Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды обнаружила тридцать семь золотых монет стоимостью более 1 миллиона долларов США, украденных с затонувших кораблей «Флит» 1715 года у побережья Флориды. По словам FWC, это стало важной вехой в ее длительном расследовании кражи и незаконного оборота артефактов.

Флот 1715 года представляет собой около дюжины испанских кораблей с сокровищами, затонувших во время урагана у побережья Флориды более 300 лет назад. Артефакты, извлеченные из обломков, защищены законами штата и федеральным законодательством, но даже сейчас 13 монет остаются неучтенными.

По данным FWC, в 2015 году члены семьи Шмиттов, работавшие по контракту спасателями для компании с ограниченной ответственностью 1715 Fleet – Queens Jewels, обнаружили на затонувших испанских судах клад из 101 золотой монеты.

Сообщается, что о 50 из этих монет властям сообщили правильно, однако существование остальных XNUMX не было раскрыто.

Исторический маркер флота 1715 года (Леонард Дж. ДеФранчиши)

Следователи FWC начали сотрудничать с ФБР после того, как в июне появились новые доказательства незаконной продажи нескольких украденных золотых монет в период с 2023 по 2024 год. Они связывают это преступление с членом семьи Эриком Шмиттом.

Вооружившись многочисленными ордерами на обыск, они изъяли монеты из домов и сейфов, а также пять монет у аукциониста из Флориды, который, как утверждается, неосознанно купил их у Шмитта.

«Продвинутый Интернет «Криминалистическая экспертиза выявила метаданные и данные геолокации, связывающие Эрика Шмитта с фотографией украденных монет, сделанной в кондоминиуме семьи Шмиттов в Форт-Пирсе», — говорится в сообщении FWC.

«Также было обнаружено, что Эрик Шмитт взял три украденные золотые монеты и положил их на дно океана в 2016 году, чтобы их нашли новые инвесторы 1715 Fleet – Queens Jewels». Шмитту было предъявлено обвинение в суде штата в продаже краденого имущества.

Команда FWC сообщается, что тесно сотрудничала с экспертами по сохранению исторических ценностей для оценки и подтверждения подлинности артефактов, которые должны быть возвращены их хранителям, как того требует закон. Также сообщается, что компания намерена вернуть оставшиеся 13 украденных монет «и привлечь к ответственности тех, кто участвовал в их незаконной продаже».

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