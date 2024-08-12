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ООН одобрила мальтийский проект WreckLife 

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Программа WreckLife одобрена ООН (Наследие Мальты).
Программа WreckLife одобрена ООН (Наследие Мальты).

Проект WreckLife, целью которого является сохранение затонувших кораблей вокруг мальтийских островов и использование технологий, чтобы донести их до более широкой публики, помимо аквалангистов, был одобрен Организацией Объединенных Наций. Десятилетие океана, инициатива по сохранению морской среды, ведущая к 2030 году.

WreckLife находится в ведении Отдела подводного культурного наследия Heritage Malta (УЧУ), в котором говорится, что его цель — углубить «сложную связь между историческими затонувшими кораблями в мальтийских прибрежных водах и окружающей их морской средой».

Террорист из Мэриленда (Джон Вуд / Heritage Malta)
Бомбардировщик из Мэриленда в мальтийских водах (Джон Вуд / Heritage Malta)

WreckLife призван решить проблемы деградации затонувших кораблей и ее воздействия на морские организмы и экосистемы, говорит UCHU. В программе участвует команда междисциплинарных экспертов, многие из которых базируются в Университет Мальты, разрабатывая новые методологии исследования затонувших кораблей и публикуя в открытом доступе статьи о своих выводах.

Используя подход «Исследуйте, записывайте и делитесь», последствия изменения климата изучаются, чтобы можно было предсказать и предотвратить или обойти будущую деградацию объектов подводного культурного наследия.

Heritage Malta заявляет, что разработала ряд инициатив по обмену подводными находками с общественностью. Его Виртуальный Музей приглашает людей исследовать исторические места, найденные в прибрежных водах Мальты и реконструированные онлайн, а программа Dive Into History 360 использует виртуальную реальность высокого разрешения для охвата аудитории в школах и других образовательных центрах, на конференциях, а также на местных и международных мероприятиях. 

Рост губки на корабле HMS Southwold (Heritage Malta)
Рост губки на эсминце HMS Саутволд (Наследие Мальты)

«Одобрение проекта Организацией Объединенных Наций подчеркивает важность сохранения подводного культурного наследия во всем мире», — говорит Heritage Malta. «Кораблекрушения в наших морях изучаются как экологические острова, объединяющие археологические методологии с биологическими исследованиями, которые включают отбор проб отложений, картографирование температуры и измерения освещенности. 

«Научные водолазные операции, а также другие подводные технологии используются для мониторинга и сбора данных, предоставляя данные высокого разрешения для беспрецедентного понимания экологической динамики вокруг этих подводных археологических объектов».

Junkers Ju88 (Джон Вуд / Heritage Malta)
Крушение самолета Junkers Ju88 (Джон Вуд / Heritage Malta)

5 искусственных рифов

Между тем, если вы думаете, что на Мальте уже имеется щедрое количество мест затонувших кораблей, удобных для дайверов, по сравнению с большей частью Средиземноморья, похоже, что по-прежнему необходимо гораздо больше искусственных рифов.

Эксперты выясняют, какие пять площадок будут наиболее подходящими для размещения комплекса таких рыбных и дайверских аттракционов, сообщает Мальта сегодня.

Амбджент МальтаГосударственный орган, ответственный за сохранение и улучшение природных ресурсов Мальты, как надводных, так и под водой, разрабатывает пятилетний план действий по внедрению рифов в пяти местах в пределах морских охраняемых территорий, а также 10-летний план по расширению их развертывания. .

Его целью является как увеличение морского биоразнообразия Мальты, так и перенаправление дайверов и любителей подводного плавания в новые районы, чтобы уменьшить нагрузку на существующие места.

Несмотря на то, что за прошедшие годы произошло множество преднамеренных затоплений судов с целью создания искусственных рифов, на сегодняшний день на мальтийских островах, как сообщается, была развернута только одна специально построенная рифовая структура – ​​20 лет назад в Сент-Джулиансе, к северу от столицы Валлетты. .

Сообщается, что за четыре года на территории и вокруг нее произошло значительное увеличение видового разнообразия.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@allanwilliams6259 #askmark эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о погружении и дайвере, попавшем в ловушку (погружение). Мой вопрос: можете ли вы на самом деле снять регулятор под водой, чтобы поместить его на новый баллон? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------- ------------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https На сайте ://www.mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@allanwilliams6259
#аскмарк
эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о
погружение и дайвер, попавший в ловушку (погружение), мой вопрос: можете ли вы
на самом деле уберите регулятор под воду, чтобы поместить
на новый цилиндр?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Можете ли вы снять и заменить регулятор под водой? #подводное плавание #аскмарк

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https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/


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YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

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