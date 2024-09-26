Охотники за затонувшими судами раскрывают еще одну тайну Великих озер

Начиная с 1980-х годов многие аквалангисты взялись за поиски обломков судна. Джон Эвенсон в озере Мичиган один дайвинг-клуб даже объявил вознаграждение в размере 500 долларов, но только сейчас был обнаружен паровой буксир, затерянный в 1895 году, — на глубине всего 13 метров.
Морские историки Брендон Бейллод и Роберт Джек, уже известные тем, что за последние два года обнаружили два исторических затонувших судна в Великих озерах, тесно сотрудничали с Висконсин Историческое Общество и сузили район поиска, используя современные газетные статьи и собственные отчеты капитана, прежде чем применить к задаче свой гидролокатор бокового обзора высокого разрешения.
Они отвели на охоту три дня, начиная с 13 сентября, но их исследования были настолько точными, что им потребовалось всего пять минут, чтобы найти цель в четырех милях к северо-востоку от Алгомы, недалеко от Грин-Бей.
На экране гидролокатора DeepVision Little Eye был виден большой котел, а когда пара развернула свой ROV, они также увидели корпус с гигантским винтом, паровой двигатель и различные другие механизмы.
Подводный археолог из Висконсина Тамара Томсен прибыла на следующий день с водолазом Заком Уитроком, чтобы обследовать, задокументировать и подтвердить идентичность затонувшего судна, о котором сообщили Байлод и Джек. Из более чем 2,000 изображений высокого разрешения, полученных водолазами, Уитрок создал 3D-фотограмметрическую модель.
Назван в честь строителя.
16-метровый паровой лесной буксир был построен Джоном Эвенсоном в Милуоки в 1884 году и назван в его честь. Использовавшийся в основном для буксировки судов в и через судоходный канал залива Стерджен, а также для спасения затонувших кораблей, в последние годы он буксировал баржи с камнем из карьера братьев Лори в заливе Стерджен в озерные порты Висконсина.
5 июня 1895 года Джон Эвенсон только что прошел ремонт котла, когда его капитан Джон Лори решил откликнуться на просьбу и отбуксировать через канал значительно более крупное судно — паровую баржу Я Уотсон Стивенсон и его две вспомогательные шхуны-баржи. Озеро было неспокойным из-за сильных ветров.
При попытке взять линию Джон Эвенсон пересек нос быстро движущейся баржи, которая зацепила ее за корму. Джон Эвенсон перевернулся через нос другого судна и перевернулся, затонув через три минуты.
Капитан Лори и четверо членов экипажа были брошены в воду и позже спасены, но пожарного Мартина «Болди» Босвелла, который спал под палубой, спасти не удалось.
Я передумал.
В 1897 году братья Лори решили спасти буксир и наняли для этой задачи лодку, но поскольку они уже получили страховую выплату, им грозил серьезный спор со страховщиком, и в конце концов они оставили обломки там, где они лежали, сохранив при этом все оборудование.
В то время о затоплении сообщалось много информации, однако сведения о глубине воды, по-видимому, сильно различались — от 15 до 90 метров, что на протяжении многих лет сбивало с толку исследователей.
Теперь планируется, что обломки будут номинированы на премию США. Национальный регистр исторических мест и стал доступен для посещения дайверами.
Бэйллод и Джек являются членами Ассоциации подводной археологии Висконсина, которая поощряет распространение среди общественности информации о затонувших кораблях.
Охотники за обломками были ответственны за нахождение нетронутых останков шхуны Тринидад в озере Мичиган в июне 2023 года, как сообщается на Диверне, а также шхуна Маргарет А. Мьюир год спустя.
Исследуйте фотограмметрия модель Джон Эвенсон.
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