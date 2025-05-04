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Дайверы нашли еще один редкий руль — он обозначает затонувшее сокровище?

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Водолаз над рулем, лежащим в 100 метрах от предполагаемого места крушения (команда Endeavour)
Водолаз над рулем, лежащим в 100 метрах от предполагаемого места крушения (команда Endeavour)

После открытия металлизированный руль с военного корабля XVIII века, затонувшего у берегов Сицилии в 18 году, сообщается на Диверне В прошлом месяце ирландская группа водолазов сообщила о своей собственной находке руля, связанной с Италией, которая была сделана прошлым летом.

Редкий руль с медной оболочкой, найденный водолазами, был связан с британским торговым судном под названием Восстановление. Сообщается, что 30-метровое судно было нагружено ценными итальянскими статуями и другими сокровищами, когда оно сбилось с курса и затонуло во время шторма у мыса Карнсор-Пойнт в Вексфорде на юго-восточном побережье Ирландии в 1787 году.

В результате крушения погибли шесть членов экипажа, в том числе двое сыновей капитана. 

Длина руля почти 7 метров (Endeavour Team)
Длина руля почти 7 метров (Endeavour Team)

Дайверы нашли руль на глубине около 20 м в относительно безликой области морского дна. Он лежал примерно в 200 м от того места, где более ранние исследования магнитометра заставили их поверить, что ВосстановлениеДеревянный корпус судна погребен под слоем песка на глубине 2-3 м. Предполагается, что на борту остались различные мраморные, каменные и бронзовые артефакты.

Местоположение неопознанного судна было подтверждено серией многолучевых гидролокационных исследований, проведенных с исследовательского судна. Кири в качестве части ИНФОРМАЦИЯ долгосрочное картирование ирландского морского дна, проводимое Геологическая служба Ирландии и его партнеры.

Руль с бронзовым кронштейном (Endeavour Team)
Руль с бронзовым кронштейном (Endeavour Team)

Перо руля длиной 6.8 м было найдено в целости и сохранности с бронзовыми штырями (крепежными болтами) и частью ахтерштевня, что говорит о том, что судно встретило внезапную и насильственную гибель.

Считается, что сохранилось очень мало образцов таких рулей, и группа водолазов связывается с морскими музеями по всему миру в надежде установить, насколько редкой является их находка.

До эпохи железных и стальных судов лесные торговые суда иногда покрывались медью для защиты корпуса. Королевский флот перенял эту практику, чтобы сделать свои военные корабли быстрее, но не раньше 1850-х годов.

Восстановление был построен в Честере в 1773 году, и, как выяснила группа водолазов, в то время только около 200 из 10,000 XNUMX судов британского торгового флота имели медную обшивку.

Содержание
Содержание

Незастрахованный груз

Корабль направлялся из Лондона в Дублин, перевозя произведения искусства, включая мраморные и другие каменные статуи, купленные в Италии графом Шарлемонтом во время девятилетнего европейского тура. Он приобрел скульптуры для украшения здания таможни, которое строилось в то время в ирландской столице, но его ценный груз, как полагают, не был застрахован.

Восстановление Также сообщалось, что он перевозил «множество ценных и редких предметов искусства и природы», собранных в Европе ирландским банкиром Джоном Ла Тушем, который, как и граф Шарлемонт, считался одним из самых богатых людей в Европе.

Хотя официальной декларации не обнаружено, среди других сокровищ, предположительно находившихся на корабле, было все домашнее имущество Даниэля Корнеля, вернувшегося губернатора острова Святой Елены.

Команду из пяти дайверов возглавляет местный морской исследователь Эдмонд О'Бирн, который также руководит сухой гидрокостюм Ремонтно-торговый бизнес. Он провел около 40 лет в поисках Восстановление, с тех пор как истории о корабле впервые захватили его воображение.

«Мы были одними из первых ныряльщиков с аквалангом в этом уголке Ирландии», — рассказал О'Бирн. Диверне. «В основном мы нашли обломки кораблей времен мировых войн, но потом я услышал о Восстановление в 1985 году. Долгое время считалось, что судно затонуло на мелководье, но мы нашли газетный отчет того времени, в котором говорилось, что оно затонуло в более глубоких водах.

«Конечно, у нас не было GPS, и лучшее, что мы могли сделать в то время, — это использовать магнитометры».

Якоря и чайники

Теперь считается, что захороненный корабль отделился от своих якорей, что сделало бы любые сигналы магнитометра слабыми в лучшем случае. Команда обнаружила то, что они считают одним из Восстановлениеякоря и цепи поблизости в прошлом году.

Этот якорь также, как полагают, был взят из Recovery (Endeavour Team)
Этот якорь также, как полагают, был взят из Recovery (Endeavour Team)
Якорная цепь (Endeavour Team)
Якорная цепь (Endeavour Team)
Колено судна и палубная доска (Endeavour Team)
Колено судна и палубная доска (Endeavour Team)

Только в 2021 году команда наткнулась на место, где из песчаного морского дна торчали бревна. Они извлекли один кусок дерева для анализа, сообщили о своей находке и продолжили поиски предметов, включая богато украшенный медный чайник, чернильницу и части чугунной печи в этом районе.

Вверху и справа: медный чайник (Endeavour Team)
Вверху и справа: медный чайник (Endeavour Team)
Медный чайник (Endeavour Team)
Чернильница, найденная на месте крушения (команда Endeavour)
Чернильница, найденная на месте крушения (команда Endeavour)

«Значительное открытие»

«Я на 99% уверен, что это Восстановление», — сказал О'Бирн в интервью ирландскому изданию Служба национальных памятников, но до сих пор NMS остается равнодушным к перспективе раскопок на месте. Оно заявило, что не планирует пытаться идентифицировать обломки, пока они остаются естественно защищенными песком, и не взяло на себя никаких обязательств, кроме того, что оно будет «держать ситуацию под контролем».

Водолазы, работающие по лицензии, не допускающей беспокойства, естественно, приветствовали бы возможность поработать с морскими археологами над раскопками места крушения, поэтому находка руля прошлым летом придала их делу новый импульс. «Это было очень волнительно — мы никогда этого не ожидали», — говорит О'Бирн.

Оставив в стороне музейные дискуссии, он надеется, что Диверне Читатели могут получить информацию, которая поможет представить открытие в контексте. Если будет доказано, что покрытый медью руль XVIII века является такой редкой находкой, как считает команда, это может побудить власти еще раз подумать о потенциальных преимуществах разрешения на раскопки затонувшего судна.

Морской институт Ирландии Президент Джо Варли отдал дань уважения команде водолазов и назвал их находку руля «очень значимой», и водолазы надеются, что этот предмет когда-нибудь будет поднят для сохранения и демонстрации.

Любой, кто располагает информацией о редкости или необычности находки дайверской команды, может связаться с Эдмондом О'Бирном по адресу edmondobyrne@gmail.com или позвонить по телефону 0868 173477.

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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