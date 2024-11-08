Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Детективы по расследованию крушений обнаружили торпедированный вооружённый пароход времен Первой мировой войны

Следите за Дивернетом в Новостях Google
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Модель Стивена Фернесса, полученная с помощью многолучевого сканирования сонара (Бангорский университет)
Модель Стивена Фернесса, полученная с помощью многолучевого сканирования сонара (Бангорский университет)

Исследователи обнаружили то, что, по их мнению, является обломками корабля HMS. Стивен Фернесс, вооруженный абордажный пароход времен Первой мировой войны, затонувший в 1 году в Ирландском море.

Открытие является частью проекта «На пути к национальной коллекции» Совета по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук UKRI (AHRC), инициативы, призванной объединить отдельные коллекции в музеях, галереях, библиотеках и архивах Великобритании в постоянную сеть. 

Отслеживание Стивен Фернесс представлен в одном из пяти подпроектов: трехлетний, стоимостью 2.9 млн фунтов стерлингов Непроходимые воды сотрудничество 25 британских организаций во главе с Historic England (HE). 

Фотооткрытка Гибсона с изображением парохода «Стивен Фернесс» (1910-1917), номер по каталогу 669301 на сайте www.Shipping-Postcards.com
Фото открытка Гибсон показывает Стивена Фернесса

Пароход длиной 88 м был построен в Уэст-Хартлпуле как пассажирское судно для компании Tyne Tees Steam Shipping Co, назван в честь ее председателя и спущен на воду в 1910 году для перевозки до 370 пассажиров между Ньюкаслом и Лондоном.

Команда Стивен Фернесс стал вооруженным абордажным пароходом Королевского флота, когда началась Первая мировая война, и служил на пути в Мурманск в России. Задачей таких кораблей было обеспечение блокады путем перехвата и абордажа иностранных судов.

13 декабря 1917 года она направлялась из Лервика в Ливерпуль на ремонт, когда ее заметила немецкая подводная лодка. UB-64 в Северном проливе, в 16 км к востоку от входа в озеро Стрэнгфорд-Лох и к западу от острова Мэн. 

Одна торпеда попала в нее между мостиком и дымовой трубой, что привело к взрыву котла. Судно затонуло всего за три минуты, прежде чем успели спустить на воду спасательные шлюпки, в результате чего погибли 95 членов экипажа и шесть офицеров. Выжило всего 12 человек.

Содержание

90 м глубиной

Данные многолучевого сканирования сонара, собранные исследовательским судном Бангорского университета Принц Мадог была использована для анализа размеров ряда мест крушений в регионе, и эта информация была объединена с архивными ресурсами, такими как боевые журналы немецких подводных лодок.

Научно-исследовательское судно «Принц Мадог» Университета Бангора — специально построенное исследовательское судно длиной 35 м, оснащенное интегрированной многолучевой системой, которая использовалась для сбора данных гидролокатора с места крушения.
35-метровое исследовательское судно Prince Madog (Бангорский университет)

Команда также изучила моделирование ветровых и приливных условий во время затопления, чтобы проследить последние моменты жизни корабля на основе данных о разбросе четырех тел, найденных далеко вдоль побережья Северного Уэльса.

Результаты показали, что метеорологические данные и ретроспективные модели можно чаще использовать для точного определения местонахождения пропавших судов, когда другая позиционная информация ограничена.

Останки затонувшего судна лежат на глубине 90 метров и ранее считались остатками шведского грузового судна. Maja, торпедированный с потерей девяти жизней за месяц до окончания войны. Исследователи теперь считают, что они обнаружили MajaОстатки находятся в нескольких милях южнее.

«Вероятная идентификация HMS Стивен Фернесс «Это блестящий и трогательный пример потенциала данных о морском наследии Великобритании и свидетельство сотрудничества и превосходной детективной работы команды Unpath'd Waters», — прокомментировал Барни Слоан, главный исследователь Unpath'd Waters. 

«Морское наследие Великобритании невероятно богато, и наш проект был направлен на изучение того, как мы можем получить доступ, связать и исследовать это наследие новыми способами, чтобы создавать новые знания и истории. Этот результат является замечательным примером того, насколько важным окажется такое начинание».

