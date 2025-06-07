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Обязательно нырните на острова Виту

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Водолазы на японском «Зеро»
Водолазы на японском «Зеро»

ПЬЕР КОНСТАНТ посещает цепь вулканических островов в Папуа-Новой Гвинее на давно существующем сафари-сафари FeBrina для совершенно нетронутого дайвинга. Он сделал фотографии

Впервые я встретил Алана 35 лет назад в экзотическом баре отеля Kavieng в Кавиенге, Новая Ирландия, и мы оживленно беседовали за парой коктейлей. 

Сегодня я поднимаюсь на борт судна, владельцем и капитаном которого он является, ФеБрина. Ему почти 68, и в своей красочной рубашке с изображением марлина он, кажется, стал вдвое толще! Он помнит меня как француза, который открыл дайвинг-центр в Манусе на отдаленных островах Адмиралтейства на крайнем северо-западе страны. Это было четверть века назад.

Фебрина в Валинди
FeBrina в Валинди

Девятидневный круиз с погружениями стартует из Валинди в заливе Кимбе в провинции Западная Новая Британия и направляется к Виту (ака Острова Виту) в море Бисмарка. Пассажиры — космополитическая смесь из четырех австралийцев, трех американцев, голландского бывшего морского пехотинца и меня. 

В состав команды из Папуа — Новой Гвинеи входят инженер Фрэнсис, шеф-повар и инструктор по дайвингу Джози с тремя ее помощниками, дайв-гиды Лукас, Майкл и Фредди, а также матрос Винсент, который целый день тщательно моет палубу!

Построен в Австралии в 1973 году. ФеБрина Длина 25 м, семь кают, вмещающих до 10 пассажиров. Австралийский шкипер Алан Раабе купил его в 1990 году. 

Капитан Алан Раабе
Капитан Алан Раабе
Станция дайвинга
Станция дайвинга
Палубная гостиная
Палубная гостиная

Планируется семь дней погружений с 4-5 погружениями в день — три погружения утром, одно днем ​​и одно ночное погружение. Пассажиры прилетают из Порт-Морсби авиакомпанией Air Niugini, расписание рейсов которой менялось как минимум трижды за последние несколько месяцев. 

Первую ночь я провожу на якоре в доке в Валинди. Двигатель ревет, оживая в 5 утра, и я выпрыгиваю из постели для первого погружения в 6.30. Nitrox доступен в пакете для всех погружений.

Ранее называвшиеся Французскими островами, охватывающие 96 кв. км, вулканические острова Виту лежат к северо-западу от залива Кимбе. Четыре крупных острова — Гарове (Большой Виту), Унеа, Мундуа (Нингау) и Нареоа (Нараге).

Последний остров является остатком извержения, произошедшего около 1892 года и вызвавшего волну цунами высотой 100 метров, которая уничтожила всех, кроме двух человек, живших на близлежащем острове Нингау.

Из всех островов Папуа — Новой Гвинеи, Новая Британия является наиболее вулканически активным. Имея длину 520 км и ширину 146 км, это самый большой остров в архипелаге Бисмарка. Его цепи из 27 вулканов тянутся по всей его длине, но в основном вдоль северного побережья (вокруг Рабаула) на востоке и вдоль полуострова Виллаумес (вокруг Кимбе) на западе. 

Коренные жители Новой Британии делятся на две основные группы: папуасы, которые живут там уже десятки тысяч лет, и австронезийцы, которые прибыли 3,000 лет назад. На острове говорят по меньшей мере на 50 различных языках.

Содержание
Содержание

Риф Инглис

Фрэнсис, бортовой инженер
Инженер Фрэнсис

Первое погружение у подводной горы в заливе Кимбе. Видимость отличная, и жизнь рыб в порядке, но обесцвечивание кораллов очень заметно при высокой температуре воды более 31°C. Вершина рифа на глубине 11 м опускается до 28 м и ниже. 

Отбеленная анемона, Инглис Шол
Отбеленная анемона, Инглис Шол

Мы видим маленькую белоперую акулу, стаи гладких рыб-единорогов (Назо гексакантус), единороги Вламинга (Насо вламингии), рыба-хирург, коралловый групер и черный люциан (Маколор нигер), с большими оранжевыми губками в форме ушей, добавляющими яркие цвета пейзажу. Белые анемоны с розовыми анемоновыми рыбами-скунсами (Амфиприон перидераион) восхитительны.

