили его немного «пугаться» тех, кого он не очень хорошо знает.

В рамках каждого проекта необходимо создать полустационарный объект по производству сборного железобетона и назначить директора проекта, отвечающего за местные операции, включая организацию необходимых буксиров и барж, а Крис и совет директоров поочередно сменяют друг друга, помогая управлять местной оплачиваемой рабочей силой.

Волонтеры проекта Fish Reef Project – Крис Голдблатт в центре (FRP)

Fish Reef Project имеет статус постоянного наблюдателя в Международном органе по морскому дну ООН (ISA), который в последнее время чаще всего ассоциируется с давлением, направленным на начало глубоководной добычи. «Это дает вам те же привилегии и доступ, что и национальному делегату», — говорит Крис, «поэтому мы можем просить о встречах по всему миру с президентами, премьер-министрами и министрами финансов.

«Мы очень уважаем эту привилегию. Я хотел быть включенным в высшие министерства в разных странах, которые приветствовали бы нас, и это была хорошая стратегия».

Проект «Рыбный риф» был действительно тепло встречен Папуа — Новой Гвинеей, Кенией и Сенегалом, хотя и столкнулся с неудачными стартами в таких странах, как Гана и Бангладеш.

«Когда вас приглашают в страну, чтобы встретиться со всеми, это может произойти одним из двух способов», — объясняет Крис. «Иногда люди неправильно понимают и думают, что мы приезжаем с сумка денег, а затем все может сойти с рельсов.

«Или они понимают, что имеют долю в проекте и должны участвовать в сборе средств». Затем необходимо изучить механизмы финансирования — от двусторонних отношений до банковского обслуживания голубого углерода, что может занять время.

«Наши мегапроекты реализуются в Сенегале и Кении, где мы создаем так называемый Большой африканский продовольственный риф, поскольку это способ прокормить большую часть Африки — преобразовать промысел с высоким уровнем воздействия и прилова в промысел с низким уровнем воздействия, например, ловлю омаров с помощью дайвинга, использование крючков для ловли ценного люциана, групера или лобстера, а также развивать индустрию дайвинг-туризма.

«Мальдивы тоже протянули руку помощи, так что успех порождает успех, но каждый проект — это многолетняя работа».

Образованные догадки

Участок морской пещеры (FRP)

«В первые дни было так много неизвестного», — размышляет Крис. «Все сводилось к обоснованным догадкам, включая проектирование самой Морской пещеры.

«Мы появлялись в таких местах, и все думали, что у нас, должно быть, все деньги мира, потому что это выглядело очень дорогой операцией, но на самом деле это был весь наш капитал, потраченный на эту одну операцию, без зарплат для американского персонала или чего-то в этом роде.

«Я был в такой ситуации, когда мы заплатили депозит за наши баржи, вся команда была готова, и я ожидал ненастной погоды, зная, что место рифа находится в 90 милях от места погрузки — все погибнут, если я скажу «идти»?

«Принимать эти решения, а затем плыть на спине и кричать кучке парней, которые не говорят по-английски, о том, куда направить силы, — можете себе представить уровень стресса. Но теперь я точно знаю, что мы можем сделать, мы переходим — осмелюсь ли я это сказать? — в сферу удовольствия!» Узнайте больше о Проект «Риф Фиш».

Также в Дивернете: КОЛЮЧИЕ ПИЩИ АКУЛ МОГУТ СТАТЬ СПАСЕНИЕМ ДЛЯ ЛАМУРАНИЙ, ПОЧЕМУ МЫ ПРИКРЕПЛЯЕМ СПОРЫ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАННЫМ РАКУШКАМ ГРЕБЕШКОВ, НЕВОСПЕТЫЙ РИФ, ВОДОЛАЗЫ УСТАНОВИЛИ ПЕРВЫЙ «ОТЕЛЬ MINTER» У САССЕКСА