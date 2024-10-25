Глубокое погружение с Костасом Токтаридесом

Что нужно, чтобы найти подводную лодку, потерянную более восьми десятилетий назад? Благодаря тщательному исследованию и страсти к истории Костас Токтаридес недавно объявил его восьмое открытие затонувшей подлодки, HMS кавалерист, как сообщается на Диверне. Он делится своим опытом подводных исследований в беседе с РОССОМ Дж. РОБЕРТСОНОМ, а также дополнительными исследованиями доктора КОНСТАНТИНОСА ДЖИАННАКОСА.

Каждый угол каждой комнаты был заполнен возвышающимися, беспорядочными стопками книг, а полки стонали под тяжестью накопленных знаний. Морские произведения искусства украшали стены, прерываемые редкими латунными водолазными шлемами или компасами — молчаливыми реликвиями глубин.

Входя в эту квартиру в пригороде Афин, чувствуешь себя как в другом мире, в священном пространстве, где история, исследование и море сливаются воедино. Воздух, казалось, нашептывал тайны океана.

Охотник за затонувшими кораблями Костас Фоктаридес

Мой хозяин приветствовал меня любезным кивком, указывая на длинный стол, который явно служил центром для бесчисленных встреч и глубоких дискуссий. Его теплое, непринужденное поведение сразу же успокоило меня, и вскоре наша беседа потекла.

Когда он ловко доставал книги с полок или доставал потрепанные папки, чтобы подчеркнуть свою мысль, становилось ясно: я нахожусь в присутствии человека, чьи обширные познания могут соперничать только с его безграничной страстью ко всему, что связано с морем.

Это не должно было стать сюрпризом. В конце концов, я разговаривал с Костасом Токтаридесом — легендой международного сообщества дайверов, чье имя звучит так же, как и исследованные им глубины.

Журнал погружений

Личный журнал погружений Костаса заслуживает того, чтобы быть сохраненным как национальное достояние. С момента его первого погружения с аквалангом в 1986 году он исследовал бесчисленное количество затонувших кораблей, включая впечатляющее количество подводных лодок. В частности, в 1997 году он обнаружил HMS Perseus, который в декабре 1941 года подорвался на итальянской мине и сейчас лежит на глубине 52 м между греческими островами Закинф и Кефалония.

Благодаря чистому исследованию он также был первым, кто определил U-133, подорвался на греческой мине 14 марта 1942 года, вскоре после выхода с немецкой базы подводных лодок в Саламине, недалеко от Афин. Сейчас он покоится на глубине 72 м у острова Эгина в Сароническом заливе.

Путешествие Костаса в глубины началось после завершения специализированной подготовки по глубоководным погружениям с газовой смесью в 1987 году, когда он был выдвинут в требовательный мир профессионального дайвинга. Пройдя обучение в престижных государственных школах Великобритании (HSE) и Франции (INPP & COMEX), он быстро достиг самых высоких уровней.

Токтаридес в первые дни своей карьеры в качестве коммерческого водолаза (Костас Токтаридес)

Используя передовые технологии, он получил сертификат от известной французской компании COMEX в качестве пилота подводного аппарата. Фетида в Национальном центре морских исследований и в качестве главного пилота ROV.

Благодаря своему опыту он исследовал и задокументировал сотни кораблекрушений 20-го века, включая исторические суда, такие как греческие эсминцы. Василиса Ольга и гидра, подводная лодка Катсонис, и бывший океанский лайнер HMHS Британский, сестринская к Титанический.

Он также исследовал обломки быстроходного торпедного катера ВМС Греции. P-25 Костакос, затонувший в ноябре 1996 года во время военно-морских учений после столкновения с пассажирским паромом Призывает у острова Самос, в результате чего погибли четыре члена экипажа.

«Одно из самых сложных погружений с газовой смесью в моей карьере состоялось в 1996 году, в разгар греко-турецкого кризиса на островах Имиа», — вспоминает Костас. «На фоне возросшей напряженности вертолет ВМС Греции AB 212 трагически разбился к северу от островков, а его экипаж из трех человек погиб в море.

«В рамках операции по поиску я погрузился на глубину 96 метров, преодолевая политически напряженные и физически неспокойные воды, чтобы обнаружить и поднять затонувший вертолет PN21», — сказал он, подчеркнув обширность своего опыта в подводных операциях с высокими ставками.

