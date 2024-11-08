Детективы по расследованию крушений обнаружили торпедированный вооружённый пароход времен Первой мировой войны

Исследователи обнаружили то, что, по их мнению, является обломками корабля HMS. Стивен Фернесс, вооруженный абордажный пароход времен Первой мировой войны, затонувший в 1 году в Ирландском море.

Открытие является частью проекта «На пути к национальной коллекции» Совета по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук UKRI (AHRC), инициативы, призванной объединить отдельные коллекции в музеях, галереях, библиотеках и архивах Великобритании в постоянную сеть.

Отслеживание Стивен Фернесс представлен в одном из пяти подпроектов: трехлетний, стоимостью 2.9 млн фунтов стерлингов Непроходимые воды сотрудничество 25 британских организаций во главе с Historic England (HE).

Фото открытка Гибсон показывает Стивена Фернесса

Пароход длиной 88 м был построен в Уэст-Хартлпуле как пассажирское судно для компании Tyne Tees Steam Shipping Co, назван в честь ее председателя и спущен на воду в 1910 году для перевозки до 370 пассажиров между Ньюкаслом и Лондоном.

Команда Стивен Фернесс стал вооруженным абордажным пароходом Королевского флота, когда началась Первая мировая война, и служил на пути в Мурманск в России. Задачей таких кораблей было обеспечение блокады путем перехвата и абордажа иностранных судов.

13 декабря 1917 года она направлялась из Лервика в Ливерпуль на ремонт, когда ее заметила немецкая подводная лодка. UB-64 в Северном проливе, в 16 км к востоку от входа в озеро Стрэнгфорд-Лох и к западу от острова Мэн.

Одна торпеда попала в нее между мостиком и дымовой трубой, что привело к взрыву котла. Судно затонуло всего за три минуты, прежде чем успели спустить на воду спасательные шлюпки, в результате чего погибли 95 членов экипажа и шесть офицеров. Выжило всего 12 человек.

90 м глубиной

Данные многолучевого сканирования сонара, собранные исследовательским судном Бангорского университета Принц Мадог была использована для анализа размеров ряда мест крушений в регионе, и эта информация была объединена с архивными ресурсами, такими как боевые журналы немецких подводных лодок.

35-метровое исследовательское судно Prince Madog (Бангорский университет)

Команда также изучила моделирование ветровых и приливных условий во время затопления, чтобы проследить последние моменты жизни корабля на основе данных о разбросе четырех тел, найденных далеко вдоль побережья Северного Уэльса.

Результаты показали, что метеорологические данные и ретроспективные модели можно чаще использовать для точного определения местонахождения пропавших судов, когда другая позиционная информация ограничена.

Останки затонувшего судна лежат на глубине 90 метров и ранее считались остатками шведского грузового судна. Maja, торпедированный с потерей девяти жизней за месяц до окончания войны. Исследователи теперь считают, что они обнаружили MajaОстатки находятся в нескольких милях южнее.

«Вероятная идентификация HMS Стивен Фернесс «Это блестящий и трогательный пример потенциала данных о морском наследии Великобритании и свидетельство сотрудничества и превосходной детективной работы команды Unpath'd Waters», — прокомментировал Барни Слоан, главный исследователь Unpath'd Waters.

«Морское наследие Великобритании невероятно богато, и наш проект был направлен на изучение того, как мы можем получить доступ, связать и исследовать это наследие новыми способами, чтобы создавать новые знания и истории. Этот результат является замечательным примером того, насколько важным окажется такое начинание».

Карта, показывающая место крушения, зафиксированное положение подводной лодки во время атаки и место, где были подобраны выжившие моряки (Бангорский университет)

Растворенные барьеры

«Это замечательное открытие демонстрирует, чего можно достичь, когда организации, занимающиеся культурным наследием, объединяются для продвижения разработки инклюзивной, единой, доступной, совместимой и устойчивой цифровой коллекции Великобритании», — сказал На пути к национальной коллекциипрограммный директор Ребекка Бейли.

«Towards a National Collection — это объединение и открытие доступа к наследию Великобритании — для всех, а не только для академических исследователей. Мы хотим устранить барьеры между людьми, коллекциями и исследованиями — большими и малыми, научными и культурными, национальными и региональными.

«Четыре моряка, выброшенные на берег Северного Уэльса, дали возможность использовать инновационный научный анализ для обоснования нашей теории крушения. Однако здесь важно взглянуть на общую картину; неважно, где именно находится крушение HMS Стивен Фернесс В итоге это были четверо из более чем сотни человек, погибших при затоплении корабля.

«Легко поддаться волнению от поисков затонувшего корабля, но также важно помнить о человеческой трагедии, которая неразрывно связана с этим».

Еще один смоделированный вид затонувшего судна (Университет Бангора)

Памятные выходные с PADI

Учебное агентство PADI приглашает дайверов исследовать затонувшие корабли времен Первой и Второй мировых войн в ходе погружений с гидом в партнерских дайв-центрах по всей Великобритании в эти выходные. Памятное воскресенье — 1 ноября, а День памяти — в понедельник.

Участвующие в проекте центры, включая Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre, Dive Rutland, DiveUK, DV Diving, Gatwick Scuba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Diving, Old Harbour Dive Centre, ORCA Scuba Diving Academy, Oyster Diving и Teign Diving Centre, взяли на себя обязательство поддерживать создание впечатлений, которые «связывают дайверов как с прошлым, так и с будущим океана», как утверждает PADI.

Погружения обещают «объединить уважительное воспоминание с возможностью понять эти исторические места с новой точки зрения». Свяжитесь с ближайшим дайвинг-центр PADI чтобы получить больше информации.

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