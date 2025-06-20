Телеграф с трагического кораблекрушения возвращается домой

Беспроводной телеграф Маркони, пропавший без вести после того, как его поднял аквалангист в 1970-х годах, был воссоединен с другими артефактами, связанными с крупнейшей морской катастрофой мирного времени в Канаде. Императрица Ирландии Музей в Римуски, Квебек.

Музей является частью морского исторического комплекса Пуэнт-о-Пер, расположенного вокруг маяка на реке Святого Лаврентия.

Морской исторический памятник Пуэнт-о-Пер (Патрик Мэтт)

Команда императрица, канадский тихоокеанский лайнер, направлялся на восток в Ливерпуль, когда столкнулся с норвежским грузовым судном Сторстад в густом тумане у Римуски, в направлении устья реки Святого Лаврентия, 29 мая 1914 года.

RMS Императрица Ирландии (HefePine 23)

Инцидент произошел всего через два года после Титанический катастрофа и 170-метровый корабль британской постройки был построен с водонепроницаемыми отсеками и был хорошо оснащен спасательными шлюпками, тем не менее он затонул за 14 минут, в результате чего погибло 1,012 человек. Крушение закончилось на глубине 45 метров.

Из 465 выживших человек многие, возможно, выжили благодаря сигналу SOS, отправленному с беспроводного телеграфного аппарата «Маркони» его оператором Рональдом Фергюсоном.

Когда машину нашли в 1970-х годах, переключатель на тюнере был выключен, что позволяет предположить, что Фергюсон уделил время выполнению этого стандартного протокола, даже когда ему пришлось покинуть корабль.

Рональд Стопани со своей находкой в ​​1975 году (SHMP)

Сотрудники музея знали о подмене только потому, что ее можно было увидеть на фотографии аппарата, сделанной водолазом.

Они также знали имя дайвера — Рональд Стопани — но больше ничего, кроме адреса 1975 года, историк Дэвид Сен-Пьер рассказал CBC News. Было известно, что Стопани нырял с американской командой дайверов из Рочестера, штат Нью-Йорк, но сотрудники музея не знали, жив ли он еще или, если жив, где он сейчас живет и сохранил ли он телеграф.

Сен-Пьер отправлял сообщения и звонил всем, кого мог найти по фамилии Стопани, и в конце концов в январе этого года он был вознагражден звонком от самого дайвера, которому сейчас 81 год и у которого есть дома во Флориде и Неваде.

У него все еще был 111-летний телеграф, который он поднял с императрица в то время не существовало запрета на извлечение подобных артефактов из затонувших судов.

Судовой колокол уже установлен в музее (ШМП)

Он вспомнил, что погружение было в июле, но на реке еще был лед. Он сказал, что просто надувал свой сухой гидрокостюм чтобы помочь ему поднять 30-килограммовое устройство на поверхность.

Стопани хранил его в прозрачной коробке, в последнее время в Лас-Вегасе, и спустя 50 лет оказалось, что он был более чем счастлив пожертвовать свою находку музею.

Его покойный друг по имени Фред Целлер, с которым он нырял к затонувшему кораблю и который возглавлял экспедицию, много лет назад рассказал Стопани, что он пожертвовал различные артефакты и документы Императрица Ирландии Музей.

Музеевед Роксана Жюльен-Фриоле (слева) с директором музея Элен Теберж (SHMP)

Теперь Стопани сделал то же самое с телеграфом, который сейчас находится на реставрации, и включил в свое пожертвование переписку 1970-х годов между двумя дайверами.

Радист Рональд Фергюсон выжил после затопления и прожил до 1980-х годов. Его сыну, который живет в Великобритании, сообщили, что аппарат был обнаружен.

Роксана Жюльен-Фриоле из Императрица Ирландии Музей сообщил, что телеграф Маркони прибыл в очень хорошем состоянии. «Мы просто поражены и очень горды тем, что этот действительно важный объект теперь является частью нашей коллекции», — сказала она.

Команда Морской исторический памятник Пуэнт-о-Пер, который также предлагает доступ к канадской подводной лодке 1960-х годов HMCS онондага, открыт все лето до 13 октября.

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