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Бронируйте сейчас: 10 идей для вашего следующего дайвинг-тура

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Черепаха в Ангилье (см. ниже) (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)
Черепаха в Ангилье (см. ниже) (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)
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Жаркие свидания с мантами

Курорт Four Seasons Resort Maldives в Ландаа Гираавару опубликовал список горячих дат для грандиозных встреч мант в биосферном заповеднике ЮНЕСКО на атолле Баа. Это может помочь дайверам и любителям сноркелинга спланировать и забронировать свой отпуск.

Действующая на том же острове Программа по сохранению скатов на Мальдивах, являющаяся учредительным проектом британской благотворительной организации Manta Trust, на протяжении двух десятилетий занимается изучением крупнейшей в мире зарегистрированной популяции скатов. 

В прошлом году в сезоне (с мая по ноябрь) эксперты и гости курорта зафиксировали 4,477 случаев наблюдения мант, а также 26 китовых акул и девять дьявольских скатов.

Бронирование сейчас: Мальдивские манты (Tchami)
Мальдивский манта (чами)

Эксперты провели 469 часов, занимаясь сноркелингом и фридайвингом, чтобы провести 1,168 исследований мант, и их прогнозы на этот год основаны на совокупности данных о фазах Луны, знаниях о приливах и отливах, а также прогнозах по планктону. 

По их словам, оставшиеся жаркие даты в 2025 году — это 9–13 и 23–27 июня, 8–12 и 22–26 июля, 7–11 и 21–25 августа, 5–9 и 19–23 сентября, 5–9 и 19–23 октября и 3–7 и 18 ноября (в зависимости от таких переменных, как погода и настроение мант). 

Проверьте курорт Манта Уотч специальные предложения, которые действительны для двух человек при проживании от четырех ночей и более и включают услугу Manta-on-Call (персональное оповещение по телефону при появлении мант), сафари на катере и круиз с наблюдением за дельфинами.

Новые поездки DW в Мексику и на Мальдивы

Туроператор Dive Worldwide, который уже предлагает более 200 направлений, в год своего 25-летия представляет новые туры в Мексику и на Мальдивы.

Залив Магдалена, расположенный между островами Магдалена и Санта-Маргарита в Мексике, предоставляет возможность любителям подводного плавания и сноркелинга стать свидетелями хода сардин, поскольку в период с октября по декабрь приманки привлекают морских птиц, калифорнийских морских львов, полосатых марлинов, серых китов и китов Брайда, а также других хищников.

Полосатый марлин в заливе Маг (дайвинг по всему миру)
Полосатый марлин в заливе Магдалена (дайвинг по всему миру)

Стоимость недельного тура на борту составляет от 4,095 фунтов стерлингов на человека (при размещении двух человек). Он включает в себя семь ночей на борту и одну ночь в отеле, шесть погружений плюс сноркелинг, трансферы и обратные рейсы из Великобритании.

На Мальдивах Dive Worldwide предлагает как новые курорты, так и сафари. Makunudu Resort предлагает 36 соломенных бунгало, спа, ресторан, домашний риф и дайвинг-центр Dive Ocean PADI 5*. Семь ночей полного пансиона в пляжном бунгало с девятью погружениями с гидом, обратными международными перелетами и трансферами на катере стоят 4,195 фунтов стерлингов на человека (на двоих), а при бронировании до 30 июня на поездку в сентябре действует скидка 30% (2,936 фунтов стерлингов на человека). 

Курорт Макунуду (дайвинг по всему миру)
Курорт Макунуду (дайвинг по всему миру)

Вариант проживания на борту находится на четырехпалубном судне. Дух Мальдив, с поездками в уединенные воды от атолла Адду с января по апрель до менее посещаемых северных атоллов с вероятностью встречи с мантами и стаями акул. Дайвинг по всему миру предлагает семидневный круиз с полным пансионом, до 17 погружений, обратные международные перелеты и трансферы за 2,875 фунтов стерлингов на человека.  

Бесплатное погружение на Галапагосах

Производитель оборудования Mares и компания Приключения агрессора.

«Раздача призов Quad Ci Aggressor Adventures» предлагает любому дайверу из США или Канады, который купит новый Кобылы Квад Ci погружение-компьютер возможность окунуться в подводный мир бесплатно из Галапагосский Агрессор III дайвинг на борту.

