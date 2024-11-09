Флорес, ворота в Комодо

Драконы, манты, редкие животные и останки хоббитов ждут дайвера, посещающего Национальный парк Комодо, магический заповедник, но и тот, который имеет свои трудности, которые нужно преодолеть. ПЬЕР КОНСТАНТ дает свой обзор в словах и картинках

Индонезийский архипелаг лежит на стыке трех основных тектонических плит: Индо-Австралийской, Евразийской и Тихоокеанской. Малые Зондские острова являются частью Западной дуги Банда, между Явой и островами Банда, происхождение которых третичное вулканическое.

Остров Флорес является частью этой внутренней дуги молодых вулканических островов, включающей с запада на восток острова Бали, Ломбок, Сумбаву, Комодо и Ринчу, а затем продолжающейся Солором, Пантаром, Алором, Камбингом и Ветаром.

Первоначальный вулканизм, сформировавший Флорес, был подводным. В период среднего миоцена песчаник и известняк отлагались под водой в бассейнах, окружающих вулканический хребет Флореса.

На острове обнаружено шестнадцать ископаемых останков, среди которых гигантские черепахи и карликовый слон возрастом 900,000 XNUMX лет. Стегодон сондаари. Среди окаменелостей позвоночных животных есть комодский варан (Varanus komodoensis), крокодил и слоноид Стегодон флоресенсис. Эта высокоэндемичная фауна была уничтожена крупным извержением.

В 2003 году Теодор Верховен раскопал каменные артефакты и кости Фло, 25-летней женщины ростом чуть более 1 м, жившей 18,000 XNUMX лет назад. Она представляла новый вид, Homo floresensis, известный как Человек-хоббит, ее вид, как полагают, населял пещеру, где ее нашли, на протяжении 100,000 XNUMX лет.

Череп Фло, оригинальной «женщины-хоббита»

На месте также были найдены окаменелости 47 отдельных стегодонов. Молодь этого вида была бы основным источником пищи для Homo floresensis.

В 2014 году на Флоресе были обнаружены другие, гораздо более древние останки человека, более близкие к останкам нашего предка. Человек прямоходящий и прибывшие из Африки около миллиона лет назад. Со временем эволюционный процесс привел к островной карликовости.

Красная лодка

Инженер-электронщик итальянского происхождения Чинция Мариолини увлеклась дайвингом в 1990 году. Работая инструктором по дайвингу в Австралии и на Мальдивах, она в конечном итоге занялась управлением дайвинг-операциями, купив 75% акций Центр дайвинга Флореса в 2015 году.

Cinzia организует однодневные поездки из Лабуан-Баджо, западной оконечности Флореса, на острова Национального парка Комодо на традиционных индонезийских деревянных лодках. капал каю.

Названный Мутиара Пермата or Сияющая жемчужина «Красная лодка», как ее еще называют, имеет длину 21 м, ширину 3.6 м и оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем Mitsubishi мощностью 180 л. с. Экипаж состоит из семи человек, а вместимость судна составляет 13 водолазов.

Нос Красной Лодки

Гавань Лабуан-Баджо на рассвете

Национальный парк Комодо занимает площадь 2,200 кв. км и включает прибрежную часть западного Флореса, три крупных острова Комодо, Ринка и Падар, а также 26 более мелких островов и окружающие их воды пролива Сапэ.

Он был создан в 1980 году изначально для защиты крупнейшей в мире ящерицы — комодского варана (Varanus komodoensis) и был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, а затем заповедником «Человек и биосфера».

В этой части Кораллового треугольника наблюдается одно из самых богатых биологических видов на Земле: 1,000 видов рыб, 385 видов твердых кораллов, 70 видов губок, 10 дельфинов, семь китов, а также манты, черепахи и дюгони.

В парке была обнаружена популяция из 1,200 рифовых мант. Промысел мант был официально запрещен в Индонезии в 2014 году.

