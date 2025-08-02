Водолаз Мазраани погиб во время экспедиции в Атлантику

Известный американский технический дайвер Джо Мазраани погиб после погружения на затонувший объект в Атлантическом океане более чем в 300 км от северо-восточного побережья США.

48-летний Мазраани, проживающий в Нью-Джерси, нырял с группой со своей лодки. Цепкий 29 июля, когда, как сообщается, ему потребовалась неотложная медицинская помощь. Другие водолазы помогли ему вернуться на лодку и попытались оказать реанимационную помощь, но не смогли его реанимировать.

Рано утром следующего дня судно прибыло в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Полиция штата и местная полиция, а также Береговая охрана США проводили расследование.

«Хотя мы решили сохранить подробности в тайне, в настоящее время у нас нет оснований подозревать ошибку водолаза или неисправность оборудования», — заявила партнер Мазраани Дженнифер Селлитти от имени их компании Atlantic Wreck Salvage and Цепкий«Все признаки указывают на необходимость неотложной медицинской помощи».

Группа занималась погружениями на восточном краю Джорджес-Бэнк, хорошо известного среди технических дайверов США, и исследовала неопознанный затонувший корабль, который они назвали «Большой пароход».

Экспедиции на затонувшие корабли

Мазрани был известен как историк морского дела и исследователь, занимающийся техническим дайвингом. Родившись в Ливане, он эмигрировал в США в возрасте 15 лет и стал адвокатом по уголовным делам. С середины 1990-х годов он также занимался дайвингом, ныряя к затонувшим кораблям у берегов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Массачусетса при любой возможности.

Он был водолазом открытого цикла с тримиксом и ребризером, а также имел лицензию капитана судна и снарядил 14-метровый Цепкий для глубоководного исследования затонувших объектов.

Он возглавлял экспедиции по погружению U-550, последняя затонувшая в Северной Атлантике немецкая подводная лодка, доступная для погружения, и Андреа Дориа а также участие в других поездках к таким знаковым местам кораблекрушений, как Лузитания и Британский, в ходе которого ему приписывают обнаружение колокола в 2019 году.

Всего за несколько недель до смерти Мазрани, Цепкий Команда сделала важное открытие на глубине 70 метров Андреа Дориа, итальянского лайнера, затонувшего в 1956 году, продолжают поднимать с мостика репитер гирокомпаса высотой 1.5 м.

Мазраани обнаружил застрявший предмет во время первого погружения экспедиции 11–14 июля, и ему и его коллеге-дайверу Крису Огдену потребовалось четыре погружения в замкнутом пространстве, чтобы вытащить и поднять его.

«Поднять этот артефакт на поверхность было бы невозможно без командной работы и упорства Маз и Криса», — заявил Спасение затонувших кораблей в АтлантикеВо время путешествия дайверы также обнаружили иллюминатор, светильник и хорошо сохранившуюся керамику.

«Больше, чем жизнь»

Цепкий Экспедиции к затонувшим кораблям были описаны в книгах Где отваживаются дайверы: охота за последней подводной лодкой Рэндалл Пеффер и Опасные отмели. В поисках кораблей-призраков Кейп-Кода Пеффера и Эрика Такакджяна.

Джо Мазраани с Дженнифер Селлитти (Управление государственного защитника Нью-Джерси)

«Джо Мазраани был невероятно талантлив, — сказал Селлитти. — Он был добрым, сострадательным и щедрым. Наставник и ученик, друг, брат, сын и партнёр.

«Независимо от того, едете ли вы на D/V ЦепкийНыряя ли в глубокие и опасные воды или защищая своих клиентов в суде, Джо требовал от всех вокруг самого лучшего. Иногда он требовал этого ворчливо, но всегда требовал примером.

«Он проживал каждый момент полноценно, без компромиссов. Он не хотел умирать, занимаясь любимым делом – никто из нас не хочет. Он хотел выжить, состариться, занимаясь им. Но когда живёшь на грани, иногда грань отталкивает».