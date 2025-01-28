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«Машина времени»: Маршалловы острова получили первую МОР

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Твинспот-луциан и серые рифовые акулы на атолле Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Твинспот-луциан и серые рифовые акулы на атолле Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

В Тихоокеанской Республике Маршалловы Острова объявлено о создании первой новой морской охраняемой территории (МОР) в 2025 году для защиты, как говорят, огромной популяции акул и крупнейшей в стране гнездовой колонии зеленых черепах.

МЗП или национальный морской заповедник будет охватывать два отдаленных атолла площадью 48,000 XNUMX кв. км, окружающих самые северные острова страны — Бикар и Бокак.

Детеныш зеленой черепахи впервые плавает в лагуне атолла Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Детеныш зеленой черепахи впервые плавает в лагуне атолла Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

Острова необитаемы и описаны National Geographic Pristine Seas, который активно участвовал в предоставлении данных, на которых основана MPA, как «две из самых нетронутых экосистем в Тихом океане». Атоллы должны быть полностью защищены от рыболовства. 

Маршалловы Острова предоставляют защиту в рамках подхода к сохранению природы, называемого «взгляд в будущее» или Рейманлок, основанный на культурных представлениях и традиционных знаниях. Идея заключается в том, что прибрежные сообщества работают вместе, чтобы разработать собственные планы управления ресурсами для устойчивого и справедливого использования местных наземных и морских ресурсов.

Передовой риф атолла Бокак, пример здоровых коралловых рифов (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Пример здорового коралла: передний риф атолла Бокак (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

«Океан, каким его знали наши предки, исчезает», — заявила президент Маршалловых Островов доктор Хильда Хайне. «Без устойчивых экосистем океана наша экономика, стабильность и культурная самобытность рухнут. 

«Единственный способ продолжать пользоваться сокровищами океана — защищать его. Я горжусь первым морским заповедником в нашей стране, который, безусловно, не будет последним». 

Стая большеглазых каранксов на наветренной стороне атолла Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Стая большеглазых каранксов на наветренной стороне атолла Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Энрик Сала во время погружения (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Основатель Pristine Seas Энрик Сала во время погружения (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

«Океан — это жизнь», — сказал Глен Джозеф, директор Управления морских ресурсов Маршалловых островов (MIMRA). «Мировой океан деградирует, но мы можем вернуть часть его, признав, что защита и производство продовольствия не являются взаимоисключающими. 

«Охрана территорий с высоким биоразнообразием приносит пользу местным сообществам, которые зависят от рыбы и других аспектов здоровой окружающей среды. Наше будущее зависит от защиты нашего океана».

Во время экспедиции в Бикар и Бокак в 2023 году Pristine Seas и MIMRA собрали данные о морская жизнь от поверхности до глубины 2,340 м, от лагун и коралловых рифов до дальних участков суши, как сообщалось в то время на Диверне.

Косяк барракуд у атолла Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Косяк барракуд у атолла Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

Команда ученых и кинематографистов использовала визуальные подводные съемки коралловых рифов и открытой водной среды; опускала камеры на морское дно; подсчитывала и идентифицировала морских птиц; тестировала генетический материал, обнаруженный в воде; и исследовала малоизвестные более глубокие районы с помощью батискафа. 

«Коралловые рифы Бикара и Бокака — это машина времени, словно погружение в океан 1,000-летней давности», — сказал Энрик Сала, исследователь National Geographic и основатель Pristine Seas. «На этих отдаленных атоллах мы увидели самые здоровые популяции кораллов, гигантских моллюсков и рифовых рыб в центральной и западной части Тихого океана. Они — наши лучшие отправные точки для того, как мог бы выглядеть океан, если бы мы действительно позволили ему быть таким, какой он есть». 

Рыба-попугай с крутым гребнем на атолле Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Рыба-попугай с крутым гребнем на атолле Бикар (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

Работая с местными исследователями и представителями правительства, команда провела 452 погружения вокруг атоллов Бикар и Бокак, а также Бикини и Ронгерик, поделившись своим научным отчетом с лицами, принимающими решения, чтобы информировать Рейманлок

Они отметили, что на островах Бикар и Бокак находятся крупнейшие на Маршалловых островах гнездовья зеленых черепах и колонии морских птиц; они имеют самую большую площадь кораллового покрова и плотность гигантских моллюсков в центральной и западной части Тихого океана; демонстрируют высокую устойчивость кораллов к глобальному потеплению; а также имеют самую высокую биомассу рифовых рыб в тропической части Тихого океана.

Необычайное изобилие гигантских моллюсков в лагуне атолла Бокак (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Обилие гигантских моллюсков в лагуне атолла Бокак (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

В этом районе также обитает множество уязвимых видов, таких как большой групер, наполеон и шишкоголовая рыба-попугай; редкие нерестовые скопления рыб и брачные акулы; а также глубоководные сообщества с потенциально новыми видами рыб и беспозвоночных и множеством акул.

Наполеон-губан (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Наполеон-губан (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Большая стая серых рифовых акул у подветренного канала Бокак (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)
Большая стая серых рифовых акул у подветренного канала Бокак (Энрик Сала / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas утверждает, что Бикар и Бокак контрастируют с атоллом Бикини, который использовался как полигон для ядерных испытаний после Второй мировой войны. По просьбе MIMRA Pristine Seas изучила атолл, чтобы помочь Маршалловым островам создать свои первые долгосрочные мониторинговые площадки, используя стандартные методики сбора данных с атоллом Ронгерик в качестве небомбардированного контрольного участка.

С 2008 National Geographic Нетронутые моря сообщается, что с его помощью было создано 29 крупнейших в мире морских охраняемых территорий общей площадью 6.8 млн кв. км, что более чем в два раза превышает площадь Индии.

Также в Дивернете: ДЕЙСТВЕННЫЕ МОРЯ, ПОГРУЖЕНИЯ, БИКИНИ + 3 ДРУГИХ АТОЛА, PRISTINE SEAS НАЧИНАЕТ 5-ЛЕТНИЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ПРОЕКТ, КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КОРАЛЛ ОБНАРУЖЕН НА СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВАХ, PRISTINE SEAS ИССЛЕДУЕТ МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ПАЛАУ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

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https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Как сделать найтрокс? #AskMark

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