Круиз по местным мантам в Котелке

День погружения начинается рано. Дайверы встречаются в дайвинг-центре Flores в 7 утра. Пять минут ходьбы по оживленной главной улице Лабуан-Баджо ведут к Пелабухану, гавани города, которая выглядит как очень оживленная пристань для рыболовецких и туристических лодок. В сухой сезон Лабуан-Баджо — пыльное, шумное место, где температура быстро поднимается в течение дня.

Морские бризы приносят приветственное облегчение во время 90-минутного круиза к островам, которые в основном бесплодны, желтые и серые, с травянистой саванной, выжженной и выбеленной под палящим солнцем. Неудивительно, где температура достигает в среднем 40°C в течение дня.

На палубе Дармин, 30-летний индонезийский гид по дайвингу, дает очень подробный инструктаж о нашем первом месте, Сиаба Бесар, в северной части парка над Ринкой и Комодо.

Дармин, дайвмастер дайвинг-центра Флорес.

Остров Сиаба Бесар

В воде есть частицы, но коралловый сад впечатляет, а рыбная жизнь обильна. Мы видим стаи полосатых цезиевых, большеглазых в красном или серебристом цвете в зависимости от их настроения, диагональных сладкогубов (Плектотинхус линеатус), желто-маскированный ангел (Помакантус ксантометопон), шестипоясные ангелы и облака антиасов.

Школа большеглазых и дайверов

Приручить зеленых черепах

С восторгом я замечаю целую россыпь ручных зеленых черепах, лениво отдыхающих на вершине столовых кораллов. Необычно, что одна из них не возражала против того, чтобы я увеличил масштаб для крупного плана и портрета. На дне моря дремала еще одна крупная особь длиной до 1.5 м.

Застенчивая по своей природе, стая горбатых единорогов (Назо бахицентрон) сделал для приятной встречи. Каменный губан (Novacullichthys taenioourous) работал на коралловых обломках.

Превосходный индийский дайв-гид Навнит, инструктор на Андаманских островах, провел инструктаж по сайту Маван. Его рекламировали как станцию ​​очистки мант, что вызвало у нас энтузиазм, но скатов не было видно. «В прошлую субботу у нас была встреча с китовой акулой!» — сиял немецкий гость. Вам повезло.

Течение раздражающе двигалось туда-сюда. Ничего особенного не происходило, за исключением прекрасной томатной рыбы-анемона (Амфиприон френатус) парит над своим анемоном.

Томатная анемоновая рыба

Ланч-бокс на палубе под тенью парусины был нормой. Для дневного погружения мы направились в Ло-Буайя на северо-западном побережье Ринка, где находится станция рейнджеров Национального парка Комодо. Это дало бы шанс близко встретиться с комодским вараном.

Мы высадились на деревянном понтоне, и зацементированная дорожка привела нас к парковой станции, где нас встретил рейнджер, который должен был провести нас по парку. В начале полудня стояла сильная жара. Шесть крупных комодских драконов мирно дремали в тени бараков, пассивно ожидая своих посетителей холодным взглядом.

Вооруженный длинной деревянной палкой, гид следил, чтобы мы не подходили слишком близко к ящерицам. Затем последовал поход на вершину холма, чтобы полюбоваться панорамным видом на залив и окружающие холмы, и 45-минутная обратная прогулка, во время которой мы не встретили ни одного дракона. Идеальная ловушка для туристов.

Дракон приближается к водопою в Лох Лианг, остров Комодо.

В 2005 году я наслаждался настоящей встречей на юге Ринки. Лодка бросила якорь у пустынного пляжа в заливе Хорсшу, и золотистый вечерний свет был великолепен. Это было идеальное время для фотографий яхты, поэтому я попросил у капитана разрешения сойти на берег.

«Не без члена экипажа, для безопасности», — предупредил он. Никаких проблем. Я не пробыл на пляже и пяти минут, когда из кустов примерно в 2.5 метрах выскочил 40-метровый комодский варан.

Опустив голову, он двигался походкой кошки, высовывая и высовывая раздвоенный язык из морды, чтобы как следует учуять меня, он приближался, размахивая мощными руками вперед слева направо. Это было захватывающее, но в то же время устрашающее зрелище.