Quad Ci SDM 1040 x 810

Если же линия индикатора компьютер будет получен от авторизованного дилера Mares с настоящего момента и до конца 2025 года, владельцу нужно будет только загрузить приложение Mares или SSI, создать профиль и зарегистрировать покупку в разделе Gear. Его имя автоматически вводится в розыгрыш, а победитель будет выбран 15 января. 

Приз — недельное путешествие на одного в общей каюте класса люкс. Стоимость авиабилетов, трансферов и нитрокса не включена.

До Infiniti и дальше с Adventurer

Живая яхта Infiniti пришвартовалась у Atlantis Philippines
Живая яхта Infiniti прикреплена к Atlantis Philippines

Atlantis Philippines приобрела хорошо зарекомендовавшую себя Infiniti В конце прошлого года компания начала проводить дайвинг-туры, а в июле планирует провести модернизацию, после чего возобновит работу по двум маршрутам — Висайские острова Север и Висайские острова Юг — со скидкой 30% по стандартным тарифам на отдельные летние круизы. 

Северный Висайский маршрут охватывает Малапаскуа, Южный Лейте и Бохол, а южный маршрут проходит по островам Себу, Бохол и Негрос.

Существующий жилой борт компании Атлантида Азорские острова был переименован Искатель приключений в Атлантиде чтобы отразить более исследовательский подход, охватывающий «отдаленные, менее посещаемые направления». Один из таких маршрутов, начинающийся в июне, — это Камигин по маршруту Анда, который также включает Бохол, Силиног, Алигуай и Сикихор. 

На курорте Atlantis продолжаются недели «Дети едят, спят и ныряют бесплатно», цель которых — ежегодно лечить 500 детей и «способствовать развитию младшей части нашего дайверского сообщества». Проверьте последние ставки на месте Атлантиды.

Солнечное дополнение на Занзибаре

Номер с бассейном на пляже (Sunshine Group Zanzibar)
Номер с бассейном на пляже (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, новый бутик-отель на пляже Матемве на Занзибаре, стал последним дополнением к портфолио Sunshine Group в Танзании. 

В нем 16 номеров, два бассейна, ресторан, «бесконечный белый пляж» и, что самое главное, дайвинг-центр Dive Point Zanzibar, также входящий в Sunshine Group. Dive Point — это курорт PADI 5* Star Resort, расположенный на северо-восточном побережье острова напротив атолла Мнемба, который, как утверждается, предлагает одни из лучших мест для дайвинга на Занзибаре. Лазурный солнечный свет

Опыт мидийцев

Les Illes дайв-бот
Les Illes дайв-бот

Отель и дайвинг Les Illes в Л'Эстартите на юге Испании предлагает дайверам доступ к морскому парку островов Медес, обещает приятную температуру в воде и на суше, а также множество интересных мест при хорошей видимости под водой этим летом.

Восьмидневный пакет с проживанием и погружениями включает семь ночей с полным пансионом и 12 погружениями с лодки по цене от 923 евро (780 фунтов стерлингов) в период с 2 августа по 6 сентября. Отель и дайвинг Les Illes

Дайвинг с гигантами из лагеря Доминика

Встреча с кашалотом в Доминике
Встреча с кашалотом в Доминике (EYOS Exditions)

Доминика — одно из немногих мест, где обитают кашалоты, и опыт погружения с гигантами предлагает гостям редкую возможность заняться сноркелингом с ними в Карибском море. EYOS Expeditions и Camp Dominica организуют поездки с ноября по апрель каждого года, когда мигрирующие самцы присоединяются к стадам китов для размножения.

Экспедиции возглавляют фридайвер и фотограф Адам Слама и защитник природы Джексон Мохинни при участии местного «заклинателя китов» Венделла Эттьена, а в стоимость включен вклад в текущее исследование языка китов.

Гости останавливаются в виллах на вершине скалы 6-звездочного курорта в Secret Bay, сертифицированного Green Globe, посещают занятия йогой и дыхательными практиками и наблюдают за китами с комфорта парусного судна Lagoon 55.

