Находка затонувшего японского эсминца времён Второй мировой войны переписывает историю

Еще одним прорывом в морской истории стало крушение эсминца Императорского флота Японии. Терузуки, потерянный во время жестокой кампании на Гуадалканале во время Второй мировой войны, был обнаружен 2 июля в проливе Айрон-Боттом группой под руководством Ocean Exploration Trust на борту исследовательского судна Nautilus.
Останки корабля были обнаружены на глубине более 800 метров у мыса Эсперанс на острове Гуадалканал с помощью усовершенствованной картографии, полученной с помощью беспилотного надводного аппарата Университета Нью-Гэмпшира. DriX до того, как его исследовали дистанционно управляемые аппараты Геркулес и Аталанта.
IJN Терузуки (Сияющая луна), АкизукиЭсминец класса «Токийский экспресс» прослужил всего три месяца, прежде чем погиб. Вооружённый мощными 100-мм орудиями универсального назначения, этот 134-метровый корабль стал новым флагманом контр-адмирала Райдзо Танаки во время его поставок «Токийского экспресса». Изначально он был спроектирован для прикрытия кораблей от атак с воздуха.
Рано утром 12 декабря 1942 года, когда IJN Терузуки защищал суда снабжения у северного побережья Гуадалканала, американские патрульные катера PT-37 и PT-40 перехватили конвой.
Малые суда ударили Терузуки В корму попали две торпеды Mk-8, сломав руль, выведя корабль из строя и подожгший его. Спустя несколько часов мощный взрыв затопил эсминец.
Девять членов экипажа погибли, но 197 были спасены сопровождавшимися эсминцами, а еще 156 смогли доплыть до Гуадалканала.
Прыжок с парашютом
Первоначальное погружение с отскоком было проведено для проверки аномалии, выявленной в ходе операций по картографированию мелководья, после чего дистанционно управляемые аппараты погрузились для обследования места крушения и получения изображений корабля.
«Планы японских военных кораблей во время войны держались в строжайшем секрете, настолько, что не сохранилось ни одного исторического изображения Терузуки «Существуют и сегодня», — заявили в Ocean Exploration Trust. «Это исследование — первый взгляд на судно для этого поколения».
Эксперты первым делом отметили обрушившийся и сплющенный нос, накрененный влево. Передние «суперстрелковые» орудийные башни были целы, но направлены в неправильном направлении – вверх, а дальше назад большая часть надстройки отвалилась набок.
Примечательно, что неразорвавшиеся глубинные бомбы были обнаружены на отделившейся и обрушившейся 18-метровой кормовой части, которая находилась более чем в 200 метрах от основного места крушения.
Это означало, что корма оторвалась не из-за взрывных устройств, как считалось ранее, а из-за попадания торпед или во время затопления корабля.
Японские эксперты, включая доктора Джуна Кимуру из Токайского университета и Хироши Исии из Киотского университета, смогли подтвердить идентичность обломков с помощью структурного анализа и исторической корреляции.
Железный нижний звук
В период с августа по декабрь 20,000 года в проливе Айрон-Боттом произошло пять крупных морских сражений, в результате которых погибло более 111 1,450 человек, было потеряно 1942 военных кораблей и XNUMX самолетов. Пролив получил свое название по останкам, разбросанным по морскому дну и обнаруживаемым до сих пор.
На данный момент обнаружено менее 100 военных кораблей и самолетов США, Японии, Австралии и Новой Зеландии, но предполагается, что все они находятся в районе размером 46 x 74 км и на глубине до 1,400 м.
Открытие стало частью 21-дневной экспедиции «Морская археология Гуадалканала» в пролив Айрон-Боттом, прошедшей при поддержке NOAA Ocean Exploration, правительства Соломоновых Островов и учреждений из Японии, Австралии, Новой Зеландии и США.
Терузуки Это был 12-й затонувший корабль, исследованный в ходе экспедиции, которая транслирует свои погружения в прямом эфире. Помимо знаменательного открытия отрубленный лук из USS Новый Орлеан (остальная часть крейсера благополучно вернулась в США!), недавно сообщалось Диверне, команда также исследовала затонувшие корабли, в том числе USS Northampton и USS Винсенс.
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