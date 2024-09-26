Охотники за затонувшими судами раскрывают еще одну тайну Великих озер

Начиная с 1980-х годов многие аквалангисты взялись за поиски обломков судна. Джон Эвенсон в озере Мичиган один дайвинг-клуб даже объявил вознаграждение в размере 500 долларов, но только сейчас был обнаружен паровой буксир, затерянный в 1895 году, — на глубине всего 13 метров.

Морские историки Брендон Бейллод и Роберт Джек, уже известные тем, что за последние два года обнаружили два исторических затонувших судна в Великих озерах, тесно сотрудничали с Висконсин Историческое Общество и сузили район поиска, используя современные газетные статьи и собственные отчеты капитана, прежде чем применить к задаче свой гидролокатор бокового обзора высокого разрешения.

Они отвели на охоту три дня, начиная с 13 сентября, но их исследования были настолько точными, что им потребовалось всего пять минут, чтобы найти цель в четырех милях к северо-востоку от Алгомы, недалеко от Грин-Бей.

Охотники за затонувшими судами Байо и Джек возле лодки первого (Брендон Байо)

Команда Джон Эвенсон котел выделялся на скане (Брендон Байлод)

На экране гидролокатора DeepVision Little Eye был виден большой котел, а когда пара развернула свой ROV, они также увидели корпус с гигантским винтом, паровой двигатель и различные другие механизмы.

Огромный паровой котел (Тамара Томсен / Историческое общество Висконсина)

Подводный археолог из Висконсина Тамара Томсен прибыла на следующий день с водолазом Заком Уитроком, чтобы обследовать, задокументировать и подтвердить идентичность затонувшего судна, о котором сообщили Байлод и Джек. Из более чем 2,000 изображений высокого разрешения, полученных водолазами, Уитрок создал 3D-фотограмметрическую модель.

Стоп-кадр фотограмметрической модели Джон Эвенсон (Зак Уитрок)

Назван в честь строителя.

16-метровый паровой лесной буксир был построен Джоном Эвенсоном в Милуоки в 1884 году и назван в его честь. Использовавшийся в основном для буксировки судов в и через судоходный канал залива Стерджен, а также для спасения затонувших кораблей, в последние годы он буксировал баржи с камнем из карьера братьев Лори в заливе Стерджен в озерные порты Висконсина.

Команда Джон Эвенсон около 1890 г. (Брендон Байо, предоставлено семьей Гарольда Дж. Бенаша)

5 июня 1895 года Джон Эвенсон только что прошел ремонт котла, когда его капитан Джон Лори решил откликнуться на просьбу и отбуксировать через канал значительно более крупное судно — паровую баржу Я Уотсон Стивенсон и его две вспомогательные шхуны-баржи. Озеро было неспокойным из-за сильных ветров.

Команда Я Уотсон Стивенсон, который перевернул Джон Эвенсон (Коллекция Патрика Лабади)

При попытке взять линию Джон Эвенсон пересек нос быстро движущейся баржи, которая зацепила ее за корму. Джон Эвенсон перевернулся через нос другого судна и перевернулся, затонув через три минуты.

Капитан Лори и четверо членов экипажа были брошены в воду и позже спасены, но пожарного Мартина «Болди» Босвелла, который спал под палубой, спасти не удалось.

Я передумал.

В 1897 году братья Лори решили спасти буксир и наняли для этой задачи лодку, но поскольку они уже получили страховую выплату, им грозил серьезный спор со страховщиком, и в конце концов они оставили обломки там, где они лежали, сохранив при этом все оборудование.

Пропеллер (Тамара Томсен / Историческое общество Висконсина)

В то время о затоплении сообщалось много информации, однако сведения о глубине воды, по-видимому, сильно различались — от 15 до 90 метров, что на протяжении многих лет сбивало с толку исследователей.

Теперь планируется, что обломки будут номинированы на премию США. Национальный регистр исторических мест и стал доступен для посещения дайверами.

Бэйллод и Джек являются членами Ассоциации подводной археологии Висконсина, которая поощряет распространение среди общественности информации о затонувших кораблях.

Охотники за обломками были ответственны за нахождение нетронутых останков шхуны Тринидад в озере Мичиган в июне 2023 года, как сообщается на Диверне, а также шхуна Маргарет А. Мьюир год спустя.

Исследуйте фотограмметрия модель Джон Эвенсон.

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