Распродажа Dive Worldwide уже началась

Туроператор Dive Worldwide хочет, чтобы дайверы знали, что у него есть флэш-продажа с сегодняшнего дня и до конца октября мы предлагаем экономию в размере 150 фунтов стерлингов на человека по всем направлениям при новом прямом бронировании на отдых в 2025 году.

Примеры, призванные соблазнить, включают: Лучшее на Мальдивах сафари маршрут, оставляющий дайверам время между этим и следующим годом, чтобы подготовиться к исследованию атоллов Северный и Южный Мале и Ари, где можно посетить станции по очистке мант, увидеть возможных встреч с китовыми акулами и заняться дрейфовыми погружениями.

Тогда есть Исследователь Западного Комодо Пакет, предоставляющий доступ к индонезийскому дайвингу в Сумбаве и западной части Комодо. «Специализированный дайвинг-курорт в Калимае предлагает ежедневные дайвинг-туры в три всемирно известных места, в дополнение к невероятному домашнему рифу с его изобилием редких и необычных морских обитателей», — говорит оператор.

В Карибском варианте есть возможность остановиться на курорте Golden Rock Resort на острове Сент-Эстатиус, заняться дайвингом с Статия погружения исследовать ряд предлагаемых мест для дайвинга, включая затонувшие корабли с артефактами, коралловые рифы и покрытые кораллами потоки лавы.

Это всего лишь малая часть возможных вариантов отдыха на курортах и ​​в условиях дайвинга. Дайвинг по всему миру говорит, что может также предоставить множество индивидуальных вариантов. Скидка в размере 150 фунтов стерлингов на человека распространяется на новые прямые бронирования для путешествий в 2025 году, совершенные до 31 октября 2024 года включительно, но требует минимальной суммы расходов на человека в размере 2,000 фунтов стерлингов. При запросе указывайте «DWOCT24».

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