Риф Джоэля, названный в честь дочери Алана, — еще одна подводная гора с чистой водой и полным отсутствием течения. 

Рыба-единорог Вламинг, риф Джоэль
Рыба-единорог Вламинг, риф Джоэль

Небольшая стая большеглазых джеков (Caranx сексфасциатус) парят на вершине рифа. Баррамунди-групер (Кромилептес альтивелис), желтомасковая рыба-хирург (Acanthurius dussumieri), некоторые нетопыри Тейра (Платакс тейра), облако пирамидальных рыб-бабочек (Hemitaurichthys Polylepis) и несколько крупных коралловых груперов с высоким плавником (Плектропомус олигакантус) являются сегодня самыми яркими моментами.

Большая оранжевая губка и водолаз, риф Энн-Софи
Большая оранжевая губка и водолаз, риф Энн-Софи
Радужные бегуны на рифе Энн-Софи
Радужные бегуны на рифе Энн-Софи

После третьего погружения на рифе Анны-Софи мы отправляемся в середине дня к островам Виту. Ожидается, что переход по открытому морю займет семь часов. 

Идеальный конус вулкана Маунт-Вангор возвышается на высоте 1,155 м по правому борту в теплом солнечном свете. Как только мы обогнем мыс Холлманн, северную оконечность полуострова Виллаумес, море станет бурным. Ужин — дело бурное, и некоторые гости быстро исчезнут в своих каютах. 

Возвышающийся силуэт горы Вангор, 1155 м.
Гора Вангор высотой 1.155 м.

ФеБрина бросает якорь в защищенной бухте к югу от острова Гарове, и все наконец наслаждаются хорошим сном. Гарове, или Большой Виту, является крупнейшим из островов Виту и примечателен своей внутренней кальдерой. Она прорвана с южной стороны, позволяя морской воде затопить кратер, который, вероятно, имеет 3 км в поперечнике. 

После оккупации немцами перед Первой мировой войной острова Виту были приобретены торговой группой Burns Philp для плантаций. Во время Второй мировой войны они были оккупированы японцами. В 1 году внутри большой кальдеры Виту была основана католическая миссия.

Отправляйтесь на погружение
Отправляйтесь на погружение

Раннее утро, небо затянуто облаками, и идет небольшой дождь. Наши первые два погружения были на рифе Виту, у западного побережья Гарове. Довольно темное погружение у стены показывает мало рыбы, кроме стаи сине-желтых цезиевых рыб (Цезий терес) стреляет прямо вверх вдоль стены. 

Раннее утреннее погружение на обрыве, риф Виту
Раннее утреннее погружение на обрыве, риф Виту
Кораллиморфарии, риф Виту
Кораллиморфарии, риф Виту
Стая сине-желтых стрелков, риф Виту
Стая сине-желтых стрелков, риф Виту

Я натыкаюсь на несколько оранжевых...плавник анемоновая рыба с белыми хвостами (Амфиприон chrysopterus). Плавание вокруг мыса оживляется стайкой полуночных люцианов (Маколор макулярис), голубой щука, красный люциан, некоторые гигантские щуки (Каранкс игнобилис) и облако пирамидальных рыб-бабочек (Hemitaurichthys Polylepis).

Солнце наконец-то выглядывает, когда лодка движется на восток в гавань Виту для стоянки на якоре. Днем запланировано погружение на вулканическом черном песке.

Уайри-Бэй

Грязевое погружение, залив Уайри
Грязевое погружение, залив Уайри

Погружение в ил позволяет мне увидеть императорскую креветку (Периклимен император) при работе над морским огурцом (песчаная рыба)Голотурия шершавая). Из своей норы высунулся любопытный голубой ленточный угорь (Риномураена кваэсита) выглядит самодовольным в отношении макро-намерений этого фотографа.