Почести

Костас был многократно отмечен за свои заслуги перед Грецией. Бывший министр национальной обороны Герасимос Арсенис лично похвалил его за его вклад, как и генерал-лейтенант Каправелос, начальник Генерального штаба Греческой армии, за спасение двух пропавших без вести солдат из озера Вулиагмени в 1993 году.

Вид с ROV (Костас Токтаридес)

В 1996 году он был вновь отмечен Генеральным штабом ВМС Греции и главным вице-адмиралом Палиогиоргосом за его решающую роль в восстановлении PN21 вертолет. В том же году он был снова отмечен вице-адмиралом Палиогиоргосом за руководство поиском и подъемом P-25 Костакоспропавший экипаж.

Его экспертные знания также принесли ему признание за пределами армии. В 2003 году Министерство транспорта и коммуникаций Греции совместно с Советом по расследованию авиационных происшествий и безопасности полетов наградили его почетным знаком отличия за вклад в восстановление сбитых самолетов в греческих водах.

В 1997 году Международная академия литературы и искусств вручила ему золотую медаль и престижную премию «За добродетель и мужество». Кроме того, в 2000 году Британская ассоциация старых товарищей-подводников наградила его за открытие Perseus.

Неумолимое преследование

Костас — талантливый автор и продюсер художественных и телевизионных документальных фильмов, специализирующийся на исследовании исторических кораблекрушений XX века.

В последние годы он продолжает использовать технологии для расширения границ поиска затонувших объектов на большой глубине, используя дистанционно управляемые аппараты (ROV), которые способны выдерживать экстремальные давления и условия гораздо лучше, чем водолазы-люди.

«Управлять ROV дистанционно совсем не просто, как вам может рассказать моя дочь Агапи», — усмехнулся он. «Она первая сертифицированная женщина-оператор ROV в Греции. Чтобы делать это хорошо, нужны не только специальные навыки, но и «шестое чувство», — с гордостью добавил он.

Костас Токтаридес и его дочь Агапи отправляются к месту крушения (Костас Токтаридес)

При этом его сканирующее оборудование в основном состоит из модифицированного стандартного эхолота для поиска рыбы, а не из специализированного оборудования, что подчеркивает, что мастерство и опыт перевешивают необходимость в дорогих гаджетах.

Костаса отличает неустанная страсть, которая побуждает его проводить многослойные исследования, тщательно собирая воедино исторические записи и свидетельства очевидцев. Костас говорит, что с каждым обнаруженным им обломком он испытывает волнующий прилив — волнение от раскрытия историй, которые могут в полной мере предоставить только физические доказательства.

«В ноябре 2021 года я обнаружил итальянскую подводную лодку времен Второй мировой войны Янтина, торпедирован британской подводной лодкой HMS Torbay 5 июля 1941 года. Он лежал на глубине 103 м к югу от Миконоса, но была одна особенность — вся носовая часть пропал. Его нигде не было, и это меня очень беспокоило. Мне потребовалось еще три года, чтобы найти его».

Противолодочный катер на найденном в конечном итоге носу «Джантины» (Костас Токтаридес)

«Вы искали три года?»

«Когда мог, да. Оказалось, что носовая часть сразу затонула, но остальная часть судна продолжала двигаться вперед, прежде чем окончательно затонуть.

«Найти носовую часть было крайне важно — она не только подтвердила идентичность обломков, поскольку имела уникальный механизм для разрезания сетей, но и показала, что торпедные люки были закрыты. Это означало, что экипаж был полностью застигнут врасплох HMS Torbay".

ROV кружит над обломками (Костас Токтаридес)

«Настойчивость должна стать ключом к вашему успеху», — заметил я.

«Абсолютно», — с энтузиазмом ответил он. «Мне потребовалось всего 25 лет, чтобы найти подводную лодку HMS Триумф в 2023 году!»

Я хорошо знал эту историю — Костас в конце концов нашел на дне моря отработанные торпеды, что помогло ему обнаружить исторически важные обломки судна.

После вторжения Германии в Грецию в апреле 1941 года и последующей эвакуации британских и стран Содружества войск были предприняты срочные меры по эвакуации застрявших солдат и одновременно с этим была создана тайная сеть местных шпионов и информаторов для саботажа оккупации стран Оси.

Команда утрата Триумф в начале 1942 года в ходе сверхсекретной миссии МИ-9/УСО, известной как операция «Изингласс», был нанесен серьезный удар по операциям британской разведки в регионе, не в последнюю очередь из-за вызванной ею политической борьбы.

