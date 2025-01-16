Дайвинг в Пемутеране

АРНЕ ХОДАЛИЧ — очень опытный дайвер, но макроудовольствия от погружения с животными на северо-западе Бали в Индонезии были для него чем-то совершенно новым. Все дело в радости коллекционирования, говорит этот новообращенный, который сделал фотографии

Все началось как и большинство плохих идей: за кофе и непринужденной беседой. После многих лет изучения коралловых рифов по всему миру я думал, что видел все.

«Дело не в ослепительных цветах или раскинувшихся рифовых ландшафтах; это на самом деле довольно тревожно», — говорили мои новые знакомые. Я был заинтригован.

Пемутеран на северо-западе Бали

Прошел месяц, и я уже направлялся на северо-запад Бали с переполненным чемоданом фотооборудования, готовый узнать, из-за чего весь этот ажиотаж.

На первый взгляд, погружение в ил, кажется, лишает очарования традиционные места погружения и заменяет его сценой для необычного. Представьте себе морское дно из темного вулканического песка, грязного ила и, да, иногда ржавую банку или две. Не совсем то, что можно увидеть на открытках. Тем не менее, этот скромный фон является домом для некоторых из самых интересных существ океана.

Издалека: сначала нужно выбрать перспективное место

Термин «muck-diving» был придуман в 1980-х годах дайвером Бобом Холстедом, и с тех пор Юго-Восточная Азия стала его сердцем. Для фотографов это как исследовать рынок антиквариата — каждое погружение обещает редкие, необычные находки.

Эти деградировавшие среды обитания облегчают обнаружение существ, которые либо не живут на коралловых рифах, либо их гораздо сложнее там найти. Без разрастающихся коралловых структур в качестве укрытия они более заметны, и их повседневную жизнь становится легче наблюдать и фотографировать.

Стоит осмотреть брошенный автомобиль, чтобы узнать, что в нем живет.

Хотя дайвинг в грязи может не всем понравиться на первый взгляд, у него есть преданные поклонники среди дайверов и подводных фотографов, которые ищут перерыв в обычных подозрительных ситуациях. Это шанс погрузиться в совершенно другой мир — и наполненный действительно особенными существами.

По мере приближения момента моего первого погружения в ил, ныряние в том, что звучало как чей-то забытый задний двор, стало казаться ужасной идеей. Когда я впервые спустился на мутное дно, я не был впечатлен. Морское дно выглядело бесплодным — только ил, песок и пластиковый стаканчик тут и там.

Это не совсем широкоугольная территория — нужно подойти поближе.

Но затем, пока я зависал и ждал, сцена начала меняться. Легкое движение здесь, вспышка цвета там, и внезапно «свалка» ожила.

С помощью моего гида Рафи, у которого, казалось, было шестое чувство, позволяющее замечать невидимое, я увидел его: застывшую, словно сварливый сосед, рыбу-клоуна, сливающуюся с фоном, призрачную морскую иглу, имитирующую дрейфующий лист, осьминог исчезая в иле с невероятной легкостью.

Рыба-лягушка

Это их владения, и быть гостем в них одновременно и унизительно, и волнующе. Это не кричаще, но это по-своему захватывающе.

И поскольку погружение в ил обычно происходит в мелкой теплой воде, вам не приходится соревноваться с пределами декомпрессии или потреблением воздуха. В этих погружениях есть свобода, которая позволяет вам полностью сосредоточиться на наблюдении и съемке фотографий.

Терпение — ваш главный актив. Чем дольше вы задерживаетесь, тем больше оживает морское дно. Голожаберники ползают, словно крошечные цветные драгоценности. Крабы и креветки усердно снуют, строя дома и добывая еду.

А затем следуют главные герои: черви-боббиты с челюстями, похожими на инопланетные, и осьминоги с синими кольцами, чья красота скрывает смертельную тайну.

Сетчатый гониобранхус голожаберный

Фарфоровый краб

Коралловые полосатые креветки

Сезонные посетители добавляют острых ощущений. Морские драконы-бабочки дрейфуют по песку, словно существа из фольклора. Мимикрирующие осьминоги устраивают представления, превращаясь в других животных с почти комичным ритмом. А летающие морские петухи с их крыло-Как плавников скользят элегантно, словно бросая вызов вам не смотреть. Это не просто Фото-возможности; это истории, которые вы носите с собой еще долгое время после погружения.

