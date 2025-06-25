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Водолазы из Сиднея погрузились на 160-метровую глубину на затонувшее судно «Немезида»

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Ранний старт для четырех дайверов на чартерном судне Aquila (Сиднейский проект)
Ранний старт для четырех дайверов на чартерном судне Aquila (Сиднейский проект)

Австралийские технические водолазы совершили сверхглубокое погружение на глубину 160 метров для обследования места крушения парохода британской постройки. Немезида, который находится в 26 км от Вуллонгонга в Новом Южном Уэльсе.

В 1904 году судно направлялось на юг, полностью загруженное углем, из Ньюкасла в Мельбурн, когда оно попало в сильный зимний шторм и исчезло. Тридцать две жизни погибли, а тела и обломки были выброшены на берег пляжа Кронулла в последующие дни, но то, что сейчас считается местом крушения, было обнаружено только в 2022 году.

Немезида (Наследие Нового Южного Уэльса)
Немезида (Наследие Нового Южного Уэльса)

Четырем водолазам с ребризером, Самиру Альхафиту, Дэйву Эпперли, Русу Пневски и Джону Вудену, потребовалось девять минут, чтобы добраться до места кораблекрушения. Они ныряли в рамках Сиднейский проект (Вуллонгонг находится к югу от Сиднея) и описали обломки как «одну из последних загадок в водах Нового Южного Уэльса».

Первоначально погружение было запланировано на 7 июня, но условия, «похожие на те, что были в ночь затопления», привели к тому, что попытку пришлось отменить.

Команда вновь собралась 18 июня, покинув гавань Вуллонгонга до восхода солнца на чартерном судне. Орел на 90-минутную поездку к месту крушения.

Море стало неспокойным, и произошел сбой, когда течение оттянуло трос от затонувшего судна, из-за чего возникла задержка при его извлечении на поверхность для повторного заброса, который, к счастью, удержался.

Развертывание линии выстрела (Сиднейский проект)
Развертывание линии выстрела (Сиднейский проект)
Спуск 160 м (Проект Сидней)
Водолазы спускаются на глубину 112 метров (Сиднейский проект)

Вооруженные камерами, камерами и фонарями, водолазы направились вниз по линии и в условиях хорошей видимости на глубине смогли рассмотреть обломки того, что когда-то было 73-метровым судном, с расстояния 30 метров.

Команда водолазов выделила себе девять минут на проведение обследования. Они приземлились на носу, который был раздавлен при ударе о морское дно, и переместились к середине судна и обратно.

Деррик (Сиднейский проект)
Деррик (Сиднейский проект)
Рассеянный уголь (Сиднейский проект)
Рассеянный уголь (Сиднейский проект)
Лебедка (Проект Сидней)
Лебедка (Проект Сидней)
Мост (Сиднейский проект)
Мост (Сиднейский проект)

Это дало им время осмотреть место, где раньше находился мост, и снять на видео кадры дымовой трубы, вспомогательных котлов, буровой вышки, остатков настила и разбросанного груза угля. 

Дайверы провели еще шесть часов, поднимаясь и зависая на своей декомпрессионной станции, прежде чем всплыть в зимней темноте около 6:XNUMX.

Дайвер проекта «Сидней» Рус Пневски с DPV (проект «Сидней»)
Дайвер проекта «Сидней» Рус Пневски с DPV (проект «Сидней»)
Паровые предохранительные клапаны (Сиднейский проект)
Паровые предохранительные клапаны (Сиднейский проект)
Воронка (Сиднейский проект)
Воронка (Сиднейский проект)
Настил и штрих-код (Проект Сидней)
Барная стойка Rockcod над палубой (Проект Сидней)
Колыбель спасательной шлюпки (Проект Сидней)
Колыбель спасательной шлюпки (Проект Сидней)

Почти идентичны

Корпус из железа Немезида был построен в Уитби в 1881 году и во время золотой лихорадки 1890-х годов совершал рейсы в Западную Австралию, перевозя грузы и пассажиров, хотя в последние годы своей жизни он использовался исключительно для перевозки угля и кокса.

Вертикальные обломки судна были обнаружены случайно во время поиска пропавших контейнеров с помощью гидролокатора на морском дне. Первоначальные кадры с камеры ROV показали повреждения средней и носовой частей судна, однако не смогли подтвердить идентичность обломков. 

Скан затонувшего корабля «Немезида» (Наследие Нового Южного Уэльса)
Скан затонувшего корабля «Немезида» (Наследие Нового Южного Уэльса)

Более позднее исследование, проведенное Heritage NSW, сообщал on Диверне в прошлом году указал, что «весьма вероятно», что затонувшее судно было Немезида. Идентификация была затруднена тем фактом, что многие суда, построенные для ее первого владельца, Huddart Parker Line, были практически идентичны по конструкции. 

Водолазы надеются в какой-то момент обнаружить точную табличку с названием судна или даже корабельный колокол, что является весьма сложной задачей, учитывая ограниченное время простоя.

Сцена на Аквиле (Сиднейский проект)
На Аквиле (Сиднейский проект)

«Мы хотели бы вернуться сюда снова, пока не закончилась зима и не усилились течения», — рассказали дайверы проекта Sydney Project. Диверне«Это дорогостоящее мероприятие, и мы планируем провести фотограмметрию обломков, но попытаемся получить некоторую финансовую поддержку от правительства или корпораций».

Дайверы планируют снять короткий документальный фильм, который поможет им в достижении этой цели. «Это будет первая попытка провести фотограмметрию на такой глубине с помощью дайверов, но мы можем это сделать — нам просто нужно совершить погружения», — заявила уверенная в себе команда.

Также в Дивернете: ЗОНД «НЕМЕЗИДА» РЕШАЕТ ТАЙНУ АВСТРАЛИЙСКОГО КРУШЕНИЯ, ДАЙВЕРЫ ИДЕНТИФИЦИРОВАЛИ ОБЛОМКИ ГОЛЛАНДСКОГО КОРАБЛЯ, ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНЕМ ЗОЛОТОЙ ЛИХОРАДКИ В АВСТРАЛИИ, АВСТРАЛИЙСКИЕ ВОДОЛАЗЫ НАШЛИ ОБЛОМКИ ГОЛЛАНДСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 80 ЛЕТ ЗАТОПЛЕНИЯ: ВЫСЛЕЖЕН ЕЩЕ ОДИН БОМБАРДИРОВЩИК BEAUFORT

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