Внезапно он остановился в 20 метрах от меня, пока я снимал его на телеобъектив, одно колено на земле. С красным дьявольским глазом он некоторое время смотрел на меня, наклонив голову набок. Мир замер. Затем, словно его любопытство было удовлетворено, он вернулся в кусты.

Северные места Комодо

Многие места погружения лучше всего подходят для новичков, со спокойной водой и небольшим количеством рыбы. Дайвинг на Комодо различает «отлив», когда воды Тихого океана текут на юг в Индийский океан, и «прилив», когда воды Индийского океана текут на север в Тихий океан.

Заметное падение температуры воды на 2-3° по сравнению с обычными 28°C при подъеме из-за подъема южной впадины. Вы могли бы обойтись без гидрокостюма, но большинство людей все равно носят 3 мм, а некоторые даже мечтают о 5 мм!

Поскольку они ежедневно подвергаются воздействию этих температур, дайвмастеры всегда носят гидрокостюм с капюшоном. Для погружений у южных берегов Комодо и Ринча гидрокостюм толщиной 5 мм является обязательным.

Манты, знаковая достопримечательность Комодо, видны в Маване, Манта-Пойнт и Коулдроне на востоке и севере острова Комодо. На третий день планировалось нырять на северных участках Комодо: «Это лучшее, что есть на Комодо с точки зрения активности рыб», — подтвердила Чинция. Я бы не разочаровалась.

На острове Маван

Гигантские сладкогубы, Маван

Белоперые акулы прячутся под кораллами, Пенга Кесил

Погруженный во время отлива, Castle Rock — это скалистый выступ, выступающий из моря. Течение идет с запада на восток, и мы увидели стайку желтоперых хирургов (Акантурус ксантоптерус), гигантский и большеглазый дженк, белоперая и серая рифовая акула, стайная тейра-рыба, красный люциан и очень ручной наполеон. Большой пятнистый орляк приблизился, в полный кадр, в конце погружения.

Стайная нетопырь-тейра, Касл-Рок

Беременная белоперая акула в Касл-Рок

Стая желтоперых хирургов

Сине-пятнистый скат на коралловых обломках, Кристал-Рок

Котел — это прозрачный канал между Гили Лава Лаут и Гили Лава Дарат, с небольшим течением. Гость Катрина из Англии, работающая над исследовательским проектом для Фонд морской мегафауны, поднялся на борт, чтобы немного рассказать о мантах перед погружением.

Организация, основанная в 2008 году в Мозамбике докторами Саймоном Пирсом и Андреа Маршалл, открыла базу в Нуса Лебонган на Бали в 2011 году, а затем обосновалась в Лабуан Баджо, где Катрина еженедельно проводила лекции о последних исследованиях.

Брифинг Катрины о мантах

Во время погружения молодая особь рифовой манты черного и белого цвета, проявлявшая любопытство к дайверам, оказалась весьма общительной и несколько раз облетела вокруг нас над белым песчаным дном.

Местная манта сталкивается с дайверами, Котел

Косяк красного люциана (Lutjanus bohar) с большеглазым джеком наверху, Котел

Котел сужается в воронку и канал под названием Шотган, где течение усилилось. Косяки красного и черного люциана и большеглазого джека собираются у входа. Остановка безопасности была сделана на другой стороне Шотгана, где колония садовых угрей покрыла песчаное дно.

Мантам 5 миллионов лет, но у них есть предок из отряда пластиножаберных, которому 415 миллионов лет. Эти донные существа также являются фильтраторами с пятью жабрами, а ромбовидная форма создана для скорости.

Идентификационные отметки и прилипалы под рифовой мантой в Коулдроне

Сине-пятнистая рыба-кубик с дайверами, Манта-Пойнт

Нету больше Манта род теперь – он был заменен на Мобула, и различают два отдельных вида: пелагическая гигантская манта (Мобула Бирострис) и резидентная рифовая манта (Мобула Альфреди). Меланистические манты не являются отдельным видом, но в Карибском море возможен третий вид.

