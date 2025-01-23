Просто возьмите с собой маску и трубку для этих поездок на лодке

Туроператор Dive Worldwide занимается организацией дайвинг-сафари и курортных туров для дайверов, но иногда сноркелинга оказывается вполне достаточно — например, для дайверов, желающих близко встретиться с крупными животными, но которым не разрешено взаимодействовать с ними во время подводного плавания, или просто для не-дайверов, которые жаждут более продолжительных впечатлений от пребывания в море.

Дайвинг по всему миру, предлагающая более 200 направлений по всему миру, сообщает о «растущей тенденции среди своих клиентов» в отношении маршрутов, посвященных сноркелингу, поскольку она представляет два таких тура на 2025 год — в Индонезию и на Мальдивы.

«От таких культовых животных, как китовые акулы и манты, до ярких коралловых рифов — большая часть волшебства наших океанов происходит на мелководье, и эти замечательные впечатления теперь доступны как любителям сноркелинга, так и дайверам», — говорит бренд-менеджер оператора Фил Норт.

" Приключения с маской и трубкой в ​​Коралловом Треугольнике неделя в Коралловом море Индонезии на 27-метровом Буджис – на которой могут разместиться всего восемь гостей и имеется восемь членов экипажа.

Построенное в 2022 году деревянное судно было спроектировано таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на окружающую среду: на борту не использовался одноразовый пластик, а в качестве топлива использовалось синтетическое топливо, изготовленное из пластиковых отходов.

С мая по сентябрь он посещает Комодо, а с ноября по конец марта переключается на эпицентр биоразнообразия Раджа Ампат. Поездки на сноркелинг начинаются в марте и стоят от £3,495 на человека за семь ночей проживания и одну ночь в Джакарте (все на двоих), трансферы и обратные рейсы из Великобритании.

Зрелищем мант можно насладиться во время подводного плавания.

Круизы по сохранению природы на Мальдивах посвящены встречам с мантами или китовыми акулами и проводятся в партнерстве с Manta Trust и Maldives Whale Shark Program, предоставляя возможность принять участие в гражданских научных проектах и ​​познакомиться с местной культурой.

Стоимость семи ночей на борту (две ночи в одной каюте), включая мероприятия и услуги гида, трансферы и обратные рейсы из Великобритании, составляет от 2,545 фунтов стерлингов на человека. Вылеты: 2 февраля, 2 марта, 23 марта, 18 августа, 4 октября и 21 декабря.

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