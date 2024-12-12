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Komodo Aggressor отправляется в плавание с мая – со скидками

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Встреча с китовой акулой (Aggressor Adventures)
Встреча с китовой акулой (Aggressor Adventures)

Глобальный оператор дайвинг-сафари Aggressor Adventures готов приветствовать дайверов на своем новейшем судне со специальными ознакомительными скидками до 1,000 долларов США в следующем году с начала мая. 16-местное судно Комодский Агрессор это традиционный финизи Индонезийское деревянное парусное судно отправится исследовать шесть маршрутов в самом сердце Кораллового треугольника. 

Экскурсии на семь, девять, десять и одиннадцать ночей охватят Национальный парк Комодо (север), Национальный парк Комодо (север и юг), Комодо и Сумбава, Северный и Южный Сулавеси, море Банда и архипелаг Алор. Регион известен своими нетронутыми мягкими коралловыми стенами, обильной пелагической активностью и потусторонними крошечными существами, которые можно найти на «черных песчаных погружениях».

В честь праздника, Aggressor Adventures предлагает Экономия в размере 500, 600 и 1,000 долларов на человека для новых поездок на Komodo Aggressor в период с 1 мая по 1 декабря 25 года. Чтобы воспользоваться предложениями, гостям необходимо оформить бронирование до 2025 декабря 31 года.

«Этот богатый регион так же восхитителен над водой, как и под водой», — говорит председатель и генеральный директор Aggressor Adventures Уэйн Браун. «Величественные комодские драконы, розовые песчаные пляжи и грандиозные вулканы создают удивительный фон для вод Индонезии, где обитают китовые акулы, манты, молотоголовые акулы и потрясающие мягкие и твердые коралловые рифы. 

«Как подводный фотограф, я наслаждаюсь бесконечным множеством макроживотных, таких как яркие каракатицы, синекольчатые осьминоги и изящные рыбы-призраки. Эта нетронутая граница в сочетании с роскошью и удобствами мирового класса Комодский Агрессор, создает незабываемые приключения для гостей нашего Агрессора».

Комодский Агрессор
Комодо Агрессор (Приключения Агрессора)

Трехуровневая яхта, предназначенная для дайверов, располагает восемью каютами с кондиционером, в каждой из которых есть собственная ванная комната и двуспальная или две односпальные кровати на выбор. 

Два верхних люкса предлагают отдельные балконы, которые, как говорят, идеально подходят для наслаждения утренним кофе и захватывающими дух закатами. Шеф-повар на борту создает свежеприготовленные индонезийские и европейские деликатесы, говорит оператор, которые подаются в просторной столовой на главной палубе, построенной из тика, железного дерева и других местных индонезийских материалов. Все погружения производятся с двух больших дайв-тендеров.

Команда Комодский Агрессор предоставляет дайверам заправки нитроксом, столы для камер, зарядные станции, промывочные баки и отдельные секции для мокрого и сухого снаряжения. Бронирование погружений с аквалангом можно сделать онлайн на сайте Приключения агрессора.

Также в Дивернете: Флорес, ворота в Комодо, Комодо на короткой ноге, Алор сам по себе

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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