20 минут с величайшим фридайвером мира

Он уже давно пользуется этим статусом, но только сейчас АЛЕКСЕЙ МОЛЧАНОВ выходит на более широкую мировую аудиторию благодаря новому 90-минутному документальному фильму Фридайвер. Его проект побить все пять рекордов глубины в этом виде спорта в 2023 году обеспечил убедительную сюжетную завязку – но, при всей его ответственности, начинает ли он играть более безопасно? Он обсуждает это со Стивом Вайнманом – а также возможность добавить еще 10 метров глубины к этим мировым рекордам

Вам понравился фильм «Фридайвер»?

«Мне очень понравился фильм. Я думаю, он очень, очень хорошо передает атмосферу, он показывает красоту этого вида спорта, некоторые опасности этого вида спорта, чтобы люди понимали, что они могут сделать, если станут фридайверами — они могут пережить приключения, они могут научиться сохранять спокойствие и лучше расслабляться, но также он показывает, что существуют некоторые опасности и почему это командный вид спорта — всегда должен быть кто-то, кто обеспечит вам безопасность, когда вы под водой.

«Я думаю, что это действительно хорошо сделанный фильм — мне он очень понравился».

Является ли это точным отражением вашей жизни?

«Я бы сказал, да, это точное отражение моей жизни. Конечно, это только часть моей жизни, в одном фильме не хватит времени, чтобы отразить всю жизнь, но соревнования — это большая часть моей жизни. Это не погружает глубоко в сферу моей работы — все, что я делаю для развития сообщества фридайверов, что я делаю вне спорта.

«Этот вид спорта занимает большую часть моей жизни: путешествия и соревнования, но в то же время, основываясь на наследии моей мамы [Натальи Молчановой], ее системе образования, ее методе обучения, я уделяю много внимания развитию сообщества фридайверов, движения.

«Это немного выходит за рамки фильма, но это моя цель, моя страсть. Мне нравится, когда по всему миру появляется все больше профессиональных школ, которые могут научить людей безопасно заниматься фридайвингом».

Вы уже посмотрели фильм со своей семьей [женой Еленой и сыном Максом]?

«Пока нет. Я смотрел его в Лос-Анджелесе, и это была группа фридайверов — к нам пришло 200 человек, чтобы посмотреть закрытый показ фильма, и это были просто фридайверы и друзья со всех уголков США. Некоторые приехали из Нью-Йорка, некоторые из Майами и моя сестра, которая сейчас в Лондоне. Да, он широко распространен по всему миру, и я все время путешествую — сейчас я в Дубае, где у нас есть местное сообщество фридайверов, которые его посмотрели.

«Кроме того, поскольку фильм только что вышел в прокат в Штатах, а права на него не распространяются по всему миру, многие члены сообщества все еще ждут, когда фильм выйдет в некоторых частях Европы или Азии и т. д.».

Мне интересно, что бы об этом подумал ваш сын?

Молчанов и его сын Макс (Paramount Pictures)

«Макс, мой сын, он любит воду, и через месяц ему исполнится четыре года. Мы плаваем вместе и ныряем вместе. Иногда он смотрит записи соревнований и говорит: «Я буду нырять с папой, у меня тоже есть маска» — у него есть маска и ласты, и я жду, когда он станет немного старше, чтобы мы могли нырять дальше вместе, и я уверена, что ему это понравится».

Хотели бы вы, чтобы у него была такая же карьера, как у вас?

«Нет, я не думаю, что я бы подталкивал его к такой же карьере, как у меня, вовсе нет. Все, что я могу сделать, это просто показать ему этот вид спорта и научить его, чтобы у него были навыки. Это то, чем я могу поделиться очень хорошо и убедиться, что он просто извлечет из этого урок, который он сможет использовать в любой другой сфере своей жизни в будущем.

«Подход моей мамы ко мне был таким: она показывала мне много разных занятий, которые я мог попробовать, и позволяла мне выбирать то, что мне нравится.

«В какой-то момент, когда мне было 11 или 12 лет, я плавал с трех лет и играл на скрипке с четырех, и у меня и то, и другое получалось очень хорошо. Поэтому мама сказала: «Смотри, что ты хочешь продолжить?» Сейчас самое время выбирать, что это будет — водный спорт или музыка».

«Затем я выбрал водный спорт, да, но у меня есть пример для моей мамы, которая водила меня на все эти занятия — и это были также занятия по шахматам, настольному теннису, теннису и т. д. и некоторым боевым искусствам. Так что вы можете просто позволить своим детям заниматься всем этим и выбрать, что им по душе.

«Поэтому я нашел свою страсть во фридайвинге, но не знаю, чем будет заниматься мой сын. Я просто покажу ему много всего и позволю ему решать».

Заставил ли фильм вас как-то по-другому взглянуть на себя?

«Да, я думаю, что смотреть на себя со стороны всегда познавательно. Для меня очень естественно раздвигать границы и рисковать, и в своем стремлении побить больше мировых рекордов я иногда захожу слишком далеко.

