Бронируйте сейчас: еще 6 дайвинг-туров, которые стоит рассмотреть

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Риф Бонайре (см. Buddy's Dive Resort ниже)
Риф Бонайре (см. пункт Бонайре ниже)
Содержание

«Идеальный» одиночный женский отпуск

Kandima Maldives с 270 номерами является одним из крупнейших островных курортов на Мальдивах, местом для «активного образа жизни», предлагающим широкий спектр развлечений, включая подводное плавание, но среди прочего он заявляет, что это «идеальный остров для одиночного отдыха для женщин-путешественниц».

Курорт Кандима на Мальдивах
Курорт Кандима на Мальдивах

Когда вы не занимаетесь дайвингом, Кандима обещает вам релаксацию, комплексные спа-процедуры, занятия йогой, сноркелинг, парасейлинг, катание на гидроциклах, рыбалку, сохранение кораллов, занятия по искусству и круизы на закате, а также более энергичные развлечения, такие как виндсерфинг, каякинг, теннис и волейбол, не говоря уже о «10 уникальных ресторанах».

«Для одиночных путешественников, особенно женщин, безопасность — главный приоритет», — говорится в нем. В дайвинг-центре гости найдут не только дайвинг-центр Aquaholics, но и специального офицера по безопасности дайвинга, а также декомпрессионную камеру на месте.

Исследование рифа
Исследование рифа

Семидневное пребывание в ноябре для одного человека в пляжной вилле с видом на лагуну и прямым выходом на пляж стоит от 575 долларов США (440 фунтов стерлингов) за ночь на полном пансионе, включая курортный кредит в размере 100 долларов США. Использование оборудования для водных видов спорта один раз в день, скидка 20% в ля карт Также в программу включены рестораны, ужин из трех блюд в ресторане Flames Grill и 30-минутная фотосессия. 

Также есть несколько предложений на много погружений: от 6 до 11 погружений стоят 60 долларов за погружение, а от 12 и более — 55 долларов, хотя к этой сумме нужно добавить плату за аренду лодки в размере 15 долларов за одно погружение и 25 долларов за два погружения. Все цены Aquaholics можно найти здесь. здесь

Кандима Мальдивы также имеет предложение по бронированию в последнюю минуту со скидкой до 40% на проживание до 23 декабря, если бронирование сделано до конца октября.

Водите, ныряйте и экономьте 400 фунтов стерлингов на острове Бонайре

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Французская рыба-ангел

Если вы хотите остановиться в известном Бадди дайв-курорт на острове Бонайре в ноябре этого года, Дайвинг по всему миру предлагает экономию в размере 400 фунтов стерлингов на пару в неделю. 

Пакет включает в себя условия для стиля дайвинга «drive-and-dive», который сделал Бонайре знаменитым, с прокатом автомобилей и баллонами, которые позволяют неограниченно нырять с берега вверх и вниз по западному побережью острова, с выбором до 60 отмеченных мест для погружения. Также включены шесть погружений с лодки.

Вся береговая линия является морским парком, где зарегистрировано более 470 видов рыб, а также морские черепахи, гигантские рыбы-лягушки, пятнистые орляки и морские коньки. 

Риф находится всего в 10 метрах от берега, средняя температура воды составляет около 29°C, видимость часто превышает 30 м, а расположенный недалеко от материковой части Южной Америки остров Бонайре находится значительно южнее пояса ураганов. 

Обучение дайвингу на Бонайре
Дайвинг с берега на острове Бонайре

Курорт, который предлагает неформальное и расслабленное размещение в стиле апартаментов, также имеет свой собственный домашний риф. Помимо дайвинг-центра PADI 5* Buddy Dive Centre на территории отеля есть бассейн, детский клуб Buddy Rangers и выбор ресторанов.

Цена специального предложения от 2,595 фунтов стерлингов на человека включает обратный перелет из Великобритании, трансферы, семь ночей проживания (в двухместном номере), аренду автомобиля, шесть погружений с лодки и взнос в фонд охраны природы.

Больше возможностей для Mexico Liveaboards

Мексика Дайвинг-сафари получает новое судно, Кино Дель Мар, который заменит Кино Дель Гардиан когда он запустится в следующем июле. Оператор уже принимает заказы на поездки в Сокорро и море Кортеса.

Корпус из стали Кино Дель Мар больше своего предшественника — 36 м, ширина 8 м, а также больше других лодок во флоте, Росио-дель-Мар, при этом оператор обещает больше пространства, устойчивости и комфорта во время, возможно, длительных переездов через Тихий океан.

Все еще строится: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)
Все еще строится: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Имеет 10 двойных ванная каюты, две на нижней и восемь на верхней палубе. На главной палубе есть большой салон, компьютерная станция, столовая и кухня, а на палубе для дайвинга есть полностью оборудованный стол для камеры; также есть затененная солнечная палуба. По всей палубе есть кондиционер, а дайвинг осуществляется с двух 8-метровых надувных лодок Achilles пангаs.

