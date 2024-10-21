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Тысячи предметов с затонувших кораблей в Великобритании выставлены на продажу

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Спасенное изображение пушки из обширной коллекции Ричарда Ларна (Lay's Auctioneers)
Спасенное изображение пушки из обширной коллекции Ричарда Ларна (Lay's Auctioneers)

Опасения по поводу того, что историческая коллекция из многих тысяч экспонатов морских реликвий из Музея сокровищ кораблекрушений в Чарлстауне в Корнуолле будет распродана, станут реальностью в начале следующего месяца, когда они уйдут с молотка в Пензансе. 

Диверне сообщалось в августе о возможное закрытие музея в Сент-Остелле и рассредоточение его имущества, если имущество не может быть продано как действующее предприятие.

Продажа музейных экспонатов представляет собой прекрасную возможность для коллекционеров артефактов, тем более, что она объединяется с «Архивом кораблекрушений Ричарда Ларна, офицера ордена Британской империи».

Ларн, которому сейчас 93 года, входит в число ведущих исследователей затонувших кораблей и авторов XX века в Великобритании. Будучи соучредителем и директором музея, он отвечал за сбор его первоначальной коллекции в 20-х и 1960-х годах. 

Ричард Ларн, эксперт по кораблекрушениям на Британских островах
Ричард Ларн, эксперт по кораблекрушениям на Британских островах

На торгах Ларна представлен его личный архив из 1,630 книг, обширные исследовательские файлы из его монументального 10-летнего проекта. Индекс кораблекрушений Британских островов, карты и сотни фотографий, использованных в его книгах. Также включена подборка артефактов крушения, спасенных самим Ларном.

Аукционисты Lay's Auctioneers из Пензанса описывают эти мероприятия как «возможно, две из самых захватывающих торгов, которые нам когда-либо приходилось проводить», и они будут проводить их в течение четырех дней подряд, а просмотры начнутся 1 ноября.

За однодневной распродажей в Ларне 5 ноября последует распродажа сокровищ в Музее кораблекрушений в Чарлстауне 6, 7 и 8 ноября.

Редкий и ценный

Музей содержит около 7,000 предметов с затонувших кораблей, включая Мэри Роуз, Титаник, Лузитания и Королевская Хартия, и все они были предложены как часть запрашиваемой цены в 1.95 млн фунтов стерлингов, когда вся недвижимость была выставлена ​​на рынок — цена, которая, по всей видимости, не была достигнута. 

Нынешний владелец сэр Тим Смит, соучредитель проекта «Эдем» и владелец Затерянных садов Хелигана, разработал план действий на случай непредвиденных обстоятельств, предусматривающий продажу экспонатов на аукционе в случае, если окажется невозможным продать музей и его содержимое как действующее предприятие.

Деревянная кормовая секция корабля HMS Eagle, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)
Деревянная кормовая секция корабля HMS Eagle, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)

Лэй описывает артефакты как «одну из самых феноменальных коллекций морской археологии в мире» и говорит, что некоторые из них «чрезвычайно редки и ценны».

Каталогизация обширной музейной коллекции, в настоящее время разбитой на 1,200 лотов «и их число продолжает расти», оказалась одновременно увлекательной и сложной, заявил аукционный дом. «Мы постоянно обнаруживали, что как только мы начинали присматриваться и узнавать историческую подоплеку, нас завораживала монета, оружие или какая-то реликвия, заключенная в морской конкреции, которую мы держали в руках».

«Мы узнавали историю каждого корабля, как он потерпел крушение, какие жизни были потеряны и что пережили эти люди в последние ужасающие минуты. Это был в равной степени познавательный и уничижительный опыт».

Латунные артефакты из груза крушения «Стопорной шпильки» 1667 года, Санто-Кристо-де-Костелло (аукционисты Lay's)
Латунные артефакты из груза крушения «Стопорной шпильки» 1667 года, Санто-Кристо-де-Костелло (аукционисты Lay's)

Ключевой ресурс

Ричард Ларн научился нырять в Темзе в 1947 году, используя немецкий спасательный комплект для подводной лодки Draeger. После службы в торговом флоте в 1950 году он поступил на службу в Королевский флот, где прослужил 22 года.

Он был частью первой команды аквалангистов, работавшей с вертолетов Dragonfly, которые поднимали беспилотные артиллерийские мишени у берегов Мальты. Он присоединился к British Sub-Aqua Club в 1957 году и руководил клубом подводного плавания Королевского флота, возглавляя многочисленные международные экспедиции по подводному плаванию. 

Медный колокол с судна SS Grip, затонувшего в 1897 году в Чёрч-Коув, Корнуолл (Lay's Auctioneers)
Медный колокол с судна SS Grip, затонувшего в 1897 году в Чёрч-Коув, Корнуолл (Lay's Auctioneers)

После изучения военно-морской катастрофы Силли 1707 года он обнаружил и исследовал несколько исторических затонувших кораблей у островов, включая корабль Его Величества Объединение. Он основал коммерческий дайвинг обучение центр Prodive, а также тогдашний Центр кораблекрушений и наследия Чарлстауна, которым он и его жена Бриджит управляли до 1998 года.

Вместе они написали более 65 книг, а их шеститомник Индекс кораблекрушений Британских островов остается ключевым ресурсом для дайверов, занимающихся изучением затонувших кораблей, морских историков и археологов. Орден Британской империи и другие награды Ларна 2009 года стали признанием его заслуг в деле сохранения морского наследия.

Кожаный ботинок и деревянная колодка от HMS Association, обнаружены и погружены в 1967 году Ричардом Ларном (Lay's Auctioneers)
Кожаный ботинок и деревянная колодка от HMS Association, обнаружены Ричардом Ларном в 1967 году (Lay's Auctioneers)

Время работы распродажи Larn в Пензансе: 1 и 4 ноября с 9:5 до 2:9, 1 ноября с 2:3 до 4:5, а также распродажи сокровищ Музея кораблекрушений в Чарлстауне в музее 9, 4, XNUMX и XNUMX ноября с XNUMX:XNUMX до XNUMX:XNUMX.

Обе продажи, проведенные в Пензансе и онлайн, начало в 10 утра. Найти Полная информация лотов и их расположение на площадке Lay's Auctioneers.

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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