Требуется только плавание с маской и трубкой, но также доступны дополнительные экскурсии для дайверов и фридайверов. Лагерь Доминика доступен для частных групп по ценам от 180,000 133,500 долларов США (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов) за шесть человек, хотя возможны индивидуальные заказы.

В сезоне 2025/26 также доступны два запланированных вылета, в рамках которых отдельные лица могут записаться за 25,000 18,750 долл. США на человека (XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). Полная информация от Экспедиции Эйоса

Люблю манты на Инь и Ян

Хорошие времена на Scubaspa
Инь и Ян

Компания Manta Expeditions, организующая гражданско-научные туры, уже третий год сотрудничает с компанией ScubaSpa на Мальдивах в рамках так называемой «Недели любви к мантам», которая включает погружения в известных местах обитания мант, а также в менее известных станциях очистки. 

Также включены ежедневные беседы и семинары от ученых Manta Trust, которые объясняют, как лучше всего помочь защитить исчезающий вид.

Яхты ScubaSpa — это Ян (19-26 июля) и Инь (18-25 октября), а цены на неделю на борту начинаются от 2,950 долларов США на человека (около 2,330 фунтов стерлингов) при размещении двух человек. 

На следующий год бронируется круиз «500 миль» продолжительностью 14 ночей на Конте Макс Живая лодка, которая доставит гостей от Фувахмулаха на самом юге Мальдивских островов до Мале. Карьер включает рифовых и океанических мант и более 10 видов акул, включая тигровых и молотоголовых. 

Даты для этого Экспедиции Манта Поездка состоится с 22 марта по 5 апреля 2026 года, цены начинаются от 4,590 долларов США на человека (3,460 фунтов стерлингов).

Аврора присоединяется к Shack в Ангилье

рыба Ангилья
Царственная рыба-ангел (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Курорт и гольф-клуб Aurora Anguilla Resort & Golf Club объединился с компанией Scuba Shack, чтобы предложить своим гостям, по их словам, роскошные возможности для дайвинга: в меню — пять мест для погружения вдоль стен на рифах в открытом море для более продвинутых дайверов, семь искусственных рифов (в основном грузовые суда со стальным корпусом) и 20 погружений на рифах на глубине от 6 до 30 метров. 

На Ангилье есть четыре охраняемых и биологически разнообразных морских парка, и, как утверждает курорт, нет крупных круизных судов, загрязняющих окружающую среду. Он обещает коралловые рифы, кишащие рыбой, зелеными и биссовыми черепахами, зарослями морской травы, акулами-няньками, рифовыми и иногда тигровыми акулами, скатами, муренами и голожаберниками.

Дайвинг-центр, в нескольких минутах езды от Аврора Ангилья Курортом управляет Мэтью Биллингтон, имеющий более чем 33-летний опыт дайвинга. 

Парковая жизнь на Крите

Омбросгиалос (Google Планета Земля)
Омбросгиалос, место для нового дайвинг-парка (Google Earth)

Рассматриваете Крит для дайвинг-отпуска? Графики анонсированных дайвинг-проектов в Греции до сих пор оказывались гибкими, но крупнейший остров страны надеется привлечь любителей подводного плавания, открыв дайвинг-парк в Омбросгиалосе недалеко от порта Ханья этим летом. Строительство началось в октябре прошлого года, и открытие обещали завершить в ближайшее время.

Сообщается, что искусственный риф строится на площади 60,000 37 кв. м (размером с восемь футбольных полей), включающей 8.5 специально спроектированных конструкций и два списанных военных корабля, готовых к колонизации морской жизнью. Глубина будет варьироваться от 25 до XNUMX м, чтобы вместить как новичков, так и опытных дайверов, которые будут следовать по трем обозначенным маршрутам.

Говорят, что искусственные рифы построены и ждут установки. Этот подводный парк впервые обсуждался около 2018 года, но правительство дало зеленый свет проекту только в сентябре прошлого года, и на данный момент, как говорят, он обошелся почти в полмиллиона евро. официальный туристический совет должны иметь самую последнюю версию.

Министерство культуры и спорта страны также объявило о создании нового органа под названием Dive in Greece, который превратит страну в крупное международное направление для фридайвинга. Приготовьтесь.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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@jaketarren
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Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Как установить цилиндр Sidemount?

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Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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