Закрытый люк машинного отделения на корабле HMS Triumph (Костас Токтаридес)

Поиск в интернете

Я задался вопросом, оказался ли Интернет полезным в исследованиях Костаса. «Только в ограниченной степени, поскольку большинство первоисточников по-прежнему архивируются только на бумаге», — сказал он.

«Приведу пример: 22 октября 1943 года во время операций у острова Калимнос греческий эсминец RHN Адриас налетел на мину, оторвавшую ему всю носовую часть, но судно не затонуло.

«На помощь был отправлен эсминец HMS Херворт, напоролся на то же минное поле и затонул, оставив сильно поврежденным Адриас чтобы спасти выживших, а также свой собственный экипаж.

«Вопреки всему, Адриас как известно, ему удалось дойти до Александрии (Египет), избегая атак Люфтваффе, и в конце концов 6 декабря он прибыл туда, где его встретили как героя — что вполне объяснимо».

Еще один вид с ROV (Костас Токтаридес)

Костас потянулся за большой папкой, вытащив старую схему, которую он аккуратно развернул на столе передо мной. Она показывала ряд тщательно нанесенных параллельных линий, каждая из которых была соединена поворотом на 180°.

«После войны капитан Адриас, Иоаннис Тумбас, получил задание расчистить то самое минное поле, которое потопило его корабль, — продолжил он. — Это карта с той операции по тралению мин, и она в конечном итоге помогла мне найти пропавший нос Адриас.” По его тону, это открытие было не просто историческим триумфом, но и глубоко личным событием.

«Таких диаграмм нет в Интернете, даже знаний о них нет в сети, так что настоящему исследователю все равно придется испачкать руки, так сказать», — заключил он с улыбкой.

Команда отца и дочери (Костас Токтаридес)

8-я подводная лодка: HMS кавалерист

"И ваше последнее открытие? Можете ли вы рассказать мне немного больше о HMS кавалерист?» Я спросил.

«И вот спустя 81 год его нашли, хотя это был нелегкий подвиг, потребовавший множества попыток и бесчисленных часов кропотливых исследований».

Открытый люк боевой рубки HMS Trooper (Костас Токтаридес)

Подводная лодка лежит на глубине 253 м между островами Икария и Донуса. «Она разделена на три отдельных секции: нос, среднюю часть и корму. Состояние обломков указывает на сильное затопление из-за подрыва на мине».

Перекрученные обломки (Костас Токтаридес)

«Мины, похоже, стали проклятием подводных лодок», — заметил я.

«Да, действительно. Их было почти невозможно обнаружить, особенно с подводной лодки. Вы бы не узнали об их существовании, если бы не зацепили кабель или он не ударился о корпус — к тому времени было уже слишком поздно. Они унесли жизни стольких людей.

«Все 64 члена экипажа на борту кавалерист потеряли свои жизни, и важнейшей частью поиска является обеспечение того, чтобы место их упокоения оставалось нетронутым. кавалерист не только разрешило восьмидесятилетнюю тайну, но и послужило торжественным напоминанием о жертвах, принесенных этими храбрыми людьми».

Рябь отражения

Думаю о следующем обломке, который предстоит найти (Костас Токтаридес)

Для Костаса его открытия не просто разгадывание тайн — они сохранение историй, которые в противном случае могли бы быть утеряны во времени. Его работа служит мостом между историей и настоящим, напоминая нам о глубоких связях, которые мы разделяем с теми, кто жил до нас, и о важности почитания их наследия посредством исследования и познания.

Подводное плавание и дистанционное погружение позволяют нам исследовать эти подводные миры, давая нам возможность восстановить и сохранить богатую историю, которая в противном случае осталась бы скрытой от нас навсегда.

Костас Токтаридес управляет компаниями Услуги ROV и Планета Голубая дайв-центр в Лаврио недалеко от Афин.

РОСС ДЖ. РОБЕРТСОН, дайвер Advanced Open Water и Nitrox, автор и преподаватель, с большим интересом к затонувшим кораблям Эгейского моря и истории Греции во время Второй мировой войны. Объединяя эти элементы в многочисленных статьях журналов и газет, он также является куратором веб-сайта www2stories.org Д-Р КОНСТАНТИНОС ГИАННАКОС, майор пехоты в отставке, пишет для Военная история журнал (Govostis Publications), веб-сайт slpress.grи ww2stories.org, посвященные англо-греческой тематике во время Второй мировой войны.

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