Платить рыбакам за освобождение акул – есть подвох

Побуждение рыболовецких сообществ к освобождению акул и скатов, случайно попавших в их сети, может быть позитивным шагом для сохранения природы, но такой подход может иметь непредвиденные последствия, объясняет ХОЛЛИ БУТ из Оксфордского университета.

Акулы и скаты являются одними из самых уязвимых видов в мире, в основном из-за перелов. Иногда их охотятся из-за плавников и мяса, но чаще их ловят как прилов в сетях, предназначенных для ловли другой рыбы. Сокращение численности этих океанских хищников может срывать пищевые сети, вред доходы от туризма и ухудшаться изменение климата, подрывая устойчивость океанических экосистем.

Однако остановить чрезмерный вылов акул и скатов сложно, поскольку социальная динамика вокруг этого процесса комплекс. Многие находящиеся под угрозой исчезновения виды вылавливаются в ходе мелкомасштабного смешанного рыболовства в тропических прибрежных районах, где домохозяйства зависят от пойманной рыбы, включая находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов, для пропитания и дохода.

Последние пять лет я изучаю, как поддержать как морскую жизнь, так и людей, которые зависят от ловли рыбы. Я часть глобальной команды междисциплинарных исследователей, сосредоточенных на сохранении акул и скатов в мелкомасштабном рыболовстве в Индонезии.

Сотрудничество между исследователями и рыбаками является ключевой частью любой успешной программы по сохранению (© Франческа Пейдж)

Наша команда Новое исследование, только что опубликовано в Наука развивается, предполагает, что выплата рыбакам платы за освобождение исчезающих видов может стимулировать природоохранное поведение и способствовать благосостоянию рыбаков.

Однако такие выплаты могут иметь и непредвиденные последствия, способные подорвать цели по охране природы, поэтому очень важно тщательно разрабатывать стимулы и строго оценивать инициативы по мере их реализации.

Подарок от Бога

Хотя акулы и скаты не всегда являются объектами охоты мелких рыболовов, находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как клиновидная акула и молотоголовая акула, часто становятся объектами лова.

Миллионы находящихся под угрозой исчезновения акул, таких как эта клиновидная рыба, погибают каждый год, запутываясь в неизбирательных рыболовных сетях (© Франческа Пейдж)

В нашем исследование в 2020 г., рыбаки часто говорили нам, что клиновидная рыба и молотоголовые рыбы — это «просто прилов». Однако дальнейшее расследование показало, что рыбаки по-прежнему неохотно сокращают уловы этих видов, потому что они потерять еду и доход.

«Это приносит больше денег, даже если это не цель», — сказал нам один рыбак. «Это пропитание(дар Божий). «Если я верну его в океан, это мубазир(расточительно и Бог будет недоволен).

Зная это, мы исследовали различные положительные и отрицательные стимулы, которые могут мотивировать рыбаки должны изменить свое поведениеМы обнаружили, что условные денежные выплаты, которые компенсируют рыбакам безопасное возвращение рыбы-клиновидки и рыбы-молота обратно в море, могут быть экономичный способ сохранить эти виды, не нанося ущерба источникам средств к существованию рыбаков.

Вдохновленный нашими результатами, я работал со студентами и коллегами над созданием небольшой местной благотворительной организации для реализации наших результатов на практике – Kebersamaan Untuk Lautan (индонезийская фраза, означающая «единение ради океана»).

Мы согласились выплачивать рыбакам компенсацию в виде наличных денег — обычно 2–7 долларов США (1.50–5 фунтов стерлингов) за рыбу — если они представят видео рыб-клинов и акул-молотов, которые были благополучно выпущены на волю.

Тестирование стимула

Однако стимулы могут изменить рыболовное поведение непредвиденным образом. Например, рыбаки могут увеличить уловы, чтобы получать больше платежей за счет целей по охране природы. Платежи также могут в конечном итоге достаться людям, которые в любом случае сократили бы уловы, или могут снять бюджетные ограничения, позволяя рыбакам закупать больше сетей.

Чтобы увидеть, работают ли платежи за сохранение на практике и как они работают, мы провели контролируемый эксперимент, случайным образом разделив 87 судов из Ачеха и Западной Нуса-Тенгары в Индонезии на две группы.

Малые рыболовные суда в гавани, Ачех, Индонезия (© Франческа Пейдж)

Одной группе была предложена компенсация за живое освобождение, а другой — нет. Мы собрали данные о зарегистрированных живых освобождениях и удержанных уловах клиновидной рыбы и молотоголовой рыбы, а также об уровне удовлетворенности рыбаков программой и жизнью в целом. Затем мы сравнили две группы.

С момента запуска программы «плати за освобождение» в мае 2022 года было благополучно выпущено более 1,200 клиновидных рыб и молотоголовых рыб. Все участвующие рыбаки и их семьи остались довольны.

«Мы используем компенсационные деньги для покрытия наших повседневных нужд. Мы надеемся, что программа продолжится и в будущем», — сказала жена одного из рыбаков-участников.

Проект KUL объединяет охрану природы и благосостояние общества, поощряя рыбаков выпускать на свободу находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов (© Франческа Пейдж)

Поворот сюжета

Однако наши экспериментальные данные из первых 16 месяцев программы (май 2022 г. – июль 2023 г.) выявили поворот сюжета. Несмотря на то, что компенсация стимулировала выпуск в живую, результаты показали, что некоторые рыбаки намеренно увеличили уловы, чтобы получить больше выплат.

Моя команда и я были изначально расстроены результатом. Однако без строго контролируемого эксперимента мы бы никогда не обнаружили эти непреднамеренные последствия.

На основании наших результатов мы пересмотрели компенсационные расценки и ограничили количество компенсационных выпусков, которые каждое судно может затребовать в неделю. Мы также пилотируем новую схему обмена снастями, в рамках которой рыбаки обменивают свои сети на ловушки для рыбы, которые имеют гораздо более низкие показатели прилова. Предварительные данные свидетельствуют о том, что эти изменения повысили эффективность программы.

Русди, местный рыбак KUL, ныряет, чтобы осмотреть одну из новых ловушек для рыбы (© Франческа Пейдж)

Наша команда в Оксфорде тесно сотрудничает с другими местными исследователями и природоохранными организациями, помогая им разрабатывать и оценивать собственные программы стимулирования, соответствующие местным условиям.

Еще одно недавнее исследование благотворительной организации по охране природы Акула-молот Индонезия показывает, что ее программа альтернативных источников существования сократила вылов находящихся под угрозой исчезновения лисьих акул на более 90%.

Сотрудничество Холли Бут с рыбаками в Индонезии с целью сокращения прилова акул – фильм Лиама Уэбба

Положительные стимулы являются важным инструментом для решения кризиса биоразнообразия справедливым образом. Несправедливо и несправедливо ожидать, что мелкие пользователи ресурсов в развивающихся странах будут нести большую часть расходов на сохранение, особенно когда более богатые и более могущественные пользователи океана, такие как коммерческие компании по производству морепродуктов, наносят большой ущерб негативные последствия чрезмерного вылова рыбы извлекая при этом огромную прибыль.

Однако меры поощрения за охрану природы должны быть тщательно продуманы и тщательно оценены, чтобы гарантировать, что они стимулируют правильные действия и приносят желаемые результаты.

Рыбак из Ачеха (© Франческа Пейдж)

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Холли Бут научный сотрудник, специалист по охране природы в Оксфордский университет. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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