Самки всегда появляются, сопровождаемые более мелкими самцами, преследующими их по горячим следам во время брачного сезона. Самец использует свои зубы, чтобы удерживать грудной плавник самки. Спаривание длится от 30 секунд до двух минут, находясь лицом друг к другу.

После 12-месячной беременности детеныш манты заворачивается внутрь самки до рождения, как кукурузный початок. После рождения он разворачивается, демонстрируя размах крыльев в 2 м.

У мант самый большой мозг среди всех рыб, а продолжительность жизни составляет 40-70 лет. Они питаются планктоном, возможно, пластиком, бочкообразными продуктами и могут нырять на глубину до 1,400 м, чтобы поесть. Миграция мант наблюдалась от Комодо до Бали.

Манты занесены в Красный список МСОП как уязвимые к вымиранию виды, и их мировая популяция сокращается, но теперь они находятся под защитой в Индонезии, куда, по оценкам, они приносят туристам 15 миллионов долларов в год.

Дыра в скале

Бату Болонг, «Отверстие в скале»

Еще одно достойное погружения место — Бату Болонг или «Дыра в скале». Расположенная к северу от мыса Манта к северо-западу от острова Комодо, эта изолированная скала едва выступает горизонтально, с заметной аркой наверху.

Под водой это отвесный обрыв. Во время отлива течение стремительно несется с севера на юг по обе стороны скалы, и дайверам приходится лавировать из стороны в сторону в защищенной зоне.

Наполеон и синий джек, Бату Болонг

Столовые и оленевидные кораллы в Бату Болонге

Там собирается множество рыб: от гладких единорогов, единорогов Вламинка и голубых каранксов до гигантских сладкогубов (Plectorhinchus albovittatus), где кораллами питаются черепахи бисса. Большие столовые кораллы на мелководье служат домом для туч антиасов, рыб-ласточек, рыб-попугаев и губанов.

Наполеоновские губаны — обычное явление, и иногда можно получить сюрприз в виде большой полосатой морской змеи на охоте. Во время прилива, когда течение меняет направление, температура падает с 28°C до 25°C.

Полосатая морская змея охотится за оранжевыми чашевидными кораллами, Бату Болонг

Северная Татава была приятным изменением. Остров был сухим, холмистым и коричневатым с белыми вулканическими скалами и пустынными пляжами с белым песком.

Подводный пейзаж представлял собой красочный склон и коралловый сад со скалами и рифами, покрытыми оранжевыми и белыми мягкими кораллами, Дендронефтия фиолетовый и Тубастрея зеленые кораллы и крупные коричневые трубчатые губки.

Мягкие кораллы, шестиполосые рыбы-ангелы и диагональные сладкогубы на острове Северный Татава

Летучая мышь с оранжевой каймой (Platax pinnatus) на очистительной станции Татава

Оранжевые и белые мягкие кораллы и синяя морская звезда, Северная Татава

Обилие рифовых рыб, редкие биссы, пасущиеся на рифе, и возможности для широкоугольных фотографий против солнца — эта стимулирующая обстановка была просто волшебной.

Благоговение и магия

Как и Галапагосы, Комодо имеет имя, окутанное аурой благоговения и магии. Однако Национальный парк Комодо (KNP) может стать жертвой славы, которая в конечном итоге может привести к его краху.

Креветки-чистильщики на пузырчатом коралле

Во время моих последних погружений в Castle Rock и Crystal Rock на севере я был шокирован присутствием 15 дайв-ботов на месте, что переросло в толпу дайверов под водой. Не то, что вы бы назвали подлинным нетронутым опытом.

В конце 1990-х годов Национальный парк Комодо посетили 30,000 36,000 человек. В 2009 году их число выросло до 2015 95,410, к 2018 году — до 176,000 XNUMX, а в XNUMX году — до XNUMX XNUMX, с огромными прогнозами на последующие годы.

