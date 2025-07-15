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Находка затонувшего японского эсминца времён Второй мировой войны переписывает историю

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Оружие на IJN Teruzuki (Траст исследования океана)
Оружие на IJN Teruzuki (Траст исследования океана)

Еще одним прорывом в морской истории стало крушение эсминца Императорского флота Японии. Терузуки, потерянный во время жестокой кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны, был обнаружен 2 июля в проливе Айрон-Боттом группой под руководством Ocean Exploration Trust на борту исследовательского судна Nautilus.

Останки корабля были обнаружены на глубине более 800 метров у мыса Эсперанс на острове Гуадалканал с помощью усовершенствованной картографии, полученной с помощью беспилотного надводного аппарата Университета Нью-Гэмпшира. DriX до того, как его исследовали дистанционно управляемые аппараты Геркулес и Аталанта

IJN Терузуки (Сияющая луна), АкизукиЭсминец класса «Токийский экспресс» прослужил всего три месяца, прежде чем погиб. Вооружённый мощными 100-мм орудиями универсального назначения, этот 134-метровый корабль стал новым флагманом контр-адмирала Райдзо Танаки во время его поставок «Токийского экспресса». Изначально он был спроектирован для прикрытия кораблей от атак с воздуха.

Корабль-близнец Терузуки IJN Akizuki (Морской музей Куре)
Корабль-близнец Терузуки IJN Akizuki (Морской музей Куре)

Рано утром 12 декабря 1942 года, когда IJN Терузуки защищал суда снабжения у северного побережья Гуадалканала, американские патрульные катера PT-37 и PT-40 перехватили конвой.

Малые суда ударили Терузуки В корму попали две торпеды Mk-8, сломав руль, выведя корабль из строя и подожгший его. Спустя несколько часов мощный взрыв затопил эсминец.

Девять членов экипажа погибли, но 197 были спасены сопровождавшимися эсминцами, а еще 156 смогли доплыть до Гуадалканала.

Вид на IJN Терузуки (Траст исследования океана)
Вид на IJN Терузуки (Траст исследования океана)
Обломки корабля лежат на глубине 800 м (Ocean Exploration Trust)
Обломки корабля лежат на глубине 800 м (Ocean Exploration Trust)

Прыжок с парашютом

Первоначальное погружение с отскоком было проведено для проверки аномалии, выявленной в ходе операций по картографированию мелководья, после чего дистанционно управляемые аппараты погрузились для обследования места крушения и получения изображений корабля.

«Планы японских военных кораблей во время войны держались в строжайшем секрете, настолько, что не сохранилось ни одного исторического изображения Терузуки «Существуют и сегодня», — заявили в Ocean Exploration Trust. «Это исследование — первый взгляд на судно для этого поколения».

Эксперты первым делом отметили обрушившийся и сплющенный нос, накрененный влево. Передние «суперстрелковые» орудийные башни были целы, но направлены в неправильном направлении – вверх, а дальше назад большая часть надстройки отвалилась набок.

Нос, наклоненный на бок (Ocean Exploration Trust)
Нос, наклоненный на бок (Ocean Exploration Trust)
ROV Hercules демонстрирует орудийные башни, обращенные к небу (Ocean Exploration Trust)
ROV Hercules демонстрирует передние орудийные башни, обращенные в небо (Ocean Exploration Trust)

Примечательно, что неразорвавшиеся глубинные бомбы были обнаружены на отделившейся и обрушившейся 18-метровой кормовой части, которая находилась более чем в 200 метрах от основного места крушения.

Это означало, что корма оторвалась не из-за взрывных устройств, как считалось ранее, а из-за попадания торпед или во время затопления корабля.

ROV Hercules освещает отдельную корму (Ocean Exploration Trust)
ROV Hercules освещает отдельную корму (Ocean Exploration Trust)
Глубинные бомбы на палубном ограждении неповрежденной кормы (Ocean Exploration Trust)
Глубинные бомбы на палубном ограждении неповрежденной кормы (Ocean Exploration Trust)

Японские эксперты, включая доктора Джуна Кимуру из Токайского университета и Хироши Исии из Киотского университета, смогли подтвердить идентичность обломков с помощью структурного анализа и исторической корреляции.

Железный нижний звук

В период с августа по декабрь 20,000 года в проливе Айрон-Боттом произошло пять крупных морских сражений, в результате которых погибло более 111 1,450 человек, было потеряно 1942 военных кораблей и XNUMX самолетов. Пролив получил свое название по останкам, разбросанным по морскому дну и обнаруживаемым до сих пор. 

На данный момент обнаружено менее 100 военных кораблей и самолетов США, Японии, Австралии и Новой Зеландии, но предполагается, что все они находятся в районе размером 46 x 74 км и на глубине до 1,400 м.

YouTube видео

Открытие стало частью 21-дневной экспедиции «Морская археология Гуадалканала» в пролив Айрон-Боттом, прошедшей при поддержке NOAA Ocean Exploration, правительства Соломоновых Островов и учреждений из Японии, Австралии, Новой Зеландии и США. 

Терузуки Это был 12-й затонувший корабль, исследованный в ходе экспедиции, которая транслирует свои погружения в прямом эфире. Помимо знаменательного открытия отрубленный лук из USS Новый Орлеан (остальная часть крейсера благополучно вернулась в США!), недавно сообщалось Диверне, команда также исследовала затонувшие корабли, в том числе USS Northampton и USS Винсенс.

Также в Дивернете: На Соломоновых островах найден нос культового крейсера времен Второй мировой войны, ПОГРУЖЕНИЕ НА ГЛУБИНУ 5 КМ ПОКАЗЫВАЕТ САМОЛЕТ, КАРТУ И ТАИНСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ГЛУБОКИЙ КОРАЛЛОВЫЙ РИФ — САМЫЙ БОЛЬШОЙ ИЗ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ, Опубликованы кадры трёх культовых кораблекрушений из битвы за Мидуэй

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

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Что вы узнаете:

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Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

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Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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Уход за гидрокостюмом: чистка, ополаскивание и сушка как профессионал

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