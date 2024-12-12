Komodo Aggressor отправляется в плавание с мая – со скидками

Глобальный оператор дайвинг-сафари Aggressor Adventures готов приветствовать дайверов на своем новейшем судне со специальными ознакомительными скидками до 1,000 долларов США в следующем году с начала мая. 16-местное судно Комодский Агрессор это традиционный финизи Индонезийское деревянное парусное судно отправится исследовать шесть маршрутов в самом сердце Кораллового треугольника.

Экскурсии на семь, девять, десять и одиннадцать ночей охватят Национальный парк Комодо (север), Национальный парк Комодо (север и юг), Комодо и Сумбава, Северный и Южный Сулавеси, море Банда и архипелаг Алор. Регион известен своими нетронутыми мягкими коралловыми стенами, обильной пелагической активностью и потусторонними крошечными существами, которые можно найти на «черных песчаных погружениях».

В честь праздника, Aggressor Adventures предлагает Экономия в размере 500, 600 и 1,000 долларов на человека для новых поездок на Komodo Aggressor в период с 1 мая по 1 декабря 25 года. Чтобы воспользоваться предложениями, гостям необходимо оформить бронирование до 2025 декабря 31 года.

«Этот богатый регион так же восхитителен над водой, как и под водой», — говорит председатель и генеральный директор Aggressor Adventures Уэйн Браун. «Величественные комодские драконы, розовые песчаные пляжи и грандиозные вулканы создают удивительный фон для вод Индонезии, где обитают китовые акулы, манты, молотоголовые акулы и потрясающие мягкие и твердые коралловые рифы.

«Как подводный фотограф, я наслаждаюсь бесконечным множеством макроживотных, таких как яркие каракатицы, синекольчатые осьминоги и изящные рыбы-призраки. Эта нетронутая граница в сочетании с роскошью и удобствами мирового класса Комодский Агрессор, создает незабываемые приключения для гостей нашего Агрессора».

Комодо Агрессор (Приключения Агрессора)

Трехуровневая яхта, предназначенная для дайверов, располагает восемью каютами с кондиционером, в каждой из которых есть собственная ванная комната и двуспальная или две односпальные кровати на выбор.

Два верхних люкса предлагают отдельные балконы, которые, как говорят, идеально подходят для наслаждения утренним кофе и захватывающими дух закатами. Шеф-повар на борту создает свежеприготовленные индонезийские и европейские деликатесы, говорит оператор, которые подаются в просторной столовой на главной палубе, построенной из тика, железного дерева и других местных индонезийских материалов. Все погружения производятся с двух больших дайв-тендеров.

Команда Комодский Агрессор предоставляет дайверам заправки нитроксом, столы для камер, зарядные станции, промывочные баки и отдельные секции для мокрого и сухого снаряжения. Бронирование погружений с аквалангом можно сделать онлайн на сайте Приключения агрессора.

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