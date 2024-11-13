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Водолазы, занимающиеся поиском затонувших кораблей, отдают дань уважения летчикам Второй мировой войны по обе стороны Канады

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Водолазы устанавливают информационную табличку на месте крушения (UASBC)
Водолазы устанавливают информационную табличку на месте крушения (UASBC)

Два обломка бомбардировщиков Второй мировой войны в Канаде были увековечены водолазными командами. Оба самолета потерпели крушение и затонули в 1943 году, были вновь обнаружены в 2022 году — и в каждом случае было найдено только одно тело из четырех членов экипажа.

На западном побережье Канады дайверы из Подводное археологическое общество Британской Колумбии (UASBC) установили 90 ноября 9-килограммовую бетонную доску, чтобы отметить место на глубине 26 м, где затонул учебный самолет Королевских ВВС, упавший в Тихий океан недалеко от острова Ванкувер. Они также извлекли находившийся на дне моря компас штурмана для консервации.

Компас навигатора (UASBC)
Компас навигатора (UASBC)

Средний бомбардировщик Handley Page Hampden P5433 из 32-го учебного подразделения Королевских ВВС вылетел с аэродрома Королевских ВВС в заливе Патрисия (ныне международный аэропорт Виктория) во второй половине дня 14 марта 1943 года.

Экипаж самолета состоял из двух австралийцев: пилота-лейтенанта Аллана Ханта и штурмана-лейтенанта Реджинальда Манттана, а также канадских радистов/стрелков-лейтенантов Гранта Холла и сержанта Говарда Пирси. 

Бомбардировщик Handley Page Hampden (Королевские ВВС)
Бомбардировщик Handley Page Hampden (Королевские ВВС)

Их обычный учебный полет был предназначен для практики полетов на малой высоте над Тихим океаном, а затем и ночных полетов, но около 5.30:450 вечера самолет был замечен входящим в штопор на высоте XNUMX м и вертикально пикирующим в залив Саанич. Все четыре летчика погибли, хотя только тело офицера Ханта было найдено.

Широко разбросанные останки были обнаружены в 2022 году дайвером Лайлом Берзинсом, когда он снимал осьминогов. Когда дайверы UASBC провели дальнейшее исследование, они обнаружили пропеллеры, двигатель, шасси, компас и подошвы ботинок.

Колесо самолета (UASBC)
Посадочное колесо (UASBC)
Пропеллер (UASBC)
Пропеллер (UASBC)

Команде потребовалось провести значительное исследование, чтобы сузить круг подозреваемых до одного конкретного самолета Handley-Page Hampden из 104, которые базировались в заливе Патрисия во время Второй мировой войны, поскольку не менее 2 из них потерпели крушение.

Команда дайверов UASBC (UASBC)
Команда дайверов UASBC (UASBC)

Говорят, что двухмоторный средний бомбардировщик Hampden приобрел репутацию из-за отказов двигателей. Он служил на ранних этапах войны в Европе, действуя в основном по ночам, но был снят с вооружения Бомбардировочным командованием Королевских ВВС в конце 1942 года, поскольку для налетов стали предпочтительнее использовать тяжелые четырехмоторные бомбардировщики. Смотреть Модель 3D части места крушения.

Ящик бомбардира

Обломки самолета на восточной стороне страны, B-24 Liberator Королевских канадских ВВС, лежат на глубине 40 м в озере Гандер длиной 56 км, в центре острова Ньюфаундленд. Недавно был извлечен «ящик бомбардира», который будет выставлен в музее авиации в городе Гандер. 

Бомбардировщик RCAF Liberator1 LAC
Бомбардировщик B-24 с идентичной маркировкой (Библиотека и Архив Канады)

Бомбардировщик, получивший обозначение 589 D, потерпел крушение вскоре после взлета 4 сентября 1943 года, также из-за отказа двигателя, в результате чего погибли все четыре члена экипажа: пилот командир крыла Дж. М. Янг, командир эскадрильи Джон Грант Маккензи, летный офицер Виктор Билл и ведущий рядовой Гордон Уорд. Только тело Маккензи удалось извлечь из перевернутого обломка водолазам в касках во время крушения.

Самолет был обнаружен с помощью гидролокационного сканирования и ROV в 2022 году, после чего было проведено исследование с помощью подводного плавания. Общество сохранения затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора (SPSNL) водолазы в сопровождении съемочной группы документального фильма. Удалось обнаружить только крылья, переднюю часть фюзеляжа и шасси, а позже и один пропеллер.

Нил Берджесс, президент общества, принимал участие как в первом, так и в недавнем погружении, которое он описал CBC как «самое жуткое погружение, которое я когда-либо совершал» из-за масштабов самолета и сверхнизкой видимости.

Пульт управления интервалом сброса бомб находился в открытой носовой части обломков (Максвель Хон)
Пульт управления интервалом сброса бомб, обнаруженный в открытом носу (Максвел Хон / SPSNL)

Ящик бомбардировщика, также известный как ящик управления интервалом сброса бомб, был прикреплен к носу самолета только проводами. Он упал, когда Берджесс его отрезал, еще больше уменьшив видимость, поскольку ему пришлось шарить в иле, чтобы его найти, что он в конце концов и сделал. 

Однако он подчеркнул, что к обломкам судна относились с «максимальным уважением» и не предпринимали никаких других попыток потревожить их.

Археологический факультет Мемориального университета Ньюфаундленда занимался очисткой и консервацией ящика для показа в музее Гандера. Североатлантический музей авиации.

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https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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