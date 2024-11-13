Водолазы, занимающиеся поиском затонувших кораблей, отдают дань уважения летчикам Второй мировой войны по обе стороны Канады

Два обломка бомбардировщиков Второй мировой войны в Канаде были увековечены водолазными командами. Оба самолета потерпели крушение и затонули в 1943 году, были вновь обнаружены в 2022 году — и в каждом случае было найдено только одно тело из четырех членов экипажа.

На западном побережье Канады дайверы из Подводное археологическое общество Британской Колумбии (UASBC) установили 90 ноября 9-килограммовую бетонную доску, чтобы отметить место на глубине 26 м, где затонул учебный самолет Королевских ВВС, упавший в Тихий океан недалеко от острова Ванкувер. Они также извлекли находившийся на дне моря компас штурмана для консервации.

Компас навигатора (UASBC)

Средний бомбардировщик Handley Page Hampden P5433 из 32-го учебного подразделения Королевских ВВС вылетел с аэродрома Королевских ВВС в заливе Патрисия (ныне международный аэропорт Виктория) во второй половине дня 14 марта 1943 года.

Экипаж самолета состоял из двух австралийцев: пилота-лейтенанта Аллана Ханта и штурмана-лейтенанта Реджинальда Манттана, а также канадских радистов/стрелков-лейтенантов Гранта Холла и сержанта Говарда Пирси.

Бомбардировщик Handley Page Hampden (Королевские ВВС)

Их обычный учебный полет был предназначен для практики полетов на малой высоте над Тихим океаном, а затем и ночных полетов, но около 5.30:450 вечера самолет был замечен входящим в штопор на высоте XNUMX м и вертикально пикирующим в залив Саанич. Все четыре летчика погибли, хотя только тело офицера Ханта было найдено.

Широко разбросанные останки были обнаружены в 2022 году дайвером Лайлом Берзинсом, когда он снимал осьминогов. Когда дайверы UASBC провели дальнейшее исследование, они обнаружили пропеллеры, двигатель, шасси, компас и подошвы ботинок.

Посадочное колесо (UASBC)

Пропеллер (UASBC)

Команде потребовалось провести значительное исследование, чтобы сузить круг подозреваемых до одного конкретного самолета Handley-Page Hampden из 104, которые базировались в заливе Патрисия во время Второй мировой войны, поскольку не менее 2 из них потерпели крушение.

Команда дайверов UASBC (UASBC)

Говорят, что двухмоторный средний бомбардировщик Hampden приобрел репутацию из-за отказов двигателей. Он служил на ранних этапах войны в Европе, действуя в основном по ночам, но был снят с вооружения Бомбардировочным командованием Королевских ВВС в конце 1942 года, поскольку для налетов стали предпочтительнее использовать тяжелые четырехмоторные бомбардировщики. Смотреть Модель 3D части места крушения.

Ящик бомбардира

Обломки самолета на восточной стороне страны, B-24 Liberator Королевских канадских ВВС, лежат на глубине 40 м в озере Гандер длиной 56 км, в центре острова Ньюфаундленд. Недавно был извлечен «ящик бомбардира», который будет выставлен в музее авиации в городе Гандер.

Бомбардировщик B-24 с идентичной маркировкой (Библиотека и Архив Канады)

Бомбардировщик, получивший обозначение 589 D, потерпел крушение вскоре после взлета 4 сентября 1943 года, также из-за отказа двигателя, в результате чего погибли все четыре члена экипажа: пилот командир крыла Дж. М. Янг, командир эскадрильи Джон Грант Маккензи, летный офицер Виктор Билл и ведущий рядовой Гордон Уорд. Только тело Маккензи удалось извлечь из перевернутого обломка водолазам в касках во время крушения.

Самолет был обнаружен с помощью гидролокационного сканирования и ROV в 2022 году, после чего было проведено исследование с помощью подводного плавания. Общество сохранения затонувших кораблей Ньюфаундленда и Лабрадора (SPSNL) водолазы в сопровождении съемочной группы документального фильма. Удалось обнаружить только крылья, переднюю часть фюзеляжа и шасси, а позже и один пропеллер.

Нил Берджесс, президент общества, принимал участие как в первом, так и в недавнем погружении, которое он описал CBC как «самое жуткое погружение, которое я когда-либо совершал» из-за масштабов самолета и сверхнизкой видимости.

Пульт управления интервалом сброса бомб, обнаруженный в открытом носу (Максвел Хон / SPSNL)

Ящик бомбардировщика, также известный как ящик управления интервалом сброса бомб, был прикреплен к носу самолета только проводами. Он упал, когда Берджесс его отрезал, еще больше уменьшив видимость, поскольку ему пришлось шарить в иле, чтобы его найти, что он в конце концов и сделал.

Однако он подчеркнул, что к обломкам судна относились с «максимальным уважением» и не предпринимали никаких других попыток потревожить их.

Археологический факультет Мемориального университета Ньюфаундленда занимался очисткой и консервацией ящика для показа в музее Гандера. Североатлантический музей авиации.

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