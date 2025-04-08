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7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАКАТОБИ ЛЮБИМЫЙ ФАНАТЕЛЕЙ

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Wakatobi Dive Resort|Wakatobi-coral-reef|Wakatobi House Reef|Дайвер с гигантской рифовой рыбой-собакой.|Дайверы на месте погружения под названием Блэйд.|Сине-пятнистый скат||Wakatobi остается региональным лидером в области сохранения и защиты окружающей среды.|Наблюдение за закатом с пристани Вакатоби
|||Дайвер с гигантской рифовой рыбой-собакой. |Дайверы на месте погружения под названием Блэйд в Вакатоби. |Сине-пятнистый скат|||Наблюдение за закатом с причала Вакатоби.

Курорт Вакатоби — одно из самых известных мест для дайвинга и сноркелинга в мире. Гости со всего мира планируют посетить этот отдаленный райский остров, и персонал курорта уже готов к их прибытию.

На протяжении многих лет многие посетители называли Вакатоби «местом мечты», но что именно позволяет курорту оставаться на вершине списка любимых дайверов? Вот лишь некоторые из причин. 

УДАЛЕННО, НО ДОСТУПНО

Вакатоби расположен на небольшом острове в отдаленном уголке Индонезии на юго-востоке Сулавеси.
7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАКАТОБИ ЛЮБИМЫЙ ФАНАТЕЛЕЙ 9

Вакатоби находится на небольшом острове в отдаленном уголке Индонезии на юго-востоке Сулавеси. Но в отличие от многих отдаленных мест, чтобы добраться до курорта, не потребуется череда прыжков через лужи, межостровных паромов и поездок на такси. Вместо этого прибывающих гостей встречает консьерж-персонал в аэропорту Бали, и с этого момента они заботятся обо всем, от подъема тяжелых грузов до координации трансферов и планирования ночных остановок. Это позволяет гостям отдохнуть и подкрепиться перед посадкой на прямой утренний чартерный рейс на частную взлетно-посадочную полосу Вакатоби. По прибытии вы можете расслабиться за обедом и спланировать дневное погружение, зная, что ваши сумки доставлены в ваше бунгало или виллу, а ваше снаряжение для подводного плавания перемещено в дайвинг-центр и подготовлено к использованию. 

БЕРЕГ С БОЛЬШИМ

Домашний риф Вакатоби заслужил репутацию одного из лучших в мире мест для дайвинга с берега. Дайверы и любители снорклинга могут исследовать этот обширный и разнообразный объект в течение нескольких дней, совершая новые открытия с каждым погружением. От пляжа обширная область травяных зарослей и коралловых головок таит в себе многочисленные маленькие сокровища, ожидающие своих открытий. В восьмидесяти метрах от берега неглубокий, покрытый кораллами шельф переходит в крутой склон и стену, которая резко обрывается за пределы досягаемости акваланга. Стена Домашнего рифа вдоль севера и юга пристани курорта покрыта густым слоем твердых и мягких кораллов, морских вееров, губок и оболочников, с выступами, которые создают места отдыха для местных черепах, омаров и других ракообразных, в то время как множество видов стайных рыб плавают поблизости и в синеву. 

Водолазы защищают стену под концом причала курорта в Вакатоби.
Водолазы защищают стену под концом причала курорта.

Попасть на Домашний риф легко: дайверы и любители подводного плавания могут совершить короткое плавание от берега или спуститься по лестнице на причале. Сваи причала привлекают стайную рыбу, а неподалеку сгруппированы десятки анемонов, населенных легендарными рыбами-клоунами. Кроме того, это место доступно для дайверов и любителей сноркелинга днем ​​и ночью, а по запросу «катера-такси» Вакатоби доставят гостей в более отдаленные части Домашнего рифа, чтобы они могли неторопливо вернуться к пристани.

ПОДВОДНЫЙ ЗООПАРК

Гигантская звезда-иглобрюх (Arothron Stellatus) может вырастать до 1 метра в длину. Вакатоби, Юго-Восточный Сулавеси, Индонезия
Гигантская звезда-иглобрюх (Arothron Stellatus) может вырастать до 1 метра в длину. Вакатоби, Юго-Восточный Сулавеси, Индонезия