Рыба-клоун-анемон

Краб-декоратор, который действительно преуспел

Длиннорогий коровий

Это тот тип погружения, который меняет вас. Он переключает ваше внимание на мелкое, тонкое и странное. Это практика терпения, где награды приходят к тем, кто тратит время, чтобы присмотреться. Вы возвращаетесь, удивляясь, как часто вы упускали из виду что-то особенное, потому что это не было громким или очевидным.

Здесь, внизу, самое большое впечатление производят тихие вещи — если вы готовы обратить внимание и, может быть, немного прищуриться.

5 ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ГРЯЗЬ НА СЕВЕРНОМ БАЛИ

1. МУК БЭЙ

Кто не любит хороший дайвинг в грязи? Залив Мак-Бей предлагает вид, отличный от обычных коралловых рифов, но не позволяйте этому обмануть вас. Он кишит жизнью — и какая это действительно инопланетная жизнь!

ГЛУБИНА: 2-12м

ОБЫЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ: голожаберные моллюски, морские петухи, креветки, крабы, угри, морские коньки, каракатицы.

ОСОБЫЕ ГОСТИ: Рыбы-лягушки, мимические осьминоги, изящная рыба-призрак

Изысканная игла-призрак

2. СЕКРЕТНАЯ БУХТА

Исследование Secret Bay в Gilimanuk — уникальный опыт. Мелководная бухта предлагает дайвинг в лучшем виде, яркий контраст с рифами Menjagan или Pemuteran. Очень популярное место для погружения в сумерках среди подводных фотографов и любителей макросъемки, известное маленькими инопланетными существами и червями-боббитами.

ГЛУБИНА: 2-12м

ОБЫЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ: змеевидные угри, оливковые морские змеи, рыбы-лягушки, голожаберники, креветки, рыбы-дьявола, рыбы-призраки.

ОСОБЫЕ ГОСТИ: Черви Боббит, полосатые морские змеи, дракончики, мимические осьминоги, летающие морские петухи

Halgerda batangas голожаберный

3. ПУРИ ДЖАТИ

Еще одно великолепное место для погружения в ил с богатым разнообразием морских существ и различных видов рыб. осьминог, отлично подходит для макросъемки. Дно состоит из черного вулканического песка, что делает его идеальным фоном для высококонтрастных крупных планов. Поскольку это мелководное место для погружения, мы обычно используем его по максимуму и ныряем дольше.

ГЛУБИНА: 2-18м

ОБЫЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ: мимические осьминоги, креветки-арлекины, змееголовые угри, амбонские скорпены, дракончики, звездочеты.

ОСОБЫЕ ГОСТИ: волосатые рыбы-лягушки, синекольчатые осьминоги, кокосовые осьминоги, голожаберные моллюски «Барашек Шон».

Рифовая ящерообразная рыба

4. МАТАХАРИ

Matahari — недавно обнаруженное место для макро-дайвинга в заливе Пемутеран. Его отличает то, что это единственное место для дайвинга недалеко от берега Пемутеран, где обитает замечательный мимик осьминог. Если вам особенно повезет, вы даже сможете мельком увидеть одного или двух дюгоня!

ГЛУБИНА: 4-20м

ОБЫЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ: мимические осьминоги, садовые угри, розовые скелетные креветки.

ОСОБЫЕ ГОСТИ: Дюгони, сине-пятнистые скаты

Пара анемоновых креветок

5. НУДИ-ПЛЯЖ

Пляж Нуди — отличное место для макродайвинга. Его белый песчаный склон с разбросанными коралловыми пятнами является домом для множества голожаберников, включая некоторые редкие находки, которые всплывают почти при каждом погружении.

ГЛУБИНА: 5-25м

ОБЫЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ: Множество голожаберных!

ОСОБЫЕ ГОСТИ: Морские бабочки, рыбы-иглы, танцующие креветки, морские коньки, сине-пятнистые скаты.

Крокодил плоскоголовый

Easy Divers Бали Easy Divers Бали является краеугольным камнем дайвинга на северо-западе Бали с 1998 года. Как дайвинг-центр PADI 5* Eco Dive-Centre и Gold Green Ласты член, он сочетает в себе устойчивость с первоклассным обслуживанием. Группы дайвинга небольшие, поэтому вы всегда чувствуете, что о вас хорошо заботятся. Команда знает свое дело, оборудование в отличном состоянии, и они полностью заботятся о безопасности. Вы можете исследовать великолепные участки с илом или отправиться на остров Менджанган за вертикальными коралловыми стенами в единственном национальном парке Бали. Независимо от того, новичок ли вы в дайвинге или у вас за плечами множество погружений, команда гарантирует, что вы получите максимум удовольствия от времени, проведенного в Пемутеране.

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