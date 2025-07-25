Красота коралловых рифов — ключ к их выживанию.

«Вот почему мы придумали способ измерить эту красоту», — объясняют ТИМ ЛАМОНТ из Университета Ланкастера, а также ГИТА АЛИСА и ТРИС БЛАНДИН РАЗАК из Университета IPB в Индонезии.

Почему люди заботятся о коралловых рифах? Почему их повреждение вызывает такие... беспокойство и возмущениеЧто побуждает людей идти в большие длины в защитить и восстановить их?

Конечно, это отчасти из-за их экологическое значение и экономическая ценность – но ещё и потому, что они прекрасны. Здоровые коралловые рифы – одни из самых впечатляющих экосистем на планете, и эта красота далеко не поверхностна.

Он подчеркивает ценность культурного наследия, поддерживает туристическую отрасль, поощряет бережное отношение к океану и углубляет эмоциональную связь людей с морем.

Но как измерить такую красоту? И можно ли её восстановить, если она разрушена?

Традиционно многие программы мониторинга и восстановления коралловых рифов игнорируют их красоту, считая её слишком субъективной для измерения. И нас, как команду учёных, это расстраивало. Мы понимали, что для наиболее эффективного использования этого ключевого фактора мотивации к сохранению кораллов нам необходимо уметь измерять красоту.

В каком-то смысле это невыполнимая задача. Но наше новое исследование решает эту проблему, предлагая способ количественной оценки эстетической ценности кораллового рифа, а также измерения его восстановления при восстановлении ранее поврежденных рифов.

Здоровые коралловые рифы, полные разнообразных цветов, форм и текстур, считаются одними из самых визуально впечатляющих экосистем на Земле (Вырезано Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Марсианская программа

Наша международная команда морских ученых работает над программа восстановления кораллов на Марсе (крупнейший проект такого рода) в центральной Индонезии. Здесь местные сообщества и международные компании уже более десяти лет сотрудничают, восстанавливая рифы, когда-то уничтоженные ловлей рыбы с применением динамита.

Этот незаконный метод лова рыбы предполагает использование взрывчатых веществ для оглушения и умерщвления рыбы, что облегчает ее вылов, а также разрушение коралловых рифов в щебень, что за считанные секунды уничтожает целые рифовые сообщества.

Этот индонезийский проект уже успешно восстановленные коралловые рифы. Но мы хотели выяснить, смогла ли эта программа воссоздать визуальную привлекательность естественной рифовой экосистемы.

Водолазы работают вместе над восстановлением рифа в рамках крупнейшего в мире проекта по восстановлению кораллов. Металлические каркасы поддерживают отдельные фрагменты кораллов, которые со временем превращаются в восстановленный коралловый риф (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Мы сделали стандартизированные фотографии морского дна, используя настройки, которые автоматически корректируют баланс белого и цвет для компенсации подводного освещения. Это позволило нам получить точную цветопередачу в условиях мелководья на здоровых, деградировавших и восстановленных участках рифа.

Затем мы провели онлайн Опросы с участием более 3,000 человек, в которых им предлагалось сравнить пары фотографий и выбрать наиболее красивую, что позволило нам вывести рейтинг для каждой фотографии. Наши результаты показали, что люди из самых разных социальных слоёв неизменно придерживались схожих мнений о том, какие рифы красивы.

Независимо от возраста респондентов, независимо от их возраста, от того, были ли они из стран с коралловыми рифами или без них, с разным уровнем образования и знания океана, они, как правило, отдавали предпочтение изображениям с обилием кораллов, яркими цветами и сложными коралловыми структурами. Это говорит о том, что существует общая для всех людей любовь к красоте цветущих рифов.

Мы также использовали эти рейтинги для обучения алгоритма машинного обучения на основе искусственного интеллекта, чтобы надежно прогнозировать визуальные предпочтения людей в отношении фотографий различных мест обитания кораллов.

Здоровый коралловый риф на острове Сулавеси, Центральная Индонезия (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Результаты опросов и алгоритма машинного обучения совпали. Изображения восстановленных рифов неизменно оценивались как столь же красивые, как и изображения здоровых рифов, и гораздо более эстетичные, чем изображения деградировавших рифов.

Это воодушевляет и важно. Это показывает, что усилия по восстановлению этих харизматичных экосистем способны возродить красоту, делающую их столь ценными.

Отслеживание восстановления

Мы обнаружили, что красота тесно связана с количеством цветов на изображении, долей, занимаемой живыми кораллами, и сложностью их форм. В то же время изображения серых обломков мёртвых кораллов, где почти нет жизни, неизменно получали самые низкие оценки.

Наши результаты показывают, что поощрение разнообразных цветов и форм кораллов не только поможет морской жизни, но и восстановит визуальную, культурную и туристическую ценность процветающих коралловых рифов.

Эксперты по восстановлению рифов могут добиться этого, выбирая донорские кораллы — здоровые кораллы, пересаженные на деградировавшие участки для содействия восстановлению, — чтобы добавить цвет и разнообразие высаживаемым ими рифам.

Это также означает, что восстановление коралловых рифов можно отслеживать с помощью простых Фото-мониторинг, подобный тому, который использовался в нашем исследовании.

Коралловым рифам необходим долгосрочный уход, чтобы они выживали, процветали и сохраняли свою красоту и экологическую функцию. Чтобы первоначальные результаты восстановления не были быстро утрачены, такие усилия должны сочетаться с постоянным мониторингом и обслуживанием.

Любое развитие туризма вблизи восстановленных рифов также должно контролироваться осторожно и устойчиво.

Восстановление и устойчивый туризм могут помочь сохранить и поддерживать экологические и социальные преимущества красивых и здоровых рифов. В конечном счёте, восстановление прекрасных рифов будет иметь решающее значение для сообществ, зависящих от морского туризма, и вдохновит людей на заботу об океане.

У вас нет времени читать об изменении климата столько, сколько хотелось бы?

Вместо этого получайте еженедельный обзор на свой почтовый ящик. Каждую среду редактор журнала The Conversation пишет Imagine, короткое электронное письмо, которое немного глубже затрагивает только один климат. проблема. Присоединяйтесь к более чем 45,000 XNUMX читателей, которые уже подписались

Также в Дивернете: Наши цифровые 3D-модели могут помочь возродить огромные коралловые рифы, Дайвер из Уэльса выиграл путешествие на риф Хоуп в Индонезии, Большое строительство: рифовая звезда ныряет на максимальной скорости, Как корм для кошек дает надежду на кораллы