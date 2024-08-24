Обнаружение рифов над головой избавляет от догадок при восстановлении кораллов

Поскольку случаи обесцвечивания кораллов становятся все более частыми и серьезными, происходит глобальное сокращение кораллового покрова. Восстановление кораллов может помочь, но эти методы остаются в основном экспериментальными, сложными с точки зрения логистики и дорогостоящими.

Так говорят исследователи из Австралии, которые только что объявили о разработке усовершенствованной модели дистанционного зондирования, призванной облегчить проблемы управления и восстановления поврежденных коралловых рифов.

Команда из Австралийского института морских наук (г.ЦЕЛИ) и Университета Западной Австралии (UWA) говорят, что их детище позволяет более точно картировать среду обитания на морском дне. Он автоматически определяет те места, где у молодых кораллов больше всего шансов закрепиться и процветать.

Для своего проекта исследователи использовали общедоступные данные со спутника Sentinel-2, подтвержденные низкотехнологичными цифровыми фотографиями, сделанными с помощью падающих камер, чтобы собрать подробную информацию о высоте и форме рифов на рифе Скотт у северо-западного побережья Западной Австралии. .

Скотт-Риф, вид со спутника Sentinel-2 (AIMS)

«Модель включает в себя многие ключевые атрибуты среды обитания, необходимые кораллам для пополнения и выживания», — говорит ведущий автор исследования доктор Бен Рэдфорд.

«Затем мы можем использовать эту модель, чтобы решить, какие районы рифов следует защищать или активно управлять ими, чтобы обеспечить продолжение жизненного цикла кораллов и, следовательно, помочь рифам восстановиться после таких событий, как обесцвечивание кораллов.

«Мы хотим максимизировать выживаемость кораллов, потому что предпринимать усилия по восстановлению очень дорого».

Идеальное сочетание

По словам ученых, сочетание факторов создает идеальное место для восстановления рифов. Для достижения наилучших шансов на успех необходима твердая подложка, лежащая в относительно узком диапазоне глубин. Он не должен испытывать слишком много волновой энергии, слишком много (или слишком мало) тепла или света или подвергаться воздействию во время отливов.

Тип субстрата имеет решающее значение, ключевым фактором является наличие корковых коралловых водорослей (CCA). Формируя скелет из карбоната кальция, который способствует цементации и стабилизации рифа, CCA повышает шансы заселения личинок кораллов, но не конкурирует с ними, как это делают торфяные водоросли. Следует избегать участков с дестабилизированными коралловыми обломками или песком.

В отличие от предыдущих моделей, разработанная учеными, как утверждается, точно предсказывает площади CCA, торфяных водорослей, коралловых обломков и песка в масштабах от десятков до сотен метров.

«Вы не сможете управлять кораллами, если не знаете, где они расположены на рифе и какая среда подходит или нет для долгосрочного выживания и размножения», — говорит соавтор исследования доктор Джеймс Гилмор.

«Модели среды обитания в конечном итоге помогут сделать вывод о том, как рифы будут меняться в будущем из-за изменения климата и других потрясений. Затем мы сможем изучить, как определенные вмешательства или меры управления, такие как восстановление рифов, могут или не могут помочь их развитию в будущем».

Команда исследовании, публикуется в журнале Дистанционное зондирование окружающей среды.

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