Традиционная деревня Манггарай, Белараги

Дети деревни Гелакоко

Ситуация выходила из-под контроля, и несколько операторов дайвинга в Лабуан-Баджо, включая Flores Diving Centre, подняли голос с неодобрением. Учитывая высокие сборы, взимаемые с посетителей и дайверов, было ли руководство KNP довольно безответственным?

Оценка Всемирного наследия МСОП 2017 года для KNP осудила злоупотребления и незаконные методы рыболовства и неконтролируемый рост числа туристов. Серьезные угрозы также исходили от населения в плане загрязнения и мусора, и включение KNP в список объектов Всемирного наследия стало «значительной проблемой».

Бычок на гидроидном стебле

Дайверы отдыхают на поверхности после погружения

Рыбаки не соблюдали запретные зоны, и уловы акул росли; смотрители парков не обеспечивали эффективного соблюдения правил и не наказывали нарушителей, количество поездок на дайвинг-ботах росло в геометрической прогрессии — все это требовало регулирования доступа лодок к местам погружения.

Необходимо было реализовать швартовочные сооружения, чтобы избежать повреждения коралловых рифов якорями. Требовалось зонирование, в котором разрешались или запрещались определенные виды деятельности.

Затем наступила пандемия Covid, и к 2022 году поток туристов упал до примерно 50,000 2023 в год. В 300,488 году парк посетили 2019 2024 человек, что значительно больше, чем в предыдущем году. Хотя количество посетителей Лабуан-Баджо увеличилось в четыре раза в период с XNUMX по XNUMX год, по прогнозам, в этом году их число достигнет миллиона.

Острова Лабуан Баджо

Предыдущее исследование показало, что число посетителей Комодо в год должно быть ограничено максимумом в 219,000 XNUMX из-за влияния больших скоплений людей на поведение драконов Комодо. Власти давно искали способы ограничить число посетителей, увеличивая плату за вход в парк.

В результате руководство парка, BTNK, теперь планирует закрыть его в определенные дни недели, чтобы восстановить экосистему и перенаправить туристов на другие достопримечательности в регионе. Ожидается, что эта политика будет реализована с 2025 года. Жители острова Комодо выступают против этого плана, поскольку их доход и средства к существованию зависят от туризма.

Ежедневная плата за вход на остров Падар в настоящее время составляет 150,000 7.40 рупий (£250,000) в будние дни и 12.40 2024 рупий (£400,000) в выходные. Для людей, отправляющихся в круиз, плата за вход на KNP была обновлена ​​в апреле 700,000 года до 34.70 XNUMX рупий для граждан и XNUMX XNUMX рупий (£XNUMX) для иностранцев.

Панорамный вид, остров Падар

дайвинг

Ни одна поездка на Флорес не будет полной без дайвинга в Маумере, на восточной стороне острова. Маумере был сильно разрушен в 1992 году землетрясением магнитудой 6.8 с эпицентром в море Флорес, за которым последовало разрушительное цунами, в результате которого погибло 2500 человек.

Отправляюсь нырять в Маумере

Сигнальные бычки, Signigobius biocellatus

Кратерные озера Келимуту, Мони, центральный Флорес

Коралловые рифы серьезно пострадали, и хотя с тех пор наблюдается некоторая регенерация, этот район не может сравниться с дайвингом в Национальном парке Комодо.

Сказав это, следует рассмотреть очень хорошее предложение дайвинга в грязи. Он смешивает как коралловые обломки, так и участки вулканического песка, мелкого ила и даже заросли морской травы, где обитает морской конек Флорес, среди прочих.

Встречи с голожаберными моллюсками были восхитительными и включали такие виды, как: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui. с синим цератом и оранжевыми кончиками, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum и несколько Филлодесмиум виды, включая П магнум.

Филлодесмия магнум голожаберная

Glossodoris hikuerensis

голожаберник Jorunna funebris

Для меня самым потрясающим из всех них был гигантский Ниамира аллени экс-Ceratosma sp голожаберник, очень редкое зрелище и мое первое! Жемчужно-белый, он покрыт наростами и демонстрирует удивительный крест придатков на спине с жемчужно-серебристыми жабрами, похожими на цветок посередине.

