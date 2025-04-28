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Платить рыбакам за освобождение акул – есть подвох

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Рыбак, работающий в программе KUL, осторожно выпускает на волю находящуюся под угрозой исчезновения рыбу-клиновидку (© Франческа Пейдж)
Рыбак, работающий в программе KUL, осторожно выпускает на волю находящуюся под угрозой исчезновения рыбу-клиновидку (© Франческа Пейдж)

Побуждение рыболовецких сообществ к освобождению акул и скатов, случайно попавших в их сети, может быть позитивным шагом для сохранения природы, но такой подход может иметь непредвиденные последствия, объясняет ХОЛЛИ БУТ из Оксфордского университета.

Акулы и скаты являются одними из самых уязвимых видов в мире, в основном из-за перелов. Иногда их охотятся из-за плавников и мяса, но чаще их ловят как прилов в сетях, предназначенных для ловли другой рыбы. Сокращение численности этих океанских хищников может срывать пищевые сети, вред доходы от туризма и ухудшаться изменение климата, подрывая устойчивость океанических экосистем.

Однако остановить чрезмерный вылов акул и скатов сложно, поскольку социальная динамика вокруг этого процесса комплекс. Многие находящиеся под угрозой исчезновения виды вылавливаются в ходе мелкомасштабного смешанного рыболовства в тропических прибрежных районах, где домохозяйства зависят от пойманной рыбы, включая находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов, для пропитания и дохода.

Последние пять лет я изучаю, как поддержать как морскую жизнь, так и людей, которые зависят от ловли рыбы. Я часть глобальной команды междисциплинарных исследователей, сосредоточенных на сохранении акул и скатов в мелкомасштабном рыболовстве в Индонезии.

Сотрудничество между исследователями и рыбаками является ключевой частью любой успешной программы по сохранению (© Франческа Пейдж)
Сотрудничество между исследователями и рыбаками является ключевой частью любой успешной программы по сохранению (© Франческа Пейдж)

Наша команда Новое исследование, только что опубликовано в Наука развивается, предполагает, что выплата рыбакам платы за освобождение исчезающих видов может стимулировать природоохранное поведение и способствовать благосостоянию рыбаков.

Однако такие выплаты могут иметь и непредвиденные последствия, способные подорвать цели по охране природы, поэтому очень важно тщательно разрабатывать стимулы и строго оценивать инициативы по мере их реализации.

Содержание
Содержание

Подарок от Бога

Хотя акулы и скаты не всегда являются объектами охоты мелких рыболовов, находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как клиновидная акула и молотоголовая акула, часто становятся объектами лова.

Миллионы находящихся под угрозой исчезновения акул, таких как эта клиновидная рыба, погибают каждый год, запутываясь в неизбирательных рыболовных сетях (© Франческа Пейдж)
Миллионы находящихся под угрозой исчезновения акул, таких как эта клиновидная рыба, погибают каждый год, запутываясь в неизбирательных рыболовных сетях (© Франческа Пейдж)

В нашем исследование в 2020 г., рыбаки часто говорили нам, что клиновидная рыба и молотоголовые рыбы — это «просто прилов». Однако дальнейшее расследование показало, что рыбаки по-прежнему неохотно сокращают уловы этих видов, потому что они потерять еду и доход.

«Это приносит больше денег, даже если это не цель», — сказал нам один рыбак. «Это пропитание(дар Божий). «Если я верну его в океан, это мубазир(расточительно и Бог будет недоволен).

Зная это, мы исследовали различные положительные и отрицательные стимулы, которые могут мотивировать рыбаки должны изменить свое поведениеМы обнаружили, что условные денежные выплаты, которые компенсируют рыбакам безопасное возвращение рыбы-клиновидки и рыбы-молота обратно в море, могут быть экономичный способ сохранить эти виды, не нанося ущерба источникам средств к существованию рыбаков.

Вдохновленный нашими результатами, я работал со студентами и коллегами над созданием небольшой местной благотворительной организации для реализации наших результатов на практике – Kebersamaan Untuk Lautan (индонезийская фраза, означающая «единение ради океана»).

Мы согласились выплачивать рыбакам компенсацию в виде наличных денег — обычно 2–7 долларов США (1.50–5 фунтов стерлингов) за рыбу — если они представят видео рыб-клинов и акул-молотов, которые были благополучно выпущены на волю.

