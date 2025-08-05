Охотники за затонувшими кораблями ищут один пароход, находят другой.

В реке Фокс в Ошкоше (штат Висконсин) обнаружены останки судна XIX века. Это не то судно, которое ожидала найти группа исследователей, а другое, построенное на тех же верфях.

Члены Ассоциация подводной археологии Висконсина (WUAA)) проводили пятичасовое исследование с помощью гидролокатора высокого разрешения в рамках проекта Висконсинского исторического общества Программа сохранения морской среды.

Предыдущие исследования были небольшими и локальными, поэтому команда пыталась нанести на карту все возможные места крушений на 4-километровом участке реки, впадающей в озеро Виннебаго.

Их гидролокатор DeepVision позволит охватить всю 150-метровую ширину реки за один проход и получить изображения интересующих объектов с чрезвычайно высоким разрешением.

«LW Crane» среди других пароходов на реке Миссисипи около 1872 года (Специальные коллекции библиотеки Мерфи)

Следователи надеялись найти пропавший пароход под названием Берлин Сити, построенный в 1856 году и, согласно историческим данным, затонувший на этом участке реки. Судно использовалось для перевозки пассажиров и грузов между Берлином и Ошкошем. Длина судна составляла 30 метров, а ширина — 5.5 метра.

В ноябре 1870 года судно стояло на якоре у верфи Ошкоша на зимнем ремонте, когда на борту вспыхнул пожар. Якорную цепь пришлось перерезать, и Берлин Сити дрейфовать вниз по реке, поскольку он сгорел до ватерлинии, прежде чем затонуть.

За пределами запланированной зоны поиска группа обнаружила частично засыпанный грунтом корпус длиной около 27 м и шириной 7 м, носовая часть которого, как говорят, напоминала носовую часть шхуны Великих озер — судна с плоским корпусом и продольной оснасткой, имеющей как минимум две мачты.

Они считают, что это LW Кран, еще один лесной пароход, построенный на тех же берлинских верфях, что и Берлин Сити но в 1865 году. Известно, что он также сгорел до ватерлинии и затонул у стапеля железной дороги Св. Павла в Ошкоше в 1880 году.

Возможные обломки крана LW

Стапель был найден почти сразу на другом берегу реки от места крушения, в то время как каменные кессоны железнодорожного моста Святого Павла лежали всего в 100 метрах от него.

Команда надеется исследовать это место с аквалангом, хотя, по их словам, видимость настолько плохая, что более подробную информацию и масштабные данные, вероятно, можно будет получить с помощью гидролокационных съемок высокого разрешения.

Река содержит большое количество естественного мусора, такого как деревья, брёвна и крупные камни, а также фрагменты лодочных причалов, кессонов и небольших рыбацких лодок. Другой объект, обнаруженный во время исследования, мог быть частью старого моста или носовой частью раннего колёсного парохода. Менаша, заброшенный в 1861 году.

Команда также исследовала неглубокое место крушения, обнаруженное в 2016 году и названное «Кевином» в честь одного из нашедших его, Кевина Каллена. Из-за дальнейшего размыва оно до сих пор не идентифицировано, но считается, что оно не является… Берлин Сити поскольку было известно, что этот пароход дрейфовал вниз по течению.

В мае этого года Диверне сообщил о том, как WUAA нырнул и идентифицировал Джей Си Эймс, один из самых мощных буксиров, когда-либо работавших на Великих озерах, на озере Мичиган.