Еще более поразительным было расширение, похожее на зонд, возвышающееся высоко над макушкой головы, также покрытое шишками. Захватывающее существо, которое заставило меня задыхаться, как будто у меня было галлюциногенное видение…

Очень редкий гигантский голожаберник Niamira alleni

Почему комодские вараны такие большие? Драконы комодо Гигантские размеры комодского варана объясняются тем, что он является «реликтовой популяцией» крупных ящериц-варанов, которые когда-то обитали в Индонезии и Австралии в эпоху плейстоцена. Окаменелости, найденные в Австралии, датируются возрастом 3.8 млн лет. 900,000 XNUMX лет назад на острове Флорес комодские вараны питались карликовыми слонами (Стегодон сондаари). Сегодня их пищей в основном являются тиморские олени, хотя они также едят падаль, беспозвоночных, птиц и даже рыбу. Когда-то считалось, что их ядовитый укус вызван мощными бактериями во рту, но теперь оказывается, что в нижней челюсти есть ядовитые железы, которые выделяют несколько токсичных белков и антикоагулянт среди прочего. Это вызывает снижение артериального давления, паралич мышц и потерю сознания. Драконы убивают, используя свои зубы, чтобы вызвать шок и травму. Удивительно, но у них хорошая гигиена рта. После еды они проводят до 15 минут, облизывая губы и трясь головой о листья. Спаривание происходит с мая по август, а яйца откладываются в сентябре. Самцы дерутся за самок. Драконы могут быть моногамными и образовывать «парные связи», что является редким поведением для ящериц. Шестьдесят процентов яиц откладываются в гнезде оранжевоногого большеноги, 20% — на уровне земли и 20% — в холмистых районах. Они откладывают в среднем до 20 яиц, инкубационный период составляет 7–8 месяцев. Только что вылупившиеся драконы разбивают яйцо яйцевым зубом. Уязвимые при рождении, они достигают 46 см и ищут убежища на деревьях в течение первых нескольких лет существования, чтобы избежать хищничества со стороны взрослых особей-каннибалов. Дракону требуется 8-9 лет, чтобы стать взрослым, и он может прожить до 30 лет. Тиморские олени — основная добыча драконов. В 2005 году в Честерском зоопарке в Англии наблюдалось одно удивительное явление. Самка по имени Флора, которая содержалась в неволе и не контактировала с самцом более двух лет, отложила 11 яиц. Из них вылупилось семь, и все они были самцами. Ученые сначала предположили, что Флора могла сохранить сперму от предыдущей встречи с самцом, но это оказалось неверным. Это был первый пример партеногенеза у комодских варанов. Второй случай наблюдался в зоопарке округа Седжвик в Канзасе в 2008 году, когда два неоплодотворенных яйца также дали самцов. Эта репродуктивная адаптация позволяет самке в изоляции — то есть в островной нише — производить самцов путем партеногенеза и спариваться с ними, чтобы обеспечить половое размножение популяции как самцов, так и самок. В период с 1974 по 2012 год было зафиксировано 2008 нападения на людей. В XNUMX году группа из пяти аквалангистов, оказавшихся на пляже острова Ринка, подверглась нападению комодских варанов. Через два дня их подобрала индонезийская спасательная лодка. Закат в национальном парке Комодо, вид из Лабуан-Баджо В 2009 году гид национального парка, работавший на острове Ринча, попал в засаду и был растерзан драконом, который спрятался под его столом. В мае 2017 года 50-летний сингапурский турист, который гулял в одиночку по острову Комодо, несмотря на все советы, выжил после нападения, но получил тяжелую травму ноги. В 2015 году сокращение популяции драконов оценивалось в 3,014 особей. Дракон Комодо вымер на острове Падар в 1975 году. Дракон Комодо, уязвимый вид в списке МСОП, официально находится под защитой с 1980 года.

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