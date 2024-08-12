ООН одобрила мальтийский проект WreckLife 

Проект WreckLife, целью которого является сохранение затонувших кораблей вокруг мальтийских островов и использование технологий, чтобы донести их до более широкой публики, помимо аквалангистов, был одобрен Организацией Объединенных Наций. Десятилетие океана, инициатива по сохранению морской среды, ведущая к 2030 году.

WreckLife находится в ведении Отдела подводного культурного наследия Heritage Malta (УЧУ), в котором говорится, что его цель — углубить «сложную связь между историческими затонувшими кораблями в мальтийских прибрежных водах и окружающей их морской средой».

Бомбардировщик из Мэриленда в мальтийских водах (Джон Вуд / Heritage Malta)

WreckLife призван решить проблемы деградации затонувших кораблей и ее воздействия на морские организмы и экосистемы, говорит UCHU. В программе участвует команда междисциплинарных экспертов, многие из которых базируются в Университет Мальты, разрабатывая новые методологии исследования затонувших кораблей и публикуя в открытом доступе статьи о своих выводах.

Используя подход «Исследуйте, записывайте и делитесь», последствия изменения климата изучаются, чтобы можно было предсказать и предотвратить или обойти будущую деградацию объектов подводного культурного наследия.

Heritage Malta заявляет, что разработала ряд инициатив по обмену подводными находками с общественностью. Его Виртуальный Музей приглашает людей исследовать исторические места, найденные в прибрежных водах Мальты и реконструированные онлайн, а программа Dive Into History 360 использует виртуальную реальность высокого разрешения для охвата аудитории в школах и других образовательных центрах, на конференциях, а также на местных и международных мероприятиях.

Рост губки на эсминце HMS Саутволд (Наследие Мальты)

«Одобрение проекта Организацией Объединенных Наций подчеркивает важность сохранения подводного культурного наследия во всем мире», — говорит Heritage Malta. «Кораблекрушения в наших морях изучаются как экологические острова, объединяющие археологические методологии с биологическими исследованиями, которые включают отбор проб отложений, картографирование температуры и измерения освещенности.

«Научные водолазные операции, а также другие подводные технологии используются для мониторинга и сбора данных, предоставляя данные высокого разрешения для беспрецедентного понимания экологической динамики вокруг этих подводных археологических объектов».

Крушение самолета Junkers Ju88 (Джон Вуд / Heritage Malta)

5 искусственных рифов

Между тем, если вы думаете, что на Мальте уже имеется щедрое количество мест затонувших кораблей, удобных для дайверов, по сравнению с большей частью Средиземноморья, похоже, что по-прежнему необходимо гораздо больше искусственных рифов.

Эксперты выясняют, какие пять площадок будут наиболее подходящими для размещения комплекса таких рыбных и дайверских аттракционов, сообщает Мальта сегодня.

Амбджент МальтаГосударственный орган, ответственный за сохранение и улучшение природных ресурсов Мальты, как надводных, так и под водой, разрабатывает пятилетний план действий по внедрению рифов в пяти местах в пределах морских охраняемых территорий, а также 10-летний план по расширению их развертывания. .

Его целью является как увеличение морского биоразнообразия Мальты, так и перенаправление дайверов и любителей подводного плавания в новые районы, чтобы уменьшить нагрузку на существующие места.

Несмотря на то, что за прошедшие годы произошло множество преднамеренных затоплений судов с целью создания искусственных рифов, на сегодняшний день на мальтийских островах, как сообщается, была развернута только одна специально построенная рифовая структура – ​​20 лет назад в Сент-Джулиансе, к северу от столицы Валлетты. .

Сообщается, что за четыре года на территории и вокруг нее произошло значительное увеличение видового разнообразия.

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