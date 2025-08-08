Погружение в скрытый мир пещер Биака

Далеко от проторенных дорог, как это часто бывает, дайвер-исследователь ПЬЕР КОНСТАН ищет пещеры на острове Западного Папуа, где японские войска когда-то прокладывали себе путь в подземных сетях во время Второй мировой войны.

Главный остров архипелага Биак расположен в заливе Джендеравасих, недалеко от северного побережья индонезийской провинции Западное Папуа. В то время как 90% населения материковой части Папуа исповедуют христианство, 50% населения Биака — мусульмане, хотя изначально они были анимистами, поскольку культура Биак-Нумфор относится к меланезийским.

Впервые остров увидел португальский мореплаватель Жоржи де Менесес в 1526 году, а испанский мореплаватель Альваро де Сааведра проплыл мимо два года спустя.

Во время Второй мировой войны Биак был опорным пунктом Императорской армии Японии. К концу войны в его пещерах в джунглях укрывались 11,000 95 японских солдат с большим количеством боеприпасов и девятью лёгкими танками Type XNUMX «ХаГо», ожидая американские войска генерала Макартура.

Пещера Гуа Джепанг (Японская пещера), расположенная в 5 км от города Биак, была частью системы укреплений, простиравшейся на 3 км в сторону пляжа Парай и служившей убежищем для 3,000 японских солдат. Однако после того, как американский самолёт был сбит ракетой, выпущенной оттуда, американцы начали бомбардировку, убивая находившихся внутри солдат.

К концу битвы за Биак, которая длилась с момента высадки США 27 мая до 17 августа 1944 года, потери США составили 3,000 человек убитыми и 474 человека, в то время как японские войска потеряли 6,100 человек убитыми и 450 пленными. Их командир, полковник Кизуме Наоюки, совершил Харакири.

Японский залив

После двухдневного перелёта из Франции через Джакарту мой самолёт приземляется в Биаке в 5.30:XNUMX утра. У меня синдром смены часовых поясов, и мне потребуется два дня, чтобы восстановиться.

Я направляюсь в Гуа Джепанг (Японский залив) на заднем сиденье мотоцикла, принадлежащего Джейку, Отель Асана БиакАдминистратор отеля. Покрытая зелёным мхом, цементная дорожка ведёт к лестнице, которая зигзагом исчезает под землёй.

Карстовая воронка в Гуа Джепанг

Арочный вход в пещеру

Вход в арку довольно мокрый, словно в соборе, с потолка капает вода. В огромной комнате есть выход справа и ещё один гигантский выход слева. Повсюду валяются разбитые бутылки.

Я нахожу золотисто-коричневую кость, зарытую в пол пещеры. Впечатляющий занавес из лиан и корней спускается по стене слева, открывая большую карстовую воронку. Место очень атмосферное.

Стройные панданусы с кронами из длинных колючих листьев возвышаются посреди карстовой воронки, придавая этой жуткой обстановке атмосферу «Парка Юрского периода». У подножия свисающих лиан можно увидеть старые ржавые японские бочки.

Тропа петляет по внутренней части пещеры, медленно поднимаясь к возвышенности, откуда открывается вид на сердцевину дыры. Внезапно Джейк замечает медно-коричневую змею длиной около метра, неподвижно лежащую прямо передо мной.Мангабасио!«Ядовито!» — предупреждает он, отступая на шаг. «Ядовито!»

Ядовитая змея Веканампо

Я делаю несколько снимков, прежде чем змея с поразительной лёгкостью взбирается по скале. В музее под открытым небом представлены пулемёты, миномёты, снаряды, бомбы, ракеты, коллекция японских фляг, каски, бутылки и даже старые внедорожники с пропеллером.

Японские миномёты и ракеты Второй мировой войны

В Боснике, месте высадки американского десанта 27 мая, сегодня базарный день. На прилавках продают типичные папуасские продукты, такие как орехи ареки, маниоку, сладкий картофель и саговые лепёшки, а также копчёные осьминог и бусины из копченых ракушек, свежей рыбы, листьев папайи, фасоли и бананов.

