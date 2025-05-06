Дайверов приглашают принять участие в Неделе затонувших объектов на Британских Виргинских островах

Дайверы могут посещать места кораблекрушений на Британских Виргинских островах круглый год, но теперь каждый июнь на карибских островах проходит так называемая Неделя затонувших кораблей — семидневное «празднование богатого морского прошлого территории и яркого подводного мира, который оживляет его».
В этом году мероприятие пройдет с 15 по 21 июня. Историческим обломком должен быть знаменитый пароход Royal Mail 19 века Rhone на острове Солт, как показано в фильме, снятом почти 50 лет назад Глубокое. 90м Rhone перевозил почту и пассажиров из Англии, используя как паруса, так и пар, но в 123 году затонул во время урагана, в результате чего погибло 1867 человека.
Другие легкодоступные и нетронутые подводные достопримечательности Британских Виргинских островов были намеренно затоплены, так или иначе. К ним относятся «художественные рифы» Sharkplaneo в Вирджин-Горде — три заброшенных самолета, креативно превращенных в полусамолет/полуакулу группой Beyond The Reef — и Кадьяк Королева, топливная баржа ВМС США времен Второй мировой войны, заваленная 2-метровой скульптурой кракена.
Вилли Т и Wreck Alley
В этом году Вилли Т, бывший плавучий бар в виде «пиратского корабля», будет затоплен на острове Питера в качестве дополнения к этой эклектичной коллекции подводных достопримечательностей.
Затем следует квартет обреченных судов «Переулок крушений», в который входят Островная печать Грузовое судно, затонувшее в 2006 году, отбуксировано на остров Купер, чтобы присоединиться к другому грузовому судну, Мари Ли буксиры Пэт и Беата. Все они могут быть посещены за одно погружение.
На острове Тортола дайверы могут исследовать Тикудзэн, 74-метровое корейское рефрижераторное судно, поврежденное ураганом в 1981 году, после чего его владельцы подожгли его в неудачной попытке избавиться от него. Тикудзэн и другие затонувшие суда на Британских Виргинских островах, которые действуют как искусственные рифы, могут привлекать множество морских обитателей, включая акул, скатов, черепах, барракуд и рифовых рыб.
Между погружениями Wreck Week отмечается пирами, пляжными вечеринками у костра, танцами и живой музыкой, культурными представлениями и уборкой пляжа. Также в рамках недели доступны частные пакеты погружений и плавания с Аренда яхт Horizon с 14 по 22 июня. Найти детали Недели кораблекрушений на Британских Виргинских островах на сайте туристического совета.
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