Императорская креветка на морском огурце-песчанке, залив Уайри
Императорская креветка на морском огурце-песчанке, залив Уайри
Голубой ленточный угорь, залив Уири
Голубой ленточный угорь, залив Уири
Рыба-клоун Спайнчек, залив Уайри
Рыба-клоун Спайнчек, залив Уайри

Красивые кораллы в вазе (Turbinaria peltata) содержат коллекцию молодых особей синеполосого люциана (Люцианус Касмира). Вертикальные бочкообразные губки впечатляют, и кораллиморфарии привлек мое внимание. Агрессивно роясь в песке, большой скат поднимает облако серого ила и, при моем приближении, обращается в неистовое бегство. 

Дайвер выходит из воды, гавань Виту
Дайвер, выходящий из воды, гавань Виту
Побережье залива Уири
побережье залива Уайри

Ночное погружение в заливе Уири не представляет собой ничего особенного, но я нахожу множество крабов-отшельников, пугливого сине-пятнистого ската и длиннорогого кузовка (Lactoria cornuta) привлек к себе мой фонарик для макросъемки. Вомер-конх (Стромбус сошник) скользит в иле под лодкой, комично разглядывая меня движущимися глазами.

Молодь веснушчатой ​​барабули, замеченная ночью в заливе Уайри
Молодь веснушчатой ​​барабули была замечена во время ночного погружения в заливе Уайри
Длиннорогий кузовок, залив Уири
Длиннорогий кузовок, залив Уири
Вомер-конх, залив Уири
Вомер-конх, залив Уири

Остров Нингау является частью островов Мундуа на северо-западе. Алан планирует заняться дайвингом на изолированном рифе Гору, но островитяне прямо требуют плату в размере миллиона кинас (£261,000) за использование сайта! Безумие. 

В конце концов Джози сообщает нам, что нам предстоит нырять в Dicky's Knob к западу от Vitu Reef. Рыба там водится в изобилии: стая океанических спинорогов (Кантидермис пятнистый), стаи цейлонских окуней, голубого и гигантского джек, черного джек (Caranx lugubris) иногда, и тунец-собачка (Гимносарда одноцветная). 

Синие и желтые фузилеры на рифе Дики
Синие и желтые стрелки в Дики-Нобе
Гигантский домкрат
Гигантский домкрат
Голубой окунь
Голубой окунь

Вокруг подводной горы меня удивляет стая радужных бегунов. Горгонарии и красные кнутообразные кораллы выглядят хорошо, а купол покрыт анемонами и несколькими сферическими колючими губками (Океанапия sp).

Рано утром, риф Нингау — это стенное погружение в канале, где сильное течение идет с севера. На глубине 28 м я внезапно натыкаюсь на четырех великолепных парусных люцианов (Симфорихтис спилурус), один из моих любимых видов. 

Луциан парусный, риф Нингау
Луциан парусный, риф Нингау

Когда я поворачиваюсь лицом к течению, серая рифовая акула приближается ко мне из ниоткуда. Мне удается правильно ее сфотографировать, и это удача, потому что это будет моя единственная встреча с акулой за весь круиз.

Серая рифовая акула на глубине 25 м, риф Нингау
Серая рифовая акула на глубине 25 м, риф Нингау

ФеБрина Пока мы обедаем, мы входим в 200-метровый канал кальдеры Гарове и бросаем якорь за небольшим островом Пил. Растительность пышная и зеленая, с панданусами и кокосовыми пальмами. 

Образование облаков рядом с островом Гарове
Образование облаков рядом с островом Гарове
Длиннорылые дельфины на рассвете, остров Гарове
Длиннорылые дельфины на рассвете, остров Гарове

Католическая церковь сияет белизной под полуденным солнцем на полуострове, выступающем на запад. Несколько молодых девушек и детей приезжают торговать фруктами и овощами на своих каноэ с уключинами, также неся в качестве подношений розовые цветы франжипани.

Дети приезжают торговать фруктами и овощами на своих каноэ, острова Гарове
Дети приезжают торговать фруктами и овощами на своих каноэ, острова Гарове
Каноэ снизу
Каноэ снизу

Остров Пил

Днем погружение в ил на вулканическом илистом дне занимает в среднем 15 метров и сопровождается старыми пнями деревьев, упавшими у берега, а также множеством бочкообразных губок, как округлой формы, так и высоких и веретенообразных. 

