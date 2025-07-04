Саутенд принимает у себя новости о кораблекрушении в Лондоне

Новая выставка, посвященная обломкам корабля XVII века Лондон в настоящее время проходит в Музее Southend Central. «Лондонское кораблекрушение: ее последнее путешествие» должно продлиться до конца мая следующего года.

В музее уже есть постоянная экспозиция артефактов, найденных на месте крушения судна XVII века, но новая экспозиция посвящена «последнему путешествию» сохранности экспонатов между их извлечением и экспозицией.

Новые методы консервации и научные анализы, проведенные на объектах под руководством Историческая Англия По словам кураторов, за прошедшие годы удалось обнаружить целый ряд неожиданных исторических сведений.

В экспозицию включено несколько никогда ранее не виденных артефактов, которые сейчас находятся на консервации. Главной звездой выставки является деревянный лафет, на котором, возможно, была установлена ​​одна из пушек военного корабля, один из немногих сохранившихся экземпляров такого рода.

CGI-реконструкция Лондона (Touch Productions)

Команда Лондон был 76-пушечным второразрядным военным кораблем, наиболее известным тем, что сопровождал Карла II обратно в Англию во время Реставрации. В 1665 году, готовясь присоединиться к флоту для Второй англо-голландской войны, судно пострадало от катастрофического порохового взрыва в устье Темзы около Саутенда, в результате чего погибло около 300 из 350 человек на борту.

Теперь обломки состоят из двух частей и имеют статус Protected Wreck. За эти годы приливы и интенсивное судоходство обнажили части этого места, открыв больше его замечательно сохранившихся артефактов, но также угрожая выносливости обломков.

Обувь матроса

коуш

Команда Лондон Затонувшее судно также стало известно тем, что было доверено небольшой команде местных дайверов-любителей во главе с попечителем Стивом Эллисом, и их истории. можно найти в другом месте on Диверне.

Новую выставку можно увидеть по адресу Центральный музей между средами и воскресеньями с 11:5 до 4.50:2.50. Стоимость входного билета составляет £XNUMX для взрослых и £XNUMX для детей.

Также в Дивернете: ЛОНДОНСКИЕ ДАЙВЕРЫ ОБНАРУЖИЛИ БРОНЗОВУЮ ПУШКУ 1650-Х ГОДОВ, ESSEX 3, КОТОРЫЕ ЗАВОЕВИЛИ ЛОНДОН, ТУР ПО ЛОНДОНСКОМУ КРУШЕНИЮ 17-ГО ВЕКА ОНЛАЙН, ВЕДУТСЯ ТОРГИ ПО СПАСЕНИЮ «ЭССЕКС МЭРИ РОУЗ»