Изменение климата может привести к тому, что больше черепах станут самками

…но некоторые из них начинают адаптироваться к новой реальности, сообщают морские биологи МОЛЛИ РИКВУД, АННЕТ БРОДЕРИК и РОБИН СНЕЙП из Эксетерского университета.

Повышение глобальной температуры представляет собой особенно серьезную угрозу для морских черепах мира. Это связано с тем, что температура гнезда черепахи контролирует пол потомства.

Выбравшись на берег (часто на тот пляж, где они вылупились), морские черепахи ластами аккуратно выгребают песок и создают в песке гнезда в форме колб, в которые откладывают яйца. Материнской заботы об этих гнездах нет — их успех зависит исключительно от окружающей среды.

В более жарких гнездах вылупится больше самок, но меньше птенцов доживут до взрослой жизни, когда температура поднимется выше критического порога.

Если морские черепахи не найдут способ противодействовать повышению температуры в гнездах, изменение климата может привести к увеличению числа самок и уменьшению потомства — пугающий сценарий для таких биологов, как мы, изучающих морских черепах.

К счастью, мы были рады узнать, что зеленый и черепаха болван Птицы, которые выводят потомство на Северном Кипре, прилетают раньше в этом году, чтобы компенсировать некоторые последствия повышения температуры инкубации.

Детеныш зеленой черепахи (Стефан Хант)

С начала 1990s, Общество защиты черепах и наша команда из Эксетерского университета работают вместе, чтобы контролировать и защищать зеленых и головастых черепах, которые гнездятся на пляжах Северного Кипра.

Каждое лето команда преданных своему делу волонтеров патрулирует гнездовые пляжи, чтобы регистрировать каждое отложенное гнездо. Они помещают в эти гнезда регистраторы температуры и помечают каждую самку, с которой сталкиваются.

Результатом стала уникальная база данных, содержащая сведения о более чем 1,300 самках черепах, для которых известны дата, место и успешность вылупления из гнезд.

Используя эту базу данных, мы смогли показать, что с 1992 года зеленые и головастые черепахи на Северном Кипре откладывают яйца более чем на полдня раньше каждый год (зеленые на 0.61 дня, головастые на 0.78 дня). До середины 2000-х годов не было зафиксировано ни одной черепахи, откладывающей яйца до июня, но теперь мы ожидаем увидеть довольно много гнезд с начала мая.

Времена года кажутся вам все более странными? Вы не одиноки. Изменение климата искажает календарь природы, заставляя растения цвести раньше времени, а животных появляться в неподходящее время.

Эта статья является частью серии, Дикие сезоны, о том, как меняются времена года и как они могут выглядеть в конечном итоге.

Если температура продолжит расти такими темпами, мы подсчитали, что для поддержания текущего соотношения полов головастым черепахам придется откладывать яйца на полдня раньше каждый год. Чтобы предотвратить снижение темпов вылупления, им придется откладывать яйца на 0.7 дня раньше каждый год.

Это означает, что на данный момент наши логгерхеды смещают даты гнездования достаточно рано, чтобы поддерживать текущие температуры инкубации и, следовательно, соотношение полов и успешность вылупления. Хорошие новости.

Хотя наше исследование логгерхедов дает повод для оптимизма, нет никаких гарантий, что самки продолжат гнездиться все раньше и раньше с каждым годом. Чтобы попытаться понять, так ли это, мы хотели выяснить, является ли температура основным фактором, обусловливающим это более раннее гнездование.

Температура — это еще не все

Для отдельных зеленых черепах мы подтвердили, что температура является важным фактором, заставляющим их откладывать яйца раньше. Фактически, мы обнаружили, что отдельные самки откладывают яйца на 6.47 дня раньше при каждом повышении температуры моря на градус Цельсия.

Однако мы также показали, что то, сколько раз самка уже размножалась, и то, сколько раз она откладывает яйца в сезон размножения, объясняют равную долю вариации в датах ее откладывания яиц. Эти наблюдения имеют важные последствия, когда мы думаем о том, что происходит с популяцией зеленых черепах в целом.

Головастая черепаха (Pixabay)

В результате мер по сохранению, таких как защита гнезд от хищников и перемещение гнезд, расположенных слишком близко к линии прилива, мы увидели значительное увеличение популяции зеленых черепах на нашем участке исследования на Северном Кипре. С 1992 года численность выросла с 55 гнезд в год до более чем 400.

Понимание нынешней тенденции раннего гнездования сложно. Но на данный момент мы можем быть уверены, что морские черепахи делают достаточно, чтобы противостоять негативным последствиям изменения климата — и это фантастическая новость.

Черепахи вносят свой вклад. Теперь нам предстоит обеспечить непрерывное сохранение и долгосрочный мониторинг этого харизматичного посла океана, чтобы дать им наилучшие шансы на выживание в нашем меняющемся мире.

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Молли Риквуд научный сотрудник, имеющий докторскую степень в области сохранения морской среды; Аннет Бродерик профессор по сохранению морской среды и Робин Снейп является младшим научным сотрудником Центра экологии и охраны природы, все в Университет Эксетера. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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