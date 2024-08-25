Бронируем сейчас: 6 способов погружения

Предложение мафии

Дайверам предлагается сэкономить 200 фунтов стерлингов на человека в неделю на курорте Мафия, танзанийском острове, известном своими возможностями для дайвинга. Pole Pole Lodge — это «бутик» с 10 ванная бунгало, поднятые на сваях над пляжем, а также обеденный бар и спа-центр.

Погружения проводятся в партнерском отеле Mafia Island Lodge, дайв-центре PADI 5*, предлагающем ежедневные погружения с лодки с традиционных дау, дайвинг с берега и ряд курсов.

Команда одномачтовое арабское каботажное судноГоворят, что дайвинг простирается от защищенного и мелкого залива Хлоя с его коралловыми рифами до стен Диндини и Хуани с их крейсирующими акулами и черепахами.

Поул-Полюс Лодж в Mafia

Спальня в отеле Pole Pole Lodge (дайв по всему миру)

Цена специального предложения в размере 2,275 фунтов стерлингов на человека, сниженная с 2,474 фунтов стерлингов, включает международные и внутренние перелеты, семь ночей проживания в режиме «постель и завтрак», трансфер из аэропорта, 10 погружений с лодки, местные налоги и бесплатную ежедневную экскурсию. Он действителен в течение всего сентября и с 16 ноября по 19 декабря этого года и доступен через Дайвинг по всему миру.

Один остров – один курорт на Занзибаре

Недалеко в Индийском океане, а также в Танзании, The Cocoon Collection недавно открыла отель по принципу «один остров — один курорт», объявленный «наивысшей роскошью Занзибара».

Остров Баве находится в 15 минутах езды на катере от Стоунтауна (или, если есть настроение, вы всегда можете воспользоваться вертолетом) и состоит из 70 вилл, каждая с частным бассейном и услугами дворецкого.

Дайвинг на острове Баве (Коллекция Коконов)

Здесь есть не менее пяти ресторанов, обслуживающих «философию гурманов», и спа-центр, но Bawe также может похвастаться «самым полным и полностью оборудованным дайвингом и водными видами спорта на всем Занзибаре», а подводное плавание находится в ведении центра Dive Mission SSI.

«Риф Баве считается одним из самых захватывающих на Занзибаре и представляет собой уникальное место для дайвинга: его воды являются домом для огромного разнообразия тропических рыб и морских обитателей, которые легко исследовать даже начинающие дайверы», — говорят в центре без слишком много рассказывают о том, чего могут ожидать дайверы.

Стоимость номера на вилле Sunrise для гостей с полупансионом начинается от 1,700 долларов США за ночь (при двухместном размещении) – подробности на сайте Коллекция «Кокон».

Забронируйте заранее манты Комодо

Manta Expeditions планирует 22 июля 2026 года и 10-дневное путешествие на борту сафари в национальный парк Комодо в Индонезии, где она планирует заниматься дайвингом в таких местах, как известные станции по очистке мант, такие как Каранг Макассар и Манта Аллея, где скаты часто собираются в большое количество для общения и спаривания.

Компания сотрудничает с британской благотворительной организацией Manta Trust для организации поездок с научными целями, а в парке обитает одна из крупнейших в мире круглогодичных популяций рифовых скатов манта, включая разновидность черной морфы. Ученые будут собирать фото-идентификаторы изображений, а гостям предлагается принять участие в поиске новых мант и дать им имена.

Жабры рифового ската манты (Гай Стивенс / Manta Trust)

Ожидается, что другие места, такие как Бату Болонг, Кристальная скала и Шотган, предложат развлечения для дайверов, такие как большие косяки тревалли, белоперых рифовых акул, барракуд и коралловые сады с обильными существами, такими как рыба-лягушка, рыба-призрак, имитирующие осьминоги и голожаберники и тому подобное. Розового пляжа, Вайнилу и Тига Дара.

Лодка – это Индо Мастер Высота которого составляет 47 м, и вмещает до 18 гостей в девяти кондиционированных помещениях. ванная каюты.

В то время как маршрут будет вращаться вокруг встреч с мантами, драконы Комодо обязательно заглянут в включенный одноименный тур по острову.

Цены начинаются от 5,150 долларов США на человека (около 3,925 фунтов стерлингов) за каюту (два места) с трансфером из аэропорта или отеля, до четырех погружений в день и туром по Комодо. Посещать Экспедиции Манта или отправьте электронное письмо гиду Manta Trust Ниву Фроману. по адресу info@mantaexpeditions.com.

Самый маленький Мальдивы?