«И возможность увидеть это со стороны и послушать историю с точки зрения режиссера, и как он ее объясняет, я думаю, это всегда проницательно. Это как будто я вижу, как это выглядит, когда это драматически складывается, эта картинка и затем кадры моих провалов в памяти. Просто как простая запись с соревнований, это не так драматично, как если бы это было сделано хотя бы в комментариях, что делает это гораздо более драматично.

«Это заставляет меня снова задуматься, хочу ли я так же сильно напрягаться? Может быть, я постараюсь быть немного более безопасным и не напрягать своих друзей и семью этими неудачными прыжками! Так что это заставляет меня задуматься об этом, но я не знаю, изменит ли это меня на самом деле. Чтобы побить мировые рекорды, я должен напрягаться, я должен исследовать свои пределы, учиться на этом и соответствующим образом корректировать, обнаруживая эти недостатки.

«Так что да, это интересно, и я думаю, это заставляет меня задуматься о таких вещах».

Я определенно уловил посыл фильма, что вы начали думать о смягчении своего подхода, имея в виду семью, в плане, возможно, большей осознанности в вопросах безопасности, чем в прошлом. Это справедливо?

Алексей Молчанов в своем характерном золотом костюме (Paramount Pictures)

«Это справедливо, да. Также из-за моего сына. Когда я нырял раньше, я не думал так много о безопасности. Я всегда был, конечно, осторожен и рисковал только если у меня была отличная команда поддержки — медики, спасатели и т. д. — но когда у тебя есть дети, это дополнительная мысль: хорошо, хочу ли я так же сильно поднапрячься или я уверен, что переживу это погружение и вернусь обратно в целости и сохранности?

«Поэтому, конечно, в последние несколько лет я начал думать о прыжках в воду по-другому, и это тяжело. У меня есть несколько друзей, которые перестали соревноваться, и они не смогли смириться с этой идеей, что когда у них есть дети, как они продолжают рисковать своей жизнью?

«И во фридайвинге, если вы ныряете не до предела, это безопасно, это безопасный вид спорта с соответствующей командой безопасности вокруг вас, но когда вы стремитесь к мировым рекордам, это немного рискованнее. Так что в целом я бы сказал, что да, я сейчас более осторожен, но я бы не сказал, что это заставляет меня бояться стремиться к мировым рекордам — я все еще чувствую в себе это желание».

Неужели рекорд CNF [плавание с постоянным весом без ласт] все еще так раздражает – вам нужно побить рекорд Уильяма Трубриджа на 102 метра?

«Конечно, запись CNF уже есть, и с тех пор, как мы закончили документальный фильм, я постоянно работал над техникой. Я уверен, что смогу сделать эту запись в течение следующих, скажем, шести месяцев. Я готов, и как только начнется новый сезон в следующем году, в марте/апреле, я займусь этой записью».

То есть вы все еще надеетесь в какой-то момент побить все пять рекордов по глубине одновременно?

«Я думаю, что главная идея фильма — побить все пять рекордов за один год — была в основном потому, что мне не разрешили участвовать в соревнованиях в 2022 году [как гражданину России из-за вторжения страны в Украину], а затем я вернулся к соревнованиям в 2023 году, и целью было вернуть мировые рекорды, которые я потерял, потому что не участвовал в соревнованиях. Вот почему возникла идея побить все рекорды одновременно

«В целом, я думаю, что в следующих сезонах мне не так интересны все пять рекордов одновременно — было бы неплохо, и я постараюсь это сделать, но я думаю, что даже просто достижение отдельных рекордов, например, достижение рекорда No Fins в одном сезоне и, может быть, еще одного рекорда в другой дисциплине — одного или двух мировых рекордов за сезон будет вполне достаточно. Пять мировых рекордов за год, это было суперинтенсивно.

«Этот документальный фильм, в нем было так много путешествий, так много соревнований. Я думаю, что для меня, чтобы чувствовать, что я балансирую между своими усилиями между видами спорта, но и расту в обществе, мне нравится делать меньше мировых рекордов. Эти пять рекордов потребовали довольно много усилий, и я думаю, что в следующем сезоне я подойду к этому более сбалансированно и постараюсь сделать только несколько.

Но это был очень удачный ракурс для фильма. Говоря о невозможности участвовать в соревнованиях в 2022 году, мне было интересно, каково это — выступать под нейтральным флагом в 2023 году? Это вас как-то беспокоило?

«Фриливинг — очень индивидуальный вид спорта, он меньше про команду и больше про отдельных людей, поэтому это было нормально, потому что мы все соревновались как личности, и сообщество было отличным и поддерживало. Это не было чем-то, что было бы действительно сложным или слишком негативным, поэтому я думаю, что с поддержкой сообщества это было нормально».

Может показаться, что кто-то, кто смотрит Freediver и, возможно, не знаком с этим видом спорта, даже если вы окружены людьми, это может быть довольно одинокая или изолированная жизнь. Вы считаете это справедливым?

«Я бы сказал, что когда вы гонитесь за этими рекордами, это небольшое сообщество. Есть огромное сообщество фридайверов, которые наслаждаются этим как спортом, как образом жизни для приключений, чтобы наслаждаться водой, но хотя есть только очень маленькая группа людей, которые хотят рекордов, это все равно очень дружное сообщество, и я чувствую большую поддержку.