Частный морской заповедник, созданный и поддерживаемый курортом Wakatobi Resort, является домом для одних из самых нетронутых и биоразнообразных коралловых рифов на земле. Каждое из более чем 40 мест, посещаемых дайв-ботами курорта, по-своему впечатляет, но некоторые из них особенно нравятся как персоналу, так и дайверам. Среди них есть Зоопарк. Это место находится всего в нескольких минутах езды на лодке от курорта и является одним из самых рыбных мест в центральной Индонезии. Недалеко от берега небольшой риф в заливе с песчаным дном обеспечивает убежище множеству интересных морских обитателей. Неторопливый взгляд среди кораллов позволит обнаружить рыбу-лягушку, рыбу-призрака и листовертую скорпену, прячущихся на виду. При более внимательном рассмотрении можно обнаружить более мелкие призы, такие как волосатый приземистый омар, а при осмотре дна можно обнаружить причудливых нор, таких как звездочет и инопланетные креветки-богомолы. Вокруг бродят большие косяки козлят, сладкогубов и стрелков. Грибные анемоны в зоопарке являются домом для одноименной грибной иглы — маленькой белой иглы с треугольной головой, которая придает ей вид маленького подводного питона. Зоопарк в основном представляет собой участок с твердыми кораллами, но небольшой гребень выходит из рифа примерно на 20 метров с потрясающими большими розовыми кораллами, яркими мягкими кораллами и крутым спуском в глубокую воду.

Крылатки-зебры выходят из своего укрытия, чтобы отправиться на охоту после захода солнца.
Крылатки-зебры выходят из своего укрытия, чтобы отправиться на охоту после захода солнца.

Зоопарк также является излюбленным местом для ночных погружений. В сумерках из кораллов и щебня появляется множество разновидностей разноцветных рыб. Под покровом полной темноты риф рыщет новым набором ночных животных, таких как охотничьи каракатицы, красочные плоские черви и многие виды крылаток, включая неуловимую крылатку Твинспот. Здесь водятся кальмары-бобтейлы и осьминоги, а фонари для дайвинга открывают тысячи светящихся глаз различных креветок и крабов, которые болтаются практически в каждой трещине и щели.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ

Аквалангист плывет рядом с коралловым рифом в форме хребта в месте под названием Блэйд, Вакатоби, Индонезия.
Аквалангист плывет рядом с коралловым рифом в форме хребта в месте под названием Блэйд, Вакатоби, Индонезия.

Уникальное место, известное как Блейд, образовано рядом тонких параллельных подводных гор, которые поднимаются от более глубокого хребта на расстояние двух метров от поверхности. Если смотреть в профиль, все образование напоминает зазубренные зубы гигантского ножа, поставленного на лезвие, отсюда и его название. Отдельные вершины длинные, но довольно узкие. Дайверы, дрейфующие близко к поверхности, фактически могут одновременно видеть обе стороны образований сверху. Блейд настолько живописен, насколько это возможно, с красочными массивами гигантских губок и морских вееров, которые иногда могут достигать 2-3 метров в поперечнике. 

Красные кораллы-кнуты растут густыми рядами на крутых склонах каждой вершины, предоставляя фантастические возможности для фотосъемки. Часто можно увидеть разноцветных криноидей, сидящих на кончиках горгонарий, вытягивающих свои щупальца, чтобы поймать проплывающие мимо кусочки пищи. Слабые течения позволяют дайверам дрейфовать от вершины к вершине, вызывая ощущение невесомого полета. В общем, Блэйд — это опыт, который не скоро забудется. 

ПРИЯТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Вакатоби предлагает что-то для всех. Дайверы могут провести часы отдыха на мелких рифах и исследовать защищенные бухты или запрыгнуть на покрытые кораллами вершины, привлекающие большие стаи рыб. Рифы, которые начинаются очень близко к поверхности, опускаются на глубину более 100 метров, создавая возможности для длинных многоуровневых профилей и предоставляя дайверам дальнего плавания новые возможности. 

Голубопятнистый скат
Голубопятнистый скат

Заядлые дайверы рады узнать, что Вакатоби одинаково приятен как для партнеров, не занимающихся дайвингом, так и для детей дома, поскольку курорт подходит для семейного отдыха и предлагает широкий выбор водных, пляжных и наземных развлечений. Бунгало могут быть организованы для размещения семей, а на набережной есть виллы с одной или двумя спальнями, предлагающие гораздо больше места. Программа няни освобождает молодых родителей, а программы Bubblemaker и юношеского дайвинга позволяют детям безопасно окунуться в подводный мир. Те же лучшие рифы, которые восхищают дайверов, одинаково привлекательны для любителей подводного плавания, которым оказывают такое же уважение, как и дайверам, и которых приветствуют на борту лодок, направляющихся ко многим местам с мелководной частью. Это создает уникальные возможности для членов семьи, не занимающихся дайвингом, присоединиться к веселью.