Тестирование стимула

Однако стимулы могут изменить рыболовное поведение непредвиденным образом. Например, рыбаки могут увеличить уловы, чтобы получать больше платежей за счет целей по охране природы. Платежи также могут в конечном итоге достаться людям, которые в любом случае сократили бы уловы, или могут снять бюджетные ограничения, позволяя рыбакам закупать больше сетей.

Чтобы увидеть, работают ли платежи за сохранение на практике и как они работают, мы провели контролируемый эксперимент, случайным образом разделив 87 судов из Ачеха и Западной Нуса-Тенгары в Индонезии на две группы.

Малые рыболовные суда в гавани, Ачех, Индонезия (© Франческа Пейдж)
Малые рыболовные суда в гавани, Ачех, Индонезия (© Франческа Пейдж)

Одной группе была предложена компенсация за живое освобождение, а другой — нет. Мы собрали данные о зарегистрированных живых освобождениях и удержанных уловах клиновидной рыбы и молотоголовой рыбы, а также об уровне удовлетворенности рыбаков программой и жизнью в целом. Затем мы сравнили две группы.

С момента запуска программы «плати за освобождение» в мае 2022 года было благополучно выпущено более 1,200 клиновидных рыб и молотоголовых рыб. Все участвующие рыбаки и их семьи остались довольны.

«Мы используем компенсационные деньги для покрытия наших повседневных нужд. Мы надеемся, что программа продолжится и в будущем», — сказала жена одного из рыбаков-участников.

Проект KUL объединяет охрану природы и благосостояние общества, поощряя рыбаков выпускать на свободу находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов (© Франческа Пейдж)
Проект KUL объединяет охрану природы и благосостояние общества, поощряя рыбаков выпускать на свободу находящихся под угрозой исчезновения акул и скатов (© Франческа Пейдж)

Поворот сюжета

Однако наши экспериментальные данные из первых 16 месяцев программы (май 2022 г. – июль 2023 г.) выявили поворот сюжета. Несмотря на то, что компенсация стимулировала выпуск в живую, результаты показали, что некоторые рыбаки намеренно увеличили уловы, чтобы получить больше выплат.

Моя команда и я были изначально расстроены результатом. Однако без строго контролируемого эксперимента мы бы никогда не обнаружили эти непреднамеренные последствия.

На основании наших результатов мы пересмотрели компенсационные расценки и ограничили количество компенсационных выпусков, которые каждое судно может затребовать в неделю. Мы также пилотируем новую схему обмена снастями, в рамках которой рыбаки обменивают свои сети на ловушки для рыбы, которые имеют гораздо более низкие показатели прилова. Предварительные данные свидетельствуют о том, что эти изменения повысили эффективность программы.

Русди, местный рыбак KUL, ныряет, чтобы осмотреть одну из своих ловушек (© Франческа Пейдж)
Русди, местный рыбак KUL, ныряет, чтобы осмотреть одну из новых ловушек для рыбы (© Франческа Пейдж)

Наша команда в Оксфорде тесно сотрудничает с другими местными исследователями и природоохранными организациями, помогая им разрабатывать и оценивать собственные программы стимулирования, соответствующие местным условиям.

Еще одно недавнее исследование благотворительной организации по охране природы Акула-молот Индонезия показывает, что ее программа альтернативных источников существования сократила вылов находящихся под угрозой исчезновения лисьих акул на более 90%.

YouTube видео
Сотрудничество Холли Бут с рыбаками в Индонезии с целью сокращения прилова акул – фильм Лиама Уэбба

Положительные стимулы являются важным инструментом для решения кризиса биоразнообразия справедливым образом. Несправедливо и несправедливо ожидать, что мелкие пользователи ресурсов в развивающихся странах будут нести большую часть расходов на сохранение, особенно когда более богатые и более могущественные пользователи океана, такие как коммерческие компании по производству морепродуктов, наносят большой ущерб негативные последствия чрезмерного вылова рыбы извлекая при этом огромную прибыль.

Однако меры поощрения за охрану природы должны быть тщательно продуманы и тщательно оценены, чтобы гарантировать, что они стимулируют правильные действия и приносят желаемые результаты.

Рыбак из Ачеха (© Франческа Пейдж)
Рыбак из Ачеха (© Франческа Пейдж)

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Холли Бут научный сотрудник, специалист по охране природы в Оксфордский университет. Эта статья переиздана The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите здесь.

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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