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Охотники за затонувшими кораблями ищут один пароход, находят другой.

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Снимки, полученные с помощью гидролокатора, предположительно принадлежат крану LW (Висконсинская подводная археологическая ассоциация / Брендан Бейллод)
Снимки, полученные с помощью гидролокатора, предположительно принадлежат крану LW (Висконсинская подводная археологическая ассоциация / Брендан Бейллод)

В реке Фокс в Ошкоше (штат Висконсин) обнаружены останки судна XIX века. Это не то судно, которое ожидала найти группа исследователей, а другое, построенное на тех же верфях.

Члены Ассоциация подводной археологии Висконсина (WUAA)) проводили пятичасовое исследование с помощью гидролокатора высокого разрешения в рамках проекта Висконсинского исторического общества Программа сохранения морской среды

Предыдущие исследования были небольшими и локальными, поэтому команда пыталась нанести на карту все возможные места крушений на 4-километровом участке реки, впадающей в озеро Виннебаго. 

Их гидролокатор DeepVision позволит охватить всю 150-метровую ширину реки за один проход и получить изображения интересующих объектов с чрезвычайно высоким разрешением. 

«LW Crane» среди других пароходов на реке Миссисипи около 1872 года. Останки крушения уже обнаружены (Специальные коллекции библиотеки Мерфи)
«LW Crane» среди других пароходов на реке Миссисипи около 1872 года (Специальные коллекции библиотеки Мерфи)

Следователи надеялись найти пропавший пароход под названием Берлин Сити, построенный в 1856 году и, согласно историческим данным, затонувший на этом участке реки. Судно использовалось для перевозки пассажиров и грузов между Берлином и Ошкошем. Длина судна составляла 30 метров, а ширина — 5.5 метра. 

В ноябре 1870 года судно стояло на якоре у верфи Ошкоша на зимнем ремонте, когда на борту вспыхнул пожар. Якорную цепь пришлось перерезать, и Берлин Сити дрейфовать вниз по реке, поскольку он сгорел до ватерлинии, прежде чем затонуть.

За пределами запланированной зоны поиска группа обнаружила частично засыпанный грунтом корпус длиной около 27 м и шириной 7 м, носовая часть которого, как говорят, напоминала носовую часть шхуны Великих озер — судна с плоским корпусом и продольной оснасткой, имеющей как минимум две мачты. 

Они считают, что это LW Кран, еще один лесной пароход, построенный на тех же берлинских верфях, что и Берлин Сити но в 1865 году. Известно, что он также сгорел до ватерлинии и затонул у стапеля железной дороги Св. Павла в Ошкоше в 1880 году.

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Возможные обломки крана LW
Возможные обломки крана LW

Стапель был найден почти сразу на другом берегу реки от места крушения, в то время как каменные кессоны железнодорожного моста Святого Павла лежали всего в 100 метрах от него.

Команда надеется исследовать это место с аквалангом, хотя, по их словам, видимость настолько плохая, что более подробную информацию и масштабные данные, вероятно, можно будет получить с помощью гидролокационных съемок высокого разрешения. 

Река содержит большое количество естественного мусора, такого как деревья, брёвна и крупные камни, а также фрагменты лодочных причалов, кессонов и небольших рыбацких лодок. Другой объект, обнаруженный во время исследования, мог быть частью старого моста или носовой частью раннего колёсного парохода. Менаша, заброшенный в 1861 году.

Команда также исследовала неглубокое место крушения, обнаруженное в 2016 году и названное «Кевином» в честь одного из нашедших его, Кевина Каллена. Из-за дальнейшего размыва оно до сих пор не идентифицировано, но считается, что оно не является… Берлин Сити поскольку было известно, что этот пароход дрейфовал вниз по течению.

В мае этого года Диверне сообщил о том, как WUAA нырнул и идентифицировал  Джей Си Эймс, один из самых мощных буксиров, когда-либо работавших на Великих озерах, на озере Мичиган.

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