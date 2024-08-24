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Обнаружение рифов над головой избавляет от догадок при восстановлении кораллов

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Дайвер AIMS оценивает обесцвечивание кораллов на рифе Скотт в 2016 году (Ник Тэйк)
Дайвер AIMS оценивает обесцвечивание кораллов на рифе Скотт в 2016 году (Ник Тэйк)

Поскольку случаи обесцвечивания кораллов становятся все более частыми и серьезными, происходит глобальное сокращение кораллового покрова. Восстановление кораллов может помочь, но эти методы остаются в основном экспериментальными, сложными с точки зрения логистики и дорогостоящими.

Так говорят исследователи из Австралии, которые только что объявили о разработке усовершенствованной модели дистанционного зондирования, призванной облегчить проблемы управления и восстановления поврежденных коралловых рифов.

Команда из Австралийского института морских наук (г.ЦЕЛИ) и Университета Западной Австралии (UWA) говорят, что их детище позволяет более точно картировать среду обитания на морском дне. Он автоматически определяет те места, где у молодых кораллов больше всего шансов закрепиться и процветать.

Для своего проекта исследователи использовали общедоступные данные со спутника Sentinel-2, подтвержденные низкотехнологичными цифровыми фотографиями, сделанными с помощью падающих камер, чтобы собрать подробную информацию о высоте и форме рифов на рифе Скотт у северо-западного побережья Западной Австралии. . 

Восстановление кораллов: риф Скотт, вид со спутника Sentinel 2 (AIMS)
Скотт-Риф, вид со спутника Sentinel-2 (AIMS)

«Модель включает в себя многие ключевые атрибуты среды обитания, необходимые кораллам для пополнения и выживания», — говорит ведущий автор исследования доктор Бен Рэдфорд. 

«Затем мы можем использовать эту модель, чтобы решить, какие районы рифов следует защищать или активно управлять ими, чтобы обеспечить продолжение жизненного цикла кораллов и, следовательно, помочь рифам восстановиться после таких событий, как обесцвечивание кораллов.

«Мы хотим максимизировать выживаемость кораллов, потому что предпринимать усилия по восстановлению очень дорого».

Идеальное сочетание

По словам ученых, сочетание факторов создает идеальное место для восстановления рифов. Для достижения наилучших шансов на успех необходима твердая подложка, лежащая в относительно узком диапазоне глубин. Он не должен испытывать слишком много волновой энергии, слишком много (или слишком мало) тепла или света или подвергаться воздействию во время отливов. 

Тип субстрата имеет решающее значение, ключевым фактором является наличие корковых коралловых водорослей (CCA). Формируя скелет из карбоната кальция, который способствует цементации и стабилизации рифа, CCA повышает шансы заселения личинок кораллов, но не конкурирует с ними, как это делают торфяные водоросли. Следует избегать участков с дестабилизированными коралловыми обломками или песком.

В отличие от предыдущих моделей, разработанная учеными, как утверждается, точно предсказывает площади CCA, торфяных водорослей, коралловых обломков и песка в масштабах от десятков до сотен метров. 

«Вы не сможете управлять кораллами, если не знаете, где они расположены на рифе и какая среда подходит или нет для долгосрочного выживания и размножения», — говорит соавтор исследования доктор Джеймс Гилмор.

«Модели среды обитания в конечном итоге помогут сделать вывод о том, как рифы будут меняться в будущем из-за изменения климата и других потрясений. Затем мы сможем изучить, как определенные вмешательства или меры управления, такие как восстановление рифов, могут или не могут помочь их развитию в будущем». 

Команда исследовании, публикуется в журнале Дистанционное зондирование окружающей среды.

Также в Дивернете: Коралловое крушение: можно ли спасти наши рифы?, Что нужно кораллу, чтобы выжить?, Большое строительство: рифовая звезда ныряет на максимальной скорости, Коралловые фермеры меняют будущее

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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