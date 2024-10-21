Тысячи предметов с затонувших кораблей в Великобритании выставлены на продажу

Опасения по поводу того, что историческая коллекция из многих тысяч экспонатов морских реликвий из Музея сокровищ кораблекрушений в Чарлстауне в Корнуолле будет распродана, станут реальностью в начале следующего месяца, когда они уйдут с молотка в Пензансе.

Диверне сообщалось в августе о возможное закрытие музея в Сент-Остелле и рассредоточение его имущества, если имущество не может быть продано как действующее предприятие.

Продажа музейных экспонатов представляет собой прекрасную возможность для коллекционеров артефактов, тем более, что она объединяется с «Архивом кораблекрушений Ричарда Ларна, офицера ордена Британской империи».

Ларн, которому сейчас 93 года, входит в число ведущих исследователей затонувших кораблей и авторов XX века в Великобритании. Будучи соучредителем и директором музея, он отвечал за сбор его первоначальной коллекции в 20-х и 1960-х годах.

Ричард Ларн, эксперт по кораблекрушениям на Британских островах

На торгах Ларна представлен его личный архив из 1,630 книг, обширные исследовательские файлы из его монументального 10-летнего проекта. Индекс кораблекрушений Британских островов, карты и сотни фотографий, использованных в его книгах. Также включена подборка артефактов крушения, спасенных самим Ларном.

Аукционисты Lay's Auctioneers из Пензанса описывают эти мероприятия как «возможно, две из самых захватывающих торгов, которые нам когда-либо приходилось проводить», и они будут проводить их в течение четырех дней подряд, а просмотры начнутся 1 ноября.

За однодневной распродажей в Ларне 5 ноября последует распродажа сокровищ в Музее кораблекрушений в Чарлстауне 6, 7 и 8 ноября.

Редкий и ценный

Музей содержит около 7,000 предметов с затонувших кораблей, включая Мэри Роуз, Титаник, Лузитания и Королевская Хартия, и все они были предложены как часть запрашиваемой цены в 1.95 млн фунтов стерлингов, когда вся недвижимость была выставлена ​​на рынок — цена, которая, по всей видимости, не была достигнута.

Нынешний владелец сэр Тим Смит, соучредитель проекта «Эдем» и владелец Затерянных садов Хелигана, разработал план действий на случай непредвиденных обстоятельств, предусматривающий продажу экспонатов на аукционе в случае, если окажется невозможным продать музей и его содержимое как действующее предприятие.

Деревянная кормовая секция корабля HMS Eagle, затонувшего у островов Силли в 1707 году (Lay's Auctioneers)

Лэй описывает артефакты как «одну из самых феноменальных коллекций морской археологии в мире» и говорит, что некоторые из них «чрезвычайно редки и ценны».

Каталогизация обширной музейной коллекции, в настоящее время разбитой на 1,200 лотов «и их число продолжает расти», оказалась одновременно увлекательной и сложной, заявил аукционный дом. «Мы постоянно обнаруживали, что как только мы начинали присматриваться и узнавать историческую подоплеку, нас завораживала монета, оружие или какая-то реликвия, заключенная в морской конкреции, которую мы держали в руках».

«Мы узнавали историю каждого корабля, как он потерпел крушение, какие жизни были потеряны и что пережили эти люди в последние ужасающие минуты. Это был в равной степени познавательный и уничижительный опыт».

Латунные артефакты из груза крушения «Стопорной шпильки» 1667 года, Санто-Кристо-де-Костелло (аукционисты Lay's)

Ключевой ресурс

Ричард Ларн научился нырять в Темзе в 1947 году, используя немецкий спасательный комплект для подводной лодки Draeger. После службы в торговом флоте в 1950 году он поступил на службу в Королевский флот, где прослужил 22 года.

Он был частью первой команды аквалангистов, работавшей с вертолетов Dragonfly, которые поднимали беспилотные артиллерийские мишени у берегов Мальты. Он присоединился к British Sub-Aqua Club в 1957 году и руководил клубом подводного плавания Королевского флота, возглавляя многочисленные международные экспедиции по подводному плаванию.

Медный колокол с судна SS Grip, затонувшего в 1897 году в Чёрч-Коув, Корнуолл (Lay's Auctioneers)

После изучения военно-морской катастрофы Силли 1707 года он обнаружил и исследовал несколько исторических затонувших кораблей у островов, включая корабль Его Величества Объединение. Он основал коммерческий дайвинг обучение центр Prodive, а также тогдашний Центр кораблекрушений и наследия Чарлстауна, которым он и его жена Бриджит управляли до 1998 года.

Вместе они написали более 65 книг, а их шеститомник Индекс кораблекрушений Британских островов остается ключевым ресурсом для дайверов, занимающихся изучением затонувших кораблей, морских историков и археологов. Орден Британской империи и другие награды Ларна 2009 года стали признанием его заслуг в деле сохранения морского наследия.

Кожаный ботинок и деревянная колодка от HMS Association, обнаружены Ричардом Ларном в 1967 году (Lay's Auctioneers)

Время работы распродажи Larn в Пензансе: 1 и 4 ноября с 9:5 до 2:9, 1 ноября с 2:3 до 4:5, а также распродажи сокровищ Музея кораблекрушений в Чарлстауне в музее 9, 4, XNUMX и XNUMX ноября с XNUMX:XNUMX до XNUMX:XNUMX.

Обе продажи, проведенные в Пензансе и онлайн, начало в 10 утра. Найти Полная информация лотов и их расположение на площадке Lay's Auctioneers.

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