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Трагическое крушение «самого безопасного» корабля обнаружено в озере Верхнее

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Колокол Западного Резерва (GLSHS)
Колокол Западного Резерва (GLSHS)

Последнее давно потерянное судно, обнаруженное плодовитым Обществом истории кораблекрушений Великих озер (GLSHS), — это Западный Резерв – в 19 веке считалось одним из самых безопасных судов на озерах.

Она пропала без вести вместе с владельцем и членами его семьи у «Берегов кораблекрушений» озера Верхнее в 1892 году. Все, кроме одного, из 28 человек, находившихся на борту, погибли.

90-метровый стальной пароход был обнаружен примерно в 96 км к северо-западу от базы GLSHS в Музей кораблекрушения Великих озер, Уайтфиш-Пойнт в Мичигане.

Члены общества использовали гидролокатор бокового обзора со своего исследовательского судна Дэвид Бойд найти Западный Резерв в конце прошлого лета, хотя о находке было объявлено лишь недавно. 

Останки судна лежат вдали от берега и разломаны на две части, носовая часть которых покоится на корме на глубине, превышающей обычную глубину для подводного плавания — около 180 метров. 

Изображение гидролокатора Западного заповедника
Изображение гидролокатора Западного заповедника

Когда-то ее называли «Внутренней борзой», и считалось, что в Великих озерах это одно из самых безопасных судов на плаву.

Вступившее в строй в 1890 году судно стало одним из первых полностью стальных судов в регионе, способным перевозить более тяжелые грузы на более высоких скоростях, чем его конкуренты с деревянным корпусом, и призванным бить рекорды. 

Прогулочный круиз

Историческое изображение Западного заповедника (GLSHS)
Историческое изображение Западного заповедника (GLSHS)

Судно принадлежало судоходному магнату капитану Питеру Г. Минчу, который решил совместить приятное с полезным и взял с собой жену, двух маленьких детей и невестку с дочерью, чтобы насладиться круизом в конце лета по озеру Гурон в Ту-Харборс в Миннесоте. Судно находилось в балласте, но должно было забрать груз железной руды для обратного пути.

Однако по прибытии в залив Уайтфиш 30 августа погода изменилась, и капитан Альберт Майер, который взял с собой своего 19-летнего сына, бросил якорь, чтобы переждать самые неблагоприятные условия, прежде чем войти в озеро Верхнее.

На этом этапе Западный Резерв попал в шторм и начал разрушаться около 9 вечера.

Рулевая колонка (GLSHS)
Рулевая колонка (GLSHS)
Ходовой огонь левого борта (GLSHS)
Ходовой огонь левого борта (GLSHS)

Члены семьи и экипаж смогли подняться на борт и спустить на воду две спасательные шлюпки, но одна из них, металлическая, быстро перевернулась, а другая, деревянная лодка, смогла спасти только двух членов экипажа, которые пропали без вести.

Десять минут спустя Западный Резерв затонул, оставив пассажиров оставшейся спасательной шлюпки одних в темноте, пока не утих шторм.

Пароход прошел рядом в течение следующих 10 часов, но его команда не увидела спасательную шлюпку, которая не была оснащена сигнальными ракетами. Около 7.30 утра он приблизился на милю к юго-восточному берегу озера Верхнее, но, к сожалению, перевернулся там в бурунах. Только рулевой Гарри Стюарт пережил это испытание, чтобы рассказать эту историю

Сломанная передняя мачта (GLSHS)
Сломанная передняя мачта (GLSHS)
Фок-мачта, лежащая поперек брашпиля в носовой части (GLSHS)
Фок-мачта, лежащая поперек носового брашпиля (GLSHS)

Последующее расследование показало, что судостроитель построил Западный Резерв использование загрязненной стали, которая была хрупкой, что делало ее уязвимой к усталости металла. Трагедия привела к более строгим стандартам использования стального листа в судостроении США. 

Далекое изображение

Директор морских операций GLSHS Даррил Эртел и его брат и первый помощник Дэн искали Западный Резерв за последние два года, и наконец, обнаружил отметку на левом борту Дэвид Бойд.

Они сканировали пространство на расстоянии около 800 м по обе стороны от лодки, и отдаленное изображение было небольшим, но когда Дэррил измерил тень, она простиралась примерно до 12 м. 

Стойка для шпиля в левом борте носовой части (GLSHS)
Стойка для шпиля на левом планшире в носовой части (GLSHS)
Носовые и якорные цепи (ГЛШС)
Носовые и якорные цепи (ГЛШС)

«Поэтому мы вернулись к верхней части корабля и увидели, что у него есть грузовые люки, и он выглядел так, будто был разломан надвое, одна половина поверх другой, и каждая половина, измеренная боковым сканированием, составила 150 футов [45 м] в длину», — сказал Даррил Эртел. «Затем мы измерили ширину, и она оказалась правильной, поэтому мы знали, что нашли Западный Резерв".

Был задействован дистанционно управляемый подводный аппарат, который обнаружил такие объекты, как корабельный колокол, чтобы подтвердить первоначальную идентификацию братьев Эртель.

Затопление Западного резерва (Роберт Макгриви - GLSHS)
Затопление Западного резерва (Роберт Макгриви / GLSHS)

«У каждого кораблекрушения своя история, но некоторые из них гораздо более трагичны», — прокомментировал ГЛШСисполнительный директор Брюс Линн. «Это лишь подтверждает, насколько опасными могут быть Великие озера... в любое время года».

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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