Остров Пил, внутри кратера островов Гарове
Остров Пил, внутри кратера острова Гарове
Пни деревьев в синеве, остров Пил
Пни деревьев в синеве, остров Пил
Голожаберный моллюск Триона, остров Пил
Голожаберные рисбеции Триона, остров Пил

Мы встречаем пару голожаберных моллюсков рисбекия Триона (Рисбекия триони), кремового цвета с темно-синими пятнами и белой аурой и синим поясом. Есть также Филлидия целестис и пустулезный, черный с белыми прыщами и гроздьями ромашкового коралла (Альвеопора гигантская), образуя заметные холмы вблизи берега.

Устрицы-зигзаги и кораллы Porites, острова Пил
Устрицы-зигзаги и кораллы Porites, остров Пил
Коралловый ромашка
Коралловый ромашка
Желтые губки в кратере
Желтые губки в кратере

Занавески из желто-оранжевых губок возвышаются под небольшим утесом — хорошее место для снимков окружающей среды, когда сквозь них проникают солнечные лучи. 

Продолговатая бочкообразная губка
Продолговатая бочкообразная губка

Во время следующего погружения я обнаружил ржавые останки старой рыбацкой лодки, круглую, похожую на мозг, кучу Эуфиллия паранкора коралл и редкий белый морской огурец с крошечными шипами и черными пятнами, окруженными белым ореолом, который я никогда раньше не видел.

Крушение рыболовного судна
Крушение рыболовного судна
Цветочный коралловый холм, остров Пил
Цветочный коралловый холм, остров Пил

Восточная сторона острова Гарове имеет, как я считаю, лучшие рифы на островах Виту и, вероятно, самые охраняемые секреты Алана. После этого он окидывает меня хитрым взглядом и спрашивает: «Как тебе это погружение?»

Лама Шол

За мысом Ватувабуна и вдали от якорной стоянки с тем же названием этот риф почти не имеет течения. Это только после восхода солнца, и мы используем фонарики, чтобы исследовать стену. 

У меня проблемы с подводной камерой. Зум-объектив и даже затвор застывают без предупреждения, и я в недоумении, как решить эту проблему. Вернувшись в каюту, камера, кажется, работает, но потом это происходит снова.

Я думаю распылить WD40 в окошко кнопки на корпусе и, о чудо, проблема решено. Я возобновляю съемку без происшествий на следующем погружении – со стаей нетопырей Тейра (Платакс тейра), гладкие единороги, радужные полозы, стая черных люцианов, тучи океанических спинорогов, большеглазый щука, веслохвостый люциан (Лутянус Гиббус) и высокоплавниковый коралловый групер. 

Рыба-летучая мышь Тейра на отмели Лама
Рыба-летучая мышь Тейра на отмели Лама
Коралловый окунь
Коралловый окунь
Большеглазый джек
Большеглазый джек

Есть даже большая стая черноперых барракуд (Sphyraena quenie), кружащиеся в синеве – это рай для фотографа.

Черноплавниковая барракуда, косяки Ламы
Черноплавниковая барракуда, косяки Ламы
Черный люциан
Черный люциан
Желтоперый император
Желтоперый император
Карта пухляка
Карта пухляка

Риф Барни

DSC06813.Dendronephthya sp. Мягкий коралл Barneys ReefJPG
Коралл Dendronephthya, риф Барни

На следующее утро ситуация повторяется: несколько погружений на этом квадратном рифе к северу от Лама Шол, со стенами со всех сторон, на глубине 45 метров по песку. 

Стаи большеглазого джека, красного люциана (Lutjanus bohar), черный и полуночный люциан, смешивающиеся вместе, и стая длинноплавниковых барабанщиков (Кифосус вигенсис) видны на краю обрыва. 

красный окунь
красный окунь
Школа барабанщиков-длинноплавников
Школа барабанщиков-длинноплавников
Большая оранжевая губка на стене в Barney's Reef
Большая оранжевая губка на стене в Barney's Reef

На вершине рифа полоса диагональных сладкогубов (Плекторхинх линейный) следите за мной настороженно, пока я крадусь. Восхитительный хромодорис Куни (Chromodoris kuniei), и краб-орангутанг (Онцинопус sp.) в пузырьковом коралле завершите мой Фото сессия изысканная – действительно превосходное погружение!