ДАЙВИНГ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ИЗМЕНИТЬ

МГ 9336 1
7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАКАТОБИ ЛЮБИМЫЙ ФАНАТЕЛЕЙ 10

В эпоху, когда переход на экологичность — это правильное решение, Вакатоби остается региональным лидером в области сохранения и защиты окружающей среды. Отмеченная наградами программа Collaborative Reef Conservation Program курорта была одной из первых в своем роде, создав новую парадигму для устойчивого туризма. Курорт управляет станциями переработки и смягчения последствий сточных вод, спонсирует еженедельные уборки, в которых участвуют до 100 местных жителей, и тесно сотрудничает с местными сообществами и правительствами по вопросам управления отходами. Владельцы курорта сыграли важную роль в обеспечении региона чистой солнечной энергией.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ И ВКУСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ НА ПОВЕРХНОСТИ

Наблюдаем за закатом с пристани Вакатоби.
Наблюдаем за закатом с пристани Вакатоби.

Команда Вакатоби гордится тем, что предлагает особое сочетание гостеприимства, сочетающее пятизвездочное обслуживание с теплотой друга семьи. Улыбки повсюду, и ни одна просьба не является тривиальной или забытой. Особым моментом в Вакатоби является время еды. Изысканные рестораны и отдаленные места не всегда сочетаются друг с другом, но Вакатоби представляет собой впечатляющее и вкусное исключение из этого правила. Прямые чартерные рейсы, которые доставляют гостей в Вакатоби, также обеспечивают кухни курорта стабильными поставками самых свежих продуктов и продуктов с Бали и со всего мира.

Превосходное расположение ресторана на берегу моря создает первоклассные впечатления от ужина в непринужденной, но элегантной обстановке, с меню, которое включает в себя широкий выбор блюд интернациональной кухни, а также интригующие образцы индонезийской кухни, приготовленные в свежем виде опытной командой кулинаров. Повара с радостью приготовят для гостей любимые блюда по запросу, а также могут удовлетворить ряд особых диетических требований.

Хотите узнать больше о курорте Вакатоби или, возможно, запланировать собственное посещение этого маленького кусочка рая? Посещать wakatobi.com где вы можете выполнить быстрый запрос на поездку или напишите их команде по адресу office@wakatobi.com.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

Как долго хранится воздух в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вам следует знать #подводноеплавание #askmark #scubatank Вы когда-нибудь задумывались, как долго можно хранить воздух в баллоне для подводного плавания, прежде чем он испортится? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Это один из наиболее распространенных вопросов, которые задают дайверы, особенно если вы не занимаетесь дайвингом регулярно. В этом видео я отвечаю на вопрос, как долго можно дышать воздухом внутри баллона для подводного плавания, прежде чем его придется слить или заменить. Я также объясняю, почему качество воздуха может ухудшаться со временем, какую роль играют влажность и загрязняющие вещества и почему важно правильное хранение (например, хранение баллонов в вертикальном положении). Мы также поговорим о заправке найтроксом и о том, как дайвинг-центры спускают воздух перед заправкой газовой смесью. Независимо от того, сохраняете ли вы полный бак после гидроиспытаний или просто готовитесь к следующей поездке, это видео даст вам реальные советы по обеспечению безопасности и максимально эффективному использованию заправок воздухом. Задавайте свои вопросы о погружениях с хэштегом #AskMark в комментариях, чтобы получить шанс попасть в будущее видео. ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ================================= Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, представленные в этом видео, предназначен исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго воздух хранится в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вы должны знать

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые нельзя пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию #scubadiving #diveshow #scubatravel Ищете лучшие дайвинг-шоу, которые стоит посетить в 2025 году? Вот ваше полное глобальное руководство. В этом видео Марк делится помесячной разбивкой основных выставок и мероприятий в сфере подводного плавания по всему миру, включая DEMA, GO Diving, ADEX, Scuba Show, MIDE и другие. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Планируете ли вы встретиться с производителями снаряжения, протестировать новейшие технологии для подводного плавания, забронировать дайвинг-тур или пообщаться с профессиональными дайверами и подводными фотографами, в этом видео рассказывается о том, что предлагает каждое мероприятие. Это ваш календарь выставок для дайвинга: от крупных международных выставок, таких как Boot Düsseldorf и EUDI, до региональных фаворитов в Великобритании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Полный список и ссылки на официальные сайты смотрите в описании. Расскажите нам в комментариях, на какое дайвинг-шоу вы собираетесь и что вам больше всего хочется увидеть в этом году ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Полный список дайв-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (Британская выставка дайвинга) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show АПРЕЛЬ 4-6: Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13-15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: GO Diving ANZ Show 17-19 ОКТЯБРЯ: Diving Talks 11-14 НОЯБРЯ: DEMA Show Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ ВЕБ-САЙТЫ - Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве - Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Временные метки 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 Шоу дайвинга GO UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Шоу дайвинга 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Разговоры о дайвинге 11:58 DEMA 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 Я ОЧЕНЬ ... https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые вы не должны пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию

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