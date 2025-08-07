Рекордное падение кораллового покрова в Великобритании

По сравнению со многими другими частями мира, на Большом Барьерном рифе в Австралии дайверы все еще могут найти множество привлекательных твердых кораллов, но ученых беспокоят основные тенденции.

По данным последнего ежегодного отчета об исследовании, подготовленного Австралийским институтом морских наук (AIMS), площадь твердого кораллового покрова в ББР существенно снизилась по сравнению с высокими показателями последних лет и вернулась к почти среднему долгосрочному уровню, что подчеркивает, насколько нестабильной стала ситуация.

В ББР наблюдалось самое большое годовое сокращение площади кораллов в двух из трех регионов (северном, центральном и южном) с тех пор. ЦЕЛИ Мониторинг начался 39 лет назад.

Частичное обесцвечивание и смертность в колонии Platygyra в центральном регионе (AIMS LTMP)

Это было обусловлено в первую очередь тепловым стрессом, вызванным изменением климата и приведшим к гибели кораллов в результате массового обесцвечивания в 2024 году, а также воздействием циклонов и нашествиями морских звезд «терновый венец».

В северном регионе площадь кораллов за год сократилась почти на 25–30%, в центральном регионе наблюдалось меньшее падение — на 13.9% до 28.6%, а в южном регионе площадь кораллов сократилась на 31% до 26.9%.

С высокой базы

«Рекордные потери площади твёрдых кораллов в этом году были достигнуты благодаря рекордно высокому уровню последних лет», — говорит руководитель Программы долгосрочного мониторинга AIMS доктор Майк Эмсли. «Сейчас мы наблюдаем возросшую волатильность площади твёрдых кораллов».

Доктор Майк Эмсли (AIMS LTMP)

Это явление возникло в последние 15 лет и указывает на стресс экосистемы. Мы наблюдали колебания площади кораллов от рекордно низких до рекордно высоких значений за относительно короткий промежуток времени, тогда как ранее такие колебания были умеренными.

«Покрытие кораллов сейчас близко к среднему многолетнему показателю в каждом регионе. Хотя Большой Барьерный риф находится в сравнительно лучшем состоянии, чем многие другие коралловые рифы в мире после глобального массового обесцвечивания кораллов, последствия были серьёзными».

Из 124 обследованных коралловых рифов 77 имели покрытие твёрдыми кораллами 10–30%, 33 рифа — 30–50%, и только два имели покрытие более 75%. Два рифа имели покрытие менее 10%.

Водолаз, участвующий в обследовании рифов (AIMS LTMP)

Коралловые рифы, где доминируют Акропора По словам Эмсли, эти виды оказались в числе наиболее пострадавших от массового обесцвечивания кораллов и двух циклонов.

«Ранее мы говорили, что эти кораллы растут быстрее всех и первыми гибнут, поскольку они восприимчивы к тепловому стрессу, циклонам и являются излюбленной пищей морских звезд терновый венец, и результаты этого года это иллюстрируют.

Нашествие морских звезд тернового венца все еще находится на уровне вспышки на нескольких рифах в южной части ББР, включая остров Терн (AIMS LTMP)

«Кроме того, это первый случай, когда мы увидели существенное обесцвечивание в южном регионе, что привело к самому большому годовому снижению с начала мониторинга».

Массовое обесцвечивание лесов в прошлом году, являющееся частью глобального события, которое началось в Северном полушарии в 2023 году, стало пятым по счету в ББР с 2016 года и оказало самое масштабное воздействие на сегодняшний день: обесцвечивание было от сильного до экстремального во всех трех регионах.

Незначительное обесцвечивание было зафиксировано на нескольких рифах по всей северной части ББР, например, на этой колонии акропор на рифе Лагуна (AIMS LTMP)

«В этом году рифы Западной Австралии также испытали сильнейший тепловой стресс за всю историю наблюдений», — отметила генеральный директор AIMS профессор Селина Стед. «Мы впервые наблюдаем единовременное обесцвечивание, затронувшее практически все коралловые рифы Австралии».

По ее словам, такие события становятся все более интенсивными и частыми, о чем свидетельствуют события 2024 и 2025 годов: это второй случай за десятилетие, когда риф столкнулся с массовым обесцвечиванием в течение двух лет подряд.

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что потепление океана, вызванное изменением климата, продолжает оказывать существенное и быстрое воздействие на сообщества рифовых кораллов.

Полевые работы на Большом Барьерном рифе (AIMS LTMP)

«Будущее коралловых рифов мира зависит от существенного сокращения выбросов парниковых газов, управления местными и региональными факторами воздействия, а также разработки подходов, которые помогут рифам адаптироваться и восстановиться после последствий изменения климата и других факторов воздействия».

AIMS' 2025 Программа долгосрочного мониторинга количественно определяет тенденции в состоянии коралловых сообществ ББР, а также последние годовой отчет сообщает о результатах исследований рифов с августа 2024 года по май 2025 года и оценивает последствия массового обесцвечивания рифов в 2024 году.