Все целыми днями жуют орехи ареки и встречают меня яркой улыбкой с красными губами, когда я прохожу мимо, словно чужак в чужой стране: «Здравствуйте, мистер!» Босник — отправная точка для общественных лодок на близлежащие острова Падайдо, известные своими привлекательными местами для дайвинга.

Каноэ с аутригером в Боснике

Покрытый джунглями, 40-метровый известняковый хребет тянется, словно позвоночник, вдоль южного побережья, до самого Танджунг-Барари, восточного мыса острова Биак. Это старый окаймляющий риф, превратившийся в карстовую среду с пещерами и подземными реками. Я планирую исследовать его в ближайшие несколько дней.

Пещера Опиареф

Всё ещё страдая от смены часовых поясов, я встаю в 3 часа ночи. Дайвмастер Юлиус приезжает позже на своём мотоцикле, хмурясь при виде моей кучи сумкиМы направляемся в деревню Опиареф, что за Босником. Я слышал о большой пещере с водоёмами, игровой площадкой для школьников и предвкушаю дайвинг в пещерах, хотя Юлиус не спелеодайвер.

Дайвмастер Юлиус приносит баллоны и оборудование

Из политкорректности мы навещаем «большого человека», который не возражает против моего визита. Ему интересно узнать, узнаю ли я что-нибудь.

За начальной школой тропинка ведёт к гигантскому отверстию в известняковой скале, достаточно большому для туннеля метро. Гуа Серуми (пещера Опиареф) похожа на подземную реку. За грудой камней у входа видны кристально чистые водоёмы. Это пресноводный резервуар деревни.

Вход в пещеру Опиареф для погружения

Надев снаряжение на скользкий камень, покрытый пометом летучих мышей, я прыгаю в воду.

Первая заводь глубиной 2–3 метра, но я нахожу проход справа под камнем, который погружается в узкий туннель. Несколько рыбок выходят мне навстречу – они сланцево-серые с двойным спинным плавником. плавник, непрозрачные кобальтово-голубые глаза и выдающаяся нижняя челюсть. Крупные, любопытные креветки с длинными синими клешнями привлекаются лучом фонарика.

Главный туннель в пещере Опиареф

Пресноводный представитель семейства Eleotridae плывет по илистому дну в Опиарефе.

Обезьянья речная креветка (Macrobrachium lar)

Я направляюсь ко второму озеру. Главный туннель, высотой около 10 метров, заканчивается скальной стеной примерно в 60 метрах от входа. Поднявшись по скалам в середине пещеры, я замечаю, что глубина с другой стороны увеличивается. Справа открывается ещё один проход, более узкий и извилистый.

Скальная стена всё ещё впереди, и я замечаю резкий контраст между белым известняком и заметно тёмно-коричневыми осадочными породами. Слева от меня открывается узкий вертикальный овальный коридор, ведущий в боковую камеру, продолговатую и параллельную основному туннелю.

Коридор, ведущий в боковую камеру

Дно покрыто очень летучим, мелким илом, который плавник– толчок может потревожить вас за секунду. Прекрасная видимость – плюс. Гуа Серуми небольшая, максимальная глубина чуть меньше 9 метров.

Дайвер Крис выходит из узкого туннеля во второй бассейн в Опиарефе.

Юлиус знакомит меня с Салмоном, бородатым и жизнерадостным папуасским фермером. Он тоже дайвер и знает пресноводное озеро недалеко от пляжа Самарес на северном побережье: «Пошли!»

Дорога немного петляет, а затем превращается в грунтовую дорогу, изрытую дождями оврагами. Это горная местность с густыми джунглями и большими деревьями.

Оставив машину, мы идём пешком вверх по склону, а затем круто спускаемся в течение следующих 45 минут. Ужасный звук бензопил подтверждает, что в этом районе идёт вырубка леса, и заглушает радостные крики желтохохлых какаду, эклектусов и черношапочных лори.

Пантай-Самарес — пустынный тихоокеанский пляж. Тропа поднимается в джунгли между большими деревьями с корнем-подпорой и пальмами нипа. На поляне появляется озеро Опснунди («Прыгающий человек») — волшебный бирюзовый бассейн. В него упали большие брёвна, но вода прозрачная, как джин, и это завораживает.