Диагональные сладкие губы
Диагональные сладкие губы
Хромодорис Куни
Хромодорис Куни
Орангутанговый краб в пузырьковом коралле, риф Барни
Орангутанговый краб в пузырьковом коралле, риф Барни
Актинии и губки, Риф Барни
Актинии и губки, Риф Барни
Хирург-имитатор
Хирург-имитатор

Неделя погружений подходит к концу, когда в середине дня капитан Алан решает вернуться в залив Кимбе. На следующий день у нас будут последние погружения. В 9 вечера ФеБрина бросает якорь в защищенной бухте северо-восточного побережья полуострова Уиллаумес.

Проснувшись в 5.15, я проверяю баллон и снаряжение на станции погружения. На улице темно и моросит дождь. Стая маленьких птиц, похожих на качурок, летает вокруг лодки. Веселый Лукас сообщает мне, что сегодня утром мы ныряем к месту крушения японского самолета.

Дайв-гид Лукас
Дайв-гид Лукас

Японский ноль

Дайверы на месте крушения японского судна Zero
Дайверы на месте крушения японского судна Zero
Из хвоста
Из хвоста
Вид спереди с опорой
Вид спереди с опорой

Расположенный в защищенной бухте у подножия горы Вангор, знаменитый самолет, обнаруженный в 2000 году местными рыбаками, лежит на летучем слое коричневого ила на глубине 15–17 метров. 

Японский истребитель Zero, выпущенный в августе 1942 года, входил в состав авиагруппы 204, которая покинула Рабаул 27 декабря 1943 года, когда 1-я дивизия морской пехоты США высаживалась на мысе Глостер на юго-западной оконечности острова Новая Британия. 

Из-за технических проблем пилот Томи Хару Хонда приземлился на мелководье недалеко от полуострова Виллаумес. Zero не имеет никаких опознавательных знаков, но остается целым. 

Серые корковые губки окутывают фюзеляж, словно саван. Стоя вертикально, одна из лопастей пропеллера несет заметные красные губки с тремя гроздьями пузырчатых кораллов у ее основания. 

Пропеллер Зеро с красными губками и пузырчатым кораллом
Пропеллер Зеро с красными губками и пузырчатым кораллом
Фредди указывает на пулемет в левом крыле.
Фредди указывает на пулемет слева. крыло

Яркий белый анемон в комплекте с розовой рыбой-анемоном-скунсом поселился позади открытой кабины. Фредди указывает на пулемет на конце левого крыло как нарисованные сладкогубы (Пиктум диаграммы) крадутся, интересуясь дневными посетителями.

Заключение

Пьер в кратере горы Гарбуна
День Деко – Пьер в кратере вулкана Гарбуна
Самка попугая Эклектус в лесу горы Гарбуна
Самка попугая Эклектус в лесу горы Гарбуна
Две птицы-носорога Блита
Две птицы-носорога Блита

Глобальное потепление и повышение температуры воды оказали большее влияние на закрытый залив Кимбе, чем на острова Виту, которые открыты для моря Бисмарка, а некоторые твердые кораллы пострадали существенно. 

Однако это касается не всех видов, и мягкие, кнутообразные и красные кнутообразные кораллы остаются такими же впечатляющими, как и прежде. Если температура со временем снизится и условия вернутся к норме, кораллы смогут восстановиться — будем надеяться.

Пьер Констан

Пьер Констан — автор подарочного издания книги 1998 года Манус, острова Адмиралтейства – Затерянный мир титанов (PNG) и работает Жизненный опыт Калао. Свяжитесь с ним по адресу calaolife@yahoo.com. Узнайте больше о сафари ФеБрина.

Также Пьер Констант на Divernet: ПОГРУЖЕНИЕ В ДАЛЬНИЙ ЗАПАД КУБЫНОРОНЬЯ: АТЛАНТИЧЕСКОЕ МЕСТО ДЛЯ ДАЙВИНГА,  ДАЙВИНГ ЛИФОУ, ИСКОПАЕМЫЙ АТОЛЛФЛОРЕС, ВОРОТА НА КОМОДОАДСКИЕ КОЛОКОЛА И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕЩЕРАХ ЮКАТАНАВАНУАТУ ПОСЛЕ КУЛИДЖА и ДАЙВИНГ-ТУР: МУСАНДАМ-МАСКАТ

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@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Как установить цилиндр Sidemount?

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@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
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=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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