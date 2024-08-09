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Корабль с сокровищами: Колумбия говорит о гвоздях, а не о золоте

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Пушка на месте крушения Сан-Хосе из предыдущей экспедиции (Minculturas)
Пушка на месте крушения Сан-Хосе из предыдущей экспедиции (Minculturas)

Правительство Колумбии выступило с новым заявлением о долгожданном исследовании глубины более 600 метров. Сан - ХосеСчитается, что испанский корабль с сокровищами перевозил самый ценный груз, когда-либо отправлявшийся из Нового Света в Старый.

В нем говорится, что недавняя экспедиция «обнаружила карту археологических свидетельств, никогда ранее не встречавшихся, что значительно расширило то, что было известно до сих пор», хотя ее объявление, похоже, прокладывает путь к тому, что может оказаться длительной операцией. 

Без упоминания о потерянном золоте и изумрудах, которые сделали кораблекрушение предметом многовековых спекуляций, в заявлении основное внимание уделяется археологическим задачам установления того, как корабль затонул.

Команда Сан - Хосе был флагманом испанского флота Tierra Firme, который 8 июня 1708 года столкнулся с английской эскадрой у карибского побережья Колумбии в битве при Бару. В то время подсчитали, что в нем находилось около 11 миллионов золотых монет, 116 серебряных сундуков, полных изумрудов, семь миллионов песо и драгоценности.

Британская каперская экспедиция встречается с судном Сан-Хосе у берегов Колумбии, нарисованным Сэмюэлем Скоттом.
Британская каперская экспедиция сотрудничает с Сан - Хосе, картина Сэмюэля Скотта (Национальный морской музей)

Гибель корабля разбила надежды коммодора Чарльза Вейгера захватить галеон и его богатства. На родине английские командиры предстали перед судом за то, что допустили его потерю, а испанцев, выживших в битве, столь же тщательно допрашивали о том, как пропал столь ценный груз.

В документах, хранящихся в Великобритании и Испании, англичане настаивали на том, что Сан - Хосе затонул в результате внутреннего взрыва, который освободил бы их от вины за его потерю, в то время как менее четкие показания испанцев указывали на то, что флагманский корабль, скорее всего, был потоплен английским артиллерийским огнем. 

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После годы международных юридических споров над собственностью, ранее сообщалось о Дивернеи даже слухи о том, что колумбийское правительство затеряло координаты места крушения, научная экспедиция, получившая название «К сердцу Сан - Хосе Сообщается, что проект «Галлеон» стартовал в течение недели в конце мая.

Опрос проводился Министерством культуры (Minculturas) и Колумбийским институтом антропологии и истории (Minculturas).ИКАНХ), ВМС Колумбии и Главное морское управление (ДИМАР).

Он занимал площадь 461,300 40 кв. м вокруг основной части корпуса галеона, что эквивалентно более чем XNUMX профессиональным футбольным полям. Никаких подробностей о типе использованных подводных аппаратов не сообщалось.

«Хотя в районе кораблекрушения в 2022 году были обнаружены скопления археологических останков, недавние исследования позволили более детально охарактеризовать эти скопления и обнаружить новые изолированные элементы», — сообщил генеральный директор по морским делам вице-адмирал Джон Фабио Хиральдо Галло.

Среди находок он упоминает якорь, элементы конструкции корабля, включая кольца и, возможно, гвоздь, а также предметы быта, такие как кувшины, стеклянные бутылки и таз.

Золотые монеты на месте крушения Сан-Хосе из предыдущей экспедиции (Minculturas)
Золотые монеты на месте крушения Сан-Хосе из предыдущей экспедиции (Minculturas)

«Обнаружение новых концентраций археологического материала на месте крушения Сан - Хосе Галеон показывает сложность анализа этого исторического события с момента его затопления», — сказал Галло. «Изучаются все элементы корабля, от кормы до мельчайших деталей.

«Каждое новое открытие открывает сценарии исследований, которые позволяют сформулировать более точные гипотезы о его затоплении».

Жизнь на борту

«Мы считаем, что существует вероятность обнаружения новых останков, которые расширят информацию, которую мы получили в 2022 году», — сказала директор ICANH Альена Кайседо. 

«Это было бы очень актуально для выявления важных аспектов того, что находилось внутри галеона, и раскрыло бы фундаментальные аспекты жизни на борту, способа организации экипажа, типа артефактов, используемых на корабле, и того, как товары вывозились из одного места. другому. 

«Информация может быть очень разнообразной, и любая из этих находок даст нам бесценные знания с точки зрения техники, архитектуры и использования объектов, которые в настоящее время находятся на дне моря».

Сообщается, что помимо археологических достижений экспедиция также обнаружила «динамическую экосистему», возникшую вокруг затонувшего судна, которая привлекла такие виды, как акула без спинного плавника и глубоководная рыба-меч.

«На основании новых наблюдений в этом году мы примем решения о том, как продолжить миссию в 2025 и 2026 годах», — заявил министр культуры Хуан Давид Корреа. «В октябре мы объявим о следующих шагах в 2025 году на этом пути к сердцу мира. Сан - Хосе галеон."

Также в Дивернете: Кусочки восьмерки и чашки на Сан - Хосе крушение, Действительно ли Колумбия потеряла «Святой Грааль кораблекрушений»?, Колумбия ускорит поиск корабля с сокровищами, Сан - Хосе Сокровища затонувшего корабля оспариваются…

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@allanwilliams6259 #askmark эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о погружении и дайвере, попавшем в ловушку (погружение). Мой вопрос: можете ли вы на самом деле снять регулятор под водой, чтобы поместить его на новый баллон? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------- ------------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https На сайте ://www.mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@allanwilliams6259
#аскмарк
эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о
погружение и дайвер, попавший в ловушку (погружение), мой вопрос: можете ли вы
на самом деле уберите регулятор под воду, чтобы поместить
на новый цилиндр?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

На этой неделе в подкасте много подводных артефактов, в том числе рекордный топор бронзового века и множество недавних выброшенных на берег китов: у китов выдалась довольно тяжелая неделя.


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https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

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