«Я бы не сказал, что чувствую себя одиноким или уединенным — я бы сказал, что на соревнованиях со всеми моими коллегами-фридайверами я чувствую себя как одна семья».

У вас сложились хорошие отношения с Майклом Джоном Уорреном, режиссером фильма «Фридайвер»?

«Да, у меня были прекрасные беседы с ним, и я думаю, что с самого начала это была хорошая химия, и мы могли открыто обсуждать все, что касается фильма. Я мог вносить свои идеи, и я думаю, что это был очень приятный и совместный процесс. Так что у нас были хорошие отношения во время фильма, и теперь, после фильма, мы общаемся, так что да!»

Какой ваш любимый фильм о фридайвинге? Или, может быть, именно этот?

«До сих пор главный фильм о фридайвинге — это Большой синий Люка Бессона, и это 1988 год, но он сделан очень хорошо, он прекрасен, кинематография потрясающая. Даже сейчас, если вы посмотрите его, это то, что дает вам это понимание фридайвинга.

Фридайвер (Paramount Pictures)

«Я думаю, один из лучших моментов в фильме — это когда главный герой Жак Майоль [которого играет Жан-Марк Барр] идет, чтобы совершить погружение, а камера снимает, двигаясь назад. Вы можете видеть, как этот фридайвер приближается к платформе, где он будет совершать погружение, и как он уже находится в этой медитативной зоне. Так что этот кадр уникален, я думаю, больше никто не смог показать внутреннее состояние фридайвера, приближающегося к погружению.

«Это был просто потрясающий кадр. Я посмотрел его недавно, несколько месяцев назад – Большой синий определенно тот самый, и я думаю, что скоро настанет время снять еще один полнометражный фильм!»

Хотели бы вы принять в этом участие?

«Я бы с удовольствием принял участие в следующем полнометражном фильме, конечно, да».

Каким вы видите свое будущее вне конкуренции — в качестве инструктора?

«Уже сейчас я делаю несколько дел параллельно. Соревновательный фридайвинг — это большая часть моего внимания сейчас, но также в плане работы я сосредоточен на развитии сообщества с моей компанией Молчановы, основанный на методологии и философии моей мамы и учебных пособиях для подготовки фридайверов. Мы обучаем профессионалов, чтобы было больше инструкторов и больше школ по всему миру.

«Поэтому для меня очень важно развивать сообщество, и я хочу убедиться, что в мире будет больше мест, где можно безопасно научиться фридайвингу. Это моя текущая цель. Я уверен, что мы будем делать это еще много-много лет и вносить вклад в этот вид спорта на разных уровнях, а также организовывать мероприятия, поэтому я думаю, что создание контента, возможно, комментирование и реализация некоторых проектов в этой области фридайвинга — это то, что мне интересно.

«Будущие документальные фильмы могут быть о соревновательных видах спорта, но также могут освещать экологическую сторону спорта — как фридайверы могут внести свой вклад в решение экологических проблем, помогая в уборке, наблюдая за животными и т. д. Во фридайвинге много чего можно сделать, и я думаю, что в будущем мне будет интересно стать продюсером.

И наконец, считаете ли вы, что существует возможность физиологического прорыва, который позволит фридайверам погружаться значительно глубже в будущем?

«Я вижу, что смогу погружаться глубже — скажем, я могу понять, как погружаться на глубину 10 м. Мне нужно будет подготовиться, даже потратить пару месяцев на подготовку к рекордам, и, может быть, просто остаться где-то, где глубина лучше доступна. Это нелегко, мне понадобится несколько лет, может, несколько лет, может, пять лет, но я могу увидеть эти 10 м.

«И каждый раз, когда мы выходим за пределы, у меня возникает чувство: могу ли я выйти за пределы или нет? Этот рекорд No Fins держался семь или восемь лет и не был улучшен, так что он показывает, что, ладно, без ласт это действительно сложно — мы можем улучшиться на 2 метра, на 3 метра, но 10 метров — это звучит безумно.

«Но с моноластами и биластами я это вижу — и знаю, что мы пойдем глубже».

Текущие мировые рекорды глубины по версии AIDA Алексея Молчанова: Переменный вес (VWT) 156 м (28 марта 2024 г.) Постоянный вес (CWT) 136 м (29 сентября 2023 г.) Биласты с постоянным весом (CWTB) 125 м (10 сентября 2024 г.) Покойная Наталья Молчанова на протяжении последних 9 лет удерживала мировой рекорд по статическому апноэ — 2 мин 11 сек. Алексей Молчанов установил 33 мировых рекорда AIDA и CMAS и 1 мировой рекорд Гиннесса, а также завоевал 34 золотых, серебряных и бронзовых медали в личном и командном зачете на чемпионатах мира.

Также в Дивернете: Фридайвер: глубже в мир Молчанова (рецензия на фильм). Фридайвер уже доступен на Prime Video, а также для покупки или аренды в цифровом формате.