Карта Ирландского моря, иллюстрирующая место крушения, зафиксированное положение подводной лодки во время атаки и место, где были подобраны выжившие моряки. Расположение маяков упоминается в боевом журнале подводной лодки.
Карта, показывающая место крушения, зафиксированное положение подводной лодки во время атаки и место, где были подобраны выжившие моряки (Бангорский университет)

Растворенные барьеры

«Это замечательное открытие демонстрирует, чего можно достичь, когда организации, занимающиеся культурным наследием, объединяются для продвижения разработки инклюзивной, единой, доступной, совместимой и устойчивой цифровой коллекции Великобритании», — сказал На пути к национальной коллекциипрограммный директор Ребекка Бейли.

«Towards a National Collection — это объединение и открытие доступа к наследию Великобритании — для всех, а не только для академических исследователей. Мы хотим устранить барьеры между людьми, коллекциями и исследованиями — большими и малыми, научными и культурными, национальными и региональными.

«Четыре моряка, выброшенные на берег Северного Уэльса, дали возможность использовать инновационный научный анализ для обоснования нашей теории крушения. Однако здесь важно взглянуть на общую картину; неважно, где именно находится крушение HMS Стивен Фернесс В итоге это были четверо из более чем сотни человек, погибших при затоплении корабля.

«Легко поддаться волнению от поисков затонувшего корабля, но также важно помнить о человеческой трагедии, которая неразрывно связана с этим».

Данные многолучевого гидролокатора, иллюстрирующие место крушения
Еще один смоделированный вид затонувшего судна (Университет Бангора)

Памятные выходные с PADI

Учебное агентство PADI приглашает дайверов исследовать затонувшие корабли времен Первой и Второй мировых войн в ходе погружений с гидом в партнерских дайв-центрах по всей Великобритании в эти выходные. Памятное воскресенье — 1 ноября, а День памяти — в понедельник.

Участвующие в проекте центры, включая Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre, Dive Rutland, DiveUK, DV Diving, Gatwick Scuba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Diving, Old Harbour Dive Centre, ORCA Scuba Diving Academy, Oyster Diving и Teign Diving Centre, взяли на себя обязательство поддерживать создание впечатлений, которые «связывают дайверов как с прошлым, так и с будущим океана», как утверждает PADI.

Погружения обещают «объединить уважительное воспоминание с возможностью понять эти исторические места с новой точки зрения». Свяжитесь с ближайшим дайвинг-центр PADI чтобы получить больше информации.

Также в Дивернете: КАК МЫ ОБНАРУЖИЛИ ОБЛОМКИ ТОРПЕДИРОВАННОГО БРИТАНСКОГО КОРАБЛЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ЭТО НЕ ПОДДЕЛКА: ОБЛОМКИ HMS MERCURY ОПОЗНАНЫ, АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ LCT 326 ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИЗМЕНИЛО ИСТОРИЮ БРИТАНСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО КОРАБЛЯ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

Возвращаетесь в воду после неудачного погружения? #AskMark #scuba

Ссылка на сайт Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 01:19 Scuba.com 02:13 Распаковка 03:51 Характеристики 09:40 Обзор

Ссылка на сайт Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Рафаэль Нови Сетия h: Как правильно перевозить акваланг
Евгений: Четверо дайверов погибли после того, как их засосало в трубу
Дэниел Пир: Есть ли у вас проблемы с ушами во время дайвинга? Возможно, в этом проблема.
Стив Фаррар: Черный флот Бена Франклина
Бад продает: Корабли-призраки Великих озер, часть 2
Cвежие новости
Emperor Divers объявляет о новом партнерстве с Bilikiki Cruises Emperor Divers объявляет о новом партнерстве с Bilikiki Cruises
MAST вмешивается, чтобы спасти музейные экспонаты затонувших кораблей MAST вмешивается, чтобы спасти музейные экспонаты затонувших кораблей
Извлечение тела спелеодайвера «технически сложно» Извлечение тела спелеодайвера «технически сложно»
Сделайте ставку на произведение искусства Oceanic 31 shark Сделайте ставку на произведение искусства Oceanic 31 shark
Аукцион по сбору средств для фонда Sea of ​​Change Аукцион по сбору средств для фонда Sea of ​​Change
Умер влиятельный спелеодайвер Билл Гэвин Умер влиятельный спелеодайвер Билл Гэвин

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.