Опснунди, бирюзовое озеро в лучах послеполуденного солнца

Мои щупальца подсказывают мне, что посередине есть дыра, но я не узнаю наверняка, пока не рискну заглянуть под поверхность.

Пещера Эйр Биру

Вход в пещеру Эйр Биру, Ангграиди

В деревне Ангграиди мы проверяем пещеру Эйр-Биру. Огромное отверстие похоже на гигантскую пасть с клыками – выпирающими округлыми сталактитами. Это бассейн с чистой водой. Во время моего 15-минутного погружения меня разглядывает большая рыба, но я не нахожу никаких зацепок.

Большие сталактиты, увиденные из-под воды, вдохновляют на творчество. фотография. Я нахожу темно-серую рыбу с желтой каймой. плавников В углу – тот же вид, что и в Опиарефе, только длиной 25 см. Угорь выныривает из темноты на свет и тут же исчезает.

Озера Снермус и Снермас

Асфальтовая дорога соединяет город Биак с Коремом на северном побережье. Три пресноводных озера создают иллюзию карстовых воронок, но их яблочно-зелёный цвет лишает всякой надежды.

Озёра Снермус и Снермас – отличные места для купания местных детей с их плавающими плотами и брёвнами, но под водой видимость едва достигает 50 см, а максимальная глубина – 12 м по илу. Удручает.

Расположенный в U-образной бухте, пляж Корем стал местом разрушительного цунами В 1996 году мыс Танджунг-Сарури на северном побережье представлял собой возвышенный коралловый риф. Это очень фотогеничный шельф с лужицами воды во время отлива.

Возвышающиеся коралловые террасы в Танджунг Сарури

Дальше на запад находится деревня Варса, а за ней — мост, ведущий на остров Супиори, более гористый, чем Биак. Там дорога разделяется на север и юг, ведущую к Коридо.

Примерно в 45 минутах езды к югу от моста находится интересная пещера Манкруро, которую также использовали японские солдаты.

Пещера Манкруро, остров Супиори

Озеро Опснунди

Набравшись смелости, я возвращаюсь в Опснунди со всем своим снаряжением. Салмон вызывается нести баллон: «Без проблем, папуасы — сильные мужики!». У меня достаточно, чтобы нести с собой. рюкзак, шестерня в зацеплении сумка и камера на расстоянии вытянутой руки.

Лосось перед погружением на озере Опснунди

Подводные журналы в Опснунди

Рыба в Опснунди

Элеотрис или острощекий сонник с зелеными глазами

Несмотря на отсутствие солнца, погружение оказалось захватывающим опытом. В голубой воде я восхищаюсь нагромождением брёвен, окутанных мхом и свисающими водорослями, и рыбами, которые никогда раньше не видели дайвера.

При максимальной глубине 13 м я также нахожу небольшую известняковую пещеру, но к тому времени, как я заканчиваю 52-минутное погружение, я начинаю дрожать.

Пещера Симпсона

Интересное место находится в деревне Руар, где из пещеры в скале вытекает ручей. Я заглядываю внутрь и, пройдя 10 метров по подземному туннелю, обнаруживаю, что вода выходит в глубокую вертикальную яму, окруженную острыми известняковыми выступами.

Я ныряю с фонарём и прочным тросом, закреплённым на камне над отверстием. На глубине 3.5 метра коридор ровный, но я оказываюсь в тупике, и протиснуться некуда.

Симпсон, «большой человек», считает, что мне будет интересно увидеть японские пещеры в джунглях за деревней Руар. Он с сомнением смотрит на мои шлёпанцы, но успокаивает: «Всего 200 метров отсюда!»

Оказывается, это крутой подъём в гору, скользкий путь по джунглям, и час пути туда и обратно. Мы добираемся до зияющей пасти пещеры, у подножия отвесной группы валунов, но в шлёпанцах туда не пролезть.

В следующее воскресное утро, в белой рубашке и чёрном галстуке, Симпсон готов идти в церковь. «Вернусь через час», — говорит он. Я крепко сплю на стуле на балконе, когда он возвращается — пять с половиной часов спустя.

