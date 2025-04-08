7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАКАТОБИ ЛЮБИМЫЙ ФАНАТЕЛЕЙ

Курорт Вакатоби — одно из самых известных мест для дайвинга и сноркелинга в мире. Гости со всего мира планируют посетить этот отдаленный райский остров, и персонал курорта уже готов к их прибытию.

На протяжении многих лет многие посетители называли Вакатоби «местом мечты», но что именно позволяет курорту оставаться на вершине списка любимых дайверов? Вот лишь некоторые из причин.

УДАЛЕННО, НО ДОСТУПНО

7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАКАТОБИ ЛЮБИМЫЙ ФАНАТЕЛЕЙ 9

Вакатоби находится на небольшом острове в отдаленном уголке Индонезии на юго-востоке Сулавеси. Но в отличие от многих отдаленных мест, чтобы добраться до курорта, не потребуется череда прыжков через лужи, межостровных паромов и поездок на такси. Вместо этого прибывающих гостей встречает консьерж-персонал в аэропорту Бали, и с этого момента они заботятся обо всем, от подъема тяжелых грузов до координации трансферов и планирования ночных остановок. Это позволяет гостям отдохнуть и подкрепиться перед посадкой на прямой утренний чартерный рейс на частную взлетно-посадочную полосу Вакатоби. По прибытии вы можете расслабиться за обедом и спланировать дневное погружение, зная, что ваши сумки доставлены в ваше бунгало или виллу, а ваше снаряжение для подводного плавания перемещено в дайвинг-центр и подготовлено к использованию.

БЕРЕГ С БОЛЬШИМ

Домашний риф Вакатоби заслужил репутацию одного из лучших в мире мест для дайвинга с берега. Дайверы и любители снорклинга могут исследовать этот обширный и разнообразный объект в течение нескольких дней, совершая новые открытия с каждым погружением. От пляжа обширная область травяных зарослей и коралловых головок таит в себе многочисленные маленькие сокровища, ожидающие своих открытий. В восьмидесяти метрах от берега неглубокий, покрытый кораллами шельф переходит в крутой склон и стену, которая резко обрывается за пределы досягаемости акваланга. Стена Домашнего рифа вдоль севера и юга пристани курорта покрыта густым слоем твердых и мягких кораллов, морских вееров, губок и оболочников, с выступами, которые создают места отдыха для местных черепах, омаров и других ракообразных, в то время как множество видов стайных рыб плавают поблизости и в синеву.

Водолазы защищают стену под концом причала курорта.

Попасть на Домашний риф легко: дайверы и любители подводного плавания могут совершить короткое плавание от берега или спуститься по лестнице на причале. Сваи причала привлекают стайную рыбу, а неподалеку сгруппированы десятки анемонов, населенных легендарными рыбами-клоунами. Кроме того, это место доступно для дайверов и любителей сноркелинга днем ​​и ночью, а по запросу «катера-такси» Вакатоби доставят гостей в более отдаленные части Домашнего рифа, чтобы они могли неторопливо вернуться к пристани.

ПОДВОДНЫЙ ЗООПАРК

Гигантская звезда-иглобрюх (Arothron Stellatus) может вырастать до 1 метра в длину. Вакатоби, Юго-Восточный Сулавеси, Индонезия

Частный морской заповедник, созданный и поддерживаемый курортом Wakatobi Resort, является домом для одних из самых нетронутых и биоразнообразных коралловых рифов на земле. Каждое из более чем 40 мест, посещаемых дайв-ботами курорта, по-своему впечатляет, но некоторые из них особенно нравятся как персоналу, так и дайверам. Среди них есть Зоопарк. Это место находится всего в нескольких минутах езды на лодке от курорта и является одним из самых рыбных мест в центральной Индонезии. Недалеко от берега небольшой риф в заливе с песчаным дном обеспечивает убежище множеству интересных морских обитателей. Неторопливый взгляд среди кораллов позволит обнаружить рыбу-лягушку, рыбу-призрака и листовертую скорпену, прячущихся на виду. При более внимательном рассмотрении можно обнаружить более мелкие призы, такие как волосатый приземистый омар, а при осмотре дна можно обнаружить причудливых нор, таких как звездочет и инопланетные креветки-богомолы. Вокруг бродят большие косяки козлят, сладкогубов и стрелков. Грибные анемоны в зоопарке являются домом для одноименной грибной иглы — маленькой белой иглы с треугольной головой, которая придает ей вид маленького подводного питона. Зоопарк в основном представляет собой участок с твердыми кораллами, но небольшой гребень выходит из рифа примерно на 20 метров с потрясающими большими розовыми кораллами, яркими мягкими кораллами и крутым спуском в глубокую воду.

Крылатки-зебры выходят из своего укрытия, чтобы отправиться на охоту после захода солнца.