Стоимость 10-дневной поездки на Сокорро составляет от 4,195 долларов США (3,200 фунтов стерлингов); восьмидневная поездка на острова Мидриф в море Кортеса — от 3,095 долларов США (2,360 фунтов стерлингов); 13-дневная поездка по Нижней Калифорнии — от 4,895 долларов США (3,730 фунтов стерлингов), а восьмидневное сафари по южному побережью моря Кортеса — от 2,500 долларов США (1,900 фунтов стерлингов).

Лето продолжается в Испании

Les Illes дайв-бот
Les Illes дайв-бот

Не отказывайтесь от лета в Европе — до конца ноября температура воды идеальна для исследования морского дна Коста-дель-Монгри, природного парка островов Медес, говорится в сообщении. Отель и дайвинг Les Illes в Л'Эстартите, на средиземноморском побережье Испании.

Дайвинг-центр Les Illes был основан в 1985 году, и всего за 10 минут его дайв-бот добирается до охраняемого морского заповедника, где можно понырять в зарослях посидонии и увидеть множество впечатляющих видов рыб, сидячих животных и ракообразных.

Восьмидневное и семидневное пребывание с полным пансионом и 12 погружениями с лодки обойдется от 774 евро (650 фунтов стерлингов). Из Великобритании в Жирону доступны бюджетные рейсы.  

Живая яхта Infiniti пришвартовалась у Atlantis Philippines
Живая яхта Infiniti пришвартовалась у Atlantis Philippines

Компания Atlantis Philippines, которая управляет курортами в Думагете и Пуэрто-Галера, уже давно владеет собственной 32-метровой яхтой для сафари. Атлантида Азорские острова, теперь заключила партнерство с тем, что она называет еще одной «настоящей яхтой для открытого моря», Infiniti дайвинг на борту. 

Там говорится, что после многих лет размышлений Infiniti оказалось одним из немногих судов, которые соответствуют его строгим стандартам качества обслуживания и ценности для гостей. «Это не типичное спасательное судно или деревянное прибрежное судно, которое обычно продают как лодки для дайвинга на Филиппинах», — таков его суровый вердикт. 

Infiniti была построена «дайверами для дайверов» в Таиланде в 2013 году и представляет собой 39-метровую полностью стальную лодку с четырьмя палубами и 11 каютами. На ней также есть два 5-метровых RIB. Этот шаг более чем удвоил вместимость Atlantis, сообщает эксплуатант, и вам, возможно, придется поторопиться, поскольку, как сообщается, она уже полностью забронирована вплоть до 2026 года.

Atlantis также снова предлагает семьям, погружающимся под воду, свои недели «Дети ныряют бесплатно», в течение которых взрослые могут погружаться со своими детьми младше 18 лет без дополнительной платы. То есть: один платит, другой идет бесплатно, поэтому дети могут оставаться, питаться и погружаться бесплатно в течение этих специальных недель. 

Он идет еще дальше, и члены семьи в возрасте от 18 до 30 лет имеют право на половинную цену для дайверов или не-дайверов, а последний предлагает бесплатный Try Scuba. Семьи с более чем двумя детьми также получают 50% скидки на дайвинг. Обратите внимание, что Atlantis не предоставляет услуги няни.

Следующие недели KDF в Пуэрто-Галера пройдут с 21 декабря по 11 января, а в Думагете — с 30 ноября по 8 декабря и с 14 декабря по 11 января. В следующем году на обоих курортах специальные недели пройдут с 1 по 12 июля и с 23 августа по 6 сентября.

Среди гигантских мант

Экспедиции Манта принимает заказы на дайвинг-тур в Эквадор на суше в следующем году. В этой южноамериканской стране зарегистрирован самый большой в мире океанический скат манта (Мобула биростриs) и находится на пути миграции горбатых китов: во время экспедиции сюда прибывают от 400 до 2,000 китов для деторождения и спаривания. 

База — Исла-де-ла-Плата у Манаби, часть Национального парка Мачалилья, а девятидневная поездка проходит с 15 по 24 августа 2025 года. В это время океанические манты посещают в таком количестве, что за день погружения можно зарегистрировать 30-40 особей. Дело не только в количестве, но и в отдельных скатах.

Манта бирострис (Proyecto Mantas Ecuador)
Манта бирострис (Proyecto Mantas Ecuador)

В местах погружения также обитает большая популяция зеленых черепах, рифовых рыб, мурен, необычайно крупных скатов и иногда солнечных рыб. 

Гостям обещают возможность принять участие в передовых исследованиях по сохранению скатов и работать совместно с британской благотворительной организацией Манта Траст и ученые из Projecto Mantas Ecuador. Они будут размещать метки, собирать образцы биопсии и фотографировать идентификационные изображения.

Размещение в отеле Victor Hugo и дайвинг в дайвинг-центре Exploramar 5* PADI. Цена 2,750 долларов США (2,100 фунтов стерлингов) включает размещение с завтраком (на двоих), трансферы между аэропортом Гуаякиля и Пуэрто-Лопес, шесть однодневных частных поездок на лодке на Исла-де-ла-Плата с обедом, два погружения с гидом в день, муниципальный налог, экскурсию по острову и экскурсию по джунглям с гидом. Максимальное количество гостей — восемь человек. Напишите Niv по адресу info@mantaexpeditions.com

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#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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