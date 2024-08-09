Корабль с сокровищами: Колумбия говорит о гвоздях, а не о золоте

Правительство Колумбии выступило с новым заявлением о долгожданном исследовании глубины более 600 метров. Сан - ХосеСчитается, что испанский корабль с сокровищами перевозил самый ценный груз, когда-либо отправлявшийся из Нового Света в Старый.
В нем говорится, что недавняя экспедиция «обнаружила карту археологических свидетельств, никогда ранее не встречавшихся, что значительно расширило то, что было известно до сих пор», хотя ее объявление, похоже, прокладывает путь к тому, что может оказаться длительной операцией.
Без упоминания о потерянном золоте и изумрудах, которые сделали кораблекрушение предметом многовековых спекуляций, в заявлении основное внимание уделяется археологическим задачам установления того, как корабль затонул.
Команда Сан - Хосе был флагманом испанского флота Tierra Firme, который 8 июня 1708 года столкнулся с английской эскадрой у карибского побережья Колумбии в битве при Бару. В то время подсчитали, что в нем находилось около 11 миллионов золотых монет, 116 серебряных сундуков, полных изумрудов, семь миллионов песо и драгоценности.
Гибель корабля разбила надежды коммодора Чарльза Вейгера захватить галеон и его богатства. На родине английские командиры предстали перед судом за то, что допустили его потерю, а испанцев, выживших в битве, столь же тщательно допрашивали о том, как пропал столь ценный груз.
В документах, хранящихся в Великобритании и Испании, англичане настаивали на том, что Сан - Хосе затонул в результате внутреннего взрыва, который освободил бы их от вины за его потерю, в то время как менее четкие показания испанцев указывали на то, что флагманский корабль, скорее всего, был потоплен английским артиллерийским огнем.
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После годы международных юридических споров над собственностью, ранее сообщалось о Дивернеи даже слухи о том, что колумбийское правительство затеряло координаты места крушения, научная экспедиция, получившая название «К сердцу Сан - Хосе Сообщается, что проект «Галлеон» стартовал в течение недели в конце мая.
Опрос проводился Министерством культуры (Minculturas) и Колумбийским институтом антропологии и истории (Minculturas).ИКАНХ), ВМС Колумбии и Главное морское управление (ДИМАР).
Он занимал площадь 461,300 40 кв. м вокруг основной части корпуса галеона, что эквивалентно более чем XNUMX профессиональным футбольным полям. Никаких подробностей о типе использованных подводных аппаратов не сообщалось.
«Хотя в районе кораблекрушения в 2022 году были обнаружены скопления археологических останков, недавние исследования позволили более детально охарактеризовать эти скопления и обнаружить новые изолированные элементы», — сообщил генеральный директор по морским делам вице-адмирал Джон Фабио Хиральдо Галло.
Среди находок он упоминает якорь, элементы конструкции корабля, включая кольца и, возможно, гвоздь, а также предметы быта, такие как кувшины, стеклянные бутылки и таз.
«Обнаружение новых концентраций археологического материала на месте крушения Сан - Хосе Галеон показывает сложность анализа этого исторического события с момента его затопления», — сказал Галло. «Изучаются все элементы корабля, от кормы до мельчайших деталей.
«Каждое новое открытие открывает сценарии исследований, которые позволяют сформулировать более точные гипотезы о его затоплении».
Жизнь на борту
«Мы считаем, что существует вероятность обнаружения новых останков, которые расширят информацию, которую мы получили в 2022 году», — сказала директор ICANH Альена Кайседо.
«Это было бы очень актуально для выявления важных аспектов того, что находилось внутри галеона, и раскрыло бы фундаментальные аспекты жизни на борту, способа организации экипажа, типа артефактов, используемых на корабле, и того, как товары вывозились из одного места. другому.
«Информация может быть очень разнообразной, и любая из этих находок даст нам бесценные знания с точки зрения техники, архитектуры и использования объектов, которые в настоящее время находятся на дне моря».
Сообщается, что помимо археологических достижений экспедиция также обнаружила «динамическую экосистему», возникшую вокруг затонувшего судна, которая привлекла такие виды, как акула без спинного плавника и глубоководная рыба-меч.
«На основании новых наблюдений в этом году мы примем решения о том, как продолжить миссию в 2025 и 2026 годах», — заявил министр культуры Хуан Давид Корреа. «В октябре мы объявим о следующих шагах в 2025 году на этом пути к сердцу мира. Сан - Хосе галеон."
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