Зоопарк также является излюбленным местом для ночных погружений. В сумерках из кораллов и щебня появляется множество разновидностей разноцветных рыб. Под покровом полной темноты риф рыщет новым набором ночных животных, таких как охотничьи каракатицы, красочные плоские черви и многие виды крылаток, включая неуловимую крылатку Твинспот. Здесь водятся кальмары-бобтейлы и осьминоги, а фонари для дайвинга открывают тысячи светящихся глаз различных креветок и крабов, которые болтаются практически в каждой трещине и щели.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ

Аквалангист плывет рядом с коралловым рифом в форме хребта в месте под названием Блэйд, Вакатоби, Индонезия.

Уникальное место, известное как Блейд, образовано рядом тонких параллельных подводных гор, которые поднимаются от более глубокого хребта на расстояние двух метров от поверхности. Если смотреть в профиль, все образование напоминает зазубренные зубы гигантского ножа, поставленного на лезвие, отсюда и его название. Отдельные вершины длинные, но довольно узкие. Дайверы, дрейфующие близко к поверхности, фактически могут одновременно видеть обе стороны образований сверху. Блейд настолько живописен, насколько это возможно, с красочными массивами гигантских губок и морских вееров, которые иногда могут достигать 2-3 метров в поперечнике.

Красные кораллы-кнуты растут густыми рядами на крутых склонах каждой вершины, предоставляя фантастические возможности для фотосъемки. Часто можно увидеть разноцветных криноидей, сидящих на кончиках горгонарий, вытягивающих свои щупальца, чтобы поймать проплывающие мимо кусочки пищи. Слабые течения позволяют дайверам дрейфовать от вершины к вершине, вызывая ощущение невесомого полета. В общем, Блэйд — это опыт, который не скоро забудется.

ПРИЯТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Вакатоби предлагает что-то для всех. Дайверы могут провести часы отдыха на мелких рифах и исследовать защищенные бухты или запрыгнуть на покрытые кораллами вершины, привлекающие большие стаи рыб. Рифы, которые начинаются очень близко к поверхности, опускаются на глубину более 100 метров, создавая возможности для длинных многоуровневых профилей и предоставляя дайверам дальнего плавания новые возможности.

Голубопятнистый скат

Заядлые дайверы рады узнать, что Вакатоби одинаково приятен как для партнеров, не занимающихся дайвингом, так и для детей дома, поскольку курорт подходит для семейного отдыха и предлагает широкий выбор водных, пляжных и наземных развлечений. Бунгало могут быть организованы для размещения семей, а на набережной есть виллы с одной или двумя спальнями, предлагающие гораздо больше места. Программа няни освобождает молодых родителей, а программы Bubblemaker и юношеского дайвинга позволяют детям безопасно окунуться в подводный мир. Те же лучшие рифы, которые восхищают дайверов, одинаково привлекательны для любителей подводного плавания, которым оказывают такое же уважение, как и дайверам, и которых приветствуют на борту лодок, направляющихся ко многим местам с мелководной частью. Это создает уникальные возможности для членов семьи, не занимающихся дайвингом, присоединиться к веселью.

ДАЙВИНГ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ИЗМЕНИТЬ

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В эпоху, когда переход на экологичность — это правильное решение, Вакатоби остается региональным лидером в области сохранения и защиты окружающей среды. Отмеченная наградами программа Collaborative Reef Conservation Program курорта была одной из первых в своем роде, создав новую парадигму для устойчивого туризма. Курорт управляет станциями переработки и смягчения последствий сточных вод, спонсирует еженедельные уборки, в которых участвуют до 100 местных жителей, и тесно сотрудничает с местными сообществами и правительствами по вопросам управления отходами. Владельцы курорта сыграли важную роль в обеспечении региона чистой солнечной энергией.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ И ВКУСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ НА ПОВЕРХНОСТИ

Наблюдаем за закатом с пристани Вакатоби.

Команда Вакатоби гордится тем, что предлагает особое сочетание гостеприимства, сочетающее пятизвездочное обслуживание с теплотой друга семьи. Улыбки повсюду, и ни одна просьба не является тривиальной или забытой. Особым моментом в Вакатоби является время еды. Изысканные рестораны и отдаленные места не всегда сочетаются друг с другом, но Вакатоби представляет собой впечатляющее и вкусное исключение из этого правила. Прямые чартерные рейсы, которые доставляют гостей в Вакатоби, также обеспечивают кухни курорта стабильными поставками самых свежих продуктов и продуктов с Бали и со всего мира.

Превосходное расположение ресторана на берегу моря создает первоклассные впечатления от ужина в непринужденной, но элегантной обстановке, с меню, которое включает в себя широкий выбор блюд интернациональной кухни, а также интригующие образцы индонезийской кухни, приготовленные в свежем виде опытной командой кулинаров. Повара с радостью приготовят для гостей любимые блюда по запросу, а также могут удовлетворить ряд особых диетических требований.

Хотите узнать больше о курорте Вакатоби или, возможно, запланировать собственное посещение этого маленького кусочка рая? Посещать wakatobi.com где вы можете выполнить быстрый запрос на поездку или напишите их команде по адресу office@wakatobi.com.