Маленький курорт, но дайв-центр выглядит достаточно большим (Boutique Beach)

Если «бутик» — это еще один способ сказать «меньший размер», Dive Worldwide считает, что Boutique Beach может считаться самым маленьким курортом на Мальдивах. Туроператор описывает его как идеальное расположение для того, чтобы оценить возможности для дайвинга, предоставляемые Южным Ари Атоллом, а его привлекательность теперь еще больше увеличивается за счет возможности сэкономить 30%.

Курорт с шестью номерами находится на острове Дигура на юго-востоке атолла и был спроектирован и построен дайверами для дайверов, говорится в сообщении. Здесь есть ресторан и лаундж, но учтите, что это «сухой» курорт (без алкоголя).

Дайвинг на дхони (Бутик-Бич)

Из дайв-центра трезвые гости могут совершать до трех погружений в день с более чем 50 местами на выбор, в том числе близлежащим Куда Ра Тила и, требующим сафари на целый день, Манта Пойнт.

Морская жизнь варьируется от голожаберных и косяков луцианов до серых рифовых акул и гигантских тревалли, а китовые акулы «постоянно присутствуют» на атолле.

Если вы путешествуете до 31 октября и бронируете билеты более чем за семь дней вперед с Дайвинг по всему миру, вы можете сэкономить 30% на проживании по системе «все включено». Таким образом, семь ночей в номере Делюкс сокращаются до 2,495 фунтов стерлингов, включая перелеты из Великобритании, трансфер на скоростном катере и до двух погружений в день.

Для любителей рыбы

Вверху и внизу: Редкое Тримма кавикапум бычок (Blue Safari Seychelles)

Редкий карликовый бычок с синей полосой — это недавно идентифицированная рыба, которая, по-видимому, характерна для группы Альфонс на внешних островах Сейшельских островов. Его нашли на атолле Сен-Франсуа.

Сейшельские острова являются домом для 880 видов рыб, и первоначально считалось, что это еще один бычок. Тримма далерохейла, пока не появятся два экземпляра разного цвета и маркировки. Тримма кавикапум был найден и исследован.

Местная дайв-компания Blue Safari Seychelles считает, что «нового» бычка можно встретить только на острове Альфонс и, южнее, в Астове, где его недавно сфотографировали. Посетителям, занимающимся дайвингом, предлагается «ощутить необычайное биоразнообразие и стать одними из первых, кто станет свидетелем появления нового вида карликового бычка в его естественной среде обитания».

По данным центра, теплые, богатые питательными веществами воды атолла означают, что Альфонс предлагает одни из лучших мест для дайвинга в Индийском океане.

На острове есть дайв-центр PADI 5* с 24 местами в получасе езды на лодке, и, как говорят, они кишат экзотическими и красочными рыбами, а также черепахами, губанами-наполеонами и скатами манта. Также можно посетить глубокие обрывы и неглубокие плато у Сен-Франсуа.

Голубое Сафари на Сейшелах заявляет, что играет активную роль в исследовании и сохранении океана в этой части мира. Дайверам предлагается присоединиться к Альфонсу с пакетом дайвинга на семь ночей со всем питанием, стоимость которого составляет 9,710 долларов США на человека (около 7,350 фунтов стерлингов), включая пять погружений с двумя двумя баллонами и одно погружение с одним баллоном каждое, а также трансфер из аэропорта.

Орка и Брейкеры в Сомабае

Дайвинг в Красном море из Сомабая

Возможно, более приемлемые цены на отдых, надежная погода и полеты из Великобритании продолжительностью не более пяти часов — надежный выбор — курорт с пятью объектами на Красном море. Сомабей под Хургадой.

Здесь есть домашний риф, доступный с 420-метровой пристани, а также прямой доступ примерно к 20 местам для дайвинга с лодки, таким как Салем Экспресс затонувшие корабли и впечатляющие коралловые колонны Тубия Арбаа на территории дайв-клуба Orca.

На домашних рифах обитают коралловые сады, черепахи, барракуды, скаты, а иногда и китовая акула Уолли, а Орка может справиться со всем, от первоначальных погружений до тренировок на ребризере.

Уголок комплекса Сомабай (Стив Вайнман)

Пять отелей, расположенных на изолированном полуострове площадью 1,000 гектаров, охватывают широкий диапазон цен и стилей, хотя многие дайверы выбирают непринужденный отель, расположенный ближе всего к Орке. Брейкерс Дайвинг и Серфинг Лодж, который был полностью отремонтирован в прошлом году.

Цены на двухместный номер с видом на море начинаются от 73 фунтов стерлингов за ночь, и вы платите от 41 фунта стерлингов за дневное погружение на домашнем рифе и можете удвоить эту сумму за дневное погружение с лодки.

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