Возвращаемся на место. Симпсон быстро срубает пару тонких, прямых деревьев и превращает их в лестницу, которая позволит нам преодолеть вход в пещеру.

Симпсон проникает в пещеру в джунглях Руара, используя быстро сооруженную лестницу.

Великолепные сталактиты и сталагмиты в пещере Симпсона

Пещера огромна, со скрытыми камерами, сталактитами, шалями (образованиями кристаллов кальцита), огромными колоннами и тонкими столбами.

Пол усеян битыми бутылками, ржавыми банками и квадратными формочками из-под печенья. Я с трудом представляю себе ужасные условия, в которых жили эти японские солдаты в темноте, словно крысы. Должно быть, это было ужасно и угнетающе.

Массивные колонны

Некоторые остатки газа маскаКруглые очки лежат на земле у входа. Я называю это место Пещерой Симпсона.

Лима Камар

Слева от дороги, чуть ниже по склону, скрывается скромный японский мемориал со старой деревянной колонной, на которой вырезаны надписи кандзи. Неподалёку находится Лима Камар, подземная пещера с пятью помещениями. «Во время войны здесь располагался японский госпиталь», — объясняет Симпсон.

Останки японцев в пещере Лима Камар, Руар

Это группа небольших комнат, соединённых узкими проходами, с разбросанными по углам флаконами из-под лекарств и пустыми бутылками. Эта крысиная нора придаёт ужасам прошлого жуткое измерение.

Остров Ови

Однажды вечером я встречаю бупати, Юсуфа Мелиануса Мариена, который более десяти лет был политическим лидером регентства Биак. Этот приветливый и дружелюбный человек радушно встречает меня традиционной керамической тарелкой с изображением райской птицы чендеравасих.

Я объясняю суть своей работы, и Бупати предлагает отвезти меня на своей лодке на остров Ови. Салмон рассказал о существовании там пещер с «голубой водой».

Погружение в скрытый мир пещер Биака 32

Переправа по спокойному морю занимает полчаса. Белый песчаный пляж острова Ови окаймлён покачивающимися кокосовыми пальмами; ребёнок гребёт на своём выдолбленном каноэ с балансиром.

Ребенок в каноэ с балансиром, остров Ови

На вывеске католической церкви написано: Рарама, пока: «Пожалуйста». Мы наносим ритуальный визит «большому человеку» Питу Демарасу, седобородому парню с красным кольцом от сока арекового ореха на подбородке.

Пит Демарас, «большой человек» острова Ови

Мы поднимаемся на вершину хребта, и внизу, на скользком склоне, открывается новая пещера. «Это Фунфюндей, что означает „Хорошее самочувствие“… Во время войны сюда приходили американские солдаты за водой». На острове раньше был американский аэродром.

Включив налобный фонарик, я пробираюсь внутрь. Мне нужно продемонстрировать акробатику, пробираясь сквозь узкие проходы со сталактитами над головой. Я натыкаюсь на прозрачный пруд и думаю: «Нужно заглянуть сюда!» Вскоре я уже любуюсь двумя изысканными подводными залами со сталактитами, сталагмитами, шалями и трубчатыми сталактитами.

Сталактиты в главном зале пещеры Филгуд

Сталактиты и сталагмиты на глубине пещеры Филгуд

Окаменелость раковины троха

Я также нашёл несколько окаменелостей. Среди них гребневидная раковина с пятью пальцами, несколько тюрбановых раковин трохуса и моллюсков. Максимальная глубина — 5.5 м, и это всего лишь 20-минутное погружение, которое не позволяет исследовать дальнейшие проходы. Пещера Филгуд, образовавшаяся над водой, позже была затоплена дождевой водой, просачивавшейся через крышу.

Перед тем как покинуть остров, Салмон считает, что мне стоит посмотреть на обломки самолётов. «Недалеко!» — обещает он. 25-минутная прогулка через кокосовую рощу вглубь острова Оуи ведёт к заросшему асфальтовому шоссе — американскому аэродрому.

Я вытираю пот со лба тыльной стороной ладони. «А как насчёт обломков?» — спрашиваю я, всё ещё жаждая чего-то настоящего.